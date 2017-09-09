شقة رائعة مساحتها مقسمة بذكاء

في باقي أجزاء المنزل نرى باليتة الألوان تتحول لتكون أكثر عمقًا وتأثيرًا، فيظهر اللون الأسود الذي يعكس شخصية قوية وجو رسمي، ونرى أيضًا اللون الأخضر الفاتح الذي يتسلل بين كل تلك الألوان القوية ليضفي بعض الخفّة على التصميم. من مميزات هذه الشقة الإضاءة الموزعة في السقف بشكل جيد ومتساوٍ. هل رأيت تلك الكراسي الرائعة؟