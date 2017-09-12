تعرف على التكلفة الحقيقية لتجديد فناء منزلك

الكثير مننا لديه أحلام تتعلق بتجديد مظهر منزله الخارجي، وتجديد فناء منزله بالطريقة التى توفر لنا المزيد من الاسترخاء والراحة في المنزل. وذك عن طريق صنع تراس أنيق للمناسبات العائلية والتجمعات الممتعة، مما يجعل للمنزل مكان خاص في قلب جميع أفراد الأسرة، ومكانة كبيرة في أعين الزوار.

ولكن تحقيق هذه الأحلام قد يتعرقل بسبب التكاليف المتعلقة بها، والتى لا يعلمها الكثيرون ولا يمكن اتخاذ أي خطوة في ذلك بدون حسابات. وذلك لأن العشوائية وسوء التقدير ستؤدي بلا شك إلى نتائج غير مرضية.

لذا فنحن اليوم نريد أن نساعدك في الوصول إلى التكاليف التقريبية ومعرفة العوامل المختلفة التى يمكنها التأثير على التكلفة أو السعر انهائي. وذلك حتى تستطيع البدء في تجديد الفناء بدون الخوف من الميزانية.