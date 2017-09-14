أفكار لصالونات انتقائية جريئة

الرصانة شيء لا يقرب للنمط الانتقائي بشيء لذلك لا تخافوا من المطبوعات، الزهور، المشارب، والصور، سوف تجعل المساحة نضرة ومشرقة جدًا، وتأكد أن تجمع بين قطعة أثاث لها نمط مختلف عن هذه العناصر.

في هذه الغرفة اعتمد المصممون على الألوان الحمضية والستائر المنقوشة بالزهور وكذلك الوسائد على الأريكة، في حين أن طاولة القهوة ذات نمط ريفي وكرسي معدني حديث، هذا الخليط صنع صالون أنيق للغاية