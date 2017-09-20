10 أمور تجعل منزلك غير مريح للضيوف!

من أهم سمات حسن الضيافة، أن يشعر الضيف وكأنه واحد من المنزل أو بمعنى آخر يشعر بالراحة. وهذا يتحقق من خلال الكثير من الأمور، أغلبنا على دراية كافية بها. ولكن هناك بعض الأخطاء التى تعمل في عكس الاتجاه الذي نعمل به عندما نرحب بالضيف، وللأسف المعظم لا يدرك هذه الأخطاء لسلامة النية في كثير من الأحيان، وعدم إدراكنا أن أشياء صغيرة قد يكون لها هذا التأثير الكبير على الآخرين.
واليوم ستلفت نظرنا هوميفاي إلى مجموعة من الأمور التى تجعل المنزل غير مريح للضيوف، وذلك حتى نتجنبها لنصل لأعلى درجات حسن الضيافة..
إذا كان جرس الباب لا يعمل، أو مدخل البيت مظلم فهذا يوحي بأنك لا تريد استقبال الضيوف، وبالطبع سيترك انطباع سيء لا تريده عند الآخرين.
لذا من المهم التأكد من سلامة مصابيح المدخل كل فترة، وأيضاً اختبار جرس الباب من حين للآخلا والتأكد من كونه يعمل.
هناك أشخاص غير معتادة على هذا الأمر، كما أن خلع الحذاء بدون وجود خزانة مناسبه لوضعه يعد من الأمور المرفوضة، وتشعر الضيف بعدم الراحة.
لذا من الضروري توفير خزانة مناسبة للأحذية عند باب المنزل، وبالتالي الضيف سيخلع حذائه من تلقاء نفسه عند الباب ليضع حذاؤة بالخزانة.
من الضروري التأكد من كون حمام الضيوف نظيف ومرتب وفي مقربة من غرفة المعيشة عند تقسم المنزل منذ البدء.
عدم توفر الصابون أو المناشف أمر سيء للغاية، ويجب تجنبه حتى لا يضطر الضيف أن ينادي على أصحاب المنزل ليحضروا الأغراض ويشعر بالحرج.
بالطبع سوف يشعر الضيف بالحرج إذا كانت غرفة النوم واضحة، وسوف يحاول تحاشي النظر باستمرار إلى هذا الاتجاه وبالتالي يصبح غير مستريح أثناء الزيارة.
الإصرار على جعل أي مأدبة غذاء في منزلك أن تكون رسمية، تجعل الضيف غير مستريح بسبب حيرته بين أنواع الملاعق المختلفة التى قد يكون غير معتاد عليها!.
قبول المساعدة من الضيف في تحضير الطعام ووضعه على المائدة، يجعل الضيف يشعر وكأنه فرد من أفراد المنزل خصوصاً إذا كان هو الذي عرض مساعدته.
يجب توفر وسائل مناسبة للتهوية في مكان استقبال الضيف، مثل المراوح أو مكيف الهواء أو نوافذ كبيرة على أقل تقدير، حتى لا يتضايق الضيف من سخونة الجو ويرغب في المغادرة سريعاً.
المقاعد المنخفضة قد تكون مريحة للبعض من الشباب، ولكن بالنسبة لكبار السن هي أمر مرهق للغاية لذا احرص على استقبال الضيف في المكان الذي يحتوى على أثاث مريح ومناسب.
عند استقبال الضيوف يجب اختيار نوعية جيدة من الموسيقى، ولا يجب إجبارهم على الإستماع إلى ذوقنا الخاص أو الغريب حتى لا نشعرهم بالضيق. ولتجنب الحيرة يمكنك اختيار واحدة من المقطوعات العالمية، أو سؤالهم عن نوعية الموسيقى المفضلة لهم.