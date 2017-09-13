7غرف توم متألقة بألوان زاهية

غرفة النوم قد تعاني كثيراً من اختيارات ألوان مملة وتقليدية، بالرغم من معرفتنا مدى قوة تأثير الألوان على وقع الفراغ وتغيير الطابع إلا أننا كثيراً ما نقع في هذا الفخ، ونتوجه إلى قرار أكثر أماناً مثل الألوان الترابية الهادئة، وبالرغم من أن هذا خيار لا بأس به إلا أن هناك الكثير من الخيارات الأخرى التي قد تعود بالإيجاب على غرفة نومك، فمن خلال ألوان الغرفة فقط قد تحول تصميم بسيط للغاية إلى فراغ حيوي ومبهج. حتى تستلهم من أساليب الخبراء في انتقاء الألوان أتينا لك اليوم بمجموعة من 7 غرف توم متألقة بألوان زاهية
يعد الأصفر من الألوان الجريئ للغاية، وربما قد اعتدنا رؤيته في فراغات أكثر حيوية مثل غرفة المعيشة والسفرة، ولكن قلما وجدناها في غرف النوم، ولكن بعد هذا المثال سوف يتغير مفهوم الكثير عن هذا اللون. ظهر هنا بنسبة بسيطة بجانب ألوان حيادية حتى يترك أثر كبير دون ترك الغرفة في حالة من الصخب، واختيار اللون منفرداً في اكسسوارات الغرفة هو قرار ذكي للغاية يمنح للغرفة جانب مشرق وجريء دون تقييدنا بلون غير قابل للتجديد.
يندر رؤية مثل هذا اللون في الديكورات، ولكن تواجده في غرفة النوم يدل على التميز والرقي، وليست كل درجات البرتقالي مفضلة في ديكور غرفة النوم، بل يفضل أن تنحاز نو الدرجات الاستوائية ذات درجة هادئة من الأحمر، ويحبذ الخبراء أيضاً استخدام هذا اللون بنسب محدودة حتى يترك غرفة النوم متزنة بين الجرأة والهدوء.
درجات الباستيل هي أبرز صيحات هذا العام لما تقدمه من أناقة وهدوء مع قابلية للاندماج مع أي نمط، وهي ألوان تجلب أيضاً الرقي مع إشراق يدوم طويلاً، ومن مميزات هذه الألوان أيضاً هو أنك لا تمل منها بعد مرور الوقت، بل تشعر بالانسجام والألفة أكثر.
لأصحاب الذوق الراقي والناعم سوف يكون هذا الاختيار هو الأمثل بالتأكيد لما فيه من هدوء وأناقة لا مثيل له.
قرر المصمم هنا البعد كلياً عن التفكير النمطي والاتجاه نحو دمج الألوان الجريئة لتكون هي أول ما يلفت الانتباه في غرفة النوم العصرية، وذلك عن طريق دمج عدة ألوان صيفية صارخة في لوحة فنية تعلو السرير، وبالرغم من هدوء الفراغ في المجمل إلا أن هذه اللوحة تخلق اتزان مبهر في الغرفة.
يعد الأزرق من الألوان المثالية في غرفة النوم حيث أنه لون يجمع بين الشعر بالراحة النفسية والطاقة الإيجابية من هدوء واسترخاء، ووجوده مع الأبيض هنا يجعل الغرفة مثالية لبداية يوم مثالي ونهاية اليوم في هدوء.
ظهور الأخضر في غرفة النوم من الصيحات الحديثة، وقد لا يقوى على اتخاذ هذا القرار سوى أصحاب الذوق المميز، ولكن هو من الألوان التي تجعل الفراغ قمة في الحداثة والأناقة
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