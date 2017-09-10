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15 فكرة رائعة لغرف النوم الصغيرة

ريم عوض ريم عوض
Квартира в Стамбуле, MARION STUDIO MARION STUDIO غرفة نوم Multicolored
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كلنا نعلم أهمية غرفة النوم لصحتنا النفسية والجسدية. فهي أكثر غرفة في المنزل نقضي فيها وقتًا بلا منازع حيث تنام حوالي 8 ساعات وتقضي فيها بعض الوقت أثناء القراءة أو قضاء بعض الوقت مع شريك حياتك، ولكن إذا كانت غرفة النوم صغيرة هذا لا يعني أن تشعر بالإحباط ولا ترتاح فيها! مساحة غرفة نومك الصغيرة يمكن أن ينتج منها روائع تصميمية فقط إذا قمت بتوظيف تلك المساحة جيدًا. في هذا المقال نقدم لك 15فكرة رائعة لغرف النوم الصغيرة نرجو أن تكون مصدر إلهام لك!

2- مرايا

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

المرايا الكبيرة في أي غرفة تعطي إحساسًا بعمق الغرفة واتساعها. كلما كانت المرآة أطول وأعرض زاد هذا الإحساس. فهي حيلة مشهورة لتلك المشكلةز

4- الضوء الطبيعي

Apartamento A3_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة نوم
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

الضوء الطبيعي يؤثر بطريقة رائعة على الغرف الصغيرة لهذا يجب أن نحاول بأقصى جهدنا أن نوفر فرصة لضوء الشمس بالدخول ليملأ المكان بالبريق.

5- ركن المكتب

마이크로하우스 리모델링, OUA 오유에이 OUA 오유에이 مطبخ
OUA 오유에이

마이크로하우스 리모델링

OUA 오유에이
OUA 오유에이
OUA 오유에이

إذا كنت غير متأكدًا من كيفية تصميم الغرفة الصغيرة فربما تحتاج إلى الاستعانة بمتخصص. بوضع أثاث متعدد الاستعمالات وموفر للمساحة يمكننا الحصول على مانريد. كهذا التصميم الذي يحتوي على مكتب صغير داخل الغرفة.

6- ألوان مبهجة

Gloucester Road Penthouse Bhavin Taylor Design غرفة نوم Bedroom,master bedroom,bed,cushions,bedding,bedside tables,bedside lamps,art,wallpaper,curtains,midcentury design,pattern
Bhavin Taylor Design

Gloucester Road Penthouse

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

الألوان المبهجة نؤثر جدًا في المساحات الصغيرة خيث أنها تجعل الغرفة تبدو أكبر، هذا أيضًا ينطبق على غرفة النوم حيث يمكنك استخدام أغطية سرير مبهجة ومخدات بألوان وأشكال مليئة بالحياة.

7-التخزين أسفل السرير

дизайн студии в скандинавском стиле, sreda sreda غرفة نوم
sreda

sreda
sreda
sreda

لا يوجد عندك مكان كافٍ لوضع دولاب؟ لا توجد مشكلة! يمكنك وضع بعض الأدراج أسفل السرير واستخدامها لتخزين الملابس والأغراض. بالرغم من كونها ليست أفضل طريقة لذلك ولكنها حل لمسكلة1

9- دولاب كبير

'Metropolis' 2 sliding door wardrobe by Mobilstella homify غرفة نومخزانة الملابس
homify

'Metropolis' 2 sliding door wardrobe by Mobilstella

homify
homify
homify

الدولاب المصمم داخل الحائط هو استثمار جيد خاصة إذا كان مفصل مخصوص لاستغلال المساحة وترتيب الأرفف داخله حسب استخدامك وما تريد تخزينه بالضبط.

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1- بسيطة للغاية

TER, studioSAL_14 studioSAL_14 غرفة نوم
studioSAL_14

studioSAL_14
studioSAL_14
studioSAL_14

غرفة النوم هذه أنسب ما نبدأ به مقال اليوم. حيث أن تلك المساحة الصغيرة تؤكد فكرة أن القليل قد يعني الكثير! يظهر في التصميم وضع الأشياء الاساسية فقط كالسرير واللمبة والتليفزيون. تصميم مينيمالي مناسب للغاية للمساحة الصغيرة.

11- النمط الصناعي

Дизайн интерьера 4-ком. квартиры, GP-ARCH GP-ARCH غرفة نوم
GP-ARCH

GP-ARCH
GP-ARCH
GP-ARCH

الطوب الأحمر على حوائط غرفة النوم يمكنه أن يضيف نفس التأثير الذي تكلمنا عنه في الصورة الماضية. النتيجة هي نمط صناعي هادئ ويعطي الغرفة جوًا مميًا ودافئًا.

10- تصميم مختلف للحائط

Vinilos decorativos florales, Goodvinilos Goodvinilos جدران وأرضياتديكورات الجدران
Goodvinilos

Goodvinilos
Goodvinilos
Goodvinilos

تشتيت الانتباه هو طريقة أخرى جيدة لغرف النوم الصغيرة حيث أنه يمكننا طلاء حائط من حوائط الغرفة بلون قوي أو نقوم بلصق ستيكر أو ورق حائط أو صورة. لا تفعل ذلك في جميع حوائط الغرفة بل اكتفي بواحد فقط والا كانت النتيجة عكسية.

13- سلم للفوط

Квартира в Стамбуле, MARION STUDIO MARION STUDIO غرفة نوم Multicolored
MARION STUDIO

MARION STUDIO
MARION STUDIO
MARION STUDIO

هل فكرت أن تحصل على سلم بتصميم ريفي بسيط ليكون شماعة للفوط أو الملابس داخل غرفة النوم مدلصا من الشماعة التقليدية؟

15- المساحة الأفقية

Dormitorios Juveniles , Dröm Living Dröm Living غرفة نوم
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

في المساحات التي تشكل تحديًا في التصميم يجب أن نفكر بعملية شديدة لهذا استغل المصممون المساحة الأفقية لإنشاء دولاب وفوقه سرير للحصول على أفضل النتائج من أق المساحات.

8- أسِرًة مطوية

Casa AD - Barcelona, IF arquitectos IF arquitectos غرفة نوم
IF arquitectos

IF arquitectos
IF arquitectos
IF arquitectos

الأثاث الذي يطوى كهذا السرير يعد حل رائع لخلق مساحة إضافية في الغرفة، بهذه الطريقة يمكننا استخدام ما تبقى من مساحة الغرفة في أشياء أخرى خاصة إذا كانت شقتك عبارة عن ستوديو. في هذا التصميم نجد السرير يطوى داخل مكان هو أصلًا فاصل بين مساحتين.

14- رسائل على الحائط

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الخروج عن المألوف في تصميم الغرف الصغيرة يمكن أن يكون فقط عن طريق كتابة شيء تريد تخليده على الحائط!

3- أفكار تخزينية ذكية

Каменный лофт, CO:interior CO:interior غرفة نوم
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

في غرف النوم الصغيرة الفوضى يمكن أن تكون مشكلة رهيبة! لهذا يجب أن تقضي بعض الوقت  في ترتيب وتنظيف الغرفة. إذا لم يكن عندك دولاب للملابس فربما يمكنك وضع ستارة فاصلة تعلق وراءها ملابسك وأغراضك.

12- الإضاءة

homify مساحات تجارية فنادق
homify

homify
homify
homify

الإضاءة في المساحات الصغيرة بين ضوء الشمس الطبيعي والضوء الصناعي بين اللمبات والكشافات المثبتة والأباجورات وحتى الشموع، كل هذا يضيف مستويات مختلفة للضوء في الغرفة ويجعلها تبدو أوسع وأكثر فصا.

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