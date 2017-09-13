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7غرف توم متألقة بألوان زاهية

shereen gouda shereen gouda
Bedroom, Pixers Pixers غرفة نوم Multicolored
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غرفة النوم قد تعاني كثيراً من اختيارات ألوان مملة وتقليدية، بالرغم من معرفتنا مدى قوة تأثير الألوان على وقع الفراغ وتغيير الطابع إلا أننا كثيراً ما نقع في هذا الفخ، ونتوجه إلى قرار أكثر أماناً مثل الألوان الترابية الهادئة، وبالرغم من أن هذا خيار لا بأس به إلا أن هناك الكثير من الخيارات الأخرى التي قد تعود بالإيجاب على غرفة نومك، فمن خلال ألوان الغرفة فقط قد تحول تصميم بسيط للغاية إلى فراغ حيوي ومبهج. حتى تستلهم من أساليب الخبراء في انتقاء الألوان أتينا لك اليوم بمجموعة من 7 غرف توم متألقة بألوان زاهية

1- الأصفر الزاهي

​Frühling-Sommer Kollektion von Alexandre Turplault bringt Frische und französische Nonchalance in Ihr Schlafzimmer, Pacifico Home Pacifico Home غرفة نومأقمشة و منسوجات
Pacifico Home

Pacifico Home
Pacifico Home
Pacifico Home

يعد الأصفر من الألوان الجريئ للغاية، وربما قد اعتدنا رؤيته في فراغات أكثر حيوية مثل غرفة المعيشة والسفرة، ولكن قلما وجدناها في غرف النوم، ولكن بعد هذا المثال سوف يتغير مفهوم الكثير عن هذا اللون. ظهر هنا بنسبة بسيطة بجانب ألوان حيادية حتى يترك أثر كبير دون ترك الغرفة في حالة من الصخب، واختيار اللون منفرداً في اكسسوارات الغرفة هو قرار ذكي للغاية يمنح للغرفة جانب مشرق وجريء دون تقييدنا بلون غير قابل للتجديد.

2- البرتقالي الإستوائي

Casa en las Lomas, 2010, Taller Luis Esquinca Taller Luis Esquinca غرفة نوم
Taller Luis Esquinca

Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca

يندر رؤية مثل هذا اللون في الديكورات، ولكن تواجده في غرفة النوم يدل على التميز والرقي، وليست كل درجات البرتقالي مفضلة في ديكور غرفة النوم، بل يفضل أن تنحاز نو الدرجات الاستوائية ذات درجة هادئة من الأحمر، ويحبذ الخبراء أيضاً استخدام هذا اللون بنسب محدودة حتى يترك غرفة النوم متزنة بين الجرأة والهدوء.

3- الباستيل الأنيق

Private Interior Design Project - Vilamoura, Simple Taste Interiors Simple Taste Interiors غرفة نومأسرة نوم
Simple Taste Interiors

Private Interior Design Project – Vilamoura

Simple Taste Interiors
Simple Taste Interiors
Simple Taste Interiors

درجات الباستيل هي أبرز صيحات هذا العام لما تقدمه من أناقة وهدوء مع قابلية للاندماج مع أي نمط، وهي ألوان تجلب أيضاً الرقي مع إشراق يدوم طويلاً، ومن مميزات هذه الألوان أيضاً هو أنك لا تمل منها بعد مرور الوقت، بل تشعر بالانسجام والألفة أكثر.

4- البنفسج الهادئ

homify غرفة نومأسرة نوم
homify

homify
homify
homify

لأصحاب الذوق الراقي والناعم سوف يكون هذا الاختيار هو الأمثل بالتأكيد لما فيه من هدوء وأناقة لا مثيل له.

5- ألوان صيفية

Folk Pixers غرفة نوم Multicolored wall mural,wallpaper,folk,birds,flowers,slavic
Pixers

Folk

Pixers
Pixers
Pixers

قرر المصمم هنا البعد كلياً عن التفكير النمطي والاتجاه نحو دمج الألوان الجريئة لتكون هي أول ما يلفت الانتباه في غرفة النوم العصرية، وذلك عن طريق دمج عدة ألوان صيفية صارخة في لوحة فنية تعلو السرير، وبالرغم من هدوء الفراغ في المجمل إلا أن هذه اللوحة تخلق اتزان مبهر في الغرفة.

6- الأرق الصارخ

SS16 Style Guide - Coastal Elegance - Bedroom LuxDeco غرفة نوم Blue bedroom,blue
LuxDeco

SS16 Style Guide – Coastal Elegance – Bedroom

LuxDeco
LuxDeco
LuxDeco

يعد الأزرق من الألوان المثالية في غرفة النوم حيث أنه لون يجمع بين الشعر بالراحة النفسية والطاقة الإيجابية من هدوء واسترخاء، ووجوده مع الأبيض هنا يجعل الغرفة مثالية لبداية يوم مثالي ونهاية اليوم في هدوء.

7- الأخضر المنعش

Lily Pond homify جدران
homify

Lily Pond

homify
homify
homify

ظهور الأخضر في غرفة النوم من الصيحات الحديثة، وقد لا يقوى على اتخاذ هذا القرار سوى أصحاب الذوق المميز، ولكن هو من الألوان التي تجعل الفراغ قمة في الحداثة والأناقة

إن كنت تبحث عن أفكار ذكية لتجديد غرفة نومك تابع هذا المقال الشيق: 12 فكرة رائعة لتجديد غرفة نومك بأقل التكاليف

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