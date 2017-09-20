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حمامات صغيرة بلا نوافذ تبدو أكثر إشراقاً بـ10 أفكار!

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Scenery Tiles, Target Tiles Target Tiles حمامديكورات
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لا يخلو تصميم أي منزل من العيوب، وقد يحدث ذلك لتلافي بعض العيوب الأكبر على أحسن تقدير، أو بسبب خطأ من المصمم على أسوأ تقدير. فأحيانا يكون المنزل يحتوى على غرف جيدة المساحة ولكنه لا يحتوى على شرفة، أو يحتوى على شرفة كبيرة وغرف ضيقة، وأحياناً تكون بعض الغرف مفتقرة إلى وجود منافذ للتهوية أو الشبابيك.

وحديثنا اليوم عن الحمامات التى لا تحتوى على نوافذ، وهو أمر قد يشكل أزمة كبيرة في الماضي،لأنه معرض للظلام والملل بصورة كبيرة. ولكننا اليوم سنتغلب على هذا العيب معاً من خلال بضعة أفكار تجعل أي حمام بلا نوافذ يبدو أكثر إشراقاً وجمالاً، فهيا بنا…

1. مشرقة وعاكسة

Visite a nossa Alfama, não é em Lisboa, mas também tem cantos encantadores, Alfama Home Vintage Alfama Home Vintage حمامديكورات Grey
Alfama Home Vintage

Alfama Home Vintage
Alfama Home Vintage
Alfama Home Vintage

إذا كان لديك حائط فارغ في الحمام بدون النوافذ، يمكنك وضع مرآه كبيرة عليه، أو عدة مرايا صغيرة من أجل انعكاس الضوء بصورة أكبر في المكان ومضاعفته لنشعر بأن المساحة مشرقة.

ولكن لا يفضل أن نضع المرايا على حوائط متقابلة وذلك لأنها ستصنع عدة انعكاسات لا نهائية وغير محببه وقد تسبب الدوار أو الدوخة لسكان المنزل.

2. وضع بعض النباتات

CASA ROTI, Estudio Meraki Estudio Meraki حمام
Estudio Meraki

Estudio Meraki
Estudio Meraki
Estudio Meraki

النباتات تجعل ديكور أي مساحة رائع وأنيق، بما في ذلك حمامك الخالي من النوافذ، فالنباتات والزهور ستجلب روح الطبيعة الخارجية الرائعة إلى الداخل وتجعل المكان أكثر حيوية.

ومن المطلوب اختيار نباتات تستطيع النمو في الضوء الضئيل حتى لا تذبل سريعاً، ويجب تجنب النباتات الشرهة للضوء لأنها سرعان ما ستموت إذا وضعت بعيداً عن الشمس.

كما يمكنك أخذ نباتات الحمام إلى الشرفة مرة أو مرتين في الأسبوع من أجل أن تستمد الضوء اللازم من الشمس لتبقى نضرة على الدوام.

3. الطريقة الصحيحة في الإضاءة

Guest Bathroom Roselind Wilson Design حمامإضاءة bathroom,contemporary,luxury,wall mirror,lights,modern,interior design
Roselind Wilson Design

Guest Bathroom

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

إذا كان الحمام بلا نوافذ كبير المساحة يمكن تعوض ذلك باستخدام الإضاءة الجيدة بطرق عديدة تجعل المكان مشرق مثل المصابيح الأرضية في الأركان ومصابيح الحائط. أما إذا كان الحمام بلا نوافذ ضيق المساحة يمكن الإكتفاء بمصابيح السقف، بالإضافة إلى مصابيح الحائط في الأماكن المناسبة.

وتعد جوانب مرآة الحمام من الأماكن الصحيحة لوضع مصابيح الحائط، على أن تكون في نصس مستوى النظر وأن تكون موجهة بطريقة جيدة على الوجه. وأيضاً علينا تجنب وضعها على مستوى علوي فتصبح الإضاءة رديئة.

4. إضافة ديكورات غير متوقعة

Espace Aubade - Salle de bains moderne, Espace Aubade Espace Aubade حمامديكورات
Espace Aubade

Espace Aubade
Espace Aubade
Espace Aubade

لا تظن أن حمامك سيء وليس له حلول، لأن في الحقيقة بإمكانك تحويل الحمام إلى مساحة مدهشة من خلال بعض الديكورات الغير متوقعة مثل الحمام في الصورة من تصميم espace-aubade.

كما يمكنك إضافة بعض قطع الأثاث مثل كرسي خشبي أو إكسسوار أنيق لإضافة شخصية مميزة إلى حمامك،

5. اللون الأبيض

Lumina, l'inebriante bellezza della luce , Fap Ceramiche Fap Ceramiche حمامديكورات
Fap Ceramiche

Fap Ceramiche
Fap Ceramiche
Fap Ceramiche

الاستعانة باللون الأبيض أوالألوان الهادئة عموماً في طلاء السقف والحوائط، يجعل المكان مضيء بصورة جيدة ويبث السعادة في النفس، وكما نرى في الحمام بالصورة الذي لا نستطيع أن نلاحظ غياب النوافذ به إلا بصعوبة. كما أن الأرضيات الخشبية باللون الفاتح من أنسب الأرضيات لمكان مشرق، كما أنه يكسر بدفئة برودة اللون الأبيض.

6. إضافة اللون والزخارف

Apartamento Bairro de Higienópolis, CARMELLO ARQUITETURA CARMELLO ARQUITETURA حمامديكورات
CARMELLO ARQUITETURA

CARMELLO ARQUITETURA
CARMELLO ARQUITETURA
CARMELLO ARQUITETURA

إذا كنت تحب الجرأه والخروج عن الديكورات التقليدية، يمكنك استخدام ورق حائط بلون مميز وخاطف للعين مع نقشة هادئة في أحد الحوائط، وذلك لتوجيه الأنظار نحوه حتى لا يلحظ أحد غياب النوافذ بالمكان.

وعلينا بالطبع مراعاة أن يكون لون الورق زاهي كالأصفر الكناري أو الأزرق السماوي، ونبتعد تماماً عن الألوان الداكنه التى ستزيد المشاكل سوءاً بدلاً من حلها.

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7. استخدام الحواجز الشفافة

Paradise Target Tiles حمامديكورات
Target Tiles

Paradise

Target Tiles
Target Tiles
Target Tiles

الحمام الذي يخلو من النوافذ لا يتناسب مع الكثير من العوائق التى ستجعل المكان مظلم وضيق، لذا إن كان حمامك يحتوى على  مقسم للمساحة أو كابينة استحمام، عليك تحويلهم إلى الزجاج الشفاف فوراً حتى يبدو المكان مشرق وجميل.كما يمكن إضافة الحواف المعدنية اللامعة إلى تلك الحواجز الشفافة من أجل مزيد من اللمعان والبريق!.

8. إكسسوارات برّاقة

The Old Post Office , A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions حمام دوش وأحواض إستحمام
A1 Lofts and Extensions

The Old Post Office

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

 الخامات اللامعة والبراقة التى تضيف وميض وانعكاسات محببة والمستخدمة في النمط الصناعي بكثرة، تعد من الأدوات المناسبة للتغلب على المشكلة. ومن ضمن هذه الخامات الألومنيوم المصقول والنحاس البراق مثل هذا البانيو المتألق في الصورة.

كما يمكن الاستعانة ببعض الشمعدانات اللامعة للزينة، مع بعض الإكسسوارات المعدنية من الفولاذ المقاوم للصدأ.

9. لفت الأنظار

Daisy Chain Target Tiles حمامديكورات
Target Tiles

Daisy Chain

Target Tiles
Target Tiles
Target Tiles

حاول توجيه الأنظار نحو أمر آخر بعيداً عن عدم وجود إضاءة طبيعية للحمام، مثل الألوان الزاهية، والرسومات الجميلة على أحد الحوائط، أو اللوحات الفنية والإكسسوارات. وذلك لينشغل الذهن بهذه الأشياء الرائعة ولا يلتفت نحو غياب النوافذ.

10. نظافة مثالية

Mobiliario Fondo Baño, Salgar Salgar حماممرايا
Salgar

Salgar
Salgar
Salgar

احرص على بقاء الحمام نظيفاً ومنع الفوضى على الدوام، من خلال تبديل المناشف باستمرار وتنظيف الأرضية من المياه المتناثرة فوراً. وأيضاً المداومة على تنظيفة يومياً وتهويته باستخدام مروحة خارجية لتجفيف المكان ومنع الرطوبة من التأثير على الديكورات، وأيضاً من أجل تجديد الهواء وتعويض عدم وجود نوافذ.

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