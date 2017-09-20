حيل ذكية لتنظيف المنزل

تنظيف المنزل وترتيبه ليس بالأمر المشوق أو الممتع، جميعنا نعلم ذلك بلا جدال. ففكرة التنازل عن الراحة بعد يوم عمل، من أجل القيام بأعمال التنظيف هي فكرة شاقة وصعبة التنفيذ.ولكن بإمكاننا جعل الأمر أسهل من قبل من خلال بعض الخطوات والحيل الذكية، فلا شيء اجمل من منزل نظيف ومرتب، لذا فهو أمر يستحق المجهود.
واليوم تقدم هوميفاي لكم مجموعة من الحيل الذكية لتنظيف المنزل في أسرع وقت وأقل مجهود، بشكل يضمن لكم منزل جميل على الدوام، فتابعونا في الصور القادمة…
وجود الأدوات قريبة من يدك في الغرف تجعلك تنظف جميع الفوضى فور حدوثها، وهو ما يمنع التكاسل الناتج عن بعد أدوات التنظيف وتأجيل الأمور لحين قدوم يوم التنظيف الأسبوعي.
إذا فكرت قليلاً ستجد أن الصحون والأطباق لن تحتاج لأكثر من 10 دقائق حتى تقوم بشطفها بالماء ووضعها بغسالة الأطباق، لتحصل بذلك على مطبخ نظيف ورائق. لذا فلا مبرر لترك الأطباق في الحوض لليوم التالي،أليس كذلك؟!
القيام بتعبئة الغسيل بداخل غسالة الملابس قبل البدء في تنظيف المنزل، من الأمور الذكية. فأنت توفر على نفسك وقت الانتظار، ولكن الآن ستجد الملابس جاهزة حالما تنتهي من تنظيف المنزل.
تكدس أغراض الطهي والأدوات على سطح المطبخ، يجعل المكان يبدو مشوشاً. وقد يؤثر على مظهر المنزل بالكامل إذا كان المطبخ ذو تصميم مفتوح أو ما نسميه بالأمريكان في مصر.
وللوصول إلى سطح رائق علينا إعادة كل غرض لمكانه الأصلي فور استخدامه، حتى لا ينشغل السطح بالكثير من الأشياء ونتكاسل عن ترتيبه.
قد ننسى هذه الخطوه لكنها ضرورية، فتنظيف الشاشات الموجودة بالمنزل تجعل المكان يبدو أجمل وأكثر نظافة.
ما معنى ذلك؟ ببساطه نضع بجانبنا شنطة مهملات ونضع بها النفايات أولاً بأول مثل أجزاء الخضروات الغير صالحة للأكل كالقشر وأكياس الأرز أو المكرونة الفارغة، وبالتالي نجد أن المطبخ نظيف كما هو ولم يتأثر بطهي الطعام.
حاول أن تنمي هذه العادة في شخصيتك، وستجد الفارق في مظهر الغرفة، فأنت لن تحتاج لأكثر من ثواني لترتيب السرير ولكنك ستجده نظيفاً وجميلاً حين عودتك من الخارج متعب.
حاول تفريغ غسالة الأطباق بمجرد أن ينتهي برنامج الغسيل، وذلك حتى تجدها فارغة في المرة القادمة عندما تريد تنظيف الأطباق.
هذه الحيلة لا يعلمها الكثير وهي أن الملاءات البيضاء تجعل غرف النوم تبدو نظيفة ومنعشة، فالأبيض مرتبط في الذهن بالصفاء والنظافة وهو مانريد من خلاله بث الطاقة الإيجابية في المكان. كما أن اللون الأبيض سيجعلك تمتنع عن تناول الطعام في غرفة النوم حتى لا تصنع البقع، وبالتالي تصبح غرفتك أكثر نظاماً بمرور الوقت.
وأخيراً لدينا حيلة رائعة عن تنظيف السجاد بالمكنسة الكهربائية، وهي أن تنثر قطرات من زيت اللافندر مع مسحوق البيكينج صوديوم على أجزاء السجاد، وسترى الفارق الرائع بعد التنظيف بالمكنسة.
فالبيكينج صوديوم تعمل على تنظيف البقع وامتصاص الرطوبة من السجاد، أما زيت اللافندر سوف ينتشر في الهواء من خلال المكنسة الكهربائية ويجعل للمكان رائحة عطرة محببة.