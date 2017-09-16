8 حيل لمطابخ تعجب الجميع

تصميم مطبخ جميل يلقى اعجاب الجميع مهمة صعبة بالتأكيد خصوصاً تلك الأيام مع تنامي صيحات الموضة في التصميمات الرائعة للمطابخ أصبح هناك أكثر من ذوق و لكن الاتفاق يكون في بعض التصميمات التي يتمنى الجميع أن يلقاها في منزله دون تغيير، اليوم هوميفاي سوف يقدم لك مجموعة من التصميمات الخاصة بالمطابخ الحداثية العصرية التي تجعلك مندهشاً من جمالها و تدفعك للاقتباس منها أجمل الأفكار ..
إليكم التفاصيل ..
اللون السماوي المائل للتريكواز من أكثر الألوان التي تجذب العين و الانتباه أيضاً و تجعل مطبخك مثار إعجاب الجميع فلا يمكن أن تجد شخصاً يكره لون السماء مثلاً أو البحر و بالفعل يعد هذا التصميمم المصمم من خليط من الألوان الهادئة و المحايدة من أفضل التصميمات التي تعتمد على التكامل في الألوان و الراحة البصرية
لا أحد يكره المساحة الكبيرة لذلك المطابخ المصممة على مساحات كبيرة دائماً ما تكون الأفضل وا لأكثر أناقة و الأعلى طلباً بالطبع لعوامل الراحة و حرية استخدام الأركان و المساحات الوسطى دون ضغوط أن تخلي عن أي من عناصر المطبخ
الجزيرة الكبيرة في وسط المطبخ تكون دائماً من الحلول الرائعة لتجنب الشعور بأي ملل من الاستخدام المتكرر للسفرة و تعد مكاناً رائعاً لاستغلال المطبخ ليكون مكاناً للمكوث بدلاً من الطهي و اعداد المأكولات و المشروبات فقط ، سيكون المطبخ له فائدة كبيرة عند اختيارك لجلسة مميزة لمقاعد الجزيرة بحيث تساعدك على الخروج من التكرار اليومي و الرسميات لعالم من الحرية و التجديد
زيادة التفاصيل قد تكون عاملاً منفراً من المطبخ نظراً لعوامل أخرى مثل ضيق المساحة أو استخدام ألوان غير مناسبة، لذا فإن استخدامك لألوان مناسبة و بتفاصيل قليلة مناسبة للمساحة تمكن مطبخك من التألق بكل سهولة ، لاحظ هنا عدم الاعتماد على خزائم علوية و ترك المجال للمدخنة الرقمية و النافذة لاعطاء مظهر عصري للمطبخ مع الاعتماد على الخزائن الجانبية و السفلية لتعويض ذلك و بالفعل نجحت تماماً
الضوء و الهواء المتجدد من أروع ما قد يكون من سمات أي مطبخ له تأثير على إعجاب الجميع دون استثناء ، عليك باختيار مساحة كبيرة للنوافذ و احاطة المطبخ بالضوء الطبيعي من كل مكان مع الاعتماد على تقسيمه بطريقة تقرب اجزائه من النوافذ و الهواء الطلق مثل الحوض في هذا التصميم و كذلك تعويض مساحة النوافذ لتكون الخزانات بالأسفل لتشعر بمساحة رائعة و منعشة في تفاصيلها
صمم خزانات متنوعة في مطبخك حتى تجعل لكل نوعية من المخزونات مكانها الخاص ، فهنا مثلاً تم تخصيص الخزانات العلوية المغلقة لتكون في جهة معاكسة تماماً للرفوف المفتوحة المخصصة للتوابل وا لأطباق و الزجاجات مع اعتماد الخزانات السفلية لتكون مغلقة بالكامل و وسيلة لاحكام التنسيق على الاواني و الاطباق و الادوات الاكبر حجماً في المطبخ
تخصيص الجانب العلوي ليكون من خزانات كلاسيكية الروح ذات مظهر متالق تجعل دائماً المطبخ ذو قيمة فالزجاج في النوافذ الخاصة بالخزانات له تاثير ساحر على الجميع و على قيمة التصميم بطريقة مذهلة ..
تباين نظم الاضاءة و تحقيق التوازن مع لون مكونات المطبخ بالطريقة الصحيحة المتوازنة تجعل من المطبخ تحفة لا تقبل النقاش، لاحظ هنا قوة الإضاءة على اللون الأبيض و خفوتها ناحية اللون الداكن للخشب مما جعل هناك اثراءاً بصرياً لا جدال فيه