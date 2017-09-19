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فيلا أنيقة بتصميمات مودرن ستخطفك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
AK - Westown, STUDIO PARADIGM STUDIO PARADIGM الممر الحديث، المدخل و الدرج
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من منا لا يريد العيش في مكان مختلف يمتلىء بالديكورات المميزة؟.. بالتأكيد لكل منا ذوق خاص، ونحن اليوم نصطحبك في جولة داخل فيلا أنيقة وصغيرة، بتصميمات مودرن ومميزة تتألق بمنتهى الفخامة بـ أثاث بسيط وعصري وألوان قاتمة فخمة يغمرها الأسود سيد الألوان وأكثرها قوة، مع ديكورات فخمة للغاية، بالإضافة إلى الاعتماد على اللمسات الخضراء الجميلة لتزيين الفيلا، واللوحات الفنية لطابع فني رائع.

السلم الداخلي

AK - Westown, STUDIO PARADIGM STUDIO PARADIGM الممر الحديث، المدخل و الدرج
STUDIO PARADIGM

AK – Westown

STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM

السلم الداخلي لهذه الفيلا أنيق للغاية بسحر اللمسة الخرسانية التي أثثت درجاته، مع وحدات الإضاءة التي تُزين الدرج وتُضيئه في أناقه، واستغلال مثالي لمنطقة أسفل السلم لعمل حديقة رائعة تعتمد على قصاري الزرع الخضراء الكبيرة لأنواع مختلفة من الزرع الأخضر، فتعطي أناقة ورونق خاص للمدخل بوجه عام ولمنطقة السلم بوجه خاص.

انفتاح رائع في المنزل

AK - Westown, STUDIO PARADIGM STUDIO PARADIGM غرفة المعيشة
STUDIO PARADIGM

AK – Westown

STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM

الجزء السفلي من الفيلا يتميز بانفتاح رائع بين الأجزء المختلفة على بعضها، غرفة المعيشة والسفرة والمطبخ في انفتاح مميز وسط ديكورات حديثة وعصرية، وألوان بسيطة مع إضاءة خافتة، في تناسق وتناسب رائع بين التفاصيل دعونا نرى كيف تم تقسيم المساحة بذكاء..

غرفة المعيشة

AK - Westown, STUDIO PARADIGM STUDIO PARADIGM غرفة المعيشة
STUDIO PARADIGM

AK – Westown

STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM

الركن المخصص للمعيشة يبدو بسيط وهادىء يتكون من أريكة على شكل حرف L، تتألق باللون البيج الرائع، وبعض الوسائد الملونة للجلوس، مع منضدة صغيرة بالمنتصف لجلسة قهوة مميزة واستقبال رائع للضيوف، كل هذا مع الثريا المودرن التي تتدلى من السقف على شكل حلقة مستديرة مغطاه بالقماش الأبيض ووحدة إضاءة كبيرة بالمنتصف.

غرفة السفرة

AK - Westown, STUDIO PARADIGM STUDIO PARADIGM غرفة السفرة
STUDIO PARADIGM

AK – Westown

STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM

كان الخيار الأفصل لغرفة السفرة أن تقع بطلاقة أمام الشرفة لجلسة طعام مليئة بالمرح مع أجواء منعشة وجميلة، ومن جهة أخرى فإن المطبخ أمامها ليكون كل شيء قريب وفي متناول اليدين وهو يتميز بتصميميه الموردن المفتوح على الخارج وأثاثه الخشبي البسيط.

وأما عن أثاث السفرة وهو يتكون من طاولة كبيرة خشبية بيضاء تلتف حولها مجموعة من الكراسي السوداء ذات المقاعد الجلدية والأرجل الخشبية، وتتدلى فوق الطاولة وحدة إضاءة مميزة وموردن مكونه من قطع خشبية تنتهي أطرافها بلمبات الإضاءة الجميلة.

غرفة معيشة ثانوية

AK - Westown, STUDIO PARADIGM STUDIO PARADIGM غرفة المعيشة
STUDIO PARADIGM

AK – Westown

STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM

لجلسة مرحة ومشاهدة التلفزيون كان هناك غرفة معيشة رائعة وبسيطة مكونة من أريكة بيج فاتحة وكرسي بني مريح من الجلد مع وحدة إضاءة جانبية سوداء وجهاز تلفزيون للتسلية، في ركن صغير المساحة ولكنه منظم للتسلية.

غرفة النوم

AK - Westown, STUDIO PARADIGM STUDIO PARADIGM غرفة نوم
STUDIO PARADIGM

AK – Westown

STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM

بإضاءة خافتة .. وألوان جريئة .. وديكورات بسيطة .. وتصميمات فريدة تأتي هذه الغرفة التي قسمت بطريقة رائعة مع صغر مساحتها، لتحمل سرير كبير مُزدوج بمفروشات فاتحة، وظهر قصير ومريح، وأمامه على الجدار الجانبي تأتي أحواض الوجه المودرن التي صممت بداخل الغرفة بطريقة عادية، حيث الطاولة الرخامية التي تحمل زوجين من الأحواض السراميكية الرائعة، والمرايا الطويلة التي تُعطي أناقة فريدة للغرفة.

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دولاب ملابس مميز

AK - Westown, STUDIO PARADIGM STUDIO PARADIGM غرفة نوم
STUDIO PARADIGM

AK – Westown

STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM

أكثر ما يميز غرفة نومك هو اختيارك لقطع الأثاث الرائعة وخاصة دولاب الملابس، وهنا قد تم اختيار دولاب رائع خشبي من الداخل وزجاجي من الخارج يسمح برؤية جميع ما بداخله، مع مجموعة كبيرة من الرفوق والأدراج ووحدات الإضاءة التي تُنير بداخله.

الشرفة

AK - Westown, STUDIO PARADIGM STUDIO PARADIGM رووف
STUDIO PARADIGM

AK – Westown

STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM

زينت الشرفة بطريقة مثالية لجلسة استرخاء رائعة في الهواء الطلق، وزودت بالعديد من قصاري الزرع لخلق حديقة مميزة بداخلها وخلق جلسة بين تفاصيل الطبيعة، وقسمت أجزائه إلى ركنين ركن للجلوس وركن للطعام، ويأتي هنا ركن الجلوس يتكون من أريكة ومجموعة من وسائد الجلوس الرائعة ومنضدة صغيرة بالمنتصف.

جلسة طعام رائعة

AK - Westown, STUDIO PARADIGM STUDIO PARADIGM رووف
STUDIO PARADIGM

AK – Westown

STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM

عمل جلسة طعام مميزة في هذه الشرفة كان أمرًا مميزًا لاستغلال المساحة وربما الاستمتاع بوجبه إفطار او عشاء مميزة في الهواء الطلق، وتكون من منضدرة كبيرة ومجموعة من الكراسي البلاستيكية الملونة. ولا ننسى أيضًا الأرضية الباركية الجميلة التي زينت أرضية الشرفة والفيلا بأكلمها.

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