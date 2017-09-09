شقة في روما ستلهمك كيف تقسم منزلك

بتصميم حداثي و مثالي أيضاً يمكننا ملاحظة كيفية التقسيم السليم لغرفة معيشة تقع بالقرب من غرف أخرى عن طريق تحديد اتجاه الجلسات في عكس اتجاه تلك الغرف مما يضمن استخدام الكنبة كفاصل طبيعي بين الغرفة و بين ما هو بجوارها ، اما عن طريقة التقسيم ذاتها فنلاحظ استخدام كنبتين منفصلتين بألوان رمادية تشبه قليلاً المستخدمة في غرفة الاستقبال و تم الاعتماد على وجود خزانات أكثر في أسفل التلفاز حتى لا يكون هناك اي مفاجآت بخصوص تكدس الأغراض و عدم وجود اماكن لحفظها و بالتالي تغلبت الناحية العملية أكثر على الناحية الجمالية في تلك الزاوية تحديداً

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