الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

منزل يتألق بسحر الألوان النحاسية

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
The Jasmine Residence, Belal Samman Architects Belal Samman Architects غرفة المعيشة
Loading admin actions …

نحن نأخذك اليوم في جولة سريعة داخل شقة مميزة بديكورات يملؤها سحر الألوان النحاسية الرائع، ومقسمة إلى دورين الأول لغرف المعيشة ومناطق الجلوس والاستقبال، والثاني يحمل غرف النوم والحمامات الخاصة، وغرف الأطفال بتجهزيات رائعة وديكورات مميزة، مع استخدام ألوان جميلة في كافة أرجاء المكان، دعونا نأخذ الجولة بين الصور ونترك لك التعليق في النهاية..

المدخل

The Jasmine Residence, Belal Samman Architects Belal Samman Architects غرفة المعيشة
Belal Samman Architects

The Jasmine Residence

Belal Samman Architects
Belal Samman Architects
Belal Samman Architects

مدخل المنزل بسيط يحمل على الجدران اللون الرمادي الغامق لقوة وصلابة وانطباع مميز عن الداخل، ويطل على ركن استقبال صغير مع ديكورات مميزة تحمل الألوان والنقوش البنية والنحاسية في كل مكان.

غرفة النوم.. أنيقة ومريحة

The Jasmine Residence, Belal Samman Architects Belal Samman Architects غرفة نوم
Belal Samman Architects

The Jasmine Residence

Belal Samman Architects
Belal Samman Architects
Belal Samman Architects

غرفة النوم الرئيسية هي مملكة للراحة في أي منزل، وهنا قد تم ترتييبها وتنسيقها بشكل رائع ومميز وديكورات فريدة من نوعها، مع سحر اللمسات النخاسية في الرخام على الجدران، وأناقة الذهب في الإضاءة الجانبية.

The Jasmine Residence, Belal Samman Architects Belal Samman Architects غرفة نوم
Belal Samman Architects

The Jasmine Residence

Belal Samman Architects
Belal Samman Architects
Belal Samman Architects

اختيار أنيق للغاية لألوان المفروشات الرائعة التي تحمل الأبيض الناعم، وظهر السرير المُبطن لجلسة أكثر راحة وبيوت النور في الخلفية لمشهد أكثر روعة وأناقة.. ولا ننسى سحر السجادة الفرو البيضاء على الأرضية التي تعطي دفء تحت الأقدام مع سحر الباركيه في الأرضية.

The Jasmine Residence, Belal Samman Architects Belal Samman Architects غرفة نوم
Belal Samman Architects

The Jasmine Residence

Belal Samman Architects
Belal Samman Architects
Belal Samman Architects

The Jasmine Residence, Belal Samman Architects Belal Samman Architects غرفة نوم
Belal Samman Architects

The Jasmine Residence

Belal Samman Architects
Belal Samman Architects
Belal Samman Architects

اتساع الغرفة سمح بعمل جلسة مميزة مكونة من أريكة صغيرة على شكل حرف L من اللون الأبيض القطيفة الناعم، وسجادة رمادية أمام شاشة تلفزيون كبيرة.

The Jasmine Residence, Belal Samman Architects Belal Samman Architects غرفة نوم
Belal Samman Architects

The Jasmine Residence

Belal Samman Architects
Belal Samman Architects
Belal Samman Architects

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

غرفة النوم الثانية

The Jasmine Residence, Belal Samman Architects Belal Samman Architects غرفة نوم Grey
Belal Samman Architects

The Jasmine Residence

Belal Samman Architects
Belal Samman Architects
Belal Samman Architects

لدينا هنا غرفة نوم شبابية أكثر قد تناسب الأولاد، مع الألوان الحيادية في خليط بين الرمادي والأخضر والحنطي، ولمسات من النبيتي الغامق، ومفروشات تحمل نفس الألوان على سرير خشبي كبير.

The Jasmine Residence, Belal Samman Architects Belal Samman Architects غرفة نوم Wood effect
Belal Samman Architects

The Jasmine Residence

Belal Samman Architects
Belal Samman Architects
Belal Samman Architects

وبالواجهة يوجد دولاب كبير بمرايا طويلة تحمل اتساع رائع للغرفة، مع ستائر حريرية بيضاء، وأرضية من الباركيه الرائع.

الحمام الأول

The Jasmine Residence, Belal Samman Architects Belal Samman Architects حمام
Belal Samman Architects

The Jasmine Residence

Belal Samman Architects
Belal Samman Architects
Belal Samman Architects

الحمام بسيط وصغير ولكنه مريح ومقسم جيدًا، يحمل حوض للوجه من السيراميك الأبيض، على طاولة كبيرة تحمل وحدات تخزين، ومراّة كبيرة وطويلة تعطيه اتساع، كل هذا مع بانيو سيراميكي صغير ووحدات الإضاءة التي تعطي شكلًا رائعًا للحمام، والجدران من السيراميك المنقوش الملون يحمل حركة داخل الحمام، وأمامهم المرحاض.

السفرة

The Jasmine Residence, Belal Samman Architects Belal Samman Architects غرفة السفرة
Belal Samman Architects

The Jasmine Residence

Belal Samman Architects
Belal Samman Architects
Belal Samman Architects

غرفة السفرة كبيرة تحمل منصدة طويلة جدًا وعليها الكراسي السوداء من قماش القطيفة، على أرضية سيرميكية منقوشة تتنوع بين الأبيض والرمادي والأسود.. وفوقها وحدات الإضاءة تتدلى من السقف أعلى النافذة بكريستالات لامعة وجميلة.

The Jasmine Residence, Belal Samman Architects Belal Samman Architects غرفة السفرة
Belal Samman Architects

The Jasmine Residence

Belal Samman Architects
Belal Samman Architects
Belal Samman Architects

الحمام الثاني

The Jasmine Residence, Belal Samman Architects Belal Samman Architects حمام
Belal Samman Architects

The Jasmine Residence

Belal Samman Architects
Belal Samman Architects
Belal Samman Architects

الأسود سيد الألوان وأميزها، يعد لون قوي ومميز يتماشي مع كاقة الألوان، وهنا يأتي الأسود في جدار وأثاث وباب الحمام ليعطيه طابع ومظهر قوي، مع مراّة طويلة ومميزة بإطار نحاسي أنيق، وأحواض نحاسية رائعة مع وحدات إضاءة جانبية خافتة.

غرفة النوم الثالثة

The Jasmine Residence, Belal Samman Architects Belal Samman Architects غرفة نوم
Belal Samman Architects

The Jasmine Residence

Belal Samman Architects
Belal Samman Architects
Belal Samman Architects

هذه الغرفة تبدو الأنسب لبناتك، إذا كان لديك بنات فإن الألوان الفاتحة تناسبهم جدًا مع الأحمر والنقوش والورد والمفروشات الفاتحة تبدو رائعة داخل الغرفة، هذا بالإضافة إلى الأرضية الباركيه الفاتحة والسجادة القطيفة، والمراّة بالمكتب الصغيرة التي يعلوها وحدات تخزين ملونه وجميلة.

The Jasmine Residence, Belal Samman Architects Belal Samman Architects غرفة نوم
Belal Samman Architects

The Jasmine Residence

Belal Samman Architects
Belal Samman Architects
Belal Samman Architects

جلسة صفاء

The Jasmine Residence, Belal Samman Architects Belal Samman Architects غرفة المعيشة
Belal Samman Architects

The Jasmine Residence

Belal Samman Architects
Belal Samman Architects
Belal Samman Architects

اتخاذ جزء صغير ومميز من المنزل لعمل ركن للصفاء الذهني مع نقوش الأيروبكس والتفاصيل التي تحمل الفن الإسلامي القديم، وتتكون من أريكتين ومنضدة مربعة بالمنتصف مع وسائد ملونة ومنقوشة.

استغلال رائع للمساحة

The Jasmine Residence, Belal Samman Architects Belal Samman Architects غرفة المعيشة
Belal Samman Architects

The Jasmine Residence

Belal Samman Architects
Belal Samman Architects
Belal Samman Architects

استغلال منطقة أسفل السلم لعمل غرفة معيشة متكاملة تصلح في نفس الوقت لاستقبال ضيوفك كان أمرًا رائع وحيلة ذكية لاستغلال المساحة، وتتكون من أريكتين من الجلد الأسود مع الوسائد الملونة ومنضدة مربعة صغيرة وكرسي من الجلد الرمادي لكسر النمطية، والسقف يحمل بيت النور ويتدلى منه ثريا رائعة.

The Jasmine Residence, Belal Samman Architects Belal Samman Architects غرفة المعيشة
Belal Samman Architects

The Jasmine Residence

Belal Samman Architects
Belal Samman Architects
Belal Samman Architects

غرفة المكتب

The Jasmine Residence, Belal Samman Architects Belal Samman Architects مكتب عمل أو دراسة
Belal Samman Architects

The Jasmine Residence

Belal Samman Architects
Belal Samman Architects
Belal Samman Architects

غرفة المكتب رائعة استغلت الجدار الخلفي بالكامل لعمل مكتبة كبيرة للكتب، ووضع أمامها منضدة خشبية رائعة وكرسي أبيض وأمامها كرسيين من الجلد البني ومنضدة، كل هذا مع الأرضية الباركيه البنية والجدران البيضاء الرائعة.

The Jasmine Residence, Belal Samman Architects Belal Samman Architects مكتب عمل أو دراسة
Belal Samman Architects

The Jasmine Residence

Belal Samman Architects
Belal Samman Architects
Belal Samman Architects

غرفة استقبال مميزة

The Jasmine Residence, Belal Samman Architects Belal Samman Architects غرفة المعيشة
Belal Samman Architects

The Jasmine Residence

Belal Samman Architects
Belal Samman Architects
Belal Samman Architects

غرفة ساحرة بديكورات كلاسكية أنيقة تبدأ من الصالون الرائع بلونه البني والوسائد الملونة، والستائر الشيفون التي تتدلى في كل جانب، والنجفة الكلاسيكية التي تتدلى من السقف، مع الأرضية الرخامية الرائعة، وكرسيين لجلسة فريدة باللون الأخضر من القماش القطيفة.

The Jasmine Residence, Belal Samman Architects Belal Samman Architects غرفة المعيشة
Belal Samman Architects

The Jasmine Residence

Belal Samman Architects
Belal Samman Architects
Belal Samman Architects

شاهد أيضًا من موضوعات هوميفاي تحول رائع لشقة من 80 متر

شقة صغيرة بسحر الأبيض الأنيق
هل أعجبتك الشقة؟ شاركنا برأيك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً