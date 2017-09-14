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أفكار لصالونات انتقائية جريئة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
SUZANIS, Cn Interiorismo Cn Interiorismo فن تشكيليقطع فنية آخرى
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إذا كنت من أولئك الذين لا يحبون المسميات وترغب في الذهاب إلى طريقك، فنتحدث اليوم عن الأسلوب الأنتقائي ذو شخصية وعملي جدًا، وهو نمط يقوم على أساس تجميع أشياء مختلفة عن بعضها إلا أنها متناغمة مع بعضها البعض، وغرفة المعيشة من أكثر الغرف التي تجمع بين الأشياء المختلفة لأنها تحقق وظائف مختلفة مثل الراحة والترفيه وتلقي الضيوف، لذا جمعنا لك في هذا الموضوع مجموعة من الصالونات الانتقائية. 

ألوان متعددة

Decolook en Casa Decor 2013, Decolook Decolook المنزلديكورات واكسسوارات
Decolook

Decolook
Decolook
Decolook

الغرفة تجمع بين تدرجات الفيروز من الفاتح إلى الداكن مع لمسة من المسطردة في كل شيء من الأريكة إلى السجادة، فإذا كنت مستعد دائمًا لكسر القواعد، فحاول الجمع بين هذه الألوان التي ذكرناها دون الخوف من القواعد والنتيجة سيصبح لديك غرفة ممتعة ومريحة. 

لا توجد قواعد

LOFT DISEÑADO POR JUDITH FARRAN by HOME DECO ( centro de Barcelona), Home Deco Decoración Home Deco Decoración غرفة المعيشة
Home Deco Decoración

Home Deco Decoración
Home Deco Decoración
Home Deco Decoración

القاعدة الأولى والوحيدة في النمط الانتقائي أن لا توجد  قواعد، وهذا هو السبب  في أننا لا نستطيع أن نسمح لأنفسنا أن نميز بما نقترحه للفضاء كما يحدث في هذه الصالة، السقف به عوارض خشبية والموقد الرخامي كل هذه التفاصيل تضفي لمسة من التقليدية والكلاسيكة إلى المساحة، مع لمسة صناعية من خلال المصابيح التي توجد فوق الأريكة وطاولة القهوة خلقا نوع من التوازن والتناغم. 

لمسة عرقية

SUZANIS, Cn Interiorismo Cn Interiorismo فن تشكيليقطع فنية آخرى
Cn Interiorismo

Cn Interiorismo
Cn Interiorismo
Cn Interiorismo

التفاصيل العرقية مثل المنسوجات التي تكون من التقاليد والثقافات الأخرى تكون في موضع ترحيب دائمًا في الأسلوب الانتقائي، وجود قطعة النسيج المزركشة فوق الأريكة هي بمثابة مفاجأة في هذه الغرفة، وعادة ما تكون هذه القطعة من القطن والكتان ومغزولة بخيوط الحرير وتنتمي إلى الدول الأسيوية. 

لا تخف من المطبوعات

TEXTIL HOGAR Y PAPELES PINTADOS, RUSTIKA DECORACIÓN RUSTIKA DECORACIÓN المنزلأقمشة و منسوجات
RUSTIKA DECORACIÓN

RUSTIKA DECORACIÓN
RUSTIKA DECORACIÓN
RUSTIKA DECORACIÓN

الرصانة شيء لا يقرب للنمط الانتقائي بشيء لذلك لا تخافوا من المطبوعات، الزهور، المشارب، والصور، سوف تجعل المساحة نضرة ومشرقة جدًا، وتأكد أن تجمع بين قطعة أثاث لها نمط مختلف عن هذه العناصر. 

في هذه الغرفة اعتمد المصممون على الألوان الحمضية والستائر المنقوشة بالزهور وكذلك الوسائد على الأريكة، في حين أن طاولة القهوة ذات نمط ريفي وكرسي معدني حديث، هذا الخليط صنع صالون أنيق للغاية 

المزيد دائمًا مطلوب

AUXILIARES Y DECORACIÓN, Muebles Flores Torreblanca Muebles Flores Torreblanca غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Muebles Flores Torreblanca

Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca

عندما نتحدث عن الأسلوب الانتقائي فنحن نشجعك على عدم الاكتفاء بالقليل بل الكثير والكثير من الصور والتابلوهات على الجدران، والمزهريات الصينية، والتماثيل الهندية، والميداليات المغربية، أي شيء تريده يمكنك وضعه لا تتردد وكن جريء. 

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