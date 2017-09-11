شقة أنيقة تبهر ضيوفك

هذا لدينا شقة من 145 متر مربع لديها كلمة سر تدهشك، فالمناطق الداخلية هي حقًا أنيقة جدًا، مع أناقة مكتظة تقريبًا والنتيجة هي شقة مجهزة بكل وسائل الراحة الممكنة، المخصبة مع كل التفاصيل التي يمكن تخيلها، باختصار مساحة خاصة على الاطلاق.

هذا المشروع هو لـ رايديسيغنز ويستند على الألوان المحايدة، المخصبة من قبل اللمسات الأكثر دقة، ومنطقة المعيشة، على سبيل المثال، يهيمن عليها البيج، تقترب مع الأزرق في الخارج، وقد أعطيت جميع المساحات أهمية كبيرة، حتى في الممر، والتي هنا ليست مجرد بيئة عابرة، ولكن المكان الذي تعرض فيه الصور الفوتوغرافية للأسرة.