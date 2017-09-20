10 حيل سهلة لتقليل مصاريفك المنزلية بنجاح

هل تخطط للانتقال إلى منزل أكبر؟ هل أولادك يحتاجون إلى مصاريف كبيرة؟ هل تريد تجديد منزل؟ أياً كان السبب وراء رغبتك في توفير المال، نحن سنساعدك في الوصول إلى هدفك من خلال إخبارك بالطرق التى تقلل بها نفقاتك الغير ضرورية وتوفر الكثير من وراء ذلك.
فاليوم هوميفاي سوف تقدم لك مجموعة من الحلول والحيل السهلة لتقليل مصاريفك المنزلية، لتستطيع تدبير ما تريد من نفقات تواجه بها غلاء المعيشة أو تحقق بها احتياجات أسرتك.
قلل نفقاتك على فواتير الكهرباء من خلال تغيير اللمبات التقليدية القديمة واستبدالها بلمبات موفرة وصديقة للبيئة، مثل اللمبات الليد. والتى توفر إضاءة جيدة وتستهلك كهرباء أقل، كما أن عمرها الافتراضي أطول من اللمبات العادية وبالتالي توفر مصاريف استبدال اللمبات المستمر.
إذا كان حمامك يحتوى على صنابير لا تغلق جيداً بعد استخدامها، أو مواسير تقوم بتسريب المياه بصفة مستمرة. فبالتأكيد أنت بحاجة إلى استبدال هذه التجهيزات التالفة بأخرى سليمة أو تقوم بإصلاحها باستبدال الأجزاء المطاطية أو المعدنية التالفة بها، وبالتالي تستطيع توفير المصاريف المتعلقة بفاتورة المياه الباهظة.
الطعام يعني النقود، وأن ترمي في المهملات طعام تالف، فذلك يعني أنك تلقي بنقودك في المهملات. وبالطبع ذلك فضلاً عن أنه أمر سيء أن ترمي الطعام من النواحي الدينية والأخلاقية.
لذا تنصح هوميفاي بترتيب وتنظيم الطعام دائماً لتجنب نسيانه ومن ثم تلفه، وبالتالي توفر المبالغ التى كنت ستنفقها على شراء أغذية بديلة للأخرى التالفة.
ظهر في عصرنا الحديث أجهزة منزلية صديقة للبيئة وموفرة للكهرباء، تضمن لك أن فاتورة الكهرباء لن تأتي باهظة. لذا من المفيد أن تراجع أجهزتك المنزلية وتكتشف الأجهزة القديمة التى تستهلك الكثير من الكهرباء وتقوم بالاستغناء عنها عن طريق استخدامها للضرورة فقط أو استبدالها بأخرى حديثة وموفرة.
الستائر أداة ديكورية ووظيفية مهمة لايمكن الاستغناء عنها، فهي تتمم المظهر الجمالي للمكان، وأيضاً ضرورية لحماية خصوصية المنزل وأفراد الأسرة. ولكن إذا كنت تقطن بالأدوار العالية التى لا يمكن لأحد من الخارج أن يراك، يمكنك استخدام الستائر الشفافة التى لا تحيل مرور الضوء، وبالتالي تستمتع بالآشعة الشمسية خلال النهار، وتستطيع الاستغناء عن استخدام الكهرباء.
ركوب الدراجات مفيد للحصول على جسم سليم وصحة سليمة، كما أنه موفر للطاقة وصديق للبيئة. ومن خلال الصورة نستلهم طريقة رائعة لتخزين الدراجة في المنزل بدون أن تشغل حيز كبير من المكان.
بعيداُ عن المدفأة الكهربائية، يمكننا العودة إلى مدفأة الحطب التى تعطي المنزل أجواء عائلية دافئة، كما أنها موفرة للنفقات فهي لا تحتاج لخامات باهظة أو استهلاك للكهرباء.
توغلت صيحة الفينتاج في أفخم الأماكن والفنادق والمطاعم، لذا يمكنك اعتمادها اليوم في منزلك وأنت على ثقة من اختيارك لها في ديكورات منزلك، فبدلاً من شراء مكتبة بمصاريف كبيرة، يمكنك صنع مكتبة لافتة من الصناديق الخشبية العتيقة وتصبح ديكور فريد للمنزل!.
لا تعتمد الدهانات الداكنة في منزلك، فإذا كانت الحوائط داكنة ستضطر إلى استهلاك الكهرباء في الإضاءة حتى خلال النهار! وهو أمر سيء ويؤدي إلى فاتورة كبيرة!. وعلى العكس إذا كانت الحوائط بالأبيض أو ألوان فاتحة، فسوف تتيح انتشار الضوء الطبيعي ولن تحتاج إلى الضوء الصناعي خلال النهار.