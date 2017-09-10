بيت كلاسيكي جماله لا يضاهى

في جولتنا سنرى اثنان من العناصر العصرية في كل غرف المنزل: الألوان الفاتحة في الأثاث والمنسوجات، وعنصر الخشب. كلنا نعلم أن هذا المزيج ينتج عنه دائمًا تصميم دافئ جدًا وحميمي وهو ما يطمح إليه أي شخص عند تصميم منزله. بالإضافة لذلك، اختيار ستايل الأثاث يلعب دورًا مهمًا في هذا المشروع، فقد أراد المصممون المزج بين موضات مختلفة كما يظهر في الصورة يوجد أثاث كلاسيكي جدًا المتمثل في النيش المدمج داخل الحائط، وأمامه كراسي رمادية في منتهى البساطة!