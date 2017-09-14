7 نصائح هامة لغرفة معيشة مريحة

كل غرفة في منزلنا لديها استخدام معين ووقت معين للجلوس بها، غرفة تناول الطعام لتناول وجبة الغداء أو العشاء، وغرفة النوم وهي من أكثر الغرف التي نقضي في معظم وقتنا في النوم، لكن تظل غرفة المعيشة هي الغرفة التي نقضي بها أوقات دون ارتباطها بسبب معين ويمكن أن تجلس بها في كل الأوقات.
لوجبة إفطار أمام شاشة التلفاز، لقيلولة بعد الظهر، أو لملايين الأشياء التي يمكنك القيام بها خلال النهار، أو لتناول القهوة مع الاصدقاء، في الغالب كل غرفة من غرف منزلنا مخصصة لهدف معين غرفة النوم للنوم والمطبخ للطبخ، أما غرفة المعيشة مخصصة للراحة لذا في هذا الموضوع جمعنا لك كل وسائل الراحة مثل الآرائك، والكراسي، والتلفاز، والكراسي.
وبالتالي فأن غرفة المعيشة هي مساحة للاسترخاء، سواء كانت بأكل الفشار مع شريك حياتك أثناء مشاهدة فيلم ممتع، أو من خلال الاسترخاء على الأريكة أثناء قراءتك لكتاب شيق، اليوم نريد أن نقدم لكم اليوم بعض النصائح لتبدو غرفة المعيشة لديكم مريحة.
أول نصيحة يجب أن تعرف ما هو النمط الذي تريد الاعتماد عليه، هل تريد مساحة كبيرة من الفضاء أم لا؟، هل تريد زينة زائدة أم أشياء بسيطة فقط، كل هذه الأسئلة يجب أن تطرحها على نفسك حتى تعرف ما تريد الوصول إليه.
ما تراه في هذه الصورة هو النمط الصناعي، وعلى الرغم أن نوع الأثاث متجانس فأنه لن يكون مريح إلا من خلال الجمع بين الأشكال والألوان بطريقة صحيحة، حتى وإن كانت البيئة باردة جدًا يمكنك خلق نوع من الدفء من خلال استخدام أريكة سوداء مع مصباح يلقي ضوء دافيء على السجادة.
أول نصيحة يجب أن تعرف ما هو النمط الذي تريد الاعتماد عليه، هل تريد مساحة كبيرة من الفضاء أم لا؟، هل تريد زينة زائدة أم أشياء بسيطة فقط، كل هذه الأسئلة يجب أن تطرحها على نفسك حتى تعرف ما تريد الوصول إليه.
ما تراه في هذه الصورة هو النمط الصناعي، وعلى الرغم أن نوع الأثاث متجانس فأنه لن يكون مريح إلا من خلال الجمع بين الأشكال والألوان بطريقة صحيحة، حتى وإن كانت البيئة باردة جدًا يمكنك خلق نوع من الدفء من خلال استخدام أريكة سوداء مع مصباح يلقي ضوء دافيء على السجادة.
غرفة المعيشة لن تحقق لك إقامة مريحة دون وجود أريكة مريحة، تخيل الجلوس لمشاهدة التلفاز على الأرض، قراءة كتاب على الأرض، مشاهدة التلفاز على الأرض، حتى لو كانت الغرفة صغيرة لا يمكن الاستغناء عن الأريكة بها لأنها عنصر ثابت، لذا يجب عليك اختيارها بعناية.
إذا كانت غرفتك صغيرة يمكنك اختيار الأريكة ذات الثلاث مقاعد وكرسي صغير أو بوف، ولا يمكنك اختيار أريكة ذات الثماني مقاعد، وفي حالة عدم توافر غرفة للضيوف يمكنك اختيار الأريكة التي يمكن فردها لتصبح سرير، ويجب تعطية الأريكة الخاصة بك جيدًا في حالة وجود أطفال أو أنك تربي حيوانات أليفة في منزلك للحفاظ عليها.
عادة في غرفة المعيشة لابد من تواجد تليفزيون مزود بنظام صوت وأقراص مدمجة و ستيريو، ونحن نعلم أن التكنولوجيا الحديثة اخذت مكان كبير في حياتنا، يمكنك دمج هذه الأجهزة في الجدار.
في حالة وجود غرفة معيشة ذات سقف منخفض يمكنك الاستعانة بقطعة أثاث مثل التي نراها في الصورة يمكنها أن تصبح مكتبة جميلة لاؤلئك الذين يعتزون بالكتب التقليدية في ظل غزو الكتب الإلكترونية، أما إذا كنت لا تهوى الكتب يمكنك ملء هذه القطعة بالهدايا التذكارية أو صور الرحلات.
بالنسبة للأرضيات فهناك اختلاف بين تفضيلات كل شخص فهناك من يحب الأرضيات الخرسانية وهناك من يفضل الباركيه، وهناك من يريد أن يعتمد على السراميك أو البورسلين أو الرخام، فإذا كنت تبحث عن الكلاسيكية وأمامك ميزانية كبيرة يمكنك الاعتماد على الباركيه الفاتح، أما في حالة أنك تبحث عن النمط الصناعي نرشح لك الأرضية الخرسانية الرمادية.
أما بالنسبة للمساحة فّإذا كانت المساحة لديك محدودة اعتمد على الألوان الفاتحة وفي حالة المساحات الكبيرة فأمامك الخيارين، وفي حالة أن لديك أطفال فتذكر أن الباركيه سهل التلف ويتأثر بسرعة بأي ضرر.
والأرضيات لا تقتصر فقط عن اختيار الأرضية المناسبة بل اختيار السجادة المناسبة، سواء كانت صلبة بدون نقوش أو فارسية بزخارف كثيرة، إذا كنت تمتلك حيوانات أليفة في منزلك فالخبراء ينصحوك بشدة بألا تستخدم سجاد بلون داكن لأن الشعر سيظهر عليها فورًا.
الإضاءة هي التي تجعل غرفة المعيشة تظهر بشكل جيد في المساء، ثريا مجمعة بشكل جميل، في حالة أن لديك سقوف عالية ومساحة كبيرة يمكنك اختيار مصباح كبير للسقف.
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