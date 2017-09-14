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7 نصائح هامة لغرفة معيشة مريحة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Slide Flooring From Listone Giordano, tuttoparquet tuttoparquet جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات خشب Grey
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كل غرفة في منزلنا لديها استخدام معين ووقت معين للجلوس بها، غرفة تناول الطعام لتناول وجبة الغداء أو العشاء، وغرفة النوم وهي من أكثر الغرف التي نقضي في معظم وقتنا في النوم، لكن تظل غرفة المعيشة هي الغرفة التي نقضي بها أوقات دون ارتباطها بسبب معين ويمكن أن تجلس بها في كل الأوقات. 

لوجبة إفطار أمام شاشة التلفاز، لقيلولة بعد الظهر، أو لملايين الأشياء التي يمكنك القيام بها خلال النهار، أو لتناول القهوة مع الاصدقاء، في الغالب كل غرفة من غرف منزلنا مخصصة لهدف معين غرفة النوم للنوم والمطبخ للطبخ، أما غرفة المعيشة مخصصة للراحة لذا في هذا الموضوع جمعنا لك كل وسائل الراحة مثل الآرائك، والكراسي، والتلفاز، والكراسي.  

وبالتالي فأن غرفة المعيشة هي مساحة للاسترخاء، سواء كانت بأكل الفشار مع شريك حياتك أثناء مشاهدة فيلم ممتع، أو من خلال الاسترخاء على الأريكة أثناء قراءتك لكتاب شيق، اليوم نريد أن نقدم لكم اليوم بعض النصائح لتبدو غرفة المعيشة لديكم مريحة.

البحث عن طريقتك

Bilder, Wohnraum PE 1940 GmbH & Co. KG Wohnraum PE 1940 GmbH & Co. KG غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Wohnraum PE 1940 GmbH &amp; Co. KG

Wohnraum PE 1940 GmbH & Co. KG
Wohnraum PE 1940 GmbH &amp; Co. KG
Wohnraum PE 1940 GmbH & Co. KG

أول نصيحة يجب أن تعرف ما هو النمط الذي تريد الاعتماد عليه، هل تريد مساحة كبيرة من الفضاء أم لا؟، هل تريد زينة زائدة أم أشياء بسيطة فقط، كل هذه الأسئلة يجب أن تطرحها على نفسك حتى تعرف ما تريد الوصول إليه.

ما تراه في هذه الصورة هو النمط الصناعي، وعلى الرغم أن نوع الأثاث متجانس فأنه لن يكون مريح إلا من خلال الجمع بين الأشكال والألوان بطريقة صحيحة، حتى وإن كانت البيئة باردة جدًا يمكنك خلق نوع من الدفء من خلال استخدام أريكة سوداء مع مصباح يلقي ضوء دافيء على السجادة. 

أهمية الأريكة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

أول نصيحة يجب أن تعرف ما هو النمط الذي تريد الاعتماد عليه، هل تريد مساحة كبيرة من الفضاء أم لا؟، هل تريد زينة زائدة أم أشياء بسيطة فقط، كل هذه الأسئلة يجب أن تطرحها على نفسك حتى تعرف ما تريد الوصول إليه.

ما تراه في هذه الصورة هو النمط الصناعي، وعلى الرغم أن نوع الأثاث متجانس فأنه لن يكون مريح إلا من خلال الجمع بين الأشكال والألوان بطريقة صحيحة، حتى وإن كانت البيئة باردة جدًا يمكنك خلق نوع من الدفء من خلال استخدام أريكة سوداء مع مصباح يلقي ضوء دافيء على السجادة. 

التلفزيون في الجدار

Private Objekte, Peter Rohde Innenarchitektur Peter Rohde Innenarchitektur غرفة المعيشة
Peter Rohde Innenarchitektur

Peter Rohde Innenarchitektur
Peter Rohde Innenarchitektur
Peter Rohde Innenarchitektur

غرفة المعيشة لن تحقق لك إقامة مريحة دون وجود أريكة مريحة، تخيل الجلوس لمشاهدة التلفاز على الأرض، قراءة كتاب على الأرض، مشاهدة التلفاز على الأرض، حتى لو كانت الغرفة صغيرة لا يمكن الاستغناء عن الأريكة بها لأنها عنصر ثابت، لذا يجب عليك اختيارها بعناية. 

إذا كانت غرفتك صغيرة يمكنك اختيار الأريكة ذات الثلاث مقاعد وكرسي صغير أو بوف، ولا يمكنك اختيار أريكة  ذات الثماني مقاعد، وفي حالة عدم توافر غرفة للضيوف يمكنك اختيار الأريكة التي يمكن فردها لتصبح سرير، ويجب تعطية الأريكة الخاصة بك جيدًا في حالة وجود أطفال أو أنك تربي حيوانات أليفة في منزلك للحفاظ عليها. 

المكتبة

Regal RGR | Regalsystem, Vanpey Vanpey غرفة المعيشةرفوف
Vanpey

Vanpey
Vanpey
Vanpey

عادة في غرفة المعيشة لابد من تواجد تليفزيون مزود بنظام صوت وأقراص مدمجة و ستيريو، ونحن نعلم أن التكنولوجيا الحديثة اخذت مكان كبير في حياتنا، يمكنك دمج هذه الأجهزة في الجدار. 

الأرضيات

Slide Floor tuttoparquet جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات خشب Grey wood flooring hardwood floor flooring slide
tuttoparquet

Slide Floor

tuttoparquet
tuttoparquet
tuttoparquet

في حالة وجود غرفة معيشة ذات سقف منخفض يمكنك الاستعانة بقطعة أثاث مثل التي نراها في الصورة يمكنها أن تصبح مكتبة جميلة لاؤلئك الذين يعتزون بالكتب التقليدية في ظل غزو الكتب الإلكترونية، أما إذا كنت لا تهوى الكتب يمكنك ملء هذه القطعة بالهدايا التذكارية أو صور الرحلات. 

إضاءة المساحة

May Ball Boatswain Lighting غرفة المعيشةإضاءة
Boatswain Lighting

May Ball

Boatswain Lighting
Boatswain Lighting
Boatswain Lighting

بالنسبة للأرضيات فهناك اختلاف بين تفضيلات كل شخص فهناك من يحب الأرضيات الخرسانية وهناك من يفضل الباركيه، وهناك من يريد أن يعتمد على السراميك أو البورسلين أو الرخام، فإذا كنت تبحث عن الكلاسيكية وأمامك ميزانية كبيرة يمكنك الاعتماد على الباركيه الفاتح، أما في حالة أنك تبحث عن النمط الصناعي نرشح لك الأرضية الخرسانية الرمادية. 

أما بالنسبة للمساحة فّإذا كانت المساحة لديك محدودة اعتمد على الألوان الفاتحة وفي حالة المساحات الكبيرة فأمامك الخيارين، وفي حالة أن لديك أطفال فتذكر أن الباركيه سهل التلف ويتأثر بسرعة بأي ضرر. 

والأرضيات لا تقتصر فقط عن اختيار الأرضية المناسبة بل اختيار السجادة المناسبة، سواء كانت صلبة بدون نقوش أو فارسية بزخارف كثيرة، إذا كنت تمتلك حيوانات أليفة في منزلك فالخبراء ينصحوك بشدة بألا تستخدم سجاد بلون داكن لأن الشعر سيظهر عليها فورًا.

الموقد

Kamine, conmoto conmoto غرفة المعيشةديكورات مدفأة الحطب
conmoto

conmoto
conmoto
conmoto

الإضاءة هي التي تجعل غرفة المعيشة تظهر بشكل جيد في المساء، ثريا مجمعة بشكل جميل، في حالة أن لديك سقوف عالية ومساحة كبيرة يمكنك اختيار مصباح كبير للسقف.  

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