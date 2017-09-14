شقة جميلة بمساحة كبيرة لمصمم إيطالي

كالعادة اللون الأبيض هو المسيطر على ديكور المطبخ مثل غرفة المعيشة بالضبط كل شيء قائم على اللون الأبيض والأرضية الخشبية من البلوط مع لمسات من اللون الأخضر في الديكور، جزيرة المطبخ كبيرة جدًا لتتيح لك تجهيز أي طعام عليها، وهناك جزء آخر للمطبخ سنراه بتفاصيله مع الصورة التالية.