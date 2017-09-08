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10 مخططات تفصيلية لمنزل أحلامك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Planos de corte 3D , Realistic-design Realistic-design منازل
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استخدام المخططات في وصف التصميم من أنجح الطرق لتوصيل المعلومات إلى خيالك و كأنها حقيقة فأنت تستطيع أن ترى المنزل بالكامل من مخطط مفصل على الورق أو على برامج الجرافيك بطريقة تجعلك قادر على التغيير والتعديل و التخيل بكل سهولة، اليوم هوميفاي سوف ينقل إليك 10 مخططات مميزة لمنازل تناسب جميع الأذواق و جميع أنواع العائلات سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو حتى سكن للعزاب ، هذا الكتاب سوف يوضح لك عالم من الأفكار تستطيع أن تقتني منها الأنسب لك و لذوقك ..

1- تفاصيل متنوعة و بيئة خارجية مريحة

3D Laxurious Residential Floor Plan Yantram Animation Studio Corporation
Yantram Animation Studio Corporation

3D Laxurious Residential Floor Plan

Yantram Animation Studio Corporation
Yantram Animation Studio Corporation
Yantram Animation Studio Corporation

هذا المخطط للمنازل العائلية الفخمة التي تحتوي على مساحة خارجية و داخلية مناسبة لتلاقي العائلة و استمتاعهم بأوقاتهم سوياً فمثلاً في الداخل نلاحظ المساحة الكبيرة لغرفة المعيشة و انعزالها عن الغرف الأخرى بطريقة تتمتع بخصوصية و انعزالية مطلوبة للحصول على الراحة النفسية و الهدوء .

و على النقيض تماماً فإن التقسيم الخارجي مشترك بين الجلسات و مكان المسبح لحياة صاخبة تتمتع بالبهجة و الانطلاق بدون أي مبالغة مع تواجد لللمسات الطبيعية من الشجر الزخرفي و التفاصيل النباتية الأخرى المرتبطة بالأرضيات الباركية المحيطة بالحديقة بطريقة فخمة كالمنتجعات 

2- أكتر من حمام لراحتك

Planos de corte 3D , Realistic-design Realistic-design منازل
Realistic-design

Realistic-design
Realistic-design
Realistic-design

في التصميمات الحديثة و مع تسارع وتيرة الحياة أصبح وجود أكثر من حمام في المنازل العائلية أمر ضروري و ليس ترفيهي كما كان في السابق و عليه فإن هذا التصميم يجمع حمامين في جوار كل غرفة نوم في المنزل و التي عددها 2 أيضاً و هو اسلوب يتمتع بالخصوصية لمنزل عائلي متوسط المساحة 

3- تصميم تفصيلي

3D Luxury Floor Plans Design For Residential Home Yantram Animation Studio Corporation
Yantram Animation Studio Corporation

3D Luxury Floor Plans Design For Residential Home

Yantram Animation Studio Corporation
Yantram Animation Studio Corporation
Yantram Animation Studio Corporation

في المساحات الأكبر و العائلات الأضخم فإن التنوع في تصميم المنزل يكون هو صاحب اليد الطولى في التصميم، فمثلاً هنا نجد أن كل غرفة تتسع بخزانات متنوعة لتستوعب أغراض الكم المتواجد في المنزل من اشخاص لكل منهم أغراضه التي تحتاج للتخزين و البعد التام عن الفوضى، حتى السيارات فهناك تصميم لمرأب يتسع لثلاث سيارات و سفرة تتسع لستة افراج مع غرفة معيشة مناسبة و كذلك غرف نوم واسعة 

4- طريقة معتادة

CASA VC - BARRIO SAN SEBASTIÁN- FUNES, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS منازل
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

الطريقة المعتادة في التصميم لمساحات مقسمة بشكل متساو بدون أي ابتكار أو تفضيل مساحة على الأخرى فقط الحد الأدنى من الحصول على النواحي العملية بكل تكامل دون أي نقصان 

5- المطبخ المثالي

Residential 3D Floor Plan Yantram Animation Studio Corporation
Yantram Animation Studio Corporation

Residential 3D Floor Plan

Yantram Animation Studio Corporation
Yantram Animation Studio Corporation
Yantram Animation Studio Corporation

تصميم المطبخ ليتوسط مساحة المسطح الجامع لكل التفاصيل المفتوحة في المنزل طريقة حداثية بعض الشيء في المنازل العائلية و ديكورها حيث أن المطبخ يحتوي على كل المتطلبات للمأكل و المشرب في مكان واحد ، فتصميم هذا المطبخ لن يجعله كالمعتاد و لكن سيجعله عصب المنزل و في متوسط و مركز مساحته 

6- استفادة من كل المساحات

Planos de corte 3D , Realistic-design Realistic-design منازل
Realistic-design

Realistic-design
Realistic-design
Realistic-design

في المساحات الصغيرة ينبغي علينا التخلي عن بعض الرفاهية و الاعتماد على تحقيق الجوانب العملية بشكل أعمق في التصميم خصوصاً لو كان المنزل سيكون لعائلة، في هذا النموذج و المخطط نلاحظ استخدام المطبخ المفتوح وسيلة مناسبة للحفاظ على المساحة بجوار غرفة المعيشة المكونة من كنبة و كرسي فقط بجوار سفرة دائرية لخصت 3 غرف في زاوية واحدة فقط من المنزل 

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7- تصميم فنان

3D Floor Plan CGI Design Yantram Animation Studio Corporation
Yantram Animation Studio Corporation

3D Floor Plan CGI Design

Yantram Animation Studio Corporation
Yantram Animation Studio Corporation
Yantram Animation Studio Corporation

هذا التصميم مثالي تم بعقل فنان متمرس في الديكور الحديث، حيث نلاحظ استغلال المساحات المائلة و الهندسية الشكل في عمل تجاويف داخلية وأشكال و نسق مختلف للغرف، لاحظ شكل غرفة النوم و موقع غرفة المعيشة و شكل الحمامات و طريقة استغلال المساحة الكبيرة في الوسط لتكون سفرة مؤهلة بجوار مطبخ ذو جزيرة غاية في الأناقة 

8- حديقة سقف

Casas de Playa - El Patio -, LUCAS MC LEAN ARQUITECTO LUCAS MC LEAN ARQUITECTO
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO

LUCAS MC LEAN ARQUITECTO
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO

لو كان لديك سقف مستوى يمكنك تصميم حديقة معلقة به من نباتات الزينة بطريقة مثالية تضمن لك شكل مختلف للديكور و تبعدك قليلاً عن الطرق المعتادة في زخرفة سقوف المنزل و ستزيد من البهجة و الحس الطبيعي فيه بأقل مجهود و تكلفة أيضاً

9- منزل لاسرة صغيرة

Planos de corte 3D , Realistic-design Realistic-design منازل
Realistic-design

Realistic-design
Realistic-design
Realistic-design

سريرين في غرف منفصلة و غرفة معيشة و مطبخ بسيط و حمام واحد لا يحتاج السكن البسيط لعائلة صغيرة حديثة التكوين أكثر من ذلك، خصوصاً و أن تلك المساحة المتوفرة لا تستطيع أن تستوعب أكثر و غلأا ستنقلب المسألة لتكدس نحن في غنى عنه .

10- مساحة مقسمة

3D Floor Plan Design Yantram Animation Studio Corporation
Yantram Animation Studio Corporation

3D Floor Plan Design

Yantram Animation Studio Corporation
Yantram Animation Studio Corporation
Yantram Animation Studio Corporation

روعة التقسيم لمساحة المنزل العائلي تنقسم لتواجد كل الغرف الضرورية كالنوم و المعيشة و الحمام و المطبخ و كذلك المساحات الضرورية مثل الممرات و المداخل المريحة و أماكن التخزين، نلاحظ في هذا التصميم تواجد كل هذا و بمساحة معقولة للغاية و من أروع السمات في هذا التصميم وجود كم كبير من الغرف الداخلية و التي يوجد فيها  و حولها فواصل واضحة من الجدران تجعل لها هيكل مستقل عن المجاور لها 

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