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بيت كلاسيكي جماله لا يضاهى

ريم عوض ريم عوض
VILLA (APRILIA - LT), Studio Guerra Sas Studio Guerra Sas غرفة المعيشة
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المنزل الواسع والمقسم بشكل جيد من أحد مسببات السعادة في حياة كل منا! اليوم نأخذكم في جولة داخل منزل يحتوي على مزيج بين العناصر الكلاسيكية والريفية وبعض اللمسات المودرن والتفاصيل الحداثية. الاختلاف وغنى تفاصيل هذا المنزل ستبهرك حقًا. نترككم الآن مع هذا الديكور الرائع.

ألوان فاتحة والكثير من الخشب

VILLA (APRILIA - LT), Studio Guerra Sas Studio Guerra Sas غرفة المعيشة
Studio Guerra Sas

Studio Guerra Sas
Studio Guerra Sas
Studio Guerra Sas

 في جولتنا سنرى اثنان من العناصر العصرية في كل غرف المنزل: الألوان الفاتحة في الأثاث والمنسوجات، وعنصر الخشب. كلنا نعلم أن هذا المزيج ينتج عنه دائمًا تصميم دافئ جدًا وحميمي وهو ما يطمح إليه أي شخص عند تصميم منزله. بالإضافة لذلك، اختيار ستايل الأثاث يلعب دورًا مهمًا في هذا المشروع، فقد أراد المصممون المزج بين موضات مختلفة كما يظهر في الصورة يوجد أثاث كلاسيكي جدًا المتمثل في النيش  المدمج داخل الحائط، وأمامه كراسي رمادية في منتهى البساطة!

عمق رائع

VILLA (APRILIA - LT), Studio Guerra Sas Studio Guerra Sas غرفة المعيشة
Studio Guerra Sas

Studio Guerra Sas
Studio Guerra Sas
Studio Guerra Sas

حتى تجعل المنزل يبدو جميلأ يجب أن تفكر في الطرق التي تجعل مساحاته تبدو أكبر، ولتشكّل عمق أكبر للتصميم. هذا يمكن أن يتم تطبيقه فقط في المساحات المفتوحة كهذا التصميم. ولكن هذه المساحة في الصورة لا تظهر أكثر من غرفة في مساحة واحدة ولكنها تظهر تناسق التصميم من الجانبين (السيميترية). ففي كل جانب يوجد نفس الفازة، نفس توزيعة الكراسي، وحتى الشمنعدانات.

أثاث أنتيكة

VILLA (APRILIA - LT), Studio Guerra Sas Studio Guerra Sas راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Studio Guerra Sas

Studio Guerra Sas
Studio Guerra Sas
Studio Guerra Sas

على الجانب الآخر من أثاث الصالة المودرن المتمثل في الكراسي والكنبة والطاولة خلفهم،  نرى الآن قطعة من الأثاث الكلاسيكي الأنتيك في مدخل المنزل. خزانة خشبية طويلة وعريضة مناسبة لتخزين أي شيء، وكما في هذه الصورة فقد تم استخدامها لتخزين أدوات الطعام. أحدث المصمم تباينًا أيضًا بين نوعي الخشب حيث أن الأرضية خشبها من النمط المودرن.

الأبيض والرمادي للحوائط

VILLA (APRILIA - LT), Studio Guerra Sas Studio Guerra Sas غرفة المعيشة
Studio Guerra Sas

Studio Guerra Sas
Studio Guerra Sas
Studio Guerra Sas

هذا المزيج الرائع بين الأثاث المودرن والأنتيك والألوان المختلفة والأنماط المتباينة للخشب وتوزيع الأثاث يجعلنا نستمتع بعمق المساحة، كل ذلك متكاملًا مع الـ كرانيش التي تصل بين الحوائط الرمادية والسقف.

ديكور الحائط

VILLA (APRILIA - LT), Studio Guerra Sas Studio Guerra Sas غرفة المعيشة
Studio Guerra Sas

Studio Guerra Sas
Studio Guerra Sas
Studio Guerra Sas

هل لاحظت ديكور الحوائط الرائع؟ إذا نظرت بدقة ستجد كل حوائط المنزل بها توع مميز من الديكور ما بين إطارات الصور والإضاءات على مستويات مختلفة والأرفف. في الصورة القادمة سنرى تلك الأرفف عن قرب.

منطقة العمل والدراسة

VILLA (APRILIA - LT), Studio Guerra Sas Studio Guerra Sas مكتب عمل أو دراسة
Studio Guerra Sas

Studio Guerra Sas
Studio Guerra Sas
Studio Guerra Sas

في نفس الصالة المفتوحة نجد جزء منها مخصص للدراسة والعمل. لم يتم وضع أية حوائط لعزله. ولكن للتأكيد على خدوده فقط استخدم المصمم الديكور لذلكن فالمكتب الأبيض وضع موازيا لكنبة غرفة المعيشة خالقًا خط فاصل تخيلي ويمكن استخدامه كممر أيضًا.

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المطبخ

VILLA (APRILIA - LT), Studio Guerra Sas Studio Guerra Sas مطبخ
Studio Guerra Sas

Studio Guerra Sas
Studio Guerra Sas
Studio Guerra Sas

المطبخ وغرفة المعيشة أكبر غرفتين في هذا المنزل. تم استغلال المطبخ ليس فقط للطبخ وتخزين الأطعمة ولكن أيضًا كمكان للاستمتاع برفقة الأسرة والأصدقاء عن طريق جعله مفتوحًا بتصميم على شكل حرف U وأمامه طاولة سفرة خشبية بيضاء وكراسي رمادية داكنة تتباين معها ومع لون المطبخ. كذلك سطح المطبخ الداكن والأكسسوارات.

غرفة نوم مليئة بالتفاصيل

VILLA (APRILIA - LT), Studio Guerra Sas Studio Guerra Sas غرفة نوم
Studio Guerra Sas

Studio Guerra Sas
Studio Guerra Sas
Studio Guerra Sas

الآن ننظر لأكثر مناطق المنزل خصوصية وهي غرف النوم والحمامات. غرفة النوم مليئة بالمنسوجات المختلفة سواء في إطار السرير وظهره أو الستائر الثقيلة والمقعد أمام السرير وحتى أغطية السرير والمخدات. مرة أخرى نجد اللون الرمادي للجوائط والأرضية الخشبية كله يتلاءم مع درجات الألوان الهادئة الأرضية اتي استخدمها المصمم في الأثاث والمنسوجات.

الحمام

VILLA (APRILIA - LT), Studio Guerra Sas Studio Guerra Sas حمام
Studio Guerra Sas

Studio Guerra Sas
Studio Guerra Sas
Studio Guerra Sas

يوجد في هذا المنزل حمامين على الرغم من تشابههما في بعض الأشياء إلا أنهم مختلفين تمامًا. كلاهما يظهر عليهما طابعًا رومانسيًا وكلاسيكيًا ولكن في عذا الحمام نجد إطار أنتيك للمرآة بين اثتين من الأباليك وورق حائط من الورود بدرجات اللون البيج.

الحمام الآخر

VILLA (APRILIA - LT), Studio Guerra Sas Studio Guerra Sas حمام
Studio Guerra Sas

Studio Guerra Sas
Studio Guerra Sas
Studio Guerra Sas

الحمام الآخر ألوانه قوية والمواد المستخدمة فيه أيضًا ما بين الألوان الرمادية والزرقاء ويةجد به بعض اللمسات المودرن والنمط الصناعي المتمثل في واحدات الإضاءة المستخدمة وكابينة الحوض المعدنية.

منزل بالهند غاية في الأناقة
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