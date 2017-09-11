منزل يتألق بسحر الألوان النحاسية

الحمام بسيط وصغير ولكنه مريح ومقسم جيدًا، يحمل حوض للوجه من السيراميك الأبيض، على طاولة كبيرة تحمل وحدات تخزين، ومراّة كبيرة وطويلة تعطيه اتساع، كل هذا مع بانيو سيراميكي صغير ووحدات الإضاءة التي تعطي شكلًا رائعًا للحمام، والجدران من السيراميك المنقوش الملون يحمل حركة داخل الحمام، وأمامهم المرحاض.