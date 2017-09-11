شقة أنيقة تبهر ضيوفك

هذا لدينا شقة من 145 متر مربع لديها كلمة سر تدهشك، فالمناطق الداخلية هي حقًا أنيقة جدًا، مع أناقة مكتظة تقريبًا والنتيجة هي شقة مجهزة بكل وسائل الراحة الممكنة، المخصبة مع كل التفاصيل التي يمكن تخيلها، باختصار مساحة خاصة على الاطلاق.
هذا المشروع هو لـ رايديسيغنز ويستند على الألوان المحايدة، المخصبة من قبل اللمسات الأكثر دقة، ومنطقة المعيشة، على سبيل المثال، يهيمن عليها البيج، تقترب مع الأزرق في الخارج، وقد أعطيت جميع المساحات أهمية كبيرة، حتى في الممر، والتي هنا ليست مجرد بيئة عابرة، ولكن المكان الذي تعرض فيه الصور الفوتوغرافية للأسرة.
دعونا نبدأ من غرفة المعيشة. في هذا الجزء من منطقة المعيشة يهيمن عليها اللون الأزرق الداكن، أنيقة، بظهر فيها التباين مع وسائد العاج. يساعد هذا السقف على تحديد المساحة الغنية بالشخصية، مع خفضها، الذي يعمل أيضا – وقبل كل شيء – على زيادة للأضواء الساخنة المستمرة، فيبدو هناك توزيع رائع للإضاءة في كل الاتجاهات.
غرفة المعيشة كبيرة جدًا وتستمر في منطقة الاسترخاء أمام التلفزيون، في حين أن السابقة كانت أكثر تكريسًا للمحادثة. هنا يتم عكس لوحة الألوان، مع انتشار ظلال خفيفة، والسجادة جميلة جدًا، مما يعكس مطابقة الألوان من المفروشات.
الفضاء الخارجي ’الشرفة’ مليء باللون والسعادة. ليس له علاقة بالأناقة الرسمية للداخلية، فإنه مصمم فقط كمساحة للاسترخاء والابتعاد عن العالم التقليدي.
في غرفة الطعام نجد بعض لبصلابة في التصميم: وتحتوي على طاولة مربعة مع السقف الزائف والذي يبدو منفخضًا فوقها حتى هذه الساحة، هنا نجد نظام الإضاءة على أساس الأضواء الساخنة وضعت في الأخاليد والانتهاء من الثريا ذات المناظر الخلابة.
الممر في كثير من الأحيان مساحة مهملة، على مستوى التصميم، مساحة تعتبر ببساطة عن طريق تمرير هنا، ومع ذلك، تم تزينها مع الصور الشخصية، وصور العائلة بالأسود والأبيض، على خلفية الجدار.
غرفة النوم المزدوجة تبدو وكأنها فندق فخم: السرير هادىء ومريح يعلوه أفقيًا سقفان منخفضان مما يعطي الغرفة إعدادا صارمًا ومحددًا ، استنادا إلى التماثل.
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