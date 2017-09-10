منزل بالهند غاية في الأناقة

سواء كان المنزل في الريف أو في الحضر، كبيرًا أو صغيرًا فمن المهم أن يشعر زائريه بالترحاب والدفئ، وهذا ما حدث في تصميم المنزل الذي سنراه الآن! هل أنت من محبي الكلاسيكية؟ اليوم نأخذك في جولة داخل منزل رائع بالهند به الكثير من التفاصيل الكلاسيكية بجانب بعض اللمسات العصرية التي تجعله مواكبًا للوقت الحالي.