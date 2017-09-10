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منزل بالهند غاية في الأناقة

ريم عوض ريم عوض
Casa di campagna, L'Antica s.a.s. L'Antica s.a.s. غرفة المعيشة
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سواء كان المنزل في الريف أو في الحضر، كبيرًا أو صغيرًا فمن المهم أن يشعر زائريه بالترحاب والدفئ، وهذا ما حدث في تصميم المنزل الذي سنراه الآن! هل أنت من محبي الكلاسيكية؟ اليوم نأخذك في جولة داخل منزل رائع بالهند به الكثير من التفاصيل الكلاسيكية بجانب بعض اللمسات العصرية التي تجعله مواكبًا للوقت الحالي. 

الصالة

Casa di campagna, L'Antica s.a.s. L'Antica s.a.s. غرفة المعيشة
L&#39;Antica s.a.s.

L'Antica s.a.s.
L&#39;Antica s.a.s.
L'Antica s.a.s.

هذه الصورة تبين الصالة الفسيخة للمنزل. الحوائط البيضاء والأرضية والسقف يجعلون المساحة تبدو كبيرة للغاية. تنجيد الكنب والكراسي وزركشة السجاد تتكامل مع باقي الأثاث وديكور الحائط المتمثل في إطارات صغيرة للصور لتظهر أجمل ما في الغرفة.

المطبخ

Casa di campagna, L'Antica s.a.s. L'Antica s.a.s. مطبخ
L&#39;Antica s.a.s.

L'Antica s.a.s.
L&#39;Antica s.a.s.
L'Antica s.a.s.

تصميم المطبخ على الطراز الانتقائي فقد جمع بين عناصر مختلفة منها الكلاسيكية في شكل خزانات المطبخ والريفية في طاولة الطعام والمودرن في كراسي المطبخ الأكليرك الشفاف! مثال رائع لتطبيق أكثر من نمط في مكان واحد لتصميم أكثر ديناميكية.

غرفة سفرة كبيرة

Casa di campagna, L'Antica s.a.s. L'Antica s.a.s. غرفة المعيشة
L&#39;Antica s.a.s.

L'Antica s.a.s.
L&#39;Antica s.a.s.
L'Antica s.a.s.

 هذه الصورة تظهر غرفة السفرة الأنتيك المزودة بستة كراسي تم تغطيتها باللون الأبيض أيضًا كأثاث غرفة المعيشة مما يضفي بعض التباين بينها وبين الطاولة السجادة اليدوية الرائعة.

منظور آخر للصالة

Casa di campagna, L'Antica s.a.s. L'Antica s.a.s. غرفة المعيشة
L&#39;Antica s.a.s.

L'Antica s.a.s.
L&#39;Antica s.a.s.
L'Antica s.a.s.

من هذه الناحية نرى كيفية تقسيم الصالة حيث غرفة السفرة في نهايتها بعد غرفة المعيشة. من المميز في هذا المنزل السجاجيد الكلاسيكية الرائعة.

الاستقبال

Casa di campagna, L'Antica s.a.s. L'Antica s.a.s. شبابيك
L&#39;Antica s.a.s.

L'Antica s.a.s.
L&#39;Antica s.a.s.
L'Antica s.a.s.

المدخل مصمم بطريقة بسيطة باستخدام مقعد كلاسيكي للاستراحة عند الدخول أو للانتظار قبل الخروج. التباتات التي تم زرعها خارجًا جعلت الإطلالة جميلة من خلال تلك الستائر الناعمة.

نجفة كلاسيكية

Casa di campagna, L'Antica s.a.s. L'Antica s.a.s. غرفة المعيشة
L&#39;Antica s.a.s.

L'Antica s.a.s.
L&#39;Antica s.a.s.
L'Antica s.a.s.

في هذه الصورة تظهر نجفة من الأنتيكات مطعمة بالذهب واللون الأزرق وبعض التفاصيل الشفافة التي تخلق تجانسًا وتجعلها محببة للنظر.

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مقعد مميز

Casa di campagna, L'Antica s.a.s. L'Antica s.a.s. غرفة المعيشة
L&#39;Antica s.a.s.

L'Antica s.a.s.
L&#39;Antica s.a.s.
L'Antica s.a.s.

هذا المقعد الجوسيفين الأصفر يحذب الانتباه بشكله الكلاسيكي وتكامله الرائع مع الطاولة الجانبية الأنتيك والإطار الذهبي والسجادة الغنية بالتفاصيل الكلاسيكية.

غرفة النوم

Casa di campagna, L'Antica s.a.s. L'Antica s.a.s. غرفة نوم
L&#39;Antica s.a.s.

L'Antica s.a.s.
L&#39;Antica s.a.s.
L'Antica s.a.s.

السرير عصري ومصمم للتأكيد على عنصر الراحة. جو غرفة النوم مليء بالهدوء ولكن لم يغفل المصمم عن وضع بعض التفاصيل الكلاسيكية كالصورة المعلفة داخل إطار ذهبي والكومود على جانبي السرير المصمم بشكل كلاسيكي أيضًا.

مزيج بين المودرن والكلاسيكي

Casa di campagna, L'Antica s.a.s. L'Antica s.a.s. غرفة نوم
L&#39;Antica s.a.s.

L'Antica s.a.s.
L&#39;Antica s.a.s.
L'Antica s.a.s.

هذا الركن في غرفة النوم به مرآة بشكل ديكوري داخل إطار كلاسيكي ذهبي، تتباين مع التسريحة المودرن.

الحمام

Casa di campagna, L'Antica s.a.s. L'Antica s.a.s. غرفة نوم
L&#39;Antica s.a.s.

L'Antica s.a.s.
L&#39;Antica s.a.s.
L'Antica s.a.s.

ننهي جولتنا بنظرة داخل الحمام حيث من أكثر العناصر تميزًا فيه النجفة الأنيقة للغاية التي تضفي بعض الكلاسيكية حتى في الحمام.

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