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10 أفكار مميزة لأماكن المذاكرة في منزلك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Musikzimmer und Vinothek, Dipl.-Ing. Innenarchiktetur Dipl.-Ing. Innenarchiktetur غرفة الميديا
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قد يعتقد البعض أن استخدام مكتب خاص بأدراج معتادة و سطح مستطيل و كرسي هو المكان المناسب و الوحيد لاستذكار الدروس و التحصيل الجيد داخل المنزل و لكن علينا الاعتراف و مفاجأتك أنه يوجد أكثر من مكان في المنزل يمكن أن يستخدم كمكان مثالي لاستذكار الدروس و انجاز الواجبات المدرسية و التحصيل الثقافي و المعرفي غير هذا المكان المعتاد.

هوميفاييحاول أن يجدد معك طريقة مذاكرتك من خلال ديكور منزلك الرائع حتى توفر الهدوء و الصفاء الذهني اللازم للتفوق الدراسي الذي تحلم به أنت و أسرتك من خلال مجموعة من الأفكار تجدونها في كتاب الأفكار هذا يتضمن أكثر من مكان وفكرة وطريقة للمذاكرة في اماكن متنوعة من المنزل ..

1- رف صغير بجوار المكتبة لانجاز الواجبات المدرسية

Office Collective Works مكتب عمل أو دراسة
Collective Works

Office

Collective Works
Collective Works
Collective Works

ألخروج قليلاً عن رتابة و اعتياد المذاكرة على المكتب يعتبر مطلوباً خصوصاً في المراحل المتوسطة من الحياة الدراسية سواء في الاعدادية أو الثانوية لما في تلك المرحلة من رغبة للتجديد و الخروج عن المألوف، فإن استخدام رفوف مصممة بطريقة بسيطة و ملتصقة بالحائط يعتبر حل مثالي للوجود بجوار رف طويل يجمع كل أدواتك الدراسة خصوصاً لو تحتاج لأدوات رسم هندسي أو لابتوب .

2- رف كبير بطول المكتبة لو كانت المذاكرة تتطلب بحث في أكثر من مرجع

4-Column House, 大松俊紀アトリエ 大松俊紀アトリエ مكتب عمل أو دراسة خشب White
大松俊紀アトリエ

4-Column House

大松俊紀アトリエ
大松俊紀アトリエ
大松俊紀アトリエ

الرفوف الطويلة التي تعتبر جزءاً من المكتبة مثالية للمراحل الجامعية لما فيها من بحث و تدقيق و خروج عن المعنى المألوف للواجبات المدرسية السابقة مما يجعلك تحتاج دائماً للنظر في المراجع المتعلقة بموضوعات دراستك و مجالاتها، صمم رف طويل ملتصق بالمكتبة و من نفس عناصرها و ألوانها و احضر كرسي مناسب في الطول و الحجم حتى تحقق الراحة بمرور ساعات المذاكرة

3- في الهواء الطلق لمزيد من التركيز

Private Residence at Mumbai, ARK Reza Kabul Architects Pvt. Ltd. ARK Reza Kabul Architects Pvt. Ltd. بلكونة أو شرفة
ARK Reza Kabul Architects Pvt. Ltd.

Private Residence at Mumbai

ARK Reza Kabul Architects Pvt. Ltd.
ARK Reza Kabul Architects Pvt. Ltd.
ARK Reza Kabul Architects Pvt. Ltd.

في الهواء الطلق الأمور تبدو أكثر متعة و المذاكرة أخف على الذهن لاستنشاقك هواء صحي متجدد و منعش يساعدك على بذل المزيد من الجهد العقلي للاستذكار، كما يوجد لديك فرصة كبيرة للتأمل فيما تذاكره خصوصاً المواد الطبيعية التي تحتاج للتخيل 

4- للمراجعات السريعة بجوار النافذة

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

بجوار النافذة في أوقات الشتاء يعتبر من أروع الأوقات لقضاء وقت ممتع في المذاكرة بتحرر كبير عن رتابة المكتب الداخلي الذي اعتدت عليه، يمكنك الجلوس و القراءة في مكان مثالي كهذا و أنت تراقب بين لحظة و أخرى ما فهمته متخيلاً إياه من خلال نظره للنافذة 

5- في غرفة المعيشة أحياناً

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

في غرفة المعيشة يمكن أن تذاكر بشرط تهيئة الجو لذلك بعيداً عن وجود الأطفال أو الضيوف بالطبع، فغرفة المعيشة يمكن أن تهيء لك جلسة مريحة على الأريكة و أنت تطالع و تراجع ما ذاكرته بالامس مراجعة سريعة لا تحتاج منك لمجهود في التخيل أو إعادة الإطلاع

6- يمكن في المطبخ

Kitchen GK Architects Ltd مطبخ
GK Architects Ltd

Kitchen

GK Architects Ltd
GK Architects Ltd
GK Architects Ltd

المطبخ من الأماكن التي أصبحت في تصميماتها المودرن مكاناً لقضاء وقت في تناول الطعام أو الشراب خصوصاً لو تم تصميم جزيرة أو سفرة داخلية بها و هو مكان رائع لمذاكرة بعض النقاط قبل خروجك و أنت تتناول الإفطار الخفيف مع كوب شاي دافىء بشرط توفر الإضاءة المناسبة حول الجزيرة و المساحة المناسبة للقراءة 

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7- على السفرة لو تحب أن تذاكر مع بعض الأصدقاء

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT مطبخ
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

لو كنت من هواة المشاركة في المذاكرة مع أصدقائك فإن السفرة الخشبية تعتبر حل مثالي لذلك لما فيها من فرصة للجلوس و المراجعة معاً و في مصر تعتبر السفرة هي المكان الأول لاستقبال مدرسين الدروس الخصوصية بشرط المساحة حولها و الاضاءة و التهوية الجيدة التي تصلها

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8- تجول حول حمام السباحة

homify مسبح
homify
homify

حول حمام السباحة و أنت تقرأ كتاب و تتجول و تحفظ لو كنت من محبي الحفظ عن طريق الترديد و المراجعة يعتبر مكان مثالي لاعطائك مساحة مميزة لتلقي دروسك 

9- مذاكرة تفتح النفس

CB Apartment - Lisbon, MUDA Home Design MUDA Home Design بلكونة أو شرفة
MUDA Home Design

CB Apartment – Lisbon

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

في الهواء الطلق في البلكونة و على الشيزلونج الخاص بك يمكنك الجلوس لساعات و أنت تقرأ و تتأمل في الوقت ذاته، فحاول أن تجعل الشرفة مليئة بالوسائل التي تساعدك على هذا التأمل مثل الألوان الهادئة و توفر النباتات 

10- أمام التليفزيون وشاشات العرض

Musikzimmer und Vinothek, Dipl.-Ing. Innenarchiktetur Dipl.-Ing. Innenarchiktetur غرفة الميديا
Dipl.-Ing. Innenarchiktetur

Dipl.-Ing. Innenarchiktetur
Dipl.-Ing. Innenarchiktetur
Dipl.-Ing. Innenarchiktetur

لماذا لا تكون شاشات العرض في منزلك وسيلة إضافية و عصرية لتلقي الدروس بدلاً من الاعتماد على الكتاب فقط، فهناك أكثر من ميزة لتلقي الدروس بواسطة التعلم البصري و لعل أبرز الغرف التي يمكن أن تستخدمها لهذا الغرض غرفة المعيشة أو بروجيكتور غرفتك الخاصة 

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