تنسيق غرفة ملابسك طريقك للتألق في جامعتك

مع بداية العام الدراسي في كل عام يتأهب الجميع من الطلاب للتألق و الظهور بمظهر لائق ربما لا يتكرر كثيراً طوال العام، هوميفاي يخبرك أن هندامك و روعة مظهرك تبدأ من ترتيب و تنسيق غرفة ملابسك أو دولاب الهدوم في غرفة نومك لذا سنحاول أن نوضح لك نماذج و تفاصيل أكثر عن كيفية الترتيب السليم و المثالي لضبط ديكور و تصميم غرفة ملابسك و دولابك مما ينعكس على سهولة اختيار الأطقم و الألوان المتناسقة في ملابسك بحيث يكون كل الأشياء ظاهرة أمام عينيك و لا تعتمد على ذاكرتك فقط في الاختيار ..
لتنسيق غرفة ملابس أو دولاب بطريقة سليمة تساعدك على الأناقة و الشياكة دائماً لابد أن يكون أمامك كل شيء ظاهر سواء الملابس أو الأحذية و هذا يتم عن طريق تصميم الدولاب طريقة تضمن ذلك عن طريق الاعتماد على الرفوف المفتوحة و التعليقات الطولية للبدل و الفساتين بحيث يكون كل شيء ظاهر بطريقة واضحة أمامك أثناء الاختيار و هذا يمكن أن يساعدك على التنسيق الجيد في اختيار الألوان بداية من النظارة الشمسية و حتى الحذاء
يمكنك استخدام رفوف خاصة في غرفة ملابسك أو دولابك المفتوح لتكون مكاناً للأحذية و الحقائب و ستضمن بتلك الطريقة أن تنوع في اختياراتك بين كل ما تقتنيه من أحذية و حقائب دون نسيان أي قطعة منها لو كنت تستخدم العلب أو صناديق مغلقة لتخزينها .
هناك طريقة جعل كل الملابس و المقتنيات من أحذية و حقائب بجوار بعضها البعض بدون أي فواصل و هي تعتبر رائعة في الملابس التي يغلب عليها الطابع الارستقراطي و التي تتمثل في الفساتين و البذلات الرسمية و هي طريقة فعالة لتجعل الملابس دائماً بدون تكسر و تجعل كل الاختيارات متاحة أمام بسهولة لاسيما الحقائب و الأحذية كما نرى في التقسيم المنطقي في الرف العلوي حقائق و الوسط ملابس و في الاسفل احذية
يمكنك تقسيم غرفة الملابس بالاركان وفقاً لنوعية الأغراض فمثلاً تجعل الجزء الأيمن منها خاص بالأحذية فقط و الأيسر للملابس و الوسط للاكسسوار مثلاً، و هي طريقة مثالية للاشخاص الذين لديهم أختيارات متعددة من المقتنيات.
لاحظ تقسيم الجزء الخاص بالأحذية في هيئة رفوف مفتوحة لتضمن التهوية الجيدة للمصنوعات الجلدية التي تعتبر قلة الهواء أحد أهم مساوئها.
في هذا النموذج نستغل كل شيء في المساحة المخصصة لغرفة الملابس حتى الأركان حخيث نلاحظ استخدام الاركان لثبيت الرفوف بطريقة مائلة لحفظ الصناديق الخاصة بالتخزين كاستغلال واضح لكل متر متوفر في الغرفة و يمكن أيضاً تصميم دواليب مفتوحة بالطريقة ذاتها في إحدى أركان غرف النوم صغيرة المساحة لأنه يستغل جزء كبير من المساحة المهدرة بزوايا الغرفة
أناقة تصميم الغرفة أو الدولاب في طريقة نشر الألوان الخاصة بالمقتنيات بطريقة مميزة تجعل منه تحفة فنية خصوصاً لو كان مفتوحاً على غرفة أخرى كالنوم أو إحدى الممرات المؤدية إليها، لاحظ التوازن بين اللون الأورجواني و باقي الألوان و كذلك السيمترية في نشر الرفوف بطريقة مميزة في كل الدرجات بداية من الارض و حتى السقف مع تخصص كامل لك رف منها لنوع معين من الأغراض