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شقة رائعة مساحتها مقسمة بذكاء

ريم عوض ريم عوض
Ristrutturazione Appartamento, Elia Falaschi Fotografo Elia Falaschi Fotografo غرفة المعيشة
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المساحة الصغيرة لا تعني بالضرورة أنك لم تستطيع الحصول على تصميم مميز ومستغل للمساحة بشكل جيد. اليوم نأخذكم في جولة داخل منزل بصالة مفتوحة تحتوي على غرفة السفرة وغرفة المعيشة والمطبخ بفاصل مميز بين المعيشة والسفرة ستريد تنفيذ مثله! لنبدأ الجولة.

غرفة المعيشة

Ristrutturazione Appartamento, Elia Falaschi Fotografo Elia Falaschi Fotografo غرفة المعيشة
Elia Falaschi Fotografo

Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo

غرفة المعيشة متواصلة مع بقية أجزاء الصالة بجو حميمي وهادئ. استخدام الخشب في الأثاث اولأرضية أضاف دفئًا على التصميم وتباين مع اللون الأبيض لباقي اللمسات والكنبة. اهتم المصمم أيضًا بالإضاءة التي أظهرت جمال التصميم.

الحائط الفاصل

Ristrutturazione Appartamento, Elia Falaschi Fotografo Elia Falaschi Fotografo غرفة المعيشة
Elia Falaschi Fotografo

Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo

الفصل بين غرفة المعيشة وغرفة السفرة تم تنفيذه باستخدام قطعة من الأثاث الموجود في غرفة المعيشة وهي مكتبة ممتدة من السقف للأرض وبها شاشة تليفزيون صغيرة. الفاصل ليس مصمتًا فيسمح بالتواصل وانتقال الضوء بين الغرف كما رأينا في الصورة السابقة فلا يؤثر على وحدة مساحة الصالة.

غرفة السفرة والمطبخ

Ristrutturazione Appartamento, Elia Falaschi Fotografo Elia Falaschi Fotografo غرفة السفرة
Elia Falaschi Fotografo

Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo

في باقي أجزاء المنزل نرى باليتة الألوان تتحول لتكون أكثر عمقًا وتأثيرًا، فيظهر اللون الأسود الذي يعكس شخصية قوية وجو رسمي، ونرى أيضًا اللون الأخضر الفاتح الذي يتسلل بين كل تلك الألوان القوية ليضفي بعض الخفّة على التصميم. من مميزات هذه الشقة الإضاءة الموزعة في السقف بشكل جيد ومتساوٍ. هل رأيت تلك الكراسي الرائعة؟

المطبخ

Ristrutturazione Appartamento, Elia Falaschi Fotografo Elia Falaschi Fotografo مطبخ
Elia Falaschi Fotografo

Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo

المطبخ حداثي للغاية وتعرف هذا بمجرد النظر إلى المدخنة التي تبدو كأنها تحفة فنية حداثية وليست أداة مطبخ. اللون الأبيض لخزانات المطبخ مع السطح الأسود خلق تباينًا في التصميم.

غرفة السفرة

Ristrutturazione Appartamento, Elia Falaschi Fotografo Elia Falaschi Fotografo غرفة السفرة
Elia Falaschi Fotografo

Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo

يظهر من هذا المنظور لغرفة السفرة كراسي بألوان مختلفة مطلًا على المكتبة المزدوجة التي تظهر في غرفة المعيشة وفي غرفة السفرة!

الحمام

Ristrutturazione Appartamento, Elia Falaschi Fotografo Elia Falaschi Fotografo حمام
Elia Falaschi Fotografo

Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo

الحمام بتملؤه بعض الألوان بجانب الألوان الكلاسيكية للحوائط والأرضية ولكن أضيفت له لمسة حداثية ومليئة بالحياة بسبب اللون البنفجسي في تفاصيله.

ثاث مفصّل

Ristrutturazione Appartamento, Elia Falaschi Fotografo Elia Falaschi Fotografo غرفة المعيشة
Elia Falaschi Fotografo

Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo

في بيت كهذا حيث الاهتمام بالجودة عالٍ لا يمكن أن نغفل عن اللمسات الراقية والمميزة كدكّة مفصّلة مخصوص حسب المساحة الموجودة. تلك التفاصيل تعكس شخصية أصحاب المنزل من خلال التصميم وتحعله أكثر خصوصية.

11 بار للمطابخ الصغيرة يجعلونها رائعة
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