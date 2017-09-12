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تعرف على التكلفة الحقيقية لتجديد فناء منزلك

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Marylebone Courtyard, Fenton Roberts Garden Design Fenton Roberts Garden Design حديقة
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الكثير مننا لديه أحلام تتعلق بتجديد مظهر منزله الخارجي، وتجديد فناء منزله بالطريقة التى توفر لنا المزيد من الاسترخاء والراحة في المنزل. وذك عن طريق صنع تراس أنيق للمناسبات العائلية والتجمعات الممتعة، مما يجعل للمنزل مكان خاص في قلب جميع أفراد الأسرة، ومكانة كبيرة في أعين الزوار.

ولكن تحقيق هذه الأحلام قد يتعرقل بسبب التكاليف المتعلقة بها، والتى لا يعلمها الكثيرون ولا يمكن اتخاذ أي خطوة في ذلك بدون حسابات. وذلك لأن العشوائية وسوء التقدير ستؤدي بلا شك إلى نتائج غير مرضية.

لذا فنحن اليوم نريد أن نساعدك في الوصول إلى التكاليف التقريبية ومعرفة العوامل المختلفة التى يمكنها التأثير على التكلفة أو السعر انهائي. وذلك حتى تستطيع البدء في تجديد الفناء بدون الخوف من الميزانية.

1. العوامل المؤثرة على التكاليف

Rear Garden Barnes Walker Ltd حديقة
Barnes Walker Ltd

Rear Garden

Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd

تكاليف تجهيز الفناء وتجديده تختلف بختلاف عدة عوامل من بينها الشركة المنفذة، وأيضاً نوع الخامات التى يتم استخدامها في التجديد، كما لا نغفل أن تصميم حديقة مميزة في الفناء سيكون له تكاليف أيضاً.

واسمح لنا أيضاً في هوميفاي أن قدم لك أفضل الخبراء من حول العالم لمساعدتك في مهمة تجديد الفناء.

2. نصائح للاستعانة بالخبير المناسب

Somewhere to dine Cameron Landscapes and Gardens حديقة
Cameron Landscapes and Gardens

Somewhere to dine

Cameron Landscapes and Gardens
Cameron Landscapes and Gardens
Cameron Landscapes and Gardens

هناك عالم لا نهائي من الخبراء في مجال التصميم الداخلي والخارجي، وهذا العالم يزداد في كل لحظة ولكن كيف تختار منه ما يحقق حلمك ونظرتك الشخصية. هذا السؤال هو ما نحاول إجابته معك، فعندما تبحث عن خبير تأكد أنه يفعل هذه الأساسيات كحد أدنى، مثل:

- إزالة أرضية الفناء أو الحديقة القديمة.

- وضع تربة جديدة وعشب جديد على حسب مواصفات البيئة المحيطة.

- دمج التربة والحرص لى جعلها متساوية بشكل لائق.

- تهذيب الشجيرات ومحاذاتها معاً بطريقة مناسبة.

3. تكاليف أرضية الفناء

Fulham 2, MDSX Contractors Ltd MDSX Contractors Ltd حديقة
MDSX Contractors Ltd

Fulham 2

MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd

عندما يتعلق الأمر بالخامات، فلدك الكثير من المود التى تساعدنا في تجديد الفناء وتجميله، ومن ضمن هذه المواد الألواح الخشبية والأحجار وحتى الرخام وحبيبات المطاط.واختيارك لأحد هذه المواد سيؤثر بالطبع على التكاليف النهائية للتصميم.

ويمكن أيضاً أن تختلف تكلفة الفناء بالنسبة للخامة الواحدة وذك بناء على النوع والأسم التجاري للخامة وأيضاً الشركة المنفذة. 

ولكننا أحضرنا لك بعض التكاليف التقريبية استناداً على الأسعار العالمية للمتر المربع من كل خامة:

•البلاط العادي: 6.00 جنيه إسترليني (السعر لكل متر مربع). 1،670.00 £ (سعر الخامات+ العمل لفناء 30 متر مربع).

• الأحجار: 22.00 جنيه إسترليني (السعر لكل متر مربع). £ 2،200.00 (سعر الخامات+ العمل لفناء 30 متر مربع).

• الأحجار الرملية: 24.00 £ (السعر لكل متر مربع). £ 2،350.00 (سعر الخامات+ العمل لفناء 30 متر مربع).

•بلاط عالي الجودة: £ 32.00 (السعر لكل متر مربع). £ 2،900.00 (سعر الخامات+ العمل لفناء 30 متر مربع).

4. اختيار الخامة المناسبة: الخشب

Marylebone Courtyard Fenton Roberts Garden Design حديقة
Fenton Roberts Garden Design

Marylebone Courtyard

Fenton Roberts Garden Design
Fenton Roberts Garden Design
Fenton Roberts Garden Design

الخشب هو اختيار مثالي للمصاطب والمقاعد في الحديقة، ومن مميزاته أنه سهل التركيب وسريع الاستخدام عن الخامات اأخرى. ولكن الخشب يحتاج إلى صيانة مستمرة وعناية خاصة بالرغم من تكاليفة المنخفضة، وذلك حتى لا يتلف من الشمس أو يتعفن من الرطوبة.

لاحظ أيضًا أن تجهيز فناء مغطى يحتاج إلى تكاليف أكثر بكثير من الباحات المكشوفة، وذلك لأنها ستطلب بناء سقف وتجهيزه لمقاومة العوامل الجوية. 

5. اختيار الخامة المناسبة: الأحجار الطبيعية أو المصنعة

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

يمكن العثور على الأحجار الطبيعية في أكثر من صورة مثل الحجر الرملي و الأحجار الجيرية، ولكن عيبه الوحيد صعوبة التثبيت والتركيب الذي يحتاج إلى تكاليف أكثر ووقت أطول.

ومع ذلك فالمظهر النهائي الرائع له يستحق الجهد!.

6. اختيار الخامة المناسبة: الطوب

Urban Courtyard for Entertaining, Bestall & Co Landscape Design Ltd Bestall & Co Landscape Design Ltd حديقة
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd

Urban Courtyard for Entertaining

Bestall & Co Landscape Design Ltd
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd
Bestall & Co Landscape Design Ltd

الطوب من ضمن الخامات الممكنة لاستخدام في تجديد الباحة والفناء، ولكنه ليس الأكثر شعبية في هذا المجال. كما أن مشاكله كثيرة عند استخدمه، فهو قابل للتشقق في الطقس البارد، كما أنه عرضة للطحالب والتلف.

وعادة ماتكون تكاليف الطوب أكثر من تكالف الأرضيات الخرسانية، ولكنه أفضل منها وذلك لأن الأرضيات الخرسانية تميل إلى التشقق، على عكس الطوب الذي يتحمل الاحتكاك بصورة أكبر.

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7. اختيار الخامة المناسبة: الرصف بالبلاط

Chelsea Creek - copyright St George Plc Aralia حديقة حديد Grey roof terrace,rooftop garden,roof garden,garden design,landscape architecture,landscape architect,landscape design,garden designer,architecture
Aralia

Chelsea Creek – copyright St George Plc

Aralia
Aralia
Aralia

الرصف بالبلاط له الكثير من المميزات، ومن أهم هذه المميزات أنه بأحجام متساوية مما يسهل عملية التركيب والرصف، كما أنه متوفر في أشكال وأحجام مختفة تناسب الكثير من الأذواق.                    

كما أنه يناسب الأشخاص التى تفضل تجديد الفناء بنفسها من وقت لأخر، بالإضافة إلى كونه مناسب عند الربة في توسيع الفناء واستكمل اأرضية في وقت لاحق.

8. نصائح لتنظيف الفناء

Terrace with furniture Gardenplan Design حديقة
Gardenplan Design

Terrace with furniture

Gardenplan Design
Gardenplan Design
Gardenplan Design

في الغالب سوف تنظف الشركة المنفذة الباحة بعد الانتهاء، ولكن إذا أردت الاستمرار في الاهتمام بالفناء أو الباحة بدون تكاليف مصروفة على شركات التنظيف، يمكنك استثمار أموالك في ما يسمى بغسالة الضغط.

ومن مميزات غسالة الضغط أنها توفر الوقت والمجهود، كما أنها توفر المياه أكثر من خرطوم الحديقة العادي بنسبة تصل إلى 80%. كما أنها لا تعرض الأطفال والحيوانات الأليفة للمواد الكيمائية الضارة.

أما إذا اتبعت الطرق التقليدية في التنظيف فعليك ارتداء نظارات واقية وقفازات لتحمي يديك من مواد التنظيف، كما يجب تغطية النباتات حتى لا تموت من هذه المواد.

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