بيت كلاسيكي جماله لا يضاهى

المنزل الواسع والمقسم بشكل جيد من أحد مسببات السعادة في حياة كل منا! اليوم نأخذكم في جولة داخل منزل يحتوي على مزيج بين العناصر الكلاسيكية والريفية وبعض اللمسات المودرن والتفاصيل الحداثية. الاختلاف وغنى تفاصيل هذا المنزل ستبهرك حقًا. نترككم الآن مع هذا الديكور الرائع.
في جولتنا سنرى اثنان من العناصر العصرية في كل غرف المنزل: الألوان الفاتحة في الأثاث والمنسوجات، وعنصر الخشب. كلنا نعلم أن هذا المزيج ينتج عنه دائمًا تصميم دافئ جدًا وحميمي وهو ما يطمح إليه أي شخص عند تصميم منزله. بالإضافة لذلك، اختيار ستايل الأثاث يلعب دورًا مهمًا في هذا المشروع، فقد أراد المصممون المزج بين موضات مختلفة كما يظهر في الصورة يوجد أثاث كلاسيكي جدًا المتمثل في النيش المدمج داخل الحائط، وأمامه كراسي رمادية في منتهى البساطة!
حتى تجعل المنزل يبدو جميلأ يجب أن تفكر في الطرق التي تجعل مساحاته تبدو أكبر، ولتشكّل عمق أكبر للتصميم. هذا يمكن أن يتم تطبيقه فقط في المساحات المفتوحة كهذا التصميم. ولكن هذه المساحة في الصورة لا تظهر أكثر من غرفة في مساحة واحدة ولكنها تظهر تناسق التصميم من الجانبين (السيميترية). ففي كل جانب يوجد نفس الفازة، نفس توزيعة الكراسي، وحتى الشمنعدانات.
على الجانب الآخر من أثاث الصالة المودرن المتمثل في الكراسي والكنبة والطاولة خلفهم، نرى الآن قطعة من الأثاث الكلاسيكي الأنتيك في مدخل المنزل. خزانة خشبية طويلة وعريضة مناسبة لتخزين أي شيء، وكما في هذه الصورة فقد تم استخدامها لتخزين أدوات الطعام. أحدث المصمم تباينًا أيضًا بين نوعي الخشب حيث أن الأرضية خشبها من النمط المودرن.
هذا المزيج الرائع بين الأثاث المودرن والأنتيك والألوان المختلفة والأنماط المتباينة للخشب وتوزيع الأثاث يجعلنا نستمتع بعمق المساحة، كل ذلك متكاملًا مع الـ
كرانيش التي تصل بين الحوائط الرمادية والسقف.
هل لاحظت ديكور الحوائط الرائع؟ إذا نظرت بدقة ستجد كل حوائط المنزل بها توع مميز من الديكور ما بين إطارات الصور والإضاءات على مستويات مختلفة والأرفف. في الصورة القادمة سنرى تلك الأرفف عن قرب.
في نفس الصالة المفتوحة نجد جزء منها مخصص للدراسة والعمل. لم يتم وضع أية حوائط لعزله. ولكن للتأكيد على خدوده فقط استخدم المصمم الديكور لذلكن فالمكتب الأبيض وضع موازيا لكنبة غرفة المعيشة خالقًا خط فاصل تخيلي ويمكن استخدامه كممر أيضًا.
المطبخ وغرفة المعيشة أكبر غرفتين في هذا المنزل. تم استغلال المطبخ ليس فقط للطبخ وتخزين الأطعمة ولكن أيضًا كمكان للاستمتاع برفقة الأسرة والأصدقاء عن طريق جعله مفتوحًا بتصميم على شكل حرف U وأمامه طاولة سفرة خشبية بيضاء وكراسي رمادية داكنة تتباين معها ومع لون المطبخ. كذلك سطح المطبخ الداكن والأكسسوارات.
الآن ننظر لأكثر مناطق المنزل خصوصية وهي غرف النوم والحمامات. غرفة النوم مليئة بالمنسوجات المختلفة سواء في إطار السرير وظهره أو الستائر الثقيلة والمقعد أمام السرير وحتى أغطية السرير والمخدات. مرة أخرى نجد اللون الرمادي للجوائط والأرضية الخشبية كله يتلاءم مع درجات الألوان الهادئة الأرضية اتي استخدمها المصمم في الأثاث والمنسوجات.
يوجد في هذا المنزل حمامين على الرغم من تشابههما في بعض الأشياء إلا أنهم مختلفين تمامًا. كلاهما يظهر عليهما طابعًا رومانسيًا وكلاسيكيًا ولكن في عذا الحمام نجد إطار أنتيك للمرآة بين اثتين من الأباليك وورق حائط من الورود بدرجات اللون البيج.
الحمام الآخر ألوانه قوية والمواد المستخدمة فيه أيضًا ما بين الألوان الرمادية والزرقاء ويةجد به بعض اللمسات المودرن والنمط الصناعي المتمثل في واحدات الإضاءة المستخدمة وكابينة الحوض المعدنية.