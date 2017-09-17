كيف تحول الكوخ إلى آخر على الطراز المودرن؟

ماذا يأتي لمخيلتك عندما يقول أحدهم كلمة كوخ؟ ربما تتخيل الشكل التقليدي للأكواخ ذات الطراز العتيق والأثاث القديم والستائر ذات الورود، كلها أشياء لا تجدها اليوم إلا في بيت جدتك.
لكن يمكنك تجديد الكوخ الخاص بك والحصول على طراز مودرن أنيق ويناسب تفضيلك الشخصي. فقد جئنا اليوم لكم ببعض الأمثلة والتي تثبت لكم بالدليل القاطع أن الأكواخ يمكنها أن تكون أنيقة وذات طراز مميز. حيث تتميز الأكواخ باتساعها مع وجود حديقة كبيرة ولذلك قد يفضلها الكثير. أيضاً عندما يكون لديك شاري محتمل فيكون له نظرة مختلفة عندما يرى طراز بيتك وأثاثه بشكل عملي ومودرن.
إذا كنت تعرض بيتك للبيع إذا كنت تنتوى بيع بيتك، أو تجديد الكوخ الخاص بك فهذا المقال سيساعدك كثيراً.
الإنطباعات الأولى تدوم فيجب كما نهتم بالتصميم الداخلي والديكور لمنازلنا أن نهتم أيضاً بالتصميم الخارجي والواجهة. هذا يشمل طلاء الواجهة بطبقة جديدة، بالإضافة للكشف عما قد يحتاجه الكوخ سواء كان هذا تصليح للشكل العام أو النظام الهيكلي لتجنب أي مشاكل قد تحدث في المستقبل. أحياناً يكون ما يحتاج تجديد هو السقف ونظام العزل فيجب الحرص على التخلص من هذه المشكلة في أقرب فرصة قبل أن تؤدي إلى مشكلة أكبر لا تنسى استغلال الحديقة بشكل صحيح فحدائق الأكواخ تتميز بكبر حجمها بالمقارنة بحجم الكوخ.
يمكنك إضافة بعض الأثاث المودرن والمناسب للأجواء الخارجية مع تصميم الحديقة بما يتناسب مع أنشطة العائلة المختلفة.كما يمكنك إضافة حديقة بنباتات متنوعة وملونة لتحسين الشكل العام وانعاش مساحتك الخاصة.
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إذا كان طراز المكيفات الخاصة بمنزلك قديم فيمكنك تغير ها حسب قدرتها وكفائتها الحالية كما يمكنك تغطيتها بحيث يتناسب شكلها مع الأجواء الجديدة والأنيقة.
المطبخ هو أحد المساحات التي تستحق بذل كل الأموال بها فهو أهم غرفة في المنزل. إذا كنت ستجدد غرفة واحدة في منزلك فقم باختيار المطبخ.
إحرص أن يكون مطبخك مشرق ومرحب عن طريق إدخال الإضاءة الطبيعية اليه مع الحرص أن يكون مفتوح ومتسع قدر الإمكان فيمكنك التخلص من بعض الحوائط للحصول على هذا الاتساع المطلوب. أيضاً من المهم الحصول على قرار فيما يخص طراز مطبخك، هل تريد مطبخ تقليدي، ريفي أم مودرن؟ هل تريد المزج بين عدة طرز مختلفة؟
السجاجيد القديمة والتي قد يكون عفى عليها الزمن تعطي للغرف مظهر غير محبب وخاصة إذا كانت بالية وغير مهندمة. هناك عدد من الإختيارات عند تأثيث كوخك المودرن، فيمكنك تغير السجادة لأخرى بسيطة وذات ألوان تتناسب مع الأثاث والطراز الجديد. كما يمكنك ابقاء الأرضية كما هي بخامتها سواء كانت بلاطات سيراميكية أو خشب.
إذا لم تكن مساحة الكوخ مناسبة لك ولأسرتك يمكنك خلق امتداد باقتطاع جزء من التراس أو الحديقة للحصول على مساحة إضافية لتكون غرفة معيشة جديدة أو جزء إضافي للمطبخ أو مساحة تناول الطعام.
لا تنسى أن إختيار الباب يصنع فارق في امتداد منزلك فهنا تم إختيار باب مطوي والذي يدوره يفتح المساحات الداخلية على الخارجية ويعمل عل خلق مساحة لا نهائي ويغمر مساحات بيتك الداخلية بالضوء.