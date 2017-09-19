فيلا أنيقة بتصميمات مودرن ستخطفك

كان الخيار الأفصل لغرفة السفرة أن تقع بطلاقة أمام الشرفة لجلسة طعام مليئة بالمرح مع أجواء منعشة وجميلة، ومن جهة أخرى فإن المطبخ أمامها ليكون كل شيء قريب وفي متناول اليدين وهو يتميز بتصميميه الموردن المفتوح على الخارج وأثاثه الخشبي البسيط.

وأما عن أثاث السفرة وهو يتكون من طاولة كبيرة خشبية بيضاء تلتف حولها مجموعة من الكراسي السوداء ذات المقاعد الجلدية والأرجل الخشبية، وتتدلى فوق الطاولة وحدة إضاءة مميزة وموردن مكونه من قطع خشبية تنتهي أطرافها بلمبات الإضاءة الجميلة.