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11 بار للمطابخ الصغيرة يجعلونها رائعة

ريم عوض ريم عوض
Wickham House, C7 architects C7 architects مطبخ
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المطابخ هي من أكثر الأماكن التي يقضي فيها أفراد الأسرة الوقت بعد غرفة المعيشة، ففيه يأتي الجميع للطبخ أو الأكل أو الشرب أو تناول وجبة سريعة. ولكن إذا كنت تظن أن صغر حجم المطبخ سيجعل من الصعب الحصول على كل شيء تتمناه من حيث وجود أسطح كافية وبار أيضًا، فعليك التفكير مرة أخرى بعد رؤية تلك الأفكار الإحدى عشر التي أعددناها لكم!

1- السطح ذا النمط الصناعي

Manoel Guedes, PM Arquitetura PM Arquitetura مطبخ
PM Arquitetura

PM Arquitetura
PM Arquitetura
PM Arquitetura

يا له من مطبخ مميز، بأسطح وقواعد من الأسمنت ويظهر على الحائط بعض الأنابيب بلون مميز لكابينات المطبخ. سطح المطبخ الرمادي المصنوع من الخرسانة يمتد لخارج المطبخ ليصنع مساحة إضافية يمكن استخدامها كبار للمطبخ أو كمكتب صغير. أرضية المطبخ خشبية وتتلاءم معها كراسي البار المميزة.

2- بار ومكان للعمل أيضًا

One Roof House, mlnp architects mlnp architects غرفة السفرة
mlnp architects

mlnp architects
mlnp architects
mlnp architects

هذا السطح يعكس نمط حداثي جدًا حيث خامته من الستانليس ستيل ولكن بسبب وجود العديد من العناصر الخشبية في التصميم لا يبدو التصميم باردًا بشكل سيء، بل على العكس أضفى الخشب دفئًا وترحابًا على التصميم. كما نرى الطراز الألترا مودرن في كراسي البار السوداء التي تتجانس مع التصميم الصناعي للمطبخ.

3- كراسي حمراء!

Casa - Praia de Tabatinga, Hurban Liv Arquitetura & Interiores Hurban Liv Arquitetura & Interiores مطبخ
Hurban Liv Arquitetura &amp; Interiores

Hurban Liv Arquitetura & Interiores
Hurban Liv Arquitetura &amp; Interiores
Hurban Liv Arquitetura & Interiores

هذا المطبخ تم تصميمه على شكل حرف U ولكنه مفتوح من جانبين. التصميم التبسيطي (المينيمالي) للمطبخ الأبيض اللامع هو تصميم مبهر للغاية. أضاف المصمم بار صغير على جانبي حدود المطبخ لخلق مساحة إضافية تتحمل حوالي 6 أشخاص مستخدمًا كراسي حمراء أضفت تباين وحياة على التصميم الأبيض.

4- خفيف كنسمة صيف

Kitchen homify مطبخ MDF White
homify

Kitchen

homify
homify
homify

لمسة من الأخضر الفاتح لهذا المطبخ المينيمالي يبدو وكأن نسمة خفيفة دخلت على التصميم فأضافت له بعض الحياة والبهجة خاصة مع تكامله مع وحدات الإضاءة التي زادت من جمال على المطبخ المصمم على شكل خرف U أيضًا. مرة أخرى نجد البار امتداد لسطح المطبخ العادي بكرسيين بنفس اللون الرائع للثلاجة أيضًا.

5- الدفء الريفي

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura مطبخ خشب Wood effect
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

في هذا المطبخ الريفي الصغير نجد لوحة من العناصر الخشبية التي تضفي دفئًا وحميمية على التصميم، بداية من خزانات المطبخ وحتى كراسي البار المكسوة بالجلد.

6- تباين الألوان

Квартира в Москве, 50 кв.м., Мастерская дизайна ЭГО Мастерская дизайна ЭГО مطبخ
Мастерская дизайна ЭГО

Мастерская дизайна ЭГО
Мастерская дизайна ЭГО
Мастерская дизайна ЭГО

هذا المطبخ الأبيض والأزرق مصمم أيضًا على شكل حرف U ولكن في هذا التصميم تصرف المصممون بشكل مختلف لإضافة سطخ للمطبخ. بار المطبخ يظهر كأنه امتداد لسطح المطبخ ولكن تم خفض ارتفاعه عن عمد ليبدو كطاولة كلاسيكية بكرسيين و ثلاثة نجفات متدلية تنير تلك المنطقة.

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7- مودرن وكلاسيكي

Reforma de Cozinha - Florianópolis, Marina Turnes Arquitetura & Interiores Marina Turnes Arquitetura & Interiores مطبخ
Marina Turnes Arquitetura &amp; Interiores

Marina Turnes Arquitetura & Interiores
Marina Turnes Arquitetura &amp; Interiores
Marina Turnes Arquitetura & Interiores

في المثال التالي ننظر للمطبخ فنجد مزيج بين الكلاسيكية والحداثة. نظرًا لصغر مساحة هذا المنزل فقد اضطر المصممون لإنشاء طاولة سفرة داخل المطبخ كجزء منه بعد حدود سطح العمل الأصيلة. سطح المطبخ الخشبي الأبيض يخلق تباين رائع ودافئ مع البار الخشبي.

8- تصميم رومانسي

Дом в Санкт-Петербурге, студия Design3F студия Design3F مطبخ
студия Design3F

студия Design3F
студия Design3F
студия Design3F

يظهر في تصميم هذا المطبخ رومانسية من اختاره، فنظرًا أيضًا لصغر مساحة المنزل اضطر المصمم لوضع طاولة السفرة داخل المطبخ مع أربعة كراسي فيرفورجيه رائعة وكلاسيكية وتتباين هي وسطح المطبخ الخشبي مع لون خزانات المطبخ البيضاء.

9- امتداد لسطح العمل

Wickham House, C7 architects C7 architects مطبخ
C7 architects

Wickham House

C7 architects
C7 architects
C7 architects

كما يبدو أن هذا المطبخ ليس صغيرًا كالأمثلة السابقة ولكن نجد استخدام سطح المطبخ كامتداد وطاولة في نفس الوقت بطريقة مميزة للغاية.

10- تصميم مستقبلي

Une cuisine remise au goût du jour, Atelier Cuisine Atelier Cuisine مطبخ
Atelier Cuisine

Atelier Cuisine
Atelier Cuisine
Atelier Cuisine

ننظر الآن لتصميم غير متناسق بالمرة! فهذا المطبخ ليس فقط مختلفًا من حيث أبعادة ولكن أيضًا من حيث الشكل. فيوجد جزء من البار على شكل مثلث والآخر بيضاوي الشكل. تصميم مطبخ غامض وجريء للغاية!

11- الـU مرة أخرى

Contemporary Kitchen in Huddersfield at Bradley, Twenty 5 Design Twenty 5 Design مطبخ
Twenty 5 Design

Contemporary Kitchen in Huddersfield at Bradley

Twenty 5 Design
Twenty 5 Design
Twenty 5 Design

سننهي جولتنا في المطابخ بهذا المطبخ الحداثي نجد انتهاز المصمم لفرصة وجود مساحة بسيطة لإنشاء امتداد صغير ووضع كرسيين وفوقهما مصباحين وبعض الزهور لوجبة دافئة ومريحة.

شقة أنيقة غنية بتفاصيل ستدهشك
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