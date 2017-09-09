11 بار للمطابخ الصغيرة يجعلونها رائعة

المطابخ هي من أكثر الأماكن التي يقضي فيها أفراد الأسرة الوقت بعد غرفة المعيشة، ففيه يأتي الجميع للطبخ أو الأكل أو الشرب أو تناول وجبة سريعة. ولكن إذا كنت تظن أن صغر حجم المطبخ سيجعل من الصعب الحصول على كل شيء تتمناه من حيث وجود أسطح كافية وبار أيضًا، فعليك التفكير مرة أخرى بعد رؤية تلك الأفكار الإحدى عشر التي أعددناها لكم!
يا له من مطبخ مميز، بأسطح وقواعد من الأسمنت ويظهر على الحائط بعض الأنابيب بلون مميز لكابينات المطبخ. سطح المطبخ الرمادي المصنوع من الخرسانة يمتد لخارج المطبخ ليصنع مساحة إضافية يمكن استخدامها كبار للمطبخ أو كمكتب صغير. أرضية المطبخ خشبية وتتلاءم معها كراسي البار المميزة.
هذا السطح يعكس نمط حداثي جدًا حيث خامته من الستانليس ستيل ولكن بسبب وجود العديد من العناصر الخشبية في التصميم لا يبدو التصميم باردًا بشكل سيء، بل على العكس أضفى الخشب دفئًا وترحابًا على التصميم. كما نرى الطراز الألترا مودرن في كراسي البار السوداء التي تتجانس مع التصميم الصناعي للمطبخ.
هذا المطبخ تم تصميمه على شكل حرف U ولكنه مفتوح من جانبين. التصميم التبسيطي (المينيمالي) للمطبخ الأبيض اللامع هو تصميم مبهر للغاية. أضاف المصمم بار صغير على جانبي حدود المطبخ لخلق مساحة إضافية تتحمل حوالي 6 أشخاص مستخدمًا كراسي حمراء أضفت تباين وحياة على التصميم الأبيض.
لمسة من الأخضر الفاتح لهذا المطبخ المينيمالي يبدو وكأن نسمة خفيفة دخلت على التصميم فأضافت له بعض الحياة والبهجة خاصة مع تكامله مع وحدات الإضاءة التي زادت من جمال على المطبخ المصمم على شكل خرف U أيضًا. مرة أخرى نجد البار امتداد لسطح المطبخ العادي بكرسيين بنفس اللون الرائع للثلاجة أيضًا.
في هذا المطبخ الريفي الصغير نجد لوحة من العناصر الخشبية التي تضفي دفئًا وحميمية على التصميم، بداية من خزانات المطبخ وحتى كراسي البار المكسوة بالجلد.
هذا المطبخ الأبيض والأزرق مصمم أيضًا على شكل حرف U ولكن في هذا التصميم تصرف المصممون بشكل مختلف لإضافة سطخ للمطبخ. بار المطبخ يظهر كأنه امتداد لسطح المطبخ ولكن تم خفض ارتفاعه عن عمد ليبدو كطاولة كلاسيكية بكرسيين و ثلاثة نجفات متدلية تنير تلك المنطقة.
في المثال التالي ننظر للمطبخ فنجد مزيج بين الكلاسيكية والحداثة. نظرًا لصغر مساحة هذا المنزل فقد اضطر المصممون لإنشاء طاولة سفرة داخل المطبخ كجزء منه بعد حدود سطح العمل الأصيلة. سطح المطبخ الخشبي الأبيض يخلق تباين رائع ودافئ مع البار الخشبي.
يظهر في تصميم هذا المطبخ رومانسية من اختاره، فنظرًا أيضًا لصغر مساحة المنزل اضطر المصمم لوضع طاولة السفرة داخل المطبخ مع أربعة كراسي فيرفورجيه رائعة وكلاسيكية وتتباين هي وسطح المطبخ الخشبي مع لون خزانات المطبخ البيضاء.
كما يبدو أن هذا المطبخ ليس صغيرًا كالأمثلة السابقة ولكن نجد استخدام سطح المطبخ كامتداد وطاولة في نفس الوقت بطريقة مميزة للغاية.
ننظر الآن لتصميم غير متناسق بالمرة! فهذا المطبخ ليس فقط مختلفًا من حيث أبعادة ولكن أيضًا من حيث الشكل. فيوجد جزء من البار على شكل مثلث والآخر بيضاوي الشكل. تصميم مطبخ غامض وجريء للغاية!
سننهي جولتنا في المطابخ بهذا المطبخ الحداثي نجد انتهاز المصمم لفرصة وجود مساحة بسيطة لإنشاء امتداد صغير ووضع كرسيين وفوقهما مصباحين وبعض الزهور لوجبة دافئة ومريحة.