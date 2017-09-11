منزل يتألق بسحر الألوان النحاسية

نحن نأخذك اليوم في جولة سريعة داخل شقة مميزة بديكورات يملؤها سحر الألوان النحاسية الرائع، ومقسمة إلى دورين الأول لغرف المعيشة ومناطق الجلوس والاستقبال، والثاني يحمل غرف النوم والحمامات الخاصة، وغرف الأطفال بتجهزيات رائعة وديكورات مميزة، مع استخدام ألوان جميلة في كافة أرجاء المكان، دعونا نأخذ الجولة بين الصور ونترك لك التعليق في النهاية..
مدخل المنزل بسيط يحمل على الجدران اللون الرمادي الغامق لقوة وصلابة وانطباع مميز عن الداخل، ويطل على ركن استقبال صغير مع ديكورات مميزة تحمل الألوان والنقوش البنية والنحاسية في كل مكان.
غرفة النوم الرئيسية هي مملكة للراحة في أي منزل، وهنا قد تم ترتييبها وتنسيقها بشكل رائع ومميز وديكورات فريدة من نوعها، مع سحر اللمسات النخاسية في الرخام على الجدران، وأناقة الذهب في الإضاءة الجانبية.
اختيار أنيق للغاية لألوان المفروشات الرائعة التي تحمل الأبيض الناعم، وظهر السرير المُبطن لجلسة أكثر راحة وبيوت النور في الخلفية لمشهد أكثر روعة وأناقة.. ولا ننسى سحر السجادة الفرو البيضاء على الأرضية التي تعطي دفء تحت الأقدام مع سحر الباركيه في الأرضية.
اتساع الغرفة سمح بعمل جلسة مميزة مكونة من أريكة صغيرة على شكل حرف L من اللون الأبيض القطيفة الناعم، وسجادة رمادية أمام شاشة تلفزيون كبيرة.
لدينا هنا غرفة نوم شبابية أكثر قد تناسب الأولاد، مع الألوان الحيادية في خليط بين الرمادي والأخضر والحنطي، ولمسات من النبيتي الغامق، ومفروشات تحمل نفس الألوان على سرير خشبي كبير.
وبالواجهة يوجد دولاب كبير بمرايا طويلة تحمل اتساع رائع للغرفة، مع ستائر حريرية بيضاء، وأرضية من الباركيه الرائع.
الحمام بسيط وصغير ولكنه مريح ومقسم جيدًا، يحمل حوض للوجه من السيراميك الأبيض، على طاولة كبيرة تحمل وحدات تخزين، ومراّة كبيرة وطويلة تعطيه اتساع، كل هذا مع بانيو سيراميكي صغير ووحدات الإضاءة التي تعطي شكلًا رائعًا للحمام، والجدران من السيراميك المنقوش الملون يحمل حركة داخل الحمام، وأمامهم المرحاض.
غرفة السفرة كبيرة تحمل منصدة طويلة جدًا وعليها الكراسي السوداء من قماش القطيفة، على أرضية سيرميكية منقوشة تتنوع بين الأبيض والرمادي والأسود.. وفوقها وحدات الإضاءة تتدلى من السقف أعلى النافذة بكريستالات لامعة وجميلة.
الأسود سيد الألوان وأميزها، يعد لون قوي ومميز يتماشي مع كاقة الألوان، وهنا يأتي الأسود في جدار وأثاث وباب الحمام ليعطيه طابع ومظهر قوي، مع مراّة طويلة ومميزة بإطار نحاسي أنيق، وأحواض نحاسية رائعة مع وحدات إضاءة جانبية خافتة.
هذه الغرفة تبدو الأنسب لبناتك، إذا كان لديك بنات فإن الألوان الفاتحة تناسبهم جدًا مع الأحمر والنقوش والورد والمفروشات الفاتحة تبدو رائعة داخل الغرفة، هذا بالإضافة إلى الأرضية الباركيه الفاتحة والسجادة القطيفة، والمراّة بالمكتب الصغيرة التي يعلوها وحدات تخزين ملونه وجميلة.
اتخاذ جزء صغير ومميز من المنزل لعمل ركن للصفاء الذهني مع نقوش الأيروبكس والتفاصيل التي تحمل الفن الإسلامي القديم، وتتكون من أريكتين ومنضدة مربعة بالمنتصف مع وسائد ملونة ومنقوشة.
استغلال منطقة أسفل السلم لعمل غرفة معيشة متكاملة تصلح في نفس الوقت لاستقبال ضيوفك كان أمرًا رائع وحيلة ذكية لاستغلال المساحة، وتتكون من أريكتين من الجلد الأسود مع الوسائد الملونة ومنضدة مربعة صغيرة وكرسي من الجلد الرمادي لكسر النمطية، والسقف يحمل بيت النور ويتدلى منه ثريا رائعة.
غرفة المكتب رائعة استغلت الجدار الخلفي بالكامل لعمل مكتبة كبيرة للكتب، ووضع أمامها منضدة خشبية رائعة وكرسي أبيض وأمامها كرسيين من الجلد البني ومنضدة، كل هذا مع الأرضية الباركيه البنية والجدران البيضاء الرائعة.
غرفة ساحرة بديكورات كلاسكية أنيقة تبدأ من الصالون الرائع بلونه البني والوسائد الملونة، والستائر الشيفون التي تتدلى في كل جانب، والنجفة الكلاسيكية التي تتدلى من السقف، مع الأرضية الرخامية الرائعة، وكرسيين لجلسة فريدة باللون الأخضر من القماش القطيفة.
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