تنسيق غرفة ملابسك طريقك للتألق في جامعتك

يمكنك تقسيم غرفة الملابس بالاركان وفقاً لنوعية الأغراض فمثلاً تجعل الجزء الأيمن منها خاص بالأحذية فقط و الأيسر للملابس و الوسط للاكسسوار مثلاً، و هي طريقة مثالية للاشخاص الذين لديهم أختيارات متعددة من المقتنيات.

لاحظ تقسيم الجزء الخاص بالأحذية في هيئة رفوف مفتوحة لتضمن التهوية الجيدة للمصنوعات الجلدية التي تعتبر قلة الهواء أحد أهم مساوئها.