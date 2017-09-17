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6 أفكار رائعة لغرفة طفل رضيع ذات مساحة صغيرة

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify غرف الرضع Grey
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من المتعارف عليه والشائع أن مساحة بيتك يجب أن تزيد بما يتناسب مع عدد أفراد أسرتك، فبمجرد وصول طفل صغير يبدأ البعض في البحث عن منزل بحجم أكبر وعدد غرف أكثر. لكن قد لا يصلح هذا الحل مع الكثير وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. فما يجب عليك فعله هو استغلال مساحات بيتك بذكاء وهذا ما سنتحدث عنه في مقال اليوم.

فعندما يصل مولودك الجديد لا حاجة لتخصيص غرفة خاصة به إذا لم يكن الأمر بهذة السهولة لكن هناك طرق لتخصيص مساحات لأغراض طفلك في حدود المتاح. كل ما تحتاجه هو بعض الابداع والأفكار الجديدة من خارج الصندوق وسوف تفاجئ بما يمكن تحقيقه في منزلك كغرفة لرضيعك.

إذا كنت مقبل على تصميم غرقة الرضيع وتحتاج بعض الإرشادات فتابعنا اليوم..

كل شئ بحجم أصغر

Habitación Baby , Naromi Design Naromi Design غرف الرضع خشب White
Naromi Design

Naromi Design
Naromi Design
Naromi Design

عند إختيار أثاث للمساحات الصغيرة فإحرص على إختيار أصغر الأحجام والذي يناسب الوظيفة بالإضافة للمساحة التي سيتم وضعه بها. كما يمكنك استغلال مساحات مهملة مثل الأركان أو حائط غير مستغل.

ألوان متناسقة

Cuarto de gemelos, D.I. Pilar Román D.I. Pilar Román غرف الرضع
D.I. Pilar Román

D.I. Pilar Román
D.I. Pilar Román
D.I. Pilar Román

احرص على استخدام ألوان هادئة لغرفة الرضيع وابتعد عن الألوان القوية والتباين الصارخ. حيث أن للألوان الهادئة أثر في خلق عمق واتساع للفراغ كما أنها تسهل حركة العين والذي يظهر الغرفة بالتبعية بشكل أكبر من حجمها الطبيعي.

لا تضيع أي مساحة

​Moonlight Cot Bed homify غرف الرضع خشب White
homify

​Moonlight Cot Bed

homify
homify
homify

في أي غرفة محدودة المساحة فإن الاستخدام الصحيح لكل شبر فيها يصنع فارق كبير. فيمكنك استغلال الحوائط لتعليق الأرفف والخزانات العلوية كما يمكنك استغلال مساحة ما تحت سرير الرضيع لوضع الصناديق أو السلال. كما يمكنك أيضاً تصميم طاولة تغير الرضيع بحيث تكون مساحة تخزينية خاصة بها بعض الأرفف والأدراج لوضع أغراض الرضيع.

أثاث عملي

Grey Cot & Chest homify غرف الرضع Grey
homify

Grey Cot & Chest

homify
homify
homify

في المساحات الضيقة من الأفضل اللجوء لأثاث متعدد الاستخدامات. فهناك الكثير من الأفكار وخاصة للأسرة والتي تتناسب مع غرف الأباء أو تمكنك من استخدام أثاث الغرفة بشكل آخر مثل وجود خزانة مع طاولة تغير الحفاضات ملحقة بها أو طيها في حالة عدم الحاجة اليها في حالة المساحات الضيقة.

حائط مميز

homify غرفة الأطفالأسرة نوم
homify

homify
homify
homify

أحد الأفكار الذكية لجعل غرفة الرضيع الصغيرة تبدو بشكل أكبر هي بطلاء الحائط بلون فاتح أو مميز ليشتت الانتباه عن صغر المساحة. كما يمكنك ايضاً اختيار ورق حائط مميز بألوان أنيقة ونقوشات مميزة لتناسب غرفة رضيع.

اجعلها متنقلة

Lambs Baby Cot With Wheels & Bottom Drawer homify غرف الرضع خشب White
homify

Lambs Baby Cot With Wheels & Bottom Drawer

homify
homify
homify

إذا كنت تستخدم الغرف المخصصة لرضيعك في الصباح لاستخدام آخر كمكتب أو غرفة ضيوف فيمكنك تصميم الغرفة بحيث تكون مرنة وقابلة للتنقل عن طريق اختيار عناصر سهلة النقل وخفيفة أو إضافة عجل لتحريك السرير وباقي الأثاث ليسهل الحركة مع مراعاة اعتبارات السلامة بالإضافة للعوامل الجمالية والوظيفية.

Cuarto de gemelos, D.I. Pilar Román D.I. Pilar Román غرف الرضع
D.I. Pilar Román

D.I. Pilar Román
D.I. Pilar Román
D.I. Pilar Román

كما يمكنك الاستعانة بأثاث إضافي متعدد الاستخدامات بالمثل.

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