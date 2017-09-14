شقة جميلة بمساحة كبيرة لمصمم إيطالي

مشروع تأثيث وديكور شقة لمصمم إيطالي، اعتمد بشكل أساسي على المواد الطبيعية في المفروشات والديكور مثل الستائر من الكتان الخالص، والأرضيات من خشب البلوط والأريكة من خشب السياج، أما عن الإضاءة فالشقة مضاءة بلمبات الليد، دعنا نعرض عليك المشروع بكامل الصور والتفاصيل.
غرفة المعيشة بمساحة كبيرة نسبيًا ومؤثثة جيدًا، النافذة الكبيرة والستارة الشفافة سمحت للضوء بالدخول وإضاءة المساحة بشكل جيد جدًا، الأرضية من الخشب البلوط بلون فاتح ليتناسب مع باقي ألوان الديكور الذي اعتمد بشكل أساسي على اللون الأبيض مع بعض اللمسات الملونة في المفروشات.
اختلف كل شيء في الحمام الألوان والأرضية وكل شيء من عناصر الديكور، الاعتماد بشكل أساسي على اللونين الرمادي الفاتح والنيلي، المساحة كبيرة ومقسمة إلى جزئين وهذه الصورة هي الجزء الأول من الحمام.
على الرغم من أن مساحة الحمام كبيرة إلا أن المصمم اعتمد على كابينة الاستحمام بدلًا من البانيو، الجزء الثاني من الحمام بأرضية 3D.
أريكة صغيرة ناعمة ومريحة، وديكور بسيط بألوان هادئة مع بعض اللمسات بألوان زاهية مثل اللوحة الحمراء على الجدار.
كالعادة اللون الأبيض هو المسيطر على ديكور المطبخ مثل غرفة المعيشة بالضبط كل شيء قائم على اللون الأبيض والأرضية الخشبية من البلوط مع لمسات من اللون الأخضر في الديكور، جزيرة المطبخ كبيرة جدًا لتتيح لك تجهيز أي طعام عليها، وهناك جزء آخر للمطبخ سنراه بتفاصيله مع الصورة التالية.
الجزء الثاني من المطبخ يوضح لنا أن جزيرة المطبخ الكبيرة ليست مكان لتجهيز الطعام فقط بل لطبخه وتقديمه وتناوله، فهي مزودة ببوتاجاز وكراسي لتعمل كطاولة لتناول الطعام.
على عكس باقي الغرف فأن مساحة غرفة الطعام صغيرة مقارنة بمساحة باقي الغرف، طاولة الطعام مستديرة على غير العادة من الزجاج الداكن بالكامل والكراسي بسيطة جدًا، الجدار هنا بلون خمري محمر والسجادة جمعت بين لون الكراسي والجدار، وفي النهاية توجد شاشة معلقة لتسلية ضيوفك أثناء تناولهم وجبة الغداء أو العشاء معك.
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