شقة أنيقة غنية بتفاصيل ستدهشك

تصميم الغرفة التي تجمع المطبخ و السفرة و غرفة المعيشة أكثر من رائعة و مبسطة بطريقة واضحة حيث لا يوجد ما يشغل المساحة الوسطى من مضايقات ليس لها فائدة، و بالفعل ترك المساحة الوسطى بتلك الحرية خلق مساحة معنوية إضافية يمكن استغلالها في الشعور بالبراح في تلك المساحة المنسقة ببساطة.

و لعل أبرز ما يميز تلك التفاصيل هو دخول اللون الأحمر كعامل موازن لألوان المسطح المائلة للأبيض و المحايد في كل التفاصيل فجاءت لتوازن كل تلك التفاصيل و تعطي انطباع معنوي بشغل تلك المساحة بطريقة ممتازة