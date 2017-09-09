شقة في روما ستلهمك كيف تقسم منزلك

جميعنا يحتاج للمساعدة و رؤية نماذج عديدة ليقتبس منها التصميم المثالي لمنزله، خصوصاً لو كان يحتوي على مساحات و فراغات في كل الغرف تحتاج لمجهود اضافي لمليء فراغاتها دون أن نشعر أن المنزل خاوي أو مزدحم، بدون أن تتعب نفسك في التفكير، هوميفاي أحضر لك الحل من روما في تصميم مثالي لشقة مساحتها تقترب من مساحة شقتك كثيراً من تصميم MOB لهندسة الديكور الذين نحجوا تماماً في تقديم نموذج مثالي لنا يمكن أن نضعه أمام أعيننا لنعرف طريقة تقسيم و اختيار المساحات المناسبة لكل عنصر و لكل غرفة بطريقة احترافية ..
المساحة الواسعة للبهو الرئيسي في الشقة يعتبر سلاح ذو حدين لكي تتفاعل معه و تحسن تقسيمه، فتلك المساحة الكبيرة التي تأتي دون فواصل من الصعب أن تبدأ في تصميمها دون أن يكون هناك تصميم في مخيلتك تريد تطبيقه، فهذا النموذج الرائع سيوضح لك كيفية ادارة المساحة بطريقة صحيحة ، لاحظ المكان المخصص لغرفة الاستقبال بالكنب و السجاد و المكان المخصص للسفرة بسجادة مختلفة فهذه الطريقة الذكية للتقسيم قد جاءت بطريقة غير مباشرة لتبرز لنا كل غرفة على حدى بدون أن يكون هناك فواصل ملموسة بينهما فقط لون السجاد
اللون الهادء على الجدران و البساطة في التفاصيل بدون أي بهرجة ساعد على ظهور غرفة الاستقبال بطريقة مثالية في وسط كل تلك التفاصيل المجاورة من غرف و استخدامات أخرى كالسفرة و المطبخ و مدخل الشقة و بالفعل قد ظهرت تلك الزاوية كغرفة مستقلة بذاتها
اللون الشفاف و التصميم الزجاجي للسفرة جعل منها غير ملحوظة في المسافة الفاصلة بين غرفة المعيشة و غرفة الاستقبال و ما ميزها كما وضحنا هي السجادة المختلفة في الأرضيات و كذلك الأضواء و النجف المتدلي حددها معنوياً و فصلها مغرفة مستقلة أيضاً بين الغرفتين المجاورتين لها
في الجدران يمكننا أن نفعل الكثير من الأمور مثل الزخرفة و نظم الزينة والإضاءة بطريقة مبتكرة، لديك في هذا التصميم فكرة عبقرية لاستغلال الجدران عن طريق خلق فراغات فيها لتكون على هيئة رفوف رفيعة يمكن أن تزين بالسبوتات و التحف الجمالية
يمكننا ملاحظة التفاصيل الكاملة لتقسيم هذا المسطح بطريقة مثالية حيث أقصى الزاوية الأقرب لنا خصصت للريسبشن بلون مختلف عن السفرة المحايدة بينها و بين المعيشة كما أن السقف ترك باللون الأبيض و زين ببعض اللمسات الضوئية بالنجف و بعض الاسبوتات في الأركان و العامل الأبرز في كل تلك التفاصيل كان زخرفة الجدران و تفريغها بطريقة مبتكرة جميلة
اللون الذهبي ظهر في الكراسي و اللمبات مع اعتماد كامل على اللون الأبيض كما في سائر المسطح و هو مازاد من تآلف المطبخ مع باقي المساحة التي استخدمت الألوان و الزخارف ذاتها سواء في الشكل أو الالوان ، فمثلا الكراسي الاكليرك المستخدمة في السفرة هي ذاتها المستخدمة في الجزيرة للمطبخ مع فارق اللون فقط
بسيط و واضح و عملي، ممتليء بالخزانات حتى لا يكون هناك أي فرصة لوجود فوضى في المخزونات لو زادت عن المتوقع و بالفعل نستطيع أن نستوعب أن كل تلك الأساليب لزيادة أماكن التخزين تعتبر أفضل الحلول لتلك المساحات المتداخلة ليبقى المطبخ دائماً مرتباً باعتباره جزءاً من المساحة الرئيسية في مدخل المنزل التي يدخلها الضيوف و الزوار
بتصميم حداثي و مثالي أيضاً يمكننا ملاحظة كيفية التقسيم السليم لغرفة معيشة تقع بالقرب من غرف أخرى عن طريق تحديد اتجاه الجلسات في عكس اتجاه تلك الغرف مما يضمن استخدام الكنبة كفاصل طبيعي بين الغرفة و بين ما هو بجوارها ، اما عن طريقة التقسيم ذاتها فنلاحظ استخدام كنبتين منفصلتين بألوان رمادية تشبه قليلاً المستخدمة في غرفة الاستقبال و تم الاعتماد على وجود خزانات أكثر في أسفل التلفاز حتى لا يكون هناك اي مفاجآت بخصوص تكدس الأغراض و عدم وجود اماكن لحفظها و بالتالي تغلبت الناحية العملية أكثر على الناحية الجمالية في تلك الزاوية تحديداً
بكل بساطة تم تصميمها بعيداً عن الزخارف و البهرجة التي لا طائل منها، فقط تم استخدام الألوان الشاعرية و الألوان الهادئة مع التأكيد على حسن توزيع الضوء عن طريق استخدام ستائر خفيفة على الشرفة الزجاجية الكبيرة حتى نضمن دخول كمية أكبر من الضوء تزيد من تألق الغرفة
استخدام الفراغات مثالي لأنه يخلق مساحة بصرية في الجدران و يبعد عنها أي شعور بالضيق و هو ما تم في هذا التصميم بطريقة ناجحة
الأضواء هي البطل الرئيسي فيه و استخدام المرايات للتغلب على ضيق مساحته و الخزانات السفلية أيضاً للحد من أي فوضى متوقعة لكثرة الأغراض المراد اخفائها و تخزينها في هذا الحمام الملحق بغرفة النوم بشكل أساسي مما يزيد من المخزونات فيه
تلك الغرفة على العكس تماماً من غرفة النوم الشاعرية الاولى تأتي بصحو و بهجة و نشاط تمثلت في الألوان المستخدمة في جدرانها و تفاعلها مع الضوء المناسب الواقع عليها من النوافذ و النجف و كذلك الدولاب الأبيض بعرض الحائط الذي زاد من الشعور ببهجة الغرفة و سلامها النفسي
أكبر حجماً من الحمام الآخر و يوجد به فواصل و اساليب تقسيم محترفة كالزجاج و المرايات و وسائل التخزين السريعة و الذكية مثل حامل المناشف على الحائط و توزيع السبوتات على عناصر الحمام من السقف
استخدام الطريقة الرأسية للتخزين يعتبر مثالي فما بالك باستغلال تلك الخزانات لتكون أماكن ثابتة للغسالة الكهربائية في الممرات لعدم وجود مساحة مناسبة في الخارج، انه أمر رائع خصوصاً و أن اللون الخاص بالغسالة هو نفسه لون الخزانات و الجدران