10 مخططات تفصيلية لمنزل أحلامك

استخدام المخططات في وصف التصميم من أنجح الطرق لتوصيل المعلومات إلى خيالك و كأنها حقيقة فأنت تستطيع أن ترى المنزل بالكامل من مخطط مفصل على الورق أو على برامج الجرافيك بطريقة تجعلك قادر على التغيير والتعديل و التخيل بكل سهولة، اليوم هوميفاي سوف ينقل إليك 10 مخططات مميزة لمنازل تناسب جميع الأذواق و جميع أنواع العائلات سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو حتى سكن للعزاب ، هذا الكتاب سوف يوضح لك عالم من الأفكار تستطيع أن تقتني منها الأنسب لك و لذوقك ..
هذا المخطط للمنازل العائلية الفخمة التي تحتوي على مساحة خارجية و داخلية مناسبة لتلاقي العائلة و استمتاعهم بأوقاتهم سوياً فمثلاً في الداخل نلاحظ المساحة الكبيرة لغرفة المعيشة و انعزالها عن الغرف الأخرى بطريقة تتمتع بخصوصية و انعزالية مطلوبة للحصول على الراحة النفسية و الهدوء .
و على النقيض تماماً فإن التقسيم الخارجي مشترك بين الجلسات و مكان المسبح لحياة صاخبة تتمتع بالبهجة و الانطلاق بدون أي مبالغة مع تواجد لللمسات الطبيعية من الشجر الزخرفي و التفاصيل النباتية الأخرى المرتبطة بالأرضيات الباركية المحيطة بالحديقة بطريقة فخمة كالمنتجعات
في التصميمات الحديثة و مع تسارع وتيرة الحياة أصبح وجود أكثر من حمام في المنازل العائلية أمر ضروري و ليس ترفيهي كما كان في السابق و عليه فإن هذا التصميم يجمع حمامين في جوار كل غرفة نوم في المنزل و التي عددها 2 أيضاً و هو اسلوب يتمتع بالخصوصية لمنزل عائلي متوسط المساحة
في المساحات الأكبر و العائلات الأضخم فإن التنوع في تصميم المنزل يكون هو صاحب اليد الطولى في التصميم، فمثلاً هنا نجد أن كل غرفة تتسع بخزانات متنوعة لتستوعب أغراض الكم المتواجد في المنزل من اشخاص لكل منهم أغراضه التي تحتاج للتخزين و البعد التام عن الفوضى، حتى السيارات فهناك تصميم لمرأب يتسع لثلاث سيارات و سفرة تتسع لستة افراج مع غرفة معيشة مناسبة و كذلك غرف نوم واسعة
الطريقة المعتادة في التصميم لمساحات مقسمة بشكل متساو بدون أي ابتكار أو تفضيل مساحة على الأخرى فقط الحد الأدنى من الحصول على النواحي العملية بكل تكامل دون أي نقصان
تصميم المطبخ ليتوسط مساحة المسطح الجامع لكل التفاصيل المفتوحة في المنزل طريقة حداثية بعض الشيء في المنازل العائلية و ديكورها حيث أن المطبخ يحتوي على كل المتطلبات للمأكل و المشرب في مكان واحد ، فتصميم هذا المطبخ لن يجعله كالمعتاد و لكن سيجعله عصب المنزل و في متوسط و مركز مساحته
في المساحات الصغيرة ينبغي علينا التخلي عن بعض الرفاهية و الاعتماد على تحقيق الجوانب العملية بشكل أعمق في التصميم خصوصاً لو كان المنزل سيكون لعائلة، في هذا النموذج و المخطط نلاحظ استخدام المطبخ المفتوح وسيلة مناسبة للحفاظ على المساحة بجوار غرفة المعيشة المكونة من كنبة و كرسي فقط بجوار سفرة دائرية لخصت 3 غرف في زاوية واحدة فقط من المنزل
هذا التصميم مثالي تم بعقل فنان متمرس في الديكور الحديث، حيث نلاحظ استغلال المساحات المائلة و الهندسية الشكل في عمل تجاويف داخلية وأشكال و نسق مختلف للغرف، لاحظ شكل غرفة النوم و موقع غرفة المعيشة و شكل الحمامات و طريقة استغلال المساحة الكبيرة في الوسط لتكون سفرة مؤهلة بجوار مطبخ ذو جزيرة غاية في الأناقة
لو كان لديك سقف مستوى يمكنك تصميم حديقة معلقة به من نباتات الزينة بطريقة مثالية تضمن لك شكل مختلف للديكور و تبعدك قليلاً عن الطرق المعتادة في زخرفة سقوف المنزل و ستزيد من البهجة و الحس الطبيعي فيه بأقل مجهود و تكلفة أيضاً
سريرين في غرف منفصلة و غرفة معيشة و مطبخ بسيط و حمام واحد لا يحتاج السكن البسيط لعائلة صغيرة حديثة التكوين أكثر من ذلك، خصوصاً و أن تلك المساحة المتوفرة لا تستطيع أن تستوعب أكثر و غلأا ستنقلب المسألة لتكدس نحن في غنى عنه .
روعة التقسيم لمساحة المنزل العائلي تنقسم لتواجد كل الغرف الضرورية كالنوم و المعيشة و الحمام و المطبخ و كذلك المساحات الضرورية مثل الممرات و المداخل المريحة و أماكن التخزين، نلاحظ في هذا التصميم تواجد كل هذا و بمساحة معقولة للغاية و من أروع السمات في هذا التصميم وجود كم كبير من الغرف الداخلية و التي يوجد فيها و حولها فواصل واضحة من الجدران تجعل لها هيكل مستقل عن المجاور لها