8 حيل لمطابخ تعجب الجميع

الضوء و الهواء المتجدد من أروع ما قد يكون من سمات أي مطبخ له تأثير على إعجاب الجميع دون استثناء ، عليك باختيار مساحة كبيرة للنوافذ و احاطة المطبخ بالضوء الطبيعي من كل مكان مع الاعتماد على تقسيمه بطريقة تقرب اجزائه من النوافذ و الهواء الطلق مثل الحوض في هذا التصميم و كذلك تعويض مساحة النوافذ لتكون الخزانات بالأسفل لتشعر بمساحة رائعة و منعشة في تفاصيلها