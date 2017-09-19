فيلا أنيقة بتصميمات مودرن ستخطفك

من منا لا يريد العيش في مكان مختلف يمتلىء بالديكورات المميزة؟.. بالتأكيد لكل منا ذوق خاص، ونحن اليوم نصطحبك في جولة داخل فيلا أنيقة وصغيرة، بتصميمات مودرن ومميزة تتألق بمنتهى الفخامة بـ أثاث بسيط وعصري وألوان قاتمة فخمة يغمرها الأسود سيد الألوان وأكثرها قوة، مع ديكورات فخمة للغاية، بالإضافة إلى الاعتماد على اللمسات الخضراء الجميلة لتزيين الفيلا، واللوحات الفنية لطابع فني رائع.
السلم الداخلي لهذه الفيلا أنيق للغاية بسحر اللمسة الخرسانية التي أثثت درجاته، مع وحدات الإضاءة التي تُزين الدرج وتُضيئه في أناقه، واستغلال مثالي لمنطقة أسفل السلم لعمل حديقة رائعة تعتمد على قصاري الزرع الخضراء الكبيرة لأنواع مختلفة من الزرع الأخضر، فتعطي أناقة ورونق خاص للمدخل بوجه عام ولمنطقة السلم بوجه خاص.
الجزء السفلي من الفيلا يتميز بانفتاح رائع بين الأجزء المختلفة على بعضها، غرفة المعيشة والسفرة والمطبخ في انفتاح مميز وسط ديكورات حديثة وعصرية، وألوان بسيطة مع إضاءة خافتة، في تناسق وتناسب رائع بين التفاصيل دعونا نرى كيف تم تقسيم المساحة بذكاء..
الركن المخصص للمعيشة يبدو بسيط وهادىء يتكون من أريكة على شكل حرف L، تتألق باللون البيج الرائع، وبعض الوسائد الملونة للجلوس، مع منضدة صغيرة بالمنتصف لجلسة قهوة مميزة واستقبال رائع للضيوف، كل هذا مع الثريا المودرن التي تتدلى من السقف على شكل حلقة مستديرة مغطاه بالقماش الأبيض ووحدة إضاءة كبيرة بالمنتصف.
كان الخيار الأفصل لغرفة السفرة أن تقع بطلاقة أمام الشرفة لجلسة طعام مليئة بالمرح مع أجواء منعشة وجميلة، ومن جهة أخرى فإن المطبخ أمامها ليكون كل شيء قريب وفي متناول اليدين وهو يتميز بتصميميه الموردن المفتوح على الخارج وأثاثه الخشبي البسيط.
وأما عن أثاث السفرة وهو يتكون من طاولة كبيرة خشبية بيضاء تلتف حولها مجموعة من الكراسي السوداء ذات المقاعد الجلدية والأرجل الخشبية، وتتدلى فوق الطاولة وحدة إضاءة مميزة وموردن مكونه من قطع خشبية تنتهي أطرافها بلمبات الإضاءة الجميلة.
لجلسة مرحة ومشاهدة التلفزيون كان هناك غرفة معيشة رائعة وبسيطة مكونة من أريكة بيج فاتحة وكرسي بني مريح من الجلد مع وحدة إضاءة جانبية سوداء وجهاز تلفزيون للتسلية، في ركن صغير المساحة ولكنه منظم للتسلية.
بإضاءة خافتة .. وألوان جريئة .. وديكورات بسيطة .. وتصميمات فريدة تأتي هذه الغرفة التي قسمت بطريقة رائعة مع صغر مساحتها، لتحمل سرير كبير مُزدوج بمفروشات فاتحة، وظهر قصير ومريح، وأمامه على الجدار الجانبي تأتي أحواض الوجه المودرن التي صممت بداخل الغرفة بطريقة عادية، حيث الطاولة الرخامية التي تحمل زوجين من الأحواض السراميكية الرائعة، والمرايا الطويلة التي تُعطي أناقة فريدة للغرفة.
أكثر ما يميز غرفة نومك هو اختيارك لقطع الأثاث الرائعة وخاصة دولاب الملابس، وهنا قد تم اختيار دولاب رائع خشبي من الداخل وزجاجي من الخارج يسمح برؤية جميع ما بداخله، مع مجموعة كبيرة من الرفوق والأدراج ووحدات الإضاءة التي تُنير بداخله.
زينت الشرفة بطريقة مثالية لجلسة استرخاء رائعة في الهواء الطلق، وزودت بالعديد من قصاري الزرع لخلق حديقة مميزة بداخلها وخلق جلسة بين تفاصيل الطبيعة، وقسمت أجزائه إلى ركنين ركن للجلوس وركن للطعام، ويأتي هنا ركن الجلوس يتكون من أريكة ومجموعة من وسائد الجلوس الرائعة ومنضدة صغيرة بالمنتصف.
عمل جلسة طعام مميزة في هذه الشرفة كان أمرًا مميزًا لاستغلال المساحة وربما الاستمتاع بوجبه إفطار او عشاء مميزة في الهواء الطلق، وتكون من منضدرة كبيرة ومجموعة من الكراسي البلاستيكية الملونة. ولا ننسى أيضًا الأرضية الباركية الجميلة التي زينت أرضية الشرفة والفيلا بأكلمها.
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