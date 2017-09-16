10 أفكار مميزة لأماكن المذاكرة في منزلك

قد يعتقد البعض أن استخدام مكتب خاص بأدراج معتادة و سطح مستطيل و كرسي هو المكان المناسب و الوحيد لاستذكار الدروس و التحصيل الجيد داخل المنزل و لكن علينا الاعتراف و مفاجأتك أنه يوجد أكثر من مكان في المنزل يمكن أن يستخدم كمكان مثالي لاستذكار الدروس و انجاز الواجبات المدرسية و التحصيل الثقافي و المعرفي غير هذا المكان المعتاد.
هوميفاييحاول أن يجدد معك طريقة مذاكرتك من خلال ديكور منزلك الرائع حتى توفر الهدوء و الصفاء الذهني اللازم للتفوق الدراسي الذي تحلم به أنت و أسرتك من خلال مجموعة من الأفكار تجدونها في كتاب الأفكار هذا يتضمن أكثر من مكان وفكرة وطريقة للمذاكرة في اماكن متنوعة من المنزل ..
ألخروج قليلاً عن رتابة و اعتياد المذاكرة على المكتب يعتبر مطلوباً خصوصاً في المراحل المتوسطة من الحياة الدراسية سواء في الاعدادية أو الثانوية لما في تلك المرحلة من رغبة للتجديد و الخروج عن المألوف، فإن استخدام رفوف مصممة بطريقة بسيطة و ملتصقة بالحائط يعتبر حل مثالي للوجود بجوار رف طويل يجمع كل أدواتك الدراسة خصوصاً لو تحتاج لأدوات رسم هندسي أو لابتوب .
الرفوف الطويلة التي تعتبر جزءاً من المكتبة مثالية للمراحل الجامعية لما فيها من بحث و تدقيق و خروج عن المعنى المألوف للواجبات المدرسية السابقة مما يجعلك تحتاج دائماً للنظر في المراجع المتعلقة بموضوعات دراستك و مجالاتها، صمم رف طويل ملتصق بالمكتبة و من نفس عناصرها و ألوانها و احضر كرسي مناسب في الطول و الحجم حتى تحقق الراحة بمرور ساعات المذاكرة
في الهواء الطلق الأمور تبدو أكثر متعة و المذاكرة أخف على الذهن لاستنشاقك هواء صحي متجدد و منعش يساعدك على بذل المزيد من الجهد العقلي للاستذكار، كما يوجد لديك فرصة كبيرة للتأمل فيما تذاكره خصوصاً المواد الطبيعية التي تحتاج للتخيل
بجوار النافذة في أوقات الشتاء يعتبر من أروع الأوقات لقضاء وقت ممتع في المذاكرة بتحرر كبير عن رتابة المكتب الداخلي الذي اعتدت عليه، يمكنك الجلوس و القراءة في مكان مثالي كهذا و أنت تراقب بين لحظة و أخرى ما فهمته متخيلاً إياه من خلال نظره للنافذة
في غرفة المعيشة يمكن أن تذاكر بشرط تهيئة الجو لذلك بعيداً عن وجود الأطفال أو الضيوف بالطبع، فغرفة المعيشة يمكن أن تهيء لك جلسة مريحة على الأريكة و أنت تطالع و تراجع ما ذاكرته بالامس مراجعة سريعة لا تحتاج منك لمجهود في التخيل أو إعادة الإطلاع
المطبخ من الأماكن التي أصبحت في تصميماتها المودرن مكاناً لقضاء وقت في تناول الطعام أو الشراب خصوصاً لو تم تصميم جزيرة أو سفرة داخلية بها و هو مكان رائع لمذاكرة بعض النقاط قبل خروجك و أنت تتناول الإفطار الخفيف مع كوب شاي دافىء بشرط توفر الإضاءة المناسبة حول الجزيرة و المساحة المناسبة للقراءة
لو كنت من هواة المشاركة في المذاكرة مع أصدقائك فإن السفرة الخشبية تعتبر حل مثالي لذلك لما فيها من فرصة للجلوس و المراجعة معاً و في مصر تعتبر السفرة هي المكان الأول لاستقبال مدرسين الدروس الخصوصية بشرط المساحة حولها و الاضاءة و التهوية الجيدة التي تصلها
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حول حمام السباحة و أنت تقرأ كتاب و تتجول و تحفظ لو كنت من محبي الحفظ عن طريق الترديد و المراجعة يعتبر مكان مثالي لاعطائك مساحة مميزة لتلقي دروسك
في الهواء الطلق في البلكونة و على الشيزلونج الخاص بك يمكنك الجلوس لساعات و أنت تقرأ و تتأمل في الوقت ذاته، فحاول أن تجعل الشرفة مليئة بالوسائل التي تساعدك على هذا التأمل مثل الألوان الهادئة و توفر النباتات
لماذا لا تكون شاشات العرض في منزلك وسيلة إضافية و عصرية لتلقي الدروس بدلاً من الاعتماد على الكتاب فقط، فهناك أكثر من ميزة لتلقي الدروس بواسطة التعلم البصري و لعل أبرز الغرف التي يمكن أن تستخدمها لهذا الغرض غرفة المعيشة أو بروجيكتور غرفتك الخاصة