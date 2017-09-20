10 أمور تجعل منزلك غير مريح للضيوف!

من أهم سمات حسن الضيافة، أن يشعر الضيف وكأنه واحد من المنزل أو بمعنى آخر يشعر بالراحة. وهذا يتحقق من خلال الكثير من الأمور، أغلبنا على دراية كافية بها. ولكن هناك بعض الأخطاء التى تعمل في عكس الاتجاه الذي نعمل به عندما نرحب بالضيف، وللأسف المعظم لا يدرك هذه الأخطاء لسلامة النية في كثير من الأحيان، وعدم إدراكنا أن أشياء صغيرة قد يكون لها هذا التأثير الكبير على الآخرين.

واليوم ستلفت نظرنا هوميفاي إلى مجموعة من الأمور التى تجعل المنزل غير مريح للضيوف، وذلك حتى نتجنبها لنصل لأعلى درجات حسن الضيافة..