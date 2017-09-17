6 أفكار رائعة لغرفة طفل رضيع ذات مساحة صغيرة

من المتعارف عليه والشائع أن مساحة بيتك يجب أن تزيد بما يتناسب مع عدد أفراد أسرتك، فبمجرد وصول طفل صغير يبدأ البعض في البحث عن منزل بحجم أكبر وعدد غرف أكثر. لكن قد لا يصلح هذا الحل مع الكثير وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. فما يجب عليك فعله هو استغلال مساحات بيتك بذكاء وهذا ما سنتحدث عنه في مقال اليوم.

فعندما يصل مولودك الجديد لا حاجة لتخصيص غرفة خاصة به إذا لم يكن الأمر بهذة السهولة لكن هناك طرق لتخصيص مساحات لأغراض طفلك في حدود المتاح. كل ما تحتاجه هو بعض الابداع والأفكار الجديدة من خارج الصندوق وسوف تفاجئ بما يمكن تحقيقه في منزلك كغرفة لرضيعك.

إذا كنت مقبل على تصميم غرقة الرضيع وتحتاج بعض الإرشادات فتابعنا اليوم..