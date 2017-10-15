10 طرق لترفع قيمة منزلك قبل البيع

لا اخفي عنكم سرًا أننا جميعًا نريد أن يصبح منزلنا ذو قيمةأكبر، وفي نفس الوقت لا نضع أمالًا تكلفنا أموال كثيرة، ماذا تستطيع أن تفعل؟، وإذا كنت لا تمتلك إمكانية البحث عن المصممين نحن نوفر لك عناء البحث فقط اشترك معنا في هوميفاي وستجد ل ما تبحث عنه.
لقد وجدنا لك بعض الطرق الفعالة والرائعة لرفع قيمة منزلك دون تكاليف زائدة عليك، من خلال تغييرات صغيرة في كل غرف منزلك، لذا هيا بنا نلقي نظرة على الأفكار لتبيع منزلك بمبلغ أعلى من قيمته.
هناك طريقة رئيسية لإضافة قيمة إلى منزلك وهي يجب أن تتأكد من المطبخ به كل شيء تحتاجه لتطبخ فيه، لا شيء أكثر من ذلك وسيتم إقناع المشترين المحتملين بأن كل شيء يحتاجونه موجود في هذه المساحة.
بخصوص حديثنا عن المطبخ يجب أن تتأكد أن جميع الأجهزة به متلائمة مع بعضها البعض، نحن لانقصد أنك تعتمد على كل الأجهزة من مصنع واحد في نفس المطبخ، بل نقصد أن يكون هناك تناغم بين الألوان على الأقل لتزداد قيمة منزلك.
لست بحاجة إلى أن تمضي بجنون هنا لكن التزم بالبساطة في كل شيء في الإضاءة، الأثاث، جدار من البلاط، أو أجهزة حديثة كل هذه الأشياء ستجعل حمامك يبدو غالي جدًا، ونرشح لك هذا الجدار الذهبي للقيام بهذه المهمة.
هل لديك بعض أرفف الجدار العارية؟، حان الوقت لتحصل على بعض الأرفف البسيطة، المشترون المحتملون سوف يتأثرون بمنزلك الذي به كمية هائلة من الخزانات الجاهزة للاستخدام، وعند النظر إلى كم هي رخيصة لكنها أنيقة سيعطي ذلك شعور جيد لهم.
نحن لا نقصد بأنك تحتاج لبناء امتداد هنا لكن إذا كان لديك غرفة احتياطية صغيرة التي لا تقدم إمكانيات كثيرة للنزلاء إلا أنها ستحول هذه الغرفة إلى مساحة أكبر قيمة، فكر في أنواع الأشخاص الذين سوف يهتمون بهذه الغرفة، على سبيل المثال، في لندن مكتب المنزل يمكن أن يكون التعادل الحقيقي.
لن يأخذ الأمر منك سوى دقائق لفحص كهرباء منزلك وإعطائها تقييم مفصل لكنها سوف تعطي منزلك قيمة عالية عندما يأتي مشترين لشراء المنزل ومعرفة هذه التفاصيل سوف يمضون في الشراء مباشرة دون الحاجة إلى معالجة أي مشاكل كبيرة في الكهرباء أو القيام بعملية صيانة كبيرة لأي شيء.
إذا كانت النظافة العميقة لأرضية منزلك لم تصل به إلى ما كنت تأمل به، اضف السجاد والمنسوجات ليست في حالة إخفاء العيوب فقط لكن لإظهار إلى أي مدى أرضيتك ذات شخصية مميزة، بغض النظر عن أن السجاد دائمًا تعطي نظرة منزلية إلا أن المشترين سيحبونها على أي حال.
هذه الخطوة بسيطة جدًا لكنها أكثر فاعلية مما تعتقد، بدل مصابيحك بشيء أكثر إشراقًا حتى تبدو المساحة أكبر مما تبدو عليه، ومشرقة وستنتشر الطاقة الإيجابية في منزلك، أليس الأمر يستحق بأن تنفق القليل من الأموال لشراء بعض المصابيح الجديدة لمنزلك لكي تبيعه بثمن أكبر؟.
من الممكن أن يبدو الأمر غريب إلا أنها جذاب جدًا بالنسبة للمشترين، ويجب أن تكون متناسبة مع أمان المنزل و بتصميم أنيق، ولكن أيًا كان السبب فإن إضافة أوعية بلون مطفي أمام الباب لوضع بها زرع كنوع من الترحيب بالضيوف سيضفي قيمة إلى منزلك.
إذا كنت تستعد لبيع منزلك وتريد ن تحصل على المزيد من الأموال بقدر الإمكان، لا تنسى أن تجعل حديقتك الأمامية مرتبة أكثر مماهي عليه، وتجعل رصيفها يبدو حيوي لأنه يساهم في تحسين الإنطباع الأول للناس عن منزلك.
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