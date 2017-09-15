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6 أفكار لفصل المطبخ المفتوح عن غرفة المعيشة

آية منير آية منير
Maisonettewohnung, eswerderaum eswerderaum غرفة المعيشة
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في الأيام الحالية غرف المعيشة المفتوحة على المطابخ أصبحت منتشرة بين تصميمات منازلنا، فإن كنت بصدد تصميم شقتك في البداية وتفكر في مطبخ مفتوح يجب أن تفكر إذا كان هذا الاختيار يناسب احتياجاتك، فأحيانا قد نلجأ لهذا التصميم لرؤية بصرية أفضل وأكبر، فغرفة المعيشة ذات التصميم المفتوح تجعل المنزل أكثر حيوية وتُزيد من سهولة الحركة داخل الفراغ نفسه، وتتحول بالتدريج غرفة المعيشة لمحور البيت بالفعل، وتتلاشة أزمة صغر المساحة تدريجيا ..

أما إن كنت تبحث عن دمج الختياراين معا، أي تكتسب رؤية مفتوحة  داخل منزلك من خلال مطابخ وغرف معيشة مشتركة معا ولكن مع الحفاظ على نظام الغرف وإدراج فواصل عملية لتنظيم المساحات داخل منزلك فهناك العديد من الأفكار التي تساعدك على تنفيذ ذلك بسهولة، اليوم سننأخذك لترى 6 أفكار رائعة لفصل المطبخ عن غرفة المعيشة بكل سهولة ..

1. بار أنيق في المطبخ كفاصل أنيق ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الثلاجة والموقد والحوض ومنطقة تحضير للطعام صغيرة، قديما ولمدة طويلة كان المطبخ عبارة عن مساحة للطبخ بسيطة والتي تسمح للتواجد لفرد واحد، ولكن مع تقدم الزمن وتطور عالم الديكور أصبح المطبخ مساحة مشتركة او نقطة مركزية لكل أفراد الأسرة، وزادت استخداماته من حيث تناول بعض الوجبات مع الأصدقاء، لذا زادت في الاونة الأخيرة الاستعانة بالمطابخ المفتوحة مع غرفة المعيشة لتسهيل دمج النشاطات التي تتم في الفراغين، وجاء المصممون بالبار أو جزيرة المطبخ كما يسمونها كفاصل ديكوري أو عنصر يفصل بين المساحتين ليظهر المطبخ في النهاية كفراغ مستقل ذو حدود واضحة ..

2. جدار ذو فتحات بين المطبخ وغرفة المعيشة..

Ferienhaus in den Marken , v. Bismarck Architekt v. Bismarck Architekt مطبخ
v. Bismarck Architekt

v. Bismarck Architekt
v. Bismarck Architekt
v. Bismarck Architekt

الجدار ذو الفتحات أكثر انتشارا في المناطق المفتوحة ولكن الاستعانة بأحدهم مصنوع من الحجر داخل المنزل كفاصل بين الغرف المفتوحة، يوفر لك هذا التصميم الاحتفاظ بالرؤية الواضحة والمفتوحة دائما على الرغم من محاولاتك لفصل الغرف بشكل عملي وبسيط، يتميز هذا التصميم بالراحة والهدوء وسهولة التنفيذ والسماح بالمرور من الغرفة لأخرى بمورنة، يمكنك استغلال الأعمدة الفاصلة بين فتحات الجدار بطريقة ملفتة للنظر وتنال إعجابك بالتأكيد ..

3. مساحة طعام تفصل بين المطبخ وغرفة المعيشة ..

Raum fürs Miteinander: Konzept „Hausgruppe“ in Mülheim an der Ruhr , Koschany + Zimmer Architekten KZA Koschany + Zimmer Architekten KZA مطبخ
Koschany + Zimmer Architekten KZA

Koschany + Zimmer Architekten KZA
Koschany + Zimmer Architekten KZA
Koschany + Zimmer Architekten KZA

كخدعة بسيطة للفصل بين غرفة المعيشة والمطبخ استعان المصمم بمائدة طعام كمنطقة تمهيدية بين الفراغين، على غرار البار أو جزيرة المطبخ تأتي هذه الفكرة، اختر تصميم عملي ويُضيف جمالا لمنزلك، ويلبي احتياجاتك من حيث تناول وجباتك مع أفراد الأسرة، الطاولة المستطيلة هي الأفضل لما لها من مزايا في الحفاظ على مساحة الحركة، أما الدائرية والمربعة فتستهلك مساحات كثيرة مما يُصعب الحركة حولها، ويمكنك استخدام هذه المساحة بعدة أفكار أخرى مع اطفالك أو للتسالي وقضاءة أوقات ترفيهية ..

4. مكتبة مزودة أرفف مفتوحة للكتب كفاصل ديكوري ..

homify غرفة السفرةديكورات واكسسوارات MDF White
homify

homify
homify
homify

طريقة أخرى غاية في البساطة لفصل المطبخ وغرفة المعيشة عن طريق تصميم مكتبة أنيقة مزودة بأرفف مفتوحة لترتيب الكتب برؤية بصرية مرتبة وجميلة، من مميزات هذه الفكرة الحفاظ على رؤية مفتوحة بالرغم من وجودها كفاصل واستغلالها المساحة الرأسية بشكل كامل، بالإضافة أن هذه الفكرة كفاصل مريحة جدا فهي تقدم لك خدمة رائعة تقدم لك خدمة فعالة ومميزة وبتكلفة محدودة ..

5. تصميم تقليدي للمطبخ يعمل كفاصل بين الغرفيتن ..

homify مطبخ Grey
homify

homify
homify
homify

إذا كانت الغرف مستقلة ومفصولة بالفعل، فإن التفكير في هذه الحالة غير ضروري، فأنت بالفعل لديك غرفة معيشة مستقلة ومطبخ مفصول تمام ويتمتع بخصوصيته كاملة، أما إن كنت تبحث عن فاصل لغرفة المعيشة ذاتها يمكنك تقسيمها عن طريق جدار كلاسيكي بسيط وتحويلها إلى فراغين او ثلاثة حسب الرغبة، وأكثر ميزة للفواصل الكاملة التقليدية هي انك تتمتع بفاصل حسي أيضا فلا رؤية ولا رائحة بالإضافة للخصوصية بالتأكيد، ويمكنك للاستعانة بالأبواب الزجاجية أو المنزلقة والشفاط للحفاظ على رائحة المنزل مع رؤية أفضل وحركة مريحة ..

6. أسباب رائعة لدمج منطقة الطعام مع المطبخ ..

Maisonettewohnung, eswerderaum eswerderaum غرفة المعيشة
eswerderaum

eswerderaum
eswerderaum
eswerderaum

قديما كان الحل الامثل لفصل الغرف الجدران الكلاسيكية والأبواب المغلقة،  أما الآن فالختيا يأتي للانفتاح والسعة، ولكن لمصممي الديكور الداخلي والمهندسين المعمارين قولا آخر، مساحات المعيشة هي الأاكثر إشراقا واستخداما، وقبل كل شئ تحتاج للحرية في الحركة والراحة في الاستخدام، فكرة التقسيم الوظيفي للفراغات تتيح فرصة كبيرة للاستخدام الأمثل للفراغات، وممارسة أنشطتهم في راحة واطمئنان وعلى اكمل وجه، كالهي ومشاهدة التليفزيون والقراءة، يمكنك بالتأكيد أن تعيش تجربة الفراغات المفتوحة والتي يتم فصلها بطرق بسيطة وتفاصيل صغيرة وبهذه الطريقة ستنجح في أن تجمع بين الاتجاهين وتعيش تجربة مشتركة رائعة، وإن في يوم مملت واحتاجت إلى تغيير ستجد الطريق سهل وممهد ..

يمكنك اختيار بار مناسب لمنزلك عن طريق قراءة المقال 22 مثال لتشطيب بار المطبخ بخامات مختلفة

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