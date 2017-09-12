5 منازل صغيرة و5 أفكار سهلة التقليد

شقق صغيرة لكن مريحة هي ما سنتحدث عنه اليوم، الشقق التى تناسب العائلات الصغيرة المكونة من زوجين شابين مع طفل أو اثنين. فأنتم لا تحتاجون إلى شقة 150 متر لتكونوا سعداء، بل قد تعيثوا في الفوضى إن لم تحسنوا اختيار التصميم. ونفس الأمر عندما تعرف كيفية استغلال الفراغ وتحقيق أقصى استفادة منه، عندها ستكفيك شقة لا تتجاوز 80 متر.

واليوم نحن نريد تسليط الضوء على بعض الشقق الصغيرة التى تحمل مزايا كبيرة في التصميم.