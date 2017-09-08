10 مخططات تفصيلية لمنزل أحلامك

هذا المخطط للمنازل العائلية الفخمة التي تحتوي على مساحة خارجية و داخلية مناسبة لتلاقي العائلة و استمتاعهم بأوقاتهم سوياً فمثلاً في الداخل نلاحظ المساحة الكبيرة لغرفة المعيشة و انعزالها عن الغرف الأخرى بطريقة تتمتع بخصوصية و انعزالية مطلوبة للحصول على الراحة النفسية و الهدوء .

و على النقيض تماماً فإن التقسيم الخارجي مشترك بين الجلسات و مكان المسبح لحياة صاخبة تتمتع بالبهجة و الانطلاق بدون أي مبالغة مع تواجد لللمسات الطبيعية من الشجر الزخرفي و التفاصيل النباتية الأخرى المرتبطة بالأرضيات الباركية المحيطة بالحديقة بطريقة فخمة كالمنتجعات