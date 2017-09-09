11 بار للمطابخ الصغيرة يجعلونها رائعة

المطابخ هي من أكثر الأماكن التي يقضي فيها أفراد الأسرة الوقت بعد غرفة المعيشة، ففيه يأتي الجميع للطبخ أو الأكل أو الشرب أو تناول وجبة سريعة. ولكن إذا كنت تظن أن صغر حجم المطبخ سيجعل من الصعب الحصول على كل شيء تتمناه من حيث وجود أسطح كافية وبار أيضًا، فعليك التفكير مرة أخرى بعد رؤية تلك الأفكار الإحدى عشر التي أعددناها لكم!