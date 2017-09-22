5أفكار جديدة للمطابخ الحديثة

هناك ثورة دائمة في تصاميم المطابخ لم تعد مثل مطابخ أجدادنا هي دائمًا في تطور، المطابخ الحديثة، الألوان الخفيفة، والمواد الثورية التي يسهل تنظيفها، هذه هي المطابخ التي يمكن تصميمها اليوم.

في هذا الموضوع سنعرض لكم خمس مطابخ أسبانية مختلفة ولكن لكل واحد منهم خصوصيته، على الرغم من أنها بسيطة جدًا وتعتمد على الحد الأدنى من العناصر إلا أن لها تفاصيل فريدة تجعل لها شخصية، مثل الفينيل المطبوع عليه أزهار، أو لمسة صفراء، كلها أفكار يمكنها تحويل المطبخ الخاص بك، دعنا نعرض لك مجموعة من تصاميم ل5 مطابخ حديثة من تصميم خبراء هوميفاي مع الصور والتفاصيل.