ما هي أفضل ألوان الحوائط لغرف النوم؟

غرفة النوم هي مساحة في المنزل هي الأرجح للبقاء والاسترخاء، يتم تصميمها مع الدهانات الجميلة للجدران الجذابة دائًما هنا، في حين أن بعض الفروق الدقيقة للون هي مناسبة لجميع الجدران الأربعة، غير أن بروزها على الجدار تبدو لافتة للنظر. لتصميم مميز وفريد وجذاب، يمكن استخدام الألوان غير العادية التي تخلق أجواء جذابة مع سحرها الخاص.
ولكن أيضَا الناعمة وحساسة نغمات مع جمالهم لضبط النفس يمكن أن توفر جو معيشة أو نوم مريح ويكون بديلا لطيفًا للغرفة على نطاق واسع على الحائط. يمكن الجمع بين الجدران الملونة من غرف النوم مع الألوان أو المواد الأخرى، وبالتالي توفير تغيير في التصميم الداخلي. أنيق، طبيعي و غير عادي، ويكون لون الجدار هو الأميز في غرفة النوم، والذوق الشخصي لكل فرد يقرر ذلك.
أسود قليلا وصل إلى الشهرة العالمية منذ فترة طويلة، ولكن اللون الأسود الأنيق يمكن أن يفعل أكثر من ذلك. وهو يقف على حدود الأناقة الكلاسيكية، التي تناسب دائمًا كل شيء ويمكن الجمع بينه وبين الألوان الأخرى. ومن المثير للاهتمام بشكل خاص التفاعل بين الألوان الأبيض والأسود في الغرف، والتي يمكن استخدامها لخلق اللهجات المعلقة والتناقضات. هنا يوجد ميزة بتثبيت اللون الأسود: حيث يمكن أن تكون جنبًا إلى جنب مع جميع الألوان الأخرى، وبالتالي يحصل دائمًا وجه جديد كليًا. التفاعل مع الأحمر فعال، في حين الأسود والبنفسجي غامضة على وجه الخصوص، والاكسسوارات الذهب أو الفضة تخلق أجواء حصرية ونبيلة جنبًا إلى جنب مع الجدران السوداء في غرفة النوم. الجمال من أي وقت مضى والتطبيق العملي لهذا اللون لا يحصل أبدا من الأزياء. وفي الثقافات الأخرى، يكون اللون الأسود أكثر إيجابية مما هو عليه في البلدان الأوروبية، فعلى سبيل المثال، في الهند تبدو عيون الأطفال الذين يعانون من أسود الكربون الأسود اللون لحمايتهم من
العين الشريرة اللعين.
في غرفة النوم يمكن استخدام اللون الأخضر الجيري، لأنه يضفي أناقة الطبيعية ويجعلها أنها عارضة ومريحة بشكل عام، هو اللون الأخضر للاستخدام في غرف المعيشة، لأنه له تأثير مهدئ على العقل، وغير تدخله بألوان ناعمة. هذا اللون هو المخلوط من الأزرق والأصفر والأبيض الفروق الدقيقة المختلفة، والأخضر لون نفسًيا في اتصال مع الشباب ونضارة، وكذلك مع الربيع وكان حتى العصور الوسطى أيضًا لون رمزي من الحب. في الصحراء حتى يرتبط الأخضر مع الجنة لأنها تعكس الخضراء الخصبة من الواحات التي تعطي الحياة. ألوان جذابة وحساسة مثل الأخضر الجيري تعطي كل غرفة سحر خمر أنيق ويمكن دمجها مع نغمات الخشب الترابي وأبيض متجدد الهواء. ويمكن أيضًا أن تستخدم هذه النغمة الخضراء جنبًا إلى جنب مع الملحقات في مزيد من نغمات الباستيل مثل الأصفر الحساس، والوردي أو الأزرق الفاتح.
اللون الرمادي الغامق هو متاح في إصدارات مختلفة. الألوان الأساسية للظهارة هي الرمادي الداكن مختلطة مع البني. ومن الممكن أيضًا إضافة الألوان الدافئة مثل الأحمر وذلك لإنتاج التدرجات مثل رمادي أرجواني أو متوسط. حتى الفروق الدقيقة للهجة البيج أو الطين ممكنة. ميزة خاصة لهذا اللون هو أنه يجمع بين البارد من اللون الرمادي مع إشراق الترابي من البني إلى لون الجدار الأنيق. ميزة خاصة من توب هو تأثيره الممتاز في تركيبة مع الألوان المتناقضة مثل أحمر قوي أو بيضاء واضحة. من خلال استخدام الألوان الزاهية في تركيبة مع رمادي داكن، مظهرها المظلم بدلا يمكن أن تكون طازجة سارة حتى، مع الحفاظ على الأناقة الدافئة والكلاسيكية. ومع ذلك تلهم من خلال اختيار اللون الحصري، لأن رمادي غامق ليس لون الجدار المشترك. جدران غرف النوم هي فاخرة تخلق أجواء مريحة للاسترخاء.
اللون الأحمر كان يرافق الناس لعدة قرون. كان أول لون يستخدم لرسم الكهف. اللون نفسيًا، ويرتبط الأحمر مع الطاقة والحياة و الحرارة. الأحمر هو أيضًا لون محظوظ والتي، وفي جملة أمور تم رسم أبواب المدخل لمنع المرض والأرواح الشريرة من الدخول، حتى هذا اليوم الأحمر في دول أوروبا الشرقية والآسيوية هو معنى مهم كرمز للسعادة والملحقات الحمراء محمية هناك. النحاس والأحمر الناري في نفس الوقت يؤثر على هوى من النحاس الذي يربطه لمسة أنيقة بالبني النحاسي مع توهج الناري من لهجة الحمراء القوية، في غرفة النوم، ويمكن الجمع بين هذا اللون تمامًا مع الملحقات الخشبية. ومزيج مع المجوهرات في خفية، الرمادي واضح هو الحديث بشكل خاص. يؤثر شكله الفاخر جدًا في تركيبه مع الشمعدانات، ومصابيح أو ما شابه ذلك في الذهب والفضة أو النحاس يعطي لهم جنبًا إلى جنب مع الجدار النحاسي اللون تقريبًا وأجواء الملكي الذي يدعوك إلى الاسترخاء.
الذهب لون يقف على روعة حصرية. وتأتي أهميتة لأنه يرتبط مع الذهب والمعادن الثمينة، التي تألق دائمًا وفتنت الناس. وترتبط الثروة والحياة الأنيقة بالذهب. وترتبط الشمس أيضُا مع لون واضح. الجدران غرفة نوم في هذا اللون خلق صورة فريدة من نوعها، والتي هي مستوحاة من الكاريزما الرائعة ويمكن الجمع بين مجموعة متنوعة من الطرق. تظهر الجدران ذات اللون الذهبي مع الأبيض أو الكريمي بشكل خاص نبيلة ومتجددة الهواء. كما إن تفاعل الذهب مع ألوان باردة وواضحة مثل الأزرق الداكن أو الفيروز الطازج أو لهجة خضراء حساسة غير عادية وأنيقة. ماجستيك هو مزيج من البنفسجي الغامض اللون مع الذهب التألق، في حين أن مزيج من الذهب المشرق والذهب مشرقة تعتبر قوية – كلا الألوان تقف للحيوية وتوفر الكثير من السلطة. خصوصًا المشمسة، توفر البهجة وتبدو أنيقة، يتم دمجها مع الجدران الذهبية والاكسسوارات الصفراء.
اللون البنفسجي هو الجمال الأنيق مع سحر خاص جدًا وهو يتداخل مع الأزرق المختلطة من اللون الأحمر الحار ولون بارد. وبهذه الطريقة يمكن إنشاء العديد من الفروق الدقيقة والظلال، والتي هي مناسبة للتصميم وخلق تنوعًا مع غرف النوم. في علم النفس اللون البنفسج له تفسيرات عديدة، لأنه يربط بين اثنين من أقطاب مختلفة في كل الأخرى: الأزرق هادئ ما يمت إلى العقل والتفكير بالتزامن مع أحمر وهو حي، شهواني والعواطف ممثلة. وهذا يعطي فيوليت تعبيرًا فريدًا، والذي هو أيضًا مناسبة لجدران غرفة النوم. وبما أن هذا اللون لا يستخدم بشكل متكرر جدا في التصميم الداخلي، فإنه يعطي كل جدار ذوق فريد من نوعه. أنيق جدًا وفاخر يبدو الجدران الأرجواني بالاشتراك مع الملحقات المعدنية، مثل جامات من ذهب أو فضة وحاملي الشموع. مزيج مع الأبيض أو الأسود كما يبدو أنيقة جدا ويستخدم بكل سرور.
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