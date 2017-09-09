شقة رائعة مساحتها مقسمة بذكاء

المساحة الصغيرة لا تعني بالضرورة أنك لم تستطيع الحصول على تصميم مميز ومستغل للمساحة بشكل جيد. اليوم نأخذكم في جولة داخل منزل بصالة مفتوحة تحتوي على غرفة السفرة وغرفة المعيشة والمطبخ بفاصل مميز بين المعيشة والسفرة ستريد تنفيذ مثله! لنبدأ الجولة.
غرفة المعيشة متواصلة مع بقية أجزاء الصالة بجو حميمي وهادئ. استخدام الخشب في الأثاث اولأرضية أضاف دفئًا على التصميم وتباين مع اللون الأبيض لباقي اللمسات والكنبة. اهتم المصمم أيضًا بالإضاءة التي أظهرت جمال التصميم.
الفصل بين غرفة المعيشة وغرفة السفرة تم تنفيذه باستخدام قطعة من الأثاث الموجود في غرفة المعيشة وهي مكتبة ممتدة من السقف للأرض وبها شاشة تليفزيون صغيرة. الفاصل ليس مصمتًا فيسمح بالتواصل وانتقال الضوء بين الغرف كما رأينا في الصورة السابقة فلا يؤثر على وحدة مساحة الصالة.
في باقي أجزاء المنزل نرى باليتة الألوان تتحول لتكون أكثر عمقًا وتأثيرًا، فيظهر اللون الأسود الذي يعكس شخصية قوية وجو رسمي، ونرى أيضًا اللون الأخضر الفاتح الذي يتسلل بين كل تلك الألوان القوية ليضفي بعض الخفّة على التصميم. من مميزات هذه الشقة الإضاءة الموزعة في السقف بشكل جيد ومتساوٍ. هل رأيت تلك الكراسي الرائعة؟
المطبخ حداثي للغاية وتعرف هذا بمجرد النظر إلى المدخنة التي تبدو كأنها تحفة فنية حداثية وليست أداة مطبخ. اللون الأبيض لخزانات المطبخ مع السطح الأسود خلق تباينًا في التصميم.
يظهر من هذا المنظور لغرفة السفرة كراسي بألوان مختلفة مطلًا على المكتبة المزدوجة التي تظهر في غرفة المعيشة وفي غرفة السفرة!
الحمام بتملؤه بعض الألوان بجانب الألوان الكلاسيكية للحوائط والأرضية ولكن أضيفت له لمسة حداثية ومليئة بالحياة بسبب اللون البنفجسي في تفاصيله.
في بيت كهذا حيث الاهتمام بالجودة عالٍ لا يمكن أن نغفل عن اللمسات الراقية والمميزة كدكّة مفصّلة مخصوص حسب المساحة الموجودة. تلك التفاصيل تعكس شخصية أصحاب المنزل من خلال التصميم وتحعله أكثر خصوصية.