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شقة جميلة بمساحة كبيرة لمصمم إيطالي

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
​UNA STORIA POP, StudioG StudioG منازل
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مشروع تأثيث وديكور شقة لمصمم إيطالي، اعتمد بشكل أساسي على المواد الطبيعية في المفروشات والديكور مثل الستائر من الكتان الخالص، والأرضيات من خشب البلوط والأريكة من خشب السياج، أما عن الإضاءة فالشقة مضاءة بلمبات الليد، دعنا نعرض عليك المشروع بكامل الصور والتفاصيل.  

غرفة المعيشة

​UNA STORIA POP, StudioG StudioG منازل
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

غرفة المعيشة بمساحة كبيرة نسبيًا ومؤثثة جيدًا، النافذة الكبيرة والستارة الشفافة سمحت للضوء بالدخول وإضاءة المساحة بشكل جيد جدًا، الأرضية من الخشب البلوط بلون فاتح ليتناسب مع باقي ألوان الديكور الذي اعتمد بشكل أساسي على اللون الأبيض مع بعض اللمسات الملونة في المفروشات.

الحمام

​UNA STORIA POP, StudioG StudioG منازل
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

اختلف كل شيء في الحمام الألوان والأرضية وكل شيء من عناصر الديكور، الاعتماد بشكل أساسي على اللونين الرمادي الفاتح والنيلي، المساحة كبيرة ومقسمة إلى جزئين وهذه الصورة هي الجزء الأول من الحمام. 

الجزء الثاني من الحمام

​UNA STORIA POP, StudioG StudioG منازل
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

على الرغم من أن مساحة الحمام كبيرة إلا أن المصمم اعتمد على كابينة الاستحمام بدلًا من البانيو، الجزء الثاني من الحمام بأرضية 3D.

غرفة المكتب

​UNA STORIA POP, StudioG StudioG منازل
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

أريكة صغيرة ناعمة ومريحة، وديكور بسيط بألوان هادئة مع بعض اللمسات بألوان زاهية مثل اللوحة الحمراء على الجدار.

سلم ضيق بسور زجاجي وفي نهايته مرآة

​UNA STORIA POP, StudioG StudioG منازل
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

ممر

​UNA STORIA POP, StudioG StudioG منازل
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

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​UNA STORIA POP, StudioG StudioG منازل
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

المطبخ

​UNA STORIA POP, StudioG StudioG منازل
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

كالعادة اللون الأبيض هو المسيطر على ديكور المطبخ مثل غرفة المعيشة بالضبط كل شيء قائم على اللون الأبيض والأرضية الخشبية من البلوط مع لمسات من اللون الأخضر في الديكور، جزيرة المطبخ كبيرة جدًا لتتيح لك تجهيز أي طعام عليها، وهناك جزء آخر للمطبخ سنراه بتفاصيله مع الصورة التالية. 

الجزء الثاني من المطبخ

​UNA STORIA POP, StudioG StudioG منازل
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

الجزء الثاني من المطبخ يوضح لنا أن جزيرة المطبخ الكبيرة ليست مكان لتجهيز الطعام فقط بل لطبخه وتقديمه وتناوله، فهي مزودة ببوتاجاز وكراسي لتعمل كطاولة لتناول الطعام. 

غرفة الطعام

​UNA STORIA POP, StudioG StudioG منازل
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

على عكس باقي الغرف فأن مساحة غرفة الطعام صغيرة مقارنة بمساحة باقي الغرف، طاولة الطعام مستديرة على غير العادة من الزجاج الداكن بالكامل والكراسي بسيطة جدًا، الجدار هنا بلون خمري محمر والسجادة جمعت بين لون الكراسي والجدار، وفي النهاية توجد شاشة معلقة لتسلية ضيوفك أثناء تناولهم وجبة الغداء أو العشاء معك. 

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