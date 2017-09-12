5 منازل صغيرة و5 أفكار سهلة التقليد

شقق صغيرة لكن مريحة هي ما سنتحدث عنه اليوم، الشقق التى تناسب العائلات الصغيرة المكونة من زوجين شابين مع طفل أو اثنين. فأنتم لا تحتاجون إلى شقة 150 متر لتكونوا سعداء، بل قد تعيثوا في الفوضى إن لم تحسنوا اختيار التصميم. ونفس الأمر عندما تعرف كيفية استغلال الفراغ وتحقيق أقصى استفادة منه، عندها ستكفيك شقة لا تتجاوز 80 متر.
واليوم نحن نريد تسليط الضوء على بعض الشقق الصغيرة التى تحمل مزايا كبيرة في التصميم.
نحن الآن في شقة صغيرة لكنها أنيقة وبسيطة، فلم تمنع الميزانية الصغيرة هذه الأسرة من تحقيق حلمها في العيش بمنزل مريح ولطيف. ومن ضمن الأمور التى جعلت المكان يبدو بهذا القدر من الجمال، هو النافذة الداخلية للمطبخ المفتوحة على غرفة المعيشة مما جعل الفراغ يبدو أكثر اتساعاً.
جميع الألوان حيادية لتحقيق الراحة البصرية والسلام النفسي في المكان، كما تبدو الأريكة مريحة للغاية ومثالية لتقضية الأوقات أثناء مشاهدة التلفاز في أيام العطلة. ونرى أن للنافذة الكبيرة في الغرفة فضل كبير في أن تبدو هذه الغرفة جذابة ورائعة الإضاءة.
أجمل ما في هذه الشقة هو النضارة الداخلية، حيث أن الشقة مشرقة ومبهجة دائماً. ونرى أن المطبخ يستلهم تصميمه من الماضي ولكنه مليء باللمسات الحداثية الشبابية بفضل الخامات والألوان الحيادية الهادئة.
تم تزيين هذا الدولاب بطريقة شبابية رائعة، وتبدو في غاية الأناقة مع الأرضيات الخشبية المعاصرة.
السقوف المائلة تعطي حنين إلى الماضي وجو مريح محبب إلى النفس، كما أن الألوان هادئة تشجع على الاسترخاء. وجود الكثير من التفاصيل بالغرفة ساعد على كسر أحادية اللون وساعدت في التعبير عن النمط الاسكندنافي بالمكان.
الكلاسيكية والحداثة تسيران معاً في هذا المنزل، بالإضافة إلى لمسات قوية من النمط الصناعي وجدار القرميد يبدو أنيقاً ولافتاً للانتباه ويصنع تباين قوى مع الأسطح المعدنية اللامعة بالمكان.
.اختار المصمم ألوان محايدة وقام بكسرها بلمسات التركواز الذي يشجع على الهدوء والراحة النفسية، كما نلاحظ بعض اللمسات الريفية في التصميم والتى ساعدت في تعزيز جو الوئام والألفة في المكان.
الإضاءة الطبيعية الرائعة هي بطل الرواية في المطبخ، بالإضافة إلى الجدران المميزة من الزجاج. واكتسبت الأسقف الكاذبة والسقف العادي الطلاء الأبيض مما ضاعف اتساع الغرفة.
هنا نجد أن المطبخ مفتوح على السفرة عن طريق نافذة، ويتصل بغرفة المعيشة من خلال الباب فأصبح المطبخ شبية بالأسلوب الأمريكي للمطابخ.واللون الأبيض للمنزل ساعد في أن يبدو أكثر اتساعاً.