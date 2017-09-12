تعرف على التكلفة الحقيقية لتجديد فناء منزلك

الكثير مننا لديه أحلام تتعلق بتجديد مظهر منزله الخارجي، وتجديد فناء منزله بالطريقة التى توفر لنا المزيد من الاسترخاء والراحة في المنزل. وذك عن طريق صنع تراس أنيق للمناسبات العائلية والتجمعات الممتعة، مما يجعل للمنزل مكان خاص في قلب جميع أفراد الأسرة، ومكانة كبيرة في أعين الزوار.
ولكن تحقيق هذه الأحلام قد يتعرقل بسبب التكاليف المتعلقة بها، والتى لا يعلمها الكثيرون ولا يمكن اتخاذ أي خطوة في ذلك بدون حسابات. وذلك لأن العشوائية وسوء التقدير ستؤدي بلا شك إلى نتائج غير مرضية.
لذا فنحن اليوم نريد أن نساعدك في الوصول إلى التكاليف التقريبية ومعرفة العوامل المختلفة التى يمكنها التأثير على التكلفة أو السعر انهائي. وذلك حتى تستطيع البدء في تجديد الفناء بدون الخوف من الميزانية.
تكاليف تجهيز الفناء وتجديده تختلف بختلاف عدة عوامل من بينها الشركة المنفذة، وأيضاً نوع الخامات التى يتم استخدامها في التجديد، كما لا نغفل أن تصميم حديقة مميزة في الفناء سيكون له تكاليف أيضاً.
واسمح لنا أيضاً في هوميفاي أن قدم لك أفضل الخبراء من حول العالم لمساعدتك في مهمة تجديد الفناء.
هناك عالم لا نهائي من الخبراء في مجال التصميم الداخلي والخارجي، وهذا العالم يزداد في كل لحظة ولكن كيف تختار منه ما يحقق حلمك ونظرتك الشخصية. هذا السؤال هو ما نحاول إجابته معك، فعندما تبحث عن خبير تأكد أنه يفعل هذه الأساسيات كحد أدنى، مثل:
- إزالة أرضية الفناء أو الحديقة القديمة.
- وضع تربة جديدة وعشب جديد على حسب مواصفات البيئة المحيطة.
- دمج التربة والحرص لى جعلها متساوية بشكل لائق.
- تهذيب الشجيرات ومحاذاتها معاً بطريقة مناسبة.
عندما يتعلق الأمر بالخامات، فلدك الكثير من المود التى تساعدنا في تجديد الفناء وتجميله، ومن ضمن هذه المواد الألواح الخشبية والأحجار وحتى الرخام وحبيبات المطاط.واختيارك لأحد هذه المواد سيؤثر بالطبع على التكاليف النهائية للتصميم.
ويمكن أيضاً أن تختلف تكلفة الفناء بالنسبة للخامة الواحدة وذك بناء على النوع والأسم التجاري للخامة وأيضاً الشركة المنفذة.
ولكننا أحضرنا لك بعض التكاليف التقريبية استناداً على الأسعار العالمية للمتر المربع من كل خامة:
•البلاط العادي: 6.00 جنيه إسترليني (السعر لكل متر مربع). 1،670.00 £ (سعر الخامات+ العمل لفناء 30 متر مربع).
• الأحجار: 22.00 جنيه إسترليني (السعر لكل متر مربع). £ 2،200.00 (سعر الخامات+ العمل لفناء 30 متر مربع).
• الأحجار الرملية: 24.00 £ (السعر لكل متر مربع). £ 2،350.00 (سعر الخامات+ العمل لفناء 30 متر مربع).
•بلاط عالي الجودة: £ 32.00 (السعر لكل متر مربع). £ 2،900.00 (سعر الخامات+ العمل لفناء 30 متر مربع).
الخشب هو اختيار مثالي للمصاطب والمقاعد في الحديقة، ومن مميزاته أنه سهل التركيب وسريع الاستخدام عن الخامات اأخرى. ولكن الخشب يحتاج إلى صيانة مستمرة وعناية خاصة بالرغم من تكاليفة المنخفضة، وذلك حتى لا يتلف من الشمس أو يتعفن من الرطوبة.
لاحظ أيضًا أن تجهيز فناء مغطى يحتاج إلى تكاليف أكثر بكثير من الباحات المكشوفة، وذلك لأنها ستطلب بناء سقف وتجهيزه لمقاومة العوامل الجوية.
يمكن العثور على الأحجار الطبيعية في أكثر من صورة مثل الحجر الرملي و الأحجار الجيرية، ولكن عيبه الوحيد صعوبة التثبيت والتركيب الذي يحتاج إلى تكاليف أكثر ووقت أطول.
ومع ذلك فالمظهر النهائي الرائع له يستحق الجهد!.
الطوب من ضمن الخامات الممكنة لاستخدام في تجديد الباحة والفناء، ولكنه ليس الأكثر شعبية في هذا المجال. كما أن مشاكله كثيرة عند استخدمه، فهو قابل للتشقق في الطقس البارد، كما أنه عرضة للطحالب والتلف.
وعادة ماتكون تكاليف الطوب أكثر من تكالف الأرضيات الخرسانية، ولكنه أفضل منها وذلك لأن الأرضيات الخرسانية تميل إلى التشقق، على عكس الطوب الذي يتحمل الاحتكاك بصورة أكبر.
الرصف بالبلاط له الكثير من المميزات، ومن أهم هذه المميزات أنه بأحجام متساوية مما يسهل عملية التركيب والرصف، كما أنه متوفر في أشكال وأحجام مختفة تناسب الكثير من الأذواق.
كما أنه يناسب الأشخاص التى تفضل تجديد الفناء بنفسها من وقت لأخر، بالإضافة إلى كونه مناسب عند الربة في توسيع الفناء واستكمل اأرضية في وقت لاحق.
في الغالب سوف تنظف الشركة المنفذة الباحة بعد الانتهاء، ولكن إذا أردت الاستمرار في الاهتمام بالفناء أو الباحة بدون تكاليف مصروفة على شركات التنظيف، يمكنك استثمار أموالك في ما يسمى بغسالة الضغط.
ومن مميزات غسالة الضغط أنها توفر الوقت والمجهود، كما أنها توفر المياه أكثر من خرطوم الحديقة العادي بنسبة تصل إلى 80%. كما أنها لا تعرض الأطفال والحيوانات الأليفة للمواد الكيمائية الضارة.
أما إذا اتبعت الطرق التقليدية في التنظيف فعليك ارتداء نظارات واقية وقفازات لتحمي يديك من مواد التنظيف، كما يجب تغطية النباتات حتى لا تموت من هذه المواد.