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10 أمور تجعل منزلك غير مريح للضيوف!

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Modern Bathroom Design and Installation: Clapham, London, Affleck Property Services Affleck Property Services حمام
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من أهم سمات حسن الضيافة، أن يشعر الضيف وكأنه واحد من المنزل أو بمعنى آخر يشعر بالراحة. وهذا يتحقق من خلال الكثير من الأمور، أغلبنا على دراية كافية بها. ولكن هناك بعض الأخطاء التى تعمل في عكس الاتجاه الذي نعمل به عندما نرحب بالضيف، وللأسف المعظم لا يدرك هذه الأخطاء لسلامة النية في كثير من الأحيان، وعدم إدراكنا أن أشياء صغيرة قد يكون لها هذا التأثير الكبير على الآخرين.

واليوم ستلفت نظرنا هوميفاي إلى مجموعة من الأمور التى تجعل المنزل غير مريح للضيوف، وذلك حتى نتجنبها لنصل لأعلى درجات حسن الضيافة..

1. إذا كان المدخل غير مضيء وجرس الباب لا يعمل!

Perspectiva noturna Santos Arquitetura منازل
Santos Arquitetura

Perspectiva noturna

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

إذا كان جرس الباب لا يعمل، أو مدخل البيت مظلم فهذا يوحي بأنك لا تريد استقبال الضيوف، وبالطبع سيترك انطباع سيء لا تريده عند الآخرين.

لذا من المهم التأكد من سلامة مصابيح المدخل كل فترة، وأيضاً اختبار جرس الباب من حين للآخلا والتأكد من كونه يعمل.

2. تطلب من الزائرين خلع الحذاء

Richmond - Boot Room Roselind Wilson Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Roselind Wilson Design

Richmond – Boot Room

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

هناك أشخاص غير معتادة على هذا الأمر، كما أن خلع الحذاء بدون وجود خزانة مناسبه لوضعه يعد من الأمور المرفوضة، وتشعر الضيف بعدم الراحة.

لذا من الضروري توفير خزانة مناسبة للأحذية عند باب المنزل، وبالتالي الضيف سيخلع حذائه من تلقاء نفسه عند الباب ليضع حذاؤة بالخزانة.

3. عدم الاهتمام بنظافة حمام الضيوف

Modern bathroom Affleck Property Services حمام
Affleck Property Services

Modern bathroom

Affleck Property Services
Affleck Property Services
Affleck Property Services

من الضروري التأكد من كون حمام الضيوف نظيف ومرتب وفي مقربة من غرفة المعيشة عند تقسم المنزل منذ البدء.

4. عدم توفر أغراض الحمام

Fairways at the Bishops Avenue, Celia Sawyer Luxury Interiors Celia Sawyer Luxury Interiors حمام
Celia Sawyer Luxury Interiors

Fairways at the Bishops Avenue

Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors

عدم توفر الصابون أو المناشف أمر سيء للغاية، ويجب تجنبه حتى لا يضطر الضيف أن ينادي على أصحاب المنزل ليحضروا الأغراض ويشعر بالحرج.

5. أن تكون غرفة النوم ظاهرة للضيوف

Bliss Pixers غرفة نوم Beige mosque,turkey,istanbul,wall mural,wallpaper
Pixers

Bliss

Pixers
Pixers
Pixers

بالطبع سوف يشعر الضيف بالحرج إذا كانت غرفة النوم واضحة، وسوف يحاول تحاشي النظر باستمرار إلى هذا الاتجاه وبالتالي يصبح غير مستريح أثناء الزيارة.

6. عمل غذاء رسمي بدون حاجة

DINING AREA Landmass London غرفة السفرة
Landmass London

DINING AREA

Landmass London
Landmass London
Landmass London

الإصرار على جعل أي مأدبة غذاء في منزلك أن تكون رسمية، تجعل الضيف غير مستريح بسبب حيرته بين أنواع الملاعق المختلفة التى قد يكون غير معتاد عليها!.

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7. رفض مساعدته

House Serengeti , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects غرفة السفرة
Nico Van Der Meulen Architects

House Serengeti

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

قبول المساعدة من الضيف في تحضير الطعام ووضعه على المائدة، يجعل الضيف يشعر وكأنه فرد من أفراد المنزل خصوصاً إذا كان هو الذي عرض مساعدته.

8. جو الغرفة حار

Coeur D'Alene Residence, Uptic Studios Uptic Studios غرفة المعيشة
Uptic Studios

Coeur D'Alene Residence

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

يجب توفر وسائل مناسبة للتهوية في مكان استقبال الضيف، مثل المراوح أو مكيف الهواء أو نوافذ كبيرة على أقل تقدير، حتى لا يتضايق الضيف من سخونة الجو ويرغب في المغادرة سريعاً.

9. مقاعد منخفضة

Richmond Full House Refurbishment, A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions غرفة المعيشة
A1 Lofts and Extensions

Richmond Full House Refurbishment

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

المقاعد المنخفضة قد تكون مريحة للبعض من الشباب، ولكن بالنسبة لكبار السن هي أمر مرهق للغاية لذا احرص على استقبال الضيف في المكان الذي يحتوى على أثاث مريح ومناسب.

10. الاستماع إلى موسيقى غير لائقة

Bloominville Storage Unit House Envy غرفة المعيشة
House Envy

Bloominville Storage Unit

House Envy
House Envy
House Envy

عند استقبال الضيوف يجب اختيار نوعية جيدة من الموسيقى، ولا يجب إجبارهم على الإستماع إلى ذوقنا الخاص أو الغريب حتى لا نشعرهم بالضيق. ولتجنب الحيرة يمكنك اختيار واحدة من المقطوعات العالمية، أو سؤالهم عن نوعية الموسيقى المفضلة لهم.

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