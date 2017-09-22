5أفكار جديدة للمطابخ الحديثة

هناك ثورة دائمة في تصاميم المطابخ لم تعد مثل مطابخ أجدادنا هي دائمًا في تطور، المطابخ الحديثة، الألوان الخفيفة، والمواد الثورية التي يسهل تنظيفها، هذه هي المطابخ التي يمكن تصميمها اليوم.
في هذا الموضوع سنعرض لكم خمس مطابخ أسبانية مختلفة ولكن لكل واحد منهم خصوصيته، على الرغم من أنها بسيطة جدًا وتعتمد على الحد الأدنى من العناصر إلا أن لها تفاصيل فريدة تجعل لها شخصية، مثل الفينيل المطبوع عليه أزهار، أو لمسة صفراء، كلها أفكار يمكنها تحويل المطبخ الخاص بك، دعنا نعرض لك مجموعة من تصاميم ل5 مطابخ حديثة من تصميم خبراء هوميفاي مع الصور والتفاصيل.
واحدة من المميزات التي جعلتنا نقدم لك هذا التصميم هو قدرته على الكبيرة على التخزين، الأبواب البيضاء تخفي ورائها أشياء كثيرة، على الرغم أن اللون الأبيض هو اللون الغالب أو بالأحرى هو اللون الوحيد إلا أنك لن تشعر بالرتابة منه أبدًا والسبب يرجع إلى الشريط المركزي الذي خلق نوع من التناقض مع اللون الأبيض وهي فكرة عملية جدًا.
طريقة واحدة لتزيين مطبخنا دون أن نضع شيء في غير موضعه وهي عن طريق الزهور والنباتات، يمكننا في أي أناء أو زجاجة نعيد تدويرها وتحويلها إلى أناء حديث، الآن يأتي السؤال أي نوع من النباتات ستستعين بها؟، لابد أن تكون من النوع الذي يمكن أن نعتني به داخل المطبخ، وتعتمد على الإضاءة المتوفرة في المطبخ لدينا لأنها تعطي لمسة جميلة في المطبخ .
هذا المطبخ حديث وعملي وبسيط لون أصفر حمضي، الواجهة العلوية من منطقة العمل بشكل يكسر تجانس هذا المشهد ليجلب لك إحساس بالسعادة والتفاؤل.
بعد الإصلاح المتكامل لكل غرف هذا البيت أخذ المطبخ دورًا مختلفًا في المنزل، الآن أصبح المطبخ مع جميع أجزائه تقدم لسكان هذا المنزل مناطق مختلفة مع استخدامات مختلفة، شبه الجزيرة المركزية أصبحت نقطة قوة يمكنك جعلها بار لتناول الطعام أعلاها.
هذا التصميم شعاره البساطة، على الرغم من أن الصورة افتراضية إلا أن تفاصيل المطبخ واضحة وبألوان محايدة وواضحة بأجهزة معدنية، تبدو الجدران وكأنها من الحجر المنحوت لكنها في الواقع هي من الأسمنت الصغير ، وعلى الرغم من أن هذه المواد لا تستخدم في هذه المساحات إلا انها في هذا التصميم أكثر من مثالية.
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