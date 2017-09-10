15 فكرة رائعة لغرف النوم الصغيرة

كلنا نعلم أهمية غرفة النوم لصحتنا النفسية والجسدية. فهي أكثر غرفة في المنزل نقضي فيها وقتًا بلا منازع حيث تنام حوالي 8 ساعات وتقضي فيها بعض الوقت أثناء القراءة أو قضاء بعض الوقت مع شريك حياتك، ولكن إذا كانت غرفة النوم صغيرة هذا لا يعني أن تشعر بالإحباط ولا ترتاح فيها! مساحة غرفة نومك الصغيرة يمكن أن ينتج منها روائع تصميمية فقط إذا قمت بتوظيف تلك المساحة جيدًا. في هذا المقال نقدم لك 15فكرة رائعة لغرف النوم الصغيرة نرجو أن تكون مصدر إلهام لك!
المرايا الكبيرة في أي غرفة تعطي إحساسًا بعمق الغرفة واتساعها. كلما كانت المرآة أطول وأعرض زاد هذا الإحساس. فهي حيلة مشهورة لتلك المشكلةز
الضوء الطبيعي يؤثر بطريقة رائعة على الغرف الصغيرة لهذا يجب أن نحاول بأقصى جهدنا أن نوفر فرصة لضوء الشمس بالدخول ليملأ المكان بالبريق.
إذا كنت غير متأكدًا من كيفية تصميم الغرفة الصغيرة فربما تحتاج إلى الاستعانة بمتخصص. بوضع أثاث متعدد الاستعمالات وموفر للمساحة يمكننا الحصول على مانريد. كهذا التصميم الذي يحتوي على مكتب صغير داخل الغرفة.
الألوان المبهجة نؤثر جدًا في المساحات الصغيرة خيث أنها تجعل الغرفة تبدو أكبر، هذا أيضًا ينطبق على غرفة النوم حيث يمكنك استخدام أغطية سرير مبهجة ومخدات بألوان وأشكال مليئة بالحياة.
لا يوجد عندك مكان كافٍ لوضع دولاب؟ لا توجد مشكلة! يمكنك وضع بعض الأدراج أسفل السرير واستخدامها لتخزين الملابس والأغراض. بالرغم من كونها ليست أفضل طريقة لذلك ولكنها حل لمسكلة1
الدولاب المصمم داخل الحائط هو استثمار جيد خاصة إذا كان مفصل مخصوص لاستغلال المساحة وترتيب الأرفف داخله حسب استخدامك وما تريد تخزينه بالضبط.
غرفة النوم هذه أنسب ما نبدأ به مقال اليوم. حيث أن تلك المساحة الصغيرة تؤكد فكرة أن القليل قد يعني الكثير! يظهر في التصميم وضع الأشياء الاساسية فقط كالسرير واللمبة والتليفزيون. تصميم مينيمالي مناسب للغاية للمساحة الصغيرة.
الطوب الأحمر على حوائط غرفة النوم يمكنه أن يضيف نفس التأثير الذي تكلمنا عنه في الصورة الماضية. النتيجة هي نمط صناعي هادئ ويعطي الغرفة جوًا مميًا ودافئًا.
تشتيت الانتباه هو طريقة أخرى جيدة لغرف النوم الصغيرة حيث أنه يمكننا طلاء حائط من حوائط الغرفة بلون قوي أو نقوم بلصق ستيكر أو ورق حائط أو صورة. لا تفعل ذلك في جميع حوائط الغرفة بل اكتفي بواحد فقط والا كانت النتيجة عكسية.
هل فكرت أن تحصل على سلم بتصميم ريفي بسيط ليكون شماعة للفوط أو الملابس داخل غرفة النوم مدلصا من الشماعة التقليدية؟
في المساحات التي تشكل تحديًا في التصميم يجب أن نفكر بعملية شديدة لهذا استغل المصممون المساحة الأفقية لإنشاء دولاب وفوقه سرير للحصول على أفضل النتائج من أق المساحات.
الأثاث الذي يطوى كهذا السرير يعد حل رائع لخلق مساحة إضافية في الغرفة، بهذه الطريقة يمكننا استخدام ما تبقى من مساحة الغرفة في أشياء أخرى خاصة إذا كانت شقتك عبارة عن ستوديو. في هذا التصميم نجد السرير يطوى داخل مكان هو أصلًا فاصل بين مساحتين.
الخروج عن المألوف في تصميم الغرف الصغيرة يمكن أن يكون فقط عن طريق كتابة شيء تريد تخليده على الحائط!
في غرف النوم الصغيرة الفوضى يمكن أن تكون مشكلة رهيبة! لهذا يجب أن تقضي بعض الوقت في ترتيب وتنظيف الغرفة. إذا لم يكن عندك دولاب للملابس فربما يمكنك وضع ستارة فاصلة تعلق وراءها ملابسك وأغراضك.