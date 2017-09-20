حمامات صغيرة بلا نوافذ تبدو أكثر إشراقاً بـ10 أفكار!

لا يخلو تصميم أي منزل من العيوب، وقد يحدث ذلك لتلافي بعض العيوب الأكبر على أحسن تقدير، أو بسبب خطأ من المصمم على أسوأ تقدير. فأحيانا يكون المنزل يحتوى على غرف جيدة المساحة ولكنه لا يحتوى على شرفة، أو يحتوى على شرفة كبيرة وغرف ضيقة، وأحياناً تكون بعض الغرف مفتقرة إلى وجود منافذ للتهوية أو الشبابيك.

وحديثنا اليوم عن الحمامات التى لا تحتوى على نوافذ، وهو أمر قد يشكل أزمة كبيرة في الماضي،لأنه معرض للظلام والملل بصورة كبيرة. ولكننا اليوم سنتغلب على هذا العيب معاً من خلال بضعة أفكار تجعل أي حمام بلا نوافذ يبدو أكثر إشراقاً وجمالاً، فهيا بنا…