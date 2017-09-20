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حيل ذكية لتنظيف المنزل

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Living Room, Pixers Pixers غرفة المعيشة Green
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تنظيف المنزل وترتيبه ليس بالأمر المشوق أو الممتع، جميعنا نعلم ذلك بلا جدال. ففكرة التنازل عن الراحة بعد يوم عمل، من أجل القيام بأعمال التنظيف هي فكرة شاقة وصعبة التنفيذ.ولكن بإمكاننا جعل الأمر أسهل من قبل من خلال بعض الخطوات والحيل الذكية، فلا شيء اجمل من منزل نظيف ومرتب، لذا فهو أمر يستحق المجهود.

واليوم تقدم هوميفاي لكم مجموعة من الحيل الذكية لتنظيف المنزل في أسرع وقت وأقل مجهود، بشكل يضمن لكم منزل جميل على الدوام، فتابعونا في الصور القادمة…

1. توفير أدوات التنظيف في كل غرفة

Virginia Water Apartment - Surrey Bhavin Taylor Design غرفة المعيشة living room,wallpaper,furniture,storage,custom storage,cabinetry,pattern,ceiling lighting,artwork,blue,white
Bhavin Taylor Design

Virginia Water Apartment – Surrey

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

وجود الأدوات قريبة من يدك في الغرف تجعلك تنظف جميع الفوضى فور حدوثها، وهو ما يمنع التكاسل الناتج عن بعد أدوات التنظيف وتأجيل الأمور لحين قدوم يوم التنظيف الأسبوعي.

2. لا تترك شيئاً للغد

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إذا فكرت قليلاً ستجد أن الصحون والأطباق لن تحتاج لأكثر من 10 دقائق حتى تقوم بشطفها بالماء ووضعها بغسالة الأطباق، لتحصل بذلك على مطبخ نظيف ورائق. لذا فلا مبرر لترك الأطباق في الحوض لليوم التالي،أليس كذلك؟!

3. قم بتعبئة الغسيل قبل التنظيف

3 BHK Residential Interior Designing Project @ Howrah, Westbengal. , Creazione Interiors Creazione Interiors
Creazione Interiors

Creazione Interiors
Creazione Interiors
Creazione Interiors

القيام بتعبئة الغسيل بداخل غسالة الملابس قبل البدء في تنظيف المنزل، من الأمور الذكية. فأنت توفر على نفسك وقت الانتظار، ولكن الآن ستجد الملابس جاهزة حالما تنتهي من تنظيف المنزل.

4. ترتيب سطح العمل بالمطبخ

Painted Shaker kitchen by Harvey Jones Harvey Jones Kitchens مطبخ
Harvey Jones Kitchens

Painted Shaker kitchen by Harvey Jones

Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens

تكدس أغراض الطهي والأدوات على سطح المطبخ، يجعل المكان يبدو مشوشاً. وقد يؤثر على مظهر المنزل بالكامل إذا كان المطبخ ذو تصميم مفتوح أو ما نسميه بالأمريكان في مصر.

وللوصول إلى سطح رائق علينا إعادة كل غرض لمكانه الأصلي فور استخدامه، حتى لا ينشغل السطح بالكثير من الأشياء ونتكاسل عن ترتيبه.

5. تنظيف جميع الشاشات بالمنزل

Industrial office Desk swinging monkey designs مكاتب العمل والدراسةمكتب
swinging monkey designs

Industrial office Desk

swinging monkey designs
swinging monkey designs
swinging monkey designs

قد ننسى هذه الخطوه لكنها ضرورية، فتنظيف الشاشات الموجودة بالمنزل تجعل المكان يبدو أجمل وأكثر نظافة.

6. التنظيف أثناء الطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

ما معنى ذلك؟ ببساطه نضع بجانبنا شنطة مهملات ونضع بها النفايات أولاً بأول مثل أجزاء الخضروات الغير صالحة للأكل كالقشر وأكياس الأرز أو المكرونة الفارغة، وبالتالي نجد أن المطبخ نظيف كما هو ولم يتأثر بطهي الطعام.

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7. رتب سريرك فور استيقاظك

WSM Architects, Pamela Kilcoyne - Homify Pamela Kilcoyne - Homify غرفة نوم
Pamela Kilcoyne – Homify

Pamela Kilcoyne - Homify
Pamela Kilcoyne – Homify
Pamela Kilcoyne - Homify

حاول أن تنمي هذه العادة في شخصيتك، وستجد الفارق في مظهر الغرفة، فأنت لن تحتاج لأكثر من ثواني لترتيب السرير ولكنك ستجده نظيفاً وجميلاً حين عودتك من الخارج متعب.

8. تفريغ غسالة الأطباق

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

حاول تفريغ غسالة الأطباق بمجرد أن ينتهي برنامج الغسيل، وذلك حتى تجدها فارغة في المرة القادمة عندما تريد تنظيف الأطباق.

9. ملاءات بيضاء

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

هذه الحيلة لا يعلمها الكثير وهي أن الملاءات البيضاء تجعل غرف النوم تبدو نظيفة ومنعشة، فالأبيض مرتبط في الذهن بالصفاء والنظافة وهو مانريد من خلاله بث الطاقة الإيجابية في المكان. كما أن اللون الأبيض سيجعلك تمتنع عن تناول الطعام في غرفة النوم حتى لا تصنع البقع، وبالتالي تصبح غرفتك أكثر نظاماً بمرور الوقت.

10. وضع البيكينج الصوديوم مع زيت اللافندر قبل التنظيف

Carpet Cleaning, Carpet Cleaning Manchester Carpet Cleaning Manchester
Carpet Cleaning Manchester

Carpet Cleaning

Carpet Cleaning Manchester
Carpet Cleaning Manchester
Carpet Cleaning Manchester

وأخيراً لدينا حيلة رائعة عن تنظيف السجاد بالمكنسة الكهربائية، وهي أن تنثر قطرات من زيت اللافندر مع مسحوق البيكينج صوديوم على أجزاء السجاد، وسترى الفارق الرائع بعد التنظيف بالمكنسة.

فالبيكينج صوديوم تعمل على تنظيف البقع وامتصاص الرطوبة من السجاد، أما زيت اللافندر سوف ينتشر في الهواء من خلال المكنسة الكهربائية ويجعل للمكان رائحة عطرة محببة.

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