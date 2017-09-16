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8 حيل لمطابخ تعجب الجميع

Mohammed Awad Mohammed Awad
Квартира по ул. Зорге, г. Уфа, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home مطبخ
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تصميم مطبخ جميل يلقى اعجاب الجميع مهمة صعبة بالتأكيد خصوصاً تلك الأيام مع تنامي صيحات الموضة في التصميمات الرائعة للمطابخ أصبح هناك أكثر من ذوق و لكن الاتفاق يكون في بعض التصميمات التي يتمنى الجميع أن يلقاها في منزله دون تغيير، اليوم هوميفاي سوف يقدم لك مجموعة من التصميمات الخاصة بالمطابخ الحداثية العصرية التي تجعلك مندهشاً من جمالها و تدفعك للاقتباس منها أجمل الأفكار ..

إليكم التفاصيل ..

المطبخ ذو الألوان الهادئة

Квартира по ул. Зорге, г. Уфа, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home مطبخ
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

اللون السماوي المائل للتريكواز من أكثر الألوان التي تجذب العين و الانتباه أيضاً و تجعل مطبخك مثار إعجاب الجميع فلا يمكن أن تجد شخصاً يكره لون السماء مثلاً أو البحر و بالفعل يعد هذا التصميمم المصمم من خليط من الألوان الهادئة و المحايدة من أفضل التصميمات التي تعتمد على التكامل في الألوان و الراحة البصرية

المطبخ الواسع

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

لا أحد يكره المساحة الكبيرة لذلك المطابخ المصممة على مساحات كبيرة دائماً ما تكون الأفضل وا لأكثر أناقة و الأعلى طلباً بالطبع لعوامل الراحة و حرية استخدام الأركان و المساحات الوسطى دون ضغوط أن تخلي عن أي من عناصر المطبخ

المطبخ ذو الجزيرة الكبيرة

Cocina San Pedro, Toren Cocinas Toren Cocinas مطبخ
Toren Cocinas

Toren Cocinas
Toren Cocinas
Toren Cocinas

الجزيرة الكبيرة في وسط المطبخ تكون دائماً من الحلول الرائعة لتجنب الشعور بأي ملل من الاستخدام المتكرر للسفرة و تعد مكاناً رائعاً لاستغلال المطبخ ليكون مكاناً للمكوث بدلاً من الطهي و اعداد المأكولات و المشروبات فقط ، سيكون المطبخ له فائدة كبيرة عند اختيارك لجلسة مميزة لمقاعد الجزيرة بحيث تساعدك على الخروج من التكرار اليومي و الرسميات لعالم من الحرية و التجديد

التفاصيل القليلة

MR & MRS KNOWLES KITCHEN, Diane Berry Kitchens Diane Berry Kitchens مطبخ
Diane Berry Kitchens

MR & MRS KNOWLES KITCHEN

Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens

زيادة التفاصيل قد تكون عاملاً منفراً من المطبخ نظراً لعوامل أخرى مثل ضيق المساحة أو استخدام ألوان غير مناسبة، لذا فإن استخدامك لألوان مناسبة و بتفاصيل قليلة مناسبة للمساحة تمكن مطبخك من التألق بكل سهولة ، لاحظ هنا عدم الاعتماد على خزائم علوية و ترك المجال للمدخنة الرقمية و النافذة لاعطاء مظهر عصري للمطبخ مع الاعتماد على الخزائن الجانبية و السفلية لتعويض ذلك و بالفعل نجحت تماماً

المطبخ المشرق و المبهج

RESIDÊNCIA MM, MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA مطبخ
MADUEÑO ARQUITETURA &amp; ENGENHARIA

MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA
MADUEÑO ARQUITETURA &amp; ENGENHARIA
MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA

الضوء و الهواء المتجدد من أروع ما قد يكون من سمات أي مطبخ له تأثير على إعجاب الجميع دون استثناء ، عليك باختيار مساحة كبيرة للنوافذ و احاطة المطبخ بالضوء الطبيعي من كل مكان مع الاعتماد على تقسيمه بطريقة تقرب اجزائه من النوافذ و الهواء الطلق مثل الحوض في هذا التصميم و كذلك تعويض مساحة النوافذ لتكون الخزانات بالأسفل لتشعر بمساحة رائعة و منعشة في تفاصيلها

الخزانات المتنوعة

WORKS II, Юлия Максимук Юлия Максимук مطبخ
Юлия Максимук

Юлия Максимук
Юлия Максимук
Юлия Максимук

صمم خزانات متنوعة في مطبخك حتى تجعل لكل نوعية من المخزونات مكانها الخاص ، فهنا مثلاً تم تخصيص الخزانات العلوية المغلقة لتكون في جهة معاكسة تماماً للرفوف المفتوحة المخصصة للتوابل وا لأطباق و الزجاجات مع اعتماد الخزانات السفلية لتكون مغلقة بالكامل و وسيلة لاحكام التنسيق على الاواني و الاطباق و الادوات الاكبر حجماً في المطبخ

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الخزانات الزجاجية

COCINA DE ESTILO BELGA LACADA EN VERDE, CON PLANCHADOR ANEJO, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ Green
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

تخصيص الجانب العلوي ليكون من خزانات كلاسيكية الروح ذات مظهر متالق تجعل دائماً المطبخ ذو قيمة فالزجاج في النوافذ الخاصة بالخزانات له تاثير ساحر على الجميع و على قيمة التصميم بطريقة مذهلة ..

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نظم الاضاءة و ألوان المطبخ

Clifton Apartment, Make Architects + Interior Studio Make Architects + Interior Studio مطبخ
Make Architects + Interior Studio

Make Architects + Interior Studio
Make Architects + Interior Studio
Make Architects + Interior Studio

تباين نظم الاضاءة و تحقيق التوازن مع لون مكونات المطبخ بالطريقة الصحيحة المتوازنة تجعل من المطبخ تحفة لا تقبل النقاش، لاحظ هنا قوة الإضاءة على اللون الأبيض و خفوتها ناحية اللون الداكن للخشب مما جعل هناك اثراءاً بصرياً لا جدال فيه

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