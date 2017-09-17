6 أفكار رائعة لغرفة طفل رضيع ذات مساحة صغيرة

من المتعارف عليه والشائع أن مساحة بيتك يجب أن تزيد بما يتناسب مع عدد أفراد أسرتك، فبمجرد وصول طفل صغير يبدأ البعض في البحث عن منزل بحجم أكبر وعدد غرف أكثر. لكن قد لا يصلح هذا الحل مع الكثير وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. فما يجب عليك فعله هو استغلال مساحات بيتك بذكاء وهذا ما سنتحدث عنه في مقال اليوم.
فعندما يصل مولودك الجديد لا حاجة لتخصيص غرفة خاصة به إذا لم يكن الأمر بهذة السهولة لكن هناك طرق لتخصيص مساحات لأغراض طفلك في حدود المتاح. كل ما تحتاجه هو بعض الابداع والأفكار الجديدة من خارج الصندوق وسوف تفاجئ بما يمكن تحقيقه في منزلك كغرفة لرضيعك.
إذا كنت مقبل على تصميم غرقة الرضيع وتحتاج بعض الإرشادات فتابعنا اليوم..
عند إختيار أثاث للمساحات الصغيرة فإحرص على إختيار أصغر الأحجام والذي يناسب الوظيفة بالإضافة للمساحة التي سيتم وضعه بها. كما يمكنك استغلال مساحات مهملة مثل الأركان أو حائط غير مستغل.
احرص على استخدام ألوان هادئة لغرفة الرضيع وابتعد عن الألوان القوية والتباين الصارخ. حيث أن للألوان الهادئة أثر في خلق عمق واتساع للفراغ كما أنها تسهل حركة العين والذي يظهر الغرفة بالتبعية بشكل أكبر من حجمها الطبيعي.
في أي غرفة محدودة المساحة فإن الاستخدام الصحيح لكل شبر فيها يصنع فارق كبير. فيمكنك استغلال الحوائط لتعليق الأرفف والخزانات العلوية كما يمكنك استغلال مساحة ما تحت سرير الرضيع لوضع الصناديق أو السلال. كما يمكنك أيضاً تصميم طاولة تغير الرضيع بحيث تكون مساحة تخزينية خاصة بها بعض الأرفف والأدراج لوضع أغراض الرضيع.
في المساحات الضيقة من الأفضل اللجوء لأثاث متعدد الاستخدامات. فهناك الكثير من الأفكار وخاصة للأسرة والتي تتناسب مع غرف الأباء أو تمكنك من استخدام أثاث الغرفة بشكل آخر مثل وجود خزانة مع طاولة تغير الحفاضات ملحقة بها أو طيها في حالة عدم الحاجة اليها في حالة المساحات الضيقة.
أحد الأفكار الذكية لجعل غرفة الرضيع الصغيرة تبدو بشكل أكبر هي بطلاء الحائط بلون فاتح أو مميز ليشتت الانتباه عن صغر المساحة. كما يمكنك ايضاً اختيار ورق حائط مميز بألوان أنيقة ونقوشات مميزة لتناسب غرفة رضيع.
إذا كنت تستخدم الغرف المخصصة لرضيعك في الصباح لاستخدام آخر كمكتب أو غرفة ضيوف فيمكنك تصميم الغرفة بحيث تكون مرنة وقابلة للتنقل عن طريق اختيار عناصر سهلة النقل وخفيفة أو إضافة عجل لتحريك السرير وباقي الأثاث ليسهل الحركة مع مراعاة اعتبارات السلامة بالإضافة للعوامل الجمالية والوظيفية.
كما يمكنك الاستعانة بأثاث إضافي متعدد الاستخدامات بالمثل.
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