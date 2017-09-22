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5أفكار جديدة للمطابخ الحديثة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
SOTO DE VIÑUELAS - COCINA ARALAR, IPUNTO INTERIORISMO IPUNTO INTERIORISMO مطبخ
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هناك ثورة دائمة في تصاميم المطابخ لم تعد مثل مطابخ أجدادنا هي دائمًا في تطور، المطابخ الحديثة، الألوان الخفيفة، والمواد الثورية التي يسهل تنظيفها، هذه هي المطابخ التي يمكن تصميمها اليوم. 

في هذا الموضوع سنعرض لكم خمس مطابخ أسبانية مختلفة ولكن لكل واحد منهم خصوصيته، على الرغم من أنها بسيطة جدًا وتعتمد على الحد الأدنى من العناصر إلا أن لها تفاصيل فريدة تجعل لها شخصية، مثل الفينيل المطبوع عليه أزهار، أو لمسة صفراء، كلها أفكار يمكنها تحويل المطبخ الخاص بك، دعنا نعرض لك مجموعة من تصاميم ل5 مطابخ حديثة من تصميم خبراء هوميفاي مع الصور والتفاصيل.   

الديكور المنزلي

Islas Marquesas - Detalles , IPUNTO INTERIORISMO IPUNTO INTERIORISMO مطبخ
IPUNTO INTERIORISMO

IPUNTO INTERIORISMO
IPUNTO INTERIORISMO
IPUNTO INTERIORISMO

واحدة من المميزات التي جعلتنا نقدم لك هذا التصميم هو قدرته على الكبيرة على التخزين، الأبواب البيضاء تخفي ورائها أشياء كثيرة، على الرغم أن اللون الأبيض هو اللون الغالب أو بالأحرى هو اللون الوحيد إلا أنك لن تشعر بالرتابة منه أبدًا والسبب يرجع إلى الشريط المركزي الذي خلق نوع من التناقض مع اللون الأبيض وهي فكرة عملية جدًا.   

التزيين بالزهور

Duquesa , Pulse Interior Design SL Pulse Interior Design SL مطبخ
Pulse Interior Design SL

Pulse Interior Design SL
Pulse Interior Design SL
Pulse Interior Design SL

طريقة واحدة لتزيين مطبخنا دون أن نضع شيء في غير موضعه وهي عن طريق الزهور والنباتات، يمكننا في أي أناء أو زجاجة نعيد تدويرها وتحويلها إلى أناء حديث، الآن يأتي السؤال أي نوع من النباتات ستستعين بها؟، لابد أن تكون من النوع الذي يمكن أن نعتني به داخل المطبخ، وتعتمد على الإضاءة المتوفرة في المطبخ لدينا لأنها تعطي لمسة جميلة في المطبخ .

أصفر حمضي

SOTO DE VIÑUELAS - COCINA ARALAR, IPUNTO INTERIORISMO IPUNTO INTERIORISMO مطبخ
IPUNTO INTERIORISMO

IPUNTO INTERIORISMO
IPUNTO INTERIORISMO
IPUNTO INTERIORISMO

هذا المطبخ حديث وعملي وبسيط لون أصفر حمضي، الواجهة العلوية من منطقة العمل بشكل يكسر تجانس هذا المشهد ليجلب لك إحساس بالسعادة والتفاؤل. 

تحول الجدار إلى صورة

REFORMA DE COCINA, MIMESIS INTERIORISMO MIMESIS INTERIORISMO مطبخ
MIMESIS INTERIORISMO

MIMESIS INTERIORISMO
MIMESIS INTERIORISMO
MIMESIS INTERIORISMO

بعد الإصلاح المتكامل لكل غرف هذا البيت أخذ المطبخ دورًا مختلفًا في المنزل، الآن أصبح المطبخ مع جميع أجزائه تقدم لسكان هذا المنزل مناطق مختلفة مع استخدامات مختلفة، شبه الجزيرة المركزية أصبحت نقطة قوة يمكنك جعلها بار لتناول الطعام أعلاها. 

صورة افتراضية

MEETING POINT, soma [arquitectura imasd] soma [arquitectura imasd] مطبخ
soma [arquitectura imasd]

soma [arquitectura imasd]
soma [arquitectura imasd]
soma [arquitectura imasd]

هذا التصميم شعاره البساطة، على الرغم من أن الصورة افتراضية إلا أن تفاصيل المطبخ واضحة وبألوان محايدة وواضحة بأجهزة معدنية، تبدو الجدران وكأنها من الحجر المنحوت لكنها في الواقع هي من الأسمنت الصغير ، وعلى الرغم من أن هذه المواد لا تستخدم في هذه المساحات إلا انها في هذا التصميم أكثر من مثالية. 

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