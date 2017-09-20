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10 حيل سهلة لتقليل مصاريفك المنزلية بنجاح

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
homify حمام
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هل تخطط للانتقال إلى منزل أكبر؟ هل أولادك يحتاجون إلى مصاريف كبيرة؟ هل تريد تجديد منزل؟ أياً كان السبب وراء رغبتك في توفير المال، نحن سنساعدك في الوصول إلى هدفك من خلال إخبارك بالطرق التى تقلل بها نفقاتك الغير ضرورية وتوفر الكثير من وراء ذلك.

فاليوم هوميفاي سوف تقدم لك مجموعة من الحلول والحيل السهلة لتقليل مصاريفك المنزلية، لتستطيع تدبير ما تريد من نفقات تواجه بها غلاء المعيشة أو تحقق بها احتياجات أسرتك.

1. تغيير اللمبات الكهربائية القديمة

Private Residential Refurbishment, Kent homify مطبخ
homify

Private Residential Refurbishment, Kent

homify
homify
homify

قلل نفقاتك على فواتير الكهرباء من خلال تغيير اللمبات التقليدية القديمة واستبدالها بلمبات موفرة وصديقة للبيئة، مثل اللمبات الليد. والتى توفر إضاءة جيدة وتستهلك كهرباء أقل، كما أن عمرها الافتراضي أطول من اللمبات العادية وبالتالي توفر مصاريف استبدال اللمبات المستمر.

2. استبدال تجهيزات الحمام التالفة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

إذا كان حمامك يحتوى على صنابير لا تغلق جيداً بعد استخدامها، أو مواسير تقوم بتسريب المياه بصفة مستمرة. فبالتأكيد أنت بحاجة إلى استبدال هذه التجهيزات التالفة بأخرى سليمة أو تقوم بإصلاحها باستبدال الأجزاء المطاطية أو المعدنية التالفة بها، وبالتالي تستطيع توفير المصاريف المتعلقة بفاتورة المياه الباهظة.

3. ترتيب الطعام

Bespoke Minimalist Kitchen By Luxmoore & Co Luxmoore & Co مطبخ
Luxmoore &amp; Co

Bespoke Minimalist Kitchen By Luxmoore & Co

Luxmoore & Co
Luxmoore &amp; Co
Luxmoore & Co

الطعام يعني النقود، وأن ترمي في المهملات طعام تالف، فذلك يعني أنك تلقي بنقودك في المهملات. وبالطبع ذلك فضلاً عن أنه أمر سيء أن ترمي الطعام من النواحي الدينية والأخلاقية.

لذا تنصح هوميفاي بترتيب وتنظيم الطعام دائماً لتجنب نسيانه ومن ثم تلفه، وبالتالي توفر المبالغ التى كنت ستنفقها على شراء أغذية بديلة للأخرى التالفة.

4. تجديد الأجهزة المنزلية

MR & MRS KNOWLES KITCHEN, Diane Berry Kitchens Diane Berry Kitchens مطبخ
Diane Berry Kitchens

MR & MRS KNOWLES KITCHEN

Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens

ظهر في عصرنا الحديث أجهزة منزلية صديقة للبيئة وموفرة للكهرباء، تضمن لك أن فاتورة الكهرباء لن تأتي باهظة. لذا من المفيد أن تراجع أجهزتك المنزلية وتكتشف الأجهزة القديمة التى تستهلك الكثير من الكهرباء وتقوم بالاستغناء عنها عن طريق استخدامها للضرورة فقط أو استبدالها بأخرى حديثة وموفرة.

5. الستائر الشفافة والخفيفة

Living Room SWM Interiors & Sourcing Ltd غرفة المعيشة Sofa,ottoman,floor lamp,ceiling shade,rug
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd

Living Room

SWM Interiors & Sourcing Ltd
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd
SWM Interiors & Sourcing Ltd

الستائر أداة ديكورية ووظيفية مهمة لايمكن الاستغناء عنها، فهي تتمم المظهر الجمالي للمكان، وأيضاً ضرورية لحماية خصوصية المنزل وأفراد الأسرة. ولكن إذا كنت تقطن بالأدوار العالية التى لا يمكن لأحد من الخارج أن يراك، يمكنك استخدام الستائر الشفافة التى لا تحيل مرور الضوء، وبالتالي تستمتع بالآشعة الشمسية خلال النهار، وتستطيع الاستغناء عن استخدام الكهرباء.

6. ركوب الدراجة

SLÎT – weiß, MIKILI – Bicycle Furniture MIKILI – Bicycle Furniture غرفة المعيشةرفوف
MIKILI – Bicycle Furniture

MIKILI – Bicycle Furniture
MIKILI – Bicycle Furniture
MIKILI – Bicycle Furniture

ركوب الدراجات مفيد للحصول على جسم سليم وصحة سليمة، كما أنه موفر للطاقة وصديق للبيئة. ومن خلال الصورة نستلهم طريقة رائعة لتخزين الدراجة في المنزل بدون أن تشغل حيز كبير من المكان.

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7. مدفأة الحطب

White With Pastel Accents Gracious Luxury Interiors غرفة المعيشة White
Gracious Luxury Interiors

White With Pastel Accents

Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors

بعيداُ عن المدفأة الكهربائية، يمكننا العودة إلى مدفأة الحطب التى تعطي المنزل أجواء عائلية دافئة، كما أنها موفرة للنفقات فهي لا تحتاج لخامات باهظة أو استهلاك للكهرباء.

8. صيحة الفينتاج

homify غرفة المعيشةمخزن
homify

homify
homify
homify

توغلت صيحة الفينتاج في أفخم الأماكن والفنادق والمطاعم، لذا يمكنك اعتمادها اليوم في منزلك وأنت على ثقة من اختيارك لها في ديكورات منزلك، فبدلاً من شراء مكتبة بمصاريف كبيرة، يمكنك صنع مكتبة لافتة من الصناديق الخشبية العتيقة وتصبح ديكور فريد للمنزل!.

9. ألوان الدهانات

Extension & Renovation, East Sheen, SW14, TOTUS TOTUS غرفة المعيشة
TOTUS

Extension & Renovation, East Sheen, SW14

TOTUS
TOTUS
TOTUS

لا تعتمد الدهانات الداكنة في منزلك، فإذا كانت الحوائط داكنة ستضطر إلى استهلاك الكهرباء في الإضاءة حتى خلال النهار! وهو أمر سيء ويؤدي إلى فاتورة كبيرة!. وعلى العكس إذا كانت الحوائط بالأبيض أو ألوان فاتحة، فسوف تتيح انتشار الضوء الطبيعي ولن تحتاج إلى الضوء الصناعي خلال النهار.

10. مروحة السقف

homify المنزلأدوات منزلية صغيرة
homify

homify
homify
homify

هناك أياماً في فصل الصيف تحمل نسمات باردة جميلة تخفف من حرارة الطقس نسبياً، لذا في هذه الأوقات يمكن الاستغناء عن مكيف الهواء الغير موفر للكهرباء، والاستعانة بمروحة السقف لتخفيف حرارة الجو وذلك لأنها أكثر توفيراً مقارنة بالمكيف.

حيل ذكية لتنظيف المنزل
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