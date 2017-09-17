5 أعمال منزلية يومية لها أثار صحية رائعة

الكثير منا لا يحب القيام بالمهام الخاصة بالبيت فكلنا نريد أن تستغرق هذه المهام القليل من الوقت لننعم بحياة مريحة وهادئة. لكن لا يوجد منها مفر فيجب علينا تنظيف وترتيب منازلنا طالما كنا نستخدمها.
لكن ماذا لو قلت لكم أن هذه المهام قد يكون لها مردود نفسي وصحي رائع، فالكثير من الدراسات وجدت أن القيام بالمهام البسيطة يومياً يمكنها أن تساعدك في تحسين حياتك بوجه عام. فقد تظن أن غسيل الصحون أو تنظيف المنزل ما هو إلا مجهود ووقت ضائع ولكن اليوم دعنا نغير لك وجهة نظرك.
قد تظن أن ترتيب سريرك لا داعي له ففي الليل سترجع لتنام لتفسد ترتيبه مرة أخرى. لكن لترتيب السرير أثر أكبر وأعمق حيث أنه يؤثر على يومك كله بشكل ايجابي كما أنه يفتح أفاق جديدة من الايجابية و الانتاجية بالإضافة أنه يشعرك بالانجاز والتنظيم وسيجعلك تستقبل اليوم بصدر رحب.
لاسيما أثره على المدى البعيد والذي يمكن أن ندركه من الدراسات التي أثبتت أن هؤلاء والذين يقوموا بترتيب أسرتهم كل يوم يحظوا بنوم أكثر هدوء وراحة.
للزراعة عدة فوائد فهي تجعل منزلك يبدو بمظهر أجمل، تحسن المزاج، تنقي الجو كما أن لها فائدة رائعة يحظى بها من يعتنوا بالنباتات بأنفسهم حيث أثبتت الدراسات أن لهؤلاء فرصة أقل بنسبة 30% للحصول على نوبات القلبية.
بعض الدراسات الحديثة وجدت أن هؤلاء من يعيشون في بيئات فوضوية يكونوا معرضين بنسبة 77% للوزن الزائد أو السمنة. لكن لا يمكننا جزم الأسباب لكن ما يمكننا قوله أن تنظيفك للبيت سيساهم في حركتك المستمرة كما أن نتيجة لنظام ونظافة بيتك يومياً ستشعر بتحسن ملحوظ في حياتك وبالتالي سيؤثر على قراراتك الأخرى من تناول وجبات صحية أو ممارسة الرياضة وهكذا.
كما ذكرنا من قبل فإن فوائد الزراعة عديدة، ولكن هذه المرة نركز على زراعة الخضروات والفاكهة أو النباتات المزهرة. فهناك دراسة نرويجية أثبتت أن هؤلاء المصابين بالاكتئاب والذين يقضون 6 ساعات في الاسبوع لزراع النباتات بأنفسهم تكون النتيجة تحسن ملحوظ في أعراض الاكتئاب. كما يستمر التحسن إلا أن تختفي الأعراض تماماً. هذا يشمل لمس التربة بيديك، حيث أن لها أثر سحري لمقاومة الأعراض بالإضافة لإمكانيتك لرؤية النتيجة النهائية والتي تشعرك بالانتاج والانجاز.
عند غسل الصحون فإنك تتعرض لعملية مكررة والذي يعد له أثر ايجابي حيث أن التركيز في هذه العمليات المكررة له أثر مهدئ. يمكنك تغير وجهة نظرك عن غسل الصحون كوقت ومجهود ضائع والبدئ بالتركيز في المهمة والتدريب على تهدئة نفسك والاستمتاع بالعملية بدلاً من جعلها مضيعة للوقت أو حمل عليك.
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