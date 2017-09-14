أفكار لصالونات انتقائية جريئة

إذا كنت من أولئك الذين لا يحبون المسميات وترغب في الذهاب إلى طريقك، فنتحدث اليوم عن الأسلوب الأنتقائي ذو شخصية وعملي جدًا، وهو نمط يقوم على أساس تجميع أشياء مختلفة عن بعضها إلا أنها متناغمة مع بعضها البعض، وغرفة المعيشة من أكثر الغرف التي تجمع بين الأشياء المختلفة لأنها تحقق وظائف مختلفة مثل الراحة والترفيه وتلقي الضيوف، لذا جمعنا لك في هذا الموضوع مجموعة من الصالونات الانتقائية.
الغرفة تجمع بين تدرجات الفيروز من الفاتح إلى الداكن مع لمسة من المسطردة في كل شيء من الأريكة إلى السجادة، فإذا كنت مستعد دائمًا لكسر القواعد، فحاول الجمع بين هذه الألوان التي ذكرناها دون الخوف من القواعد والنتيجة سيصبح لديك غرفة ممتعة ومريحة.
القاعدة الأولى والوحيدة في النمط الانتقائي أن لا توجد قواعد، وهذا هو السبب في أننا لا نستطيع أن نسمح لأنفسنا أن نميز بما نقترحه للفضاء كما يحدث في هذه الصالة، السقف به عوارض خشبية والموقد الرخامي كل هذه التفاصيل تضفي لمسة من التقليدية والكلاسيكة إلى المساحة، مع لمسة صناعية من خلال المصابيح التي توجد فوق الأريكة وطاولة القهوة خلقا نوع من التوازن والتناغم.
التفاصيل العرقية مثل المنسوجات التي تكون من التقاليد والثقافات الأخرى تكون في موضع ترحيب دائمًا في الأسلوب الانتقائي، وجود قطعة النسيج المزركشة فوق الأريكة هي بمثابة مفاجأة في هذه الغرفة، وعادة ما تكون هذه القطعة من القطن والكتان ومغزولة بخيوط الحرير وتنتمي إلى الدول الأسيوية.
الرصانة شيء لا يقرب للنمط الانتقائي بشيء لذلك لا تخافوا من المطبوعات، الزهور، المشارب، والصور، سوف تجعل المساحة نضرة ومشرقة جدًا، وتأكد أن تجمع بين قطعة أثاث لها نمط مختلف عن هذه العناصر.
في هذه الغرفة اعتمد المصممون على الألوان الحمضية والستائر المنقوشة بالزهور وكذلك الوسائد على الأريكة، في حين أن طاولة القهوة ذات نمط ريفي وكرسي معدني حديث، هذا الخليط صنع صالون أنيق للغاية
عندما نتحدث عن الأسلوب الانتقائي فنحن نشجعك على عدم الاكتفاء بالقليل بل الكثير والكثير من الصور والتابلوهات على الجدران، والمزهريات الصينية، والتماثيل الهندية، والميداليات المغربية، أي شيء تريده يمكنك وضعه لا تتردد وكن جريء.
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