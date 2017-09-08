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شقة أنيقة غنية بتفاصيل ستدهشك

Mohammed Awad Mohammed Awad
BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة المعيشة
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التفاصيل هي أحلى ما في تصميم المنازل العائلية و حسن استغلال المساحات يكون خير دليل على ابداع تصميمك و تميزه، لذا سوف يؤدي لك هوميفاي دوراً رائعاً في تقديم نموذج مثالي لشقة عائلية صممت بطريقة رائعة في العاصمة الإيطالية روما عن طريق مكتب MOB للهندسة المعمارية بطريقة مبسطة دون أي تعقيدات و جانب إبداعي ليس له مثيل في اختيار الألوان و تآلفها و توازنها مع باقي العناصر المستخدمة في ديكور تلك الشقة المثالية ..

الإبداع بدأ من المطبخ

BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS مطبخ
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

بداية من المطبخ بدأ الإبداع في الظهور شيئاً فشيئاً من جمال التصميم، سنلاحظ استخدام واجهة جزيرة المطبخ لتكون خزانة مفتوحة للكتب و العلب المصنوعة من الخوص المخصصة للتخزين للأشياء الغير ثمينة من ألعاب أطفال و كراسات و أقلام و خلافه، و يمكن أن تستخدم كذلك لحفظ بعض أغراض غرفة المعيشة المجاورة لها و الأشياء المقروءة الخاصة بالمطبخ مثل كتب الإرشادات و الطهي و غيرها .

مساحة مثالية لثلاث غرف لا تشعر فيها بأي ضيق

BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة المعيشة
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

تصميم الغرفة التي تجمع المطبخ و السفرة و غرفة المعيشة أكثر من رائعة و مبسطة بطريقة واضحة حيث لا يوجد ما يشغل المساحة الوسطى من مضايقات ليس لها فائدة، و بالفعل ترك المساحة الوسطى بتلك الحرية خلق مساحة معنوية إضافية يمكن استغلالها في الشعور بالبراح في تلك المساحة المنسقة ببساطة.

و لعل أبرز ما يميز تلك التفاصيل هو دخول اللون الأحمر كعامل موازن لألوان المسطح المائلة للأبيض و المحايد في كل التفاصيل فجاءت لتوازن كل تلك التفاصيل و تعطي انطباع معنوي بشغل تلك المساحة بطريقة ممتازة

ممرات بكل سلاسة

BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة السفرة
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

الممرات بين الغرف لا تمر بزخارف طائلة و لكن فقط مجرد ممر لا تفصله سوى الإضاءة القوية من الخارج عن جزئه الداخلي الأقل في الإضاءة و المطل على الحمام و غرفة النوم مما أوحى بكثير من الهدوء و الخصوصية بالمقارنة  بالحياة المتفاعلة في الخارج بالنسبة للسفرة و المعيشة و المطبخ

اضاءة جريئة

BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS مطبخ
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

استخدام طرق الإضاءة الحديثة في المطبخ بلون أحمر واضح في غلاف اللمبة يوازن لون وسادات الكنب الحمراء التي شاهدناها من قبل و لها باع كبير في تحقيق التوازن و السيمترية المرغوبة في مثل هذا التصميم ذو المساحة المتوسطة. و كذلك اختيار مصابيح متدلية ينعكس على الناحية العملية حيث انخفاض مستوى الجزيرة الملحقة بالمطبخ و التي يمكن أن تستخدم في أكثر من استخدام

البار من الداخل

BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS مطبخ
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

من داخل الجزيرة نلاحظ وجود كراسي مودرن من الإكليرك الشفاف مما يؤكد حرية استخدامها من الخارج كخزانة للكتب دون مضايقات بعد تحديد الجلسة من الداخل أصبح المطبخ كله منغلق على نفسه و الخارج مقسم بطريقة بارعة

حمام بمرآة كبيرة

BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS حمام
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

المرآة الكبيرة في الحمام ضرورية في مثل تلك المساحة و كذلك استخدام الالوان الفاتحة و الإضاءة القوية من السبوتات الموزعة في السقف للبعد عن أي شعور بالظلام و بالتالي سوء التصميم في تلك المساحات الضيقة، و من أبرز طرق التغلب على تلك المشكلة تم الاعتماد على اتقسيم بالزجاج الشفاف بين مكان الاستحمام بدون بانيو و هي طريقة معتبرة في الهروب من ضيق المساحة المؤرق.

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الحجر حاضر ايضاً

BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS حمام
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

استخدم أيضاً الحجر و بعض التطعيمات من اللون الأحمر الذي يعشقه المصمم كما يبدو لنا ليحقق التوازن المطلوب بين الانتشار الحاصل للألوان الفاتحة و بين الاستخدام الجريء للحجر الداكن في جدار مكان الاستحمام و بالفعل نجح في تحقيق التوازن و جذب الانتباه بكل جدارة

بجوار غرفة نوم أنيقة

BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS الممر الحديث، المدخل و الدرج
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

غرفة النوم داخل الممر تقع بجوار الحمام الرائع الذي شاهدناه و بالفعل لم تختلف في ألوانها عن أي غرفة أخرى حتى الخارجي منها و هي ما تمليه المساحة الضيقة على المصمم بالفعل 

هدوء اللون الأبيض

BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة نوم
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

نجح المصمم في الهروب من ضيق المساحة عن طريق فتح النوافذ الكبيرة و الستائر الخفيفة غير الحاجبة للضوء و استخدام ألوان فاتحة في الجدران و الدولاب الضخم بطول الجدار مما أعطى انطباع بأنه جزء من الجدار و ليس اضافة عليها 

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الكتابات على الحائط

BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة نوم
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

استخدم اسلوب الكتابة على الحائط كزخرفة غير مكلفة و مساعدة لتحقيق الشياكة و الذوق مع اللون الأبيض في الغرفة، حيث تم استخدام الأبيض في الجدار و في الكتابة مع تغيير لون إحدى الجدران بالمحايد الرمادي ليتم كسر تلك السيطرة المستمرة للأبيض في سائر المنزل 

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