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تنسيق غرفة ملابسك طريقك للتألق في جامعتك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Réaménagement d'un Appartement Parisien , Agence Inside DECO Agence Inside DECO غرفة الملابس
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مع بداية العام الدراسي في كل عام يتأهب الجميع من الطلاب للتألق و الظهور بمظهر لائق ربما لا يتكرر كثيراً طوال العام، هوميفاي يخبرك أن هندامك و روعة مظهرك تبدأ من ترتيب و تنسيق غرفة ملابسك أو دولاب الهدوم في غرفة نومك لذا سنحاول أن نوضح لك نماذج و تفاصيل أكثر عن كيفية الترتيب السليم و المثالي لضبط ديكور و تصميم غرفة ملابسك و دولابك مما ينعكس على سهولة اختيار الأطقم و الألوان المتناسقة في ملابسك بحيث يكون كل الأشياء ظاهرة أمام عينيك و لا تعتمد على ذاكرتك فقط في الاختيار ..

تقسيم واضح

Vestidores, TODOMADERA ESTEPONA TODOMADERA ESTEPONA غرفة الملابس
TODOMADERA ESTEPONA

TODOMADERA ESTEPONA
TODOMADERA ESTEPONA
TODOMADERA ESTEPONA

لتنسيق غرفة ملابس أو دولاب بطريقة سليمة تساعدك على الأناقة و الشياكة دائماً لابد أن يكون أمامك كل شيء ظاهر سواء الملابس أو الأحذية و هذا يتم عن طريق تصميم الدولاب طريقة تضمن ذلك عن طريق الاعتماد على الرفوف المفتوحة و التعليقات الطولية للبدل و الفساتين بحيث يكون كل شيء ظاهر بطريقة واضحة أمامك أثناء الاختيار و هذا يمكن أن يساعدك على التنسيق الجيد في اختيار الألوان بداية من النظارة الشمسية و حتى الحذاء

رف خاص للأحذية و الحقائب

Contemporaneidade e Design, Karla Silva Designer de Interiores Karla Silva Designer de Interiores غرفة الملابس White
Karla Silva Designer de Interiores

Karla Silva Designer de Interiores
Karla Silva Designer de Interiores
Karla Silva Designer de Interiores

يمكنك استخدام رفوف خاصة في غرفة ملابسك أو دولابك المفتوح لتكون مكاناً للأحذية و الحقائب و ستضمن بتلك الطريقة أن تنوع في اختياراتك بين كل ما تقتنيه من أحذية و حقائب دون نسيان أي قطعة منها لو كنت تستخدم العلب أو صناديق مغلقة لتخزينها .

بدون أي فواصل

Villa de Lujo | Marbella Club, DIKA estudio DIKA estudio غرفة الملابس
DIKA estudio

DIKA estudio
DIKA estudio
DIKA estudio

هناك طريقة جعل كل الملابس و المقتنيات من أحذية و حقائب بجوار بعضها البعض بدون أي فواصل و هي تعتبر رائعة في الملابس التي يغلب عليها الطابع الارستقراطي و التي تتمثل في الفساتين و البذلات الرسمية و هي طريقة فعالة لتجعل الملابس دائماً بدون تكسر و تجعل كل الاختيارات متاحة أمام بسهولة لاسيما الحقائب و الأحذية كما نرى في التقسيم المنطقي في الرف العلوي حقائق و الوسط ملابس و في الاسفل احذية

تقسيم المساحات وفقاً لنوع المخزونات

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta غرفة الملابس
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

يمكنك تقسيم غرفة الملابس بالاركان وفقاً لنوعية الأغراض فمثلاً تجعل الجزء الأيمن منها خاص بالأحذية فقط و الأيسر للملابس و الوسط للاكسسوار مثلاً، و هي طريقة مثالية للاشخاص الذين لديهم أختيارات متعددة من المقتنيات.

لاحظ تقسيم الجزء الخاص بالأحذية في هيئة رفوف مفتوحة لتضمن التهوية الجيدة للمصنوعات الجلدية التي تعتبر قلة الهواء أحد أهم مساوئها.

لا تترك أي مساحة

Réaménagement d'un Appartement Parisien , Agence Inside DECO Agence Inside DECO غرفة الملابس
Agence Inside DECO

Agence Inside DECO
Agence Inside DECO
Agence Inside DECO

في هذا النموذج نستغل كل شيء في المساحة المخصصة لغرفة الملابس حتى الأركان حخيث نلاحظ استخدام الاركان لثبيت الرفوف بطريقة مائلة لحفظ الصناديق الخاصة بالتخزين كاستغلال واضح لكل متر متوفر في الغرفة و يمكن أيضاً تصميم دواليب مفتوحة بالطريقة ذاتها في إحدى أركان غرف النوم صغيرة المساحة لأنه يستغل جزء كبير من المساحة المهدرة بزوايا الغرفة

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الاناقة في التصميم

VESTIDORES, CARE MOBILIARIO MADRID,S.L. CARE MOBILIARIO MADRID,S.L. غرفة الملابس
CARE MOBILIARIO MADRID,S.L.

CARE MOBILIARIO MADRID,S.L.
CARE MOBILIARIO MADRID,S.L.
CARE MOBILIARIO MADRID,S.L.

أناقة تصميم الغرفة أو الدولاب في طريقة نشر الألوان الخاصة بالمقتنيات بطريقة مميزة تجعل منه تحفة فنية خصوصاً لو كان مفتوحاً على غرفة أخرى كالنوم أو إحدى الممرات المؤدية إليها، لاحظ التوازن بين اللون الأورجواني و باقي الألوان و كذلك السيمترية في نشر الرفوف بطريقة مميزة في كل الدرجات بداية من الارض و حتى السقف مع تخصص كامل لك رف منها لنوع معين من الأغراض

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