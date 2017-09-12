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5 منازل صغيرة و5 أفكار سهلة التقليد

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Apartamento c/ 1 quarto - Belém, Lisboa, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores غرفة المعيشة خشب Beige
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شقق صغيرة لكن مريحة هي ما سنتحدث عنه اليوم، الشقق التى تناسب العائلات الصغيرة المكونة من زوجين شابين مع طفل أو اثنين. فأنتم لا تحتاجون إلى شقة 150 متر لتكونوا سعداء، بل قد تعيثوا في الفوضى إن لم تحسنوا اختيار التصميم. ونفس الأمر عندما تعرف كيفية استغلال الفراغ وتحقيق أقصى استفادة منه، عندها ستكفيك شقة لا تتجاوز 80 متر.

واليوم نحن نريد تسليط الضوء على بعض الشقق الصغيرة التى تحمل مزايا كبيرة في التصميم.

1. المطبخ مفتوح على غرفة المعيشة

Apartamento c/ 1 quarto - Belém, Lisboa, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores غرفة المعيشة خشب Beige
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

نحن الآن في شقة صغيرة لكنها أنيقة وبسيطة، فلم تمنع الميزانية الصغيرة هذه الأسرة من تحقيق حلمها في العيش بمنزل مريح ولطيف. ومن ضمن الأمور التى جعلت المكان يبدو بهذا القدر من الجمال، هو النافذة الداخلية للمطبخ المفتوحة على غرفة المعيشة مما جعل الفراغ يبدو أكثر اتساعاً.

Apartamento c/ 1 quarto - Belém, Lisboa, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores غرفة المعيشة خشب Beige
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

جميع الألوان حيادية لتحقيق الراحة البصرية والسلام النفسي في المكان، كما تبدو الأريكة مريحة للغاية ومثالية لتقضية الأوقات أثناء مشاهدة التلفاز في أيام العطلة. ونرى أن للنافذة الكبيرة في الغرفة فضل كبير في أن تبدو هذه الغرفة جذابة ورائعة الإضاءة.

2. الكلاسيكية والحداثة

Apartamento Graça, Espaço Mínimo Espaço Mínimo مطبخ
Espaço Mínimo

Espaço Mínimo
Espaço Mínimo
Espaço Mínimo

أجمل ما في هذه الشقة هو النضارة الداخلية، حيث أن الشقة مشرقة ومبهجة دائماً. ونرى أن المطبخ يستلهم تصميمه من الماضي ولكنه مليء باللمسات الحداثية الشبابية بفضل الخامات والألوان الحيادية الهادئة.

Apartamento Graça, Espaço Mínimo Espaço Mínimo غرفة الملابس
Espaço Mínimo

Espaço Mínimo
Espaço Mínimo
Espaço Mínimo

تم تزيين هذا الدولاب بطريقة شبابية رائعة، وتبدو في غاية الأناقة مع الأرضيات الخشبية المعاصرة.

3. النمط الاسكندنافي وجدران الطوب

Apartament na Kabatach, Studio Inaczej Studio Inaczej غرفة نوم
Studio Inaczej

Studio Inaczej
Studio Inaczej
Studio Inaczej

السقوف المائلة تعطي حنين إلى الماضي وجو مريح محبب إلى النفس، كما أن الألوان هادئة تشجع على الاسترخاء. وجود الكثير من التفاصيل بالغرفة ساعد على كسر أحادية اللون وساعدت في التعبير عن النمط الاسكندنافي بالمكان.

Apartament na Kabatach, Studio Inaczej Studio Inaczej مطبخ
Studio Inaczej

Studio Inaczej
Studio Inaczej
Studio Inaczej

الكلاسيكية والحداثة تسيران معاً في هذا المنزل، بالإضافة إلى لمسات قوية من النمط الصناعي وجدار القرميد يبدو أنيقاً ولافتاً للانتباه ويصنع تباين قوى مع الأسطح المعدنية اللامعة بالمكان.

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4. ديكورات مشرقة

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores غرفة المعيشة
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

.اختار المصمم ألوان محايدة وقام بكسرها بلمسات التركواز الذي يشجع على الهدوء والراحة النفسية، كما نلاحظ بعض اللمسات الريفية في التصميم والتى ساعدت في تعزيز جو الوئام والألفة في المكان.

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores مطبخ
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

الإضاءة الطبيعية الرائعة هي بطل الرواية في المطبخ، بالإضافة إلى الجدران المميزة من الزجاج. واكتسبت الأسقف الكاذبة والسقف العادي الطلاء الأبيض مما ضاعف اتساع الغرفة.

5. الأبيض

homify المنزلديكورات واكسسوارات
homify

homify
homify
homify

هنا نجد أن المطبخ مفتوح على السفرة عن طريق نافذة، ويتصل بغرفة المعيشة من خلال الباب فأصبح المطبخ شبية بالأسلوب الأمريكي للمطابخ.واللون الأبيض للمنزل ساعد في أن يبدو أكثر اتساعاً.

homify المنزلديكورات واكسسوارات
homify

homify
homify
homify

في غرفة النوم نجد مساحة مثالية للاسترخاء، وقد تم اعتماد اللون الأبيض هنا أيضاً للحوائط مع أرضيات خشبية فاتحة مثل بقية المنزل، ونجد أن للشرفة دور كبير في بث الحيوية بالمكان مع المصابيح الملونة بالغرفة.

منزل مودرن بفلورنسا يلائم العائلة الصغيرة

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