حمامات صغيرة بلا نوافذ تبدو أكثر إشراقاً بـ10 أفكار!

لا يخلو تصميم أي منزل من العيوب، وقد يحدث ذلك لتلافي بعض العيوب الأكبر على أحسن تقدير، أو بسبب خطأ من المصمم على أسوأ تقدير. فأحيانا يكون المنزل يحتوى على غرف جيدة المساحة ولكنه لا يحتوى على شرفة، أو يحتوى على شرفة كبيرة وغرف ضيقة، وأحياناً تكون بعض الغرف مفتقرة إلى وجود منافذ للتهوية أو الشبابيك.
وحديثنا اليوم عن الحمامات التى لا تحتوى على نوافذ، وهو أمر قد يشكل أزمة كبيرة في الماضي،لأنه معرض للظلام والملل بصورة كبيرة. ولكننا اليوم سنتغلب على هذا العيب معاً من خلال بضعة أفكار تجعل أي حمام بلا نوافذ يبدو أكثر إشراقاً وجمالاً، فهيا بنا…
إذا كان لديك حائط فارغ في الحمام بدون النوافذ، يمكنك وضع مرآه كبيرة عليه، أو عدة مرايا صغيرة من أجل انعكاس الضوء بصورة أكبر في المكان ومضاعفته لنشعر بأن المساحة مشرقة.
ولكن لا يفضل أن نضع المرايا على حوائط متقابلة وذلك لأنها ستصنع عدة انعكاسات لا نهائية وغير محببه وقد تسبب الدوار أو الدوخة لسكان المنزل.
النباتات تجعل ديكور أي مساحة رائع وأنيق، بما في ذلك حمامك الخالي من النوافذ، فالنباتات والزهور ستجلب روح الطبيعة الخارجية الرائعة إلى الداخل وتجعل المكان أكثر حيوية.
ومن المطلوب اختيار نباتات تستطيع النمو في الضوء الضئيل حتى لا تذبل سريعاً، ويجب تجنب النباتات الشرهة للضوء لأنها سرعان ما ستموت إذا وضعت بعيداً عن الشمس.
كما يمكنك أخذ نباتات الحمام إلى الشرفة مرة أو مرتين في الأسبوع من أجل أن تستمد الضوء اللازم من الشمس لتبقى نضرة على الدوام.
إذا كان الحمام بلا نوافذ كبير المساحة يمكن تعوض ذلك باستخدام الإضاءة الجيدة بطرق عديدة تجعل المكان مشرق مثل المصابيح الأرضية في الأركان ومصابيح الحائط. أما إذا كان الحمام بلا نوافذ ضيق المساحة يمكن الإكتفاء بمصابيح السقف، بالإضافة إلى مصابيح الحائط في الأماكن المناسبة.
وتعد جوانب مرآة الحمام من الأماكن الصحيحة لوضع مصابيح الحائط، على أن تكون في نصس مستوى النظر وأن تكون موجهة بطريقة جيدة على الوجه. وأيضاً علينا تجنب وضعها على مستوى علوي فتصبح الإضاءة رديئة.
لا تظن أن حمامك سيء وليس له حلول، لأن في الحقيقة بإمكانك تحويل الحمام إلى مساحة مدهشة من خلال بعض الديكورات الغير متوقعة مثل الحمام في الصورة من تصميم espace-aubade.
كما يمكنك إضافة بعض قطع الأثاث مثل كرسي خشبي أو إكسسوار أنيق لإضافة شخصية مميزة إلى حمامك،
الاستعانة باللون الأبيض أوالألوان الهادئة عموماً في طلاء السقف والحوائط، يجعل المكان مضيء بصورة جيدة ويبث السعادة في النفس، وكما نرى في الحمام بالصورة الذي لا نستطيع أن نلاحظ غياب النوافذ به إلا بصعوبة. كما أن الأرضيات الخشبية باللون الفاتح من أنسب الأرضيات لمكان مشرق، كما أنه يكسر بدفئة برودة اللون الأبيض.
إذا كنت تحب الجرأه والخروج عن الديكورات التقليدية، يمكنك استخدام ورق حائط بلون مميز وخاطف للعين مع نقشة هادئة في أحد الحوائط، وذلك لتوجيه الأنظار نحوه حتى لا يلحظ أحد غياب النوافذ بالمكان.
وعلينا بالطبع مراعاة أن يكون لون الورق زاهي كالأصفر الكناري أو الأزرق السماوي، ونبتعد تماماً عن الألوان الداكنه التى ستزيد المشاكل سوءاً بدلاً من حلها.
الحمام الذي يخلو من النوافذ لا يتناسب مع الكثير من العوائق التى ستجعل المكان مظلم وضيق، لذا إن كان حمامك يحتوى على مقسم للمساحة أو كابينة استحمام، عليك تحويلهم إلى الزجاج الشفاف فوراً حتى يبدو المكان مشرق وجميل.كما يمكن إضافة الحواف المعدنية اللامعة إلى تلك الحواجز الشفافة من أجل مزيد من اللمعان والبريق!.
الخامات اللامعة والبراقة التى تضيف وميض وانعكاسات محببة والمستخدمة في النمط الصناعي بكثرة، تعد من الأدوات المناسبة للتغلب على المشكلة. ومن ضمن هذه الخامات الألومنيوم المصقول والنحاس البراق مثل هذا البانيو المتألق في الصورة.
كما يمكن الاستعانة ببعض الشمعدانات اللامعة للزينة، مع بعض الإكسسوارات المعدنية من الفولاذ المقاوم للصدأ.
حاول توجيه الأنظار نحو أمر آخر بعيداً عن عدم وجود إضاءة طبيعية للحمام، مثل الألوان الزاهية، والرسومات الجميلة على أحد الحوائط، أو اللوحات الفنية والإكسسوارات. وذلك لينشغل الذهن بهذه الأشياء الرائعة ولا يلتفت نحو غياب النوافذ.
احرص على بقاء الحمام نظيفاً ومنع الفوضى على الدوام، من خلال تبديل المناشف باستمرار وتنظيف الأرضية من المياه المتناثرة فوراً. وأيضاً المداومة على تنظيفة يومياً وتهويته باستخدام مروحة خارجية لتجفيف المكان ومنع الرطوبة من التأثير على الديكورات، وأيضاً من أجل تجديد الهواء وتعويض عدم وجود نوافذ.