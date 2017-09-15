6 أفكار لفصل المطبخ المفتوح عن غرفة المعيشة

في الأيام الحالية غرف المعيشة المفتوحة على المطابخ أصبحت منتشرة بين تصميمات منازلنا، فإن كنت بصدد تصميم شقتك في البداية وتفكر في مطبخ مفتوح يجب أن تفكر إذا كان هذا الاختيار يناسب احتياجاتك، فأحيانا قد نلجأ لهذا التصميم لرؤية بصرية أفضل وأكبر، فغرفة المعيشة ذات التصميم المفتوح تجعل المنزل أكثر حيوية وتُزيد من سهولة الحركة داخل الفراغ نفسه، وتتحول بالتدريج غرفة المعيشة لمحور البيت بالفعل، وتتلاشة أزمة صغر المساحة تدريجيا ..

أما إن كنت تبحث عن دمج الختياراين معا، أي تكتسب رؤية مفتوحة داخل منزلك من خلال مطابخ وغرف معيشة مشتركة معا ولكن مع الحفاظ على نظام الغرف وإدراج فواصل عملية لتنظيم المساحات داخل منزلك فهناك العديد من الأفكار التي تساعدك على تنفيذ ذلك بسهولة، اليوم سننأخذك لترى 6 أفكار رائعة لفصل المطبخ عن غرفة المعيشة بكل سهولة ..