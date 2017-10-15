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10 طرق لترفع قيمة منزلك قبل البيع

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
homify غرفة المعيشة
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لا اخفي عنكم سرًا أننا جميعًا نريد أن يصبح منزلنا ذو قيمةأكبر، وفي نفس الوقت لا نضع أمالًا تكلفنا أموال كثيرة، ماذا تستطيع أن تفعل؟، وإذا كنت لا تمتلك إمكانية البحث عن المصممين نحن نوفر لك عناء البحث فقط اشترك معنا في هوميفاي وستجد ل ما تبحث عنه.

لقد وجدنا لك بعض الطرق الفعالة والرائعة لرفع قيمة منزلك دون تكاليف زائدة عليك، من خلال تغييرات صغيرة في كل غرف منزلك، لذا هيا بنا نلقي نظرة على الأفكار لتبيع منزلك بمبلغ أعلى من قيمته.  

1- اجعل مطبخك للأشياء الساخنة

Hehku Cucina Range, Hehku Hehku مطبخ
Hehku

Hehku Cucina Range

Hehku
Hehku
Hehku

هناك طريقة رئيسية لإضافة قيمة إلى منزلك  وهي يجب أن تتأكد من المطبخ به كل شيء تحتاجه لتطبخ فيه، لا شيء أكثر من ذلك وسيتم إقناع المشترين المحتملين بأن كل شيء يحتاجونه موجود في هذه المساحة.

2- اعطي أجهزتك لمسة جمالية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

بخصوص حديثنا عن المطبخ يجب أن تتأكد أن جميع الأجهزة به متلائمة مع بعضها البعض، نحن لانقصد أنك تعتمد على كل الأجهزة من مصنع واحد في نفس المطبخ، بل نقصد أن يكون هناك تناغم بين الألوان على الأقل لتزداد قيمة منزلك. 

3- اعتمد على تفصيلة في الحمام تجعله قيم

Hertfordshire Home, Alessandro Isola Ltd Alessandro Isola Ltd حمام
Alessandro Isola Ltd

Hertfordshire Home

Alessandro Isola Ltd
Alessandro Isola Ltd
Alessandro Isola Ltd

لست بحاجة إلى أن تمضي بجنون هنا لكن التزم بالبساطة في كل شيء في الإضاءة، الأثاث، جدار من البلاط، أو أجهزة حديثة كل هذه الأشياء ستجعل حمامك يبدو غالي جدًا، ونرشح لك هذا الجدار الذهبي للقيام بهذه المهمة. 

4- حتى خزانة الألعاب

Storage homify غرفة المعيشة
homify

Storage

homify
homify
homify

هل لديك بعض أرفف الجدار العارية؟، حان الوقت لتحصل على بعض الأرفف البسيطة، المشترون المحتملون سوف يتأثرون بمنزلك الذي به كمية هائلة من الخزانات الجاهزة للاستخدام، وعند النظر إلى كم هي رخيصة لكنها أنيقة سيعطي ذلك شعور جيد لهم.  

5- اضف غرفة إضافية

Cosy & Traditional Home Office homify مكتب عمل أو دراسة office,home office,study,desk,cosy,rocking chair,classic
homify

Cosy & Traditional Home Office

homify
homify
homify

نحن لا نقصد بأنك تحتاج لبناء امتداد هنا لكن إذا كان لديك غرفة احتياطية صغيرة التي لا تقدم إمكانيات كثيرة للنزلاء إلا أنها ستحول هذه الغرفة إلى مساحة أكبر قيمة، فكر في أنواع الأشخاص الذين سوف يهتمون بهذه الغرفة، على سبيل المثال، في لندن مكتب المنزل يمكن أن يكون التعادل الحقيقي. 

6- افحص كهرباء منزلك كثيرًا

Messing Wandleuchte, LFF Licht Form Funktion Leuchten GmbH LFF Licht Form Funktion Leuchten GmbH غرفة المعيشةإضاءة
LFF Licht Form Funktion Leuchten GmbH

LFF Licht Form Funktion Leuchten GmbH
LFF Licht Form Funktion Leuchten GmbH
LFF Licht Form Funktion Leuchten GmbH

لن يأخذ الأمر منك سوى دقائق لفحص كهرباء منزلك وإعطائها تقييم مفصل لكنها سوف تعطي منزلك قيمة عالية عندما يأتي مشترين لشراء المنزل ومعرفة هذه التفاصيل سوف يمضون في الشراء مباشرة دون الحاجة إلى معالجة أي مشاكل كبيرة في الكهرباء أو القيام بعملية صيانة كبيرة لأي شيء. 

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7- اعطي أرضياتك دفعة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

إذا كانت النظافة العميقة لأرضية منزلك لم تصل به إلى ما كنت تأمل به، اضف السجاد والمنسوجات ليست في حالة إخفاء العيوب فقط لكن لإظهار إلى أي مدى أرضيتك ذات شخصية مميزة، بغض النظر عن أن السجاد دائمًا تعطي نظرة منزلية إلا أن المشترين سيحبونها على أي حال. 

8- اجعل الإضاءة ساطعة

MIESZKANIE POKAZOWE NA OŁTASZYNIE, Q2Design Q2Design غرفة المعيشة
Q2Design

Q2Design
Q2Design
Q2Design

هذه الخطوة بسيطة جدًا لكنها أكثر فاعلية مما تعتقد، بدل مصابيحك بشيء أكثر إشراقًا حتى تبدو المساحة أكبر مما تبدو عليه، ومشرقة وستنتشر الطاقة الإيجابية في منزلك، أليس الأمر يستحق بأن تنفق القليل من الأموال لشراء بعض المصابيح الجديدة لمنزلك لكي تبيعه بثمن أكبر؟.

9- دعم المساحة الأمامية لمنزلك

Upper Park, Loughton, Boscolo Boscolo شبابيك و أبوابأبواب
Boscolo

Upper Park, Loughton

Boscolo
Boscolo
Boscolo

من الممكن أن يبدو الأمر غريب إلا أنها جذاب جدًا بالنسبة للمشترين، ويجب أن تكون متناسبة مع أمان المنزل و بتصميم أنيق، ولكن أيًا كان السبب فإن إضافة أوعية بلون مطفي أمام الباب لوضع بها زرع كنوع من الترحيب بالضيوف سيضفي قيمة إلى منزلك. 

10 – طور مظهر الرصيف

Front Garden Path Fenton Roberts Garden Design حديقة
Fenton Roberts Garden Design

Front Garden Path

Fenton Roberts Garden Design
Fenton Roberts Garden Design
Fenton Roberts Garden Design

إذا كنت تستعد لبيع منزلك وتريد ن تحصل على المزيد من الأموال بقدر الإمكان، لا تنسى أن تجعل حديقتك الأمامية مرتبة أكثر مماهي عليه، وتجعل رصيفها يبدو حيوي لأنه يساهم في تحسين الإنطباع الأول للناس عن منزلك. 

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