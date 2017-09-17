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5 أعمال منزلية يومية لها أثار صحية رائعة

Marwa Hasan Marwa Hasan
VARANDA DE APARTAMENTO - MORUMBI-SP., Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. بلكونة أو شرفة
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الكثير منا لا يحب القيام بالمهام الخاصة بالبيت فكلنا نريد أن تستغرق هذه المهام القليل من الوقت لننعم بحياة مريحة وهادئة. لكن لا يوجد منها مفر فيجب علينا تنظيف وترتيب منازلنا طالما كنا نستخدمها. 

لكن ماذا لو قلت لكم أن هذه المهام قد يكون لها مردود نفسي وصحي رائع، فالكثير من الدراسات وجدت أن القيام بالمهام البسيطة يومياً يمكنها أن تساعدك في تحسين حياتك بوجه عام. فقد تظن أن غسيل الصحون أو تنظيف المنزل ما هو إلا مجهود ووقت ضائع ولكن اليوم دعنا نغير لك وجهة نظرك.

1.ترتيب سريرك في الصباح يزيد من إنتاجيتك خلال اليوم

Modern New Home in Hampstead - guest bedroom Black and Milk | Interior Design | London غرفة نومأسرة نوم guest bedroom,red,green,black lamp
Black and Milk | Interior Design | London

Modern New Home in Hampstead – guest bedroom

Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London

قد تظن أن ترتيب سريرك لا داعي له ففي الليل سترجع لتنام لتفسد ترتيبه مرة أخرى. لكن لترتيب السرير أثر أكبر وأعمق حيث أنه يؤثر على يومك كله بشكل ايجابي كما أنه يفتح أفاق جديدة من الايجابية و الانتاجية بالإضافة أنه يشعرك بالانجاز والتنظيم وسيجعلك تستقبل اليوم بصدر رحب.

لاسيما أثره على المدى البعيد والذي يمكن أن ندركه من الدراسات التي أثبتت أن هؤلاء والذين يقوموا بترتيب أسرتهم كل يوم يحظوا بنوم أكثر هدوء وراحة.

2.الزراعة تحميك من النوبات القلبية

Monochrome Planter Collection rigby & mac المنزلديكورات واكسسوارات
rigby &amp; mac

Monochrome Planter Collection

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

للزراعة عدة فوائد فهي تجعل منزلك يبدو بمظهر أجمل، تحسن المزاج، تنقي الجو كما أن لها فائدة رائعة يحظى بها من يعتنوا بالنباتات بأنفسهم حيث أثبتت الدراسات أن لهؤلاء فرصة أقل بنسبة 30% للحصول على نوبات القلبية.

3.تنظيم الفوضى تفقدك بعض الوزن

Khalkedon House, Escapefromsofa Escapefromsofa غرفة المعيشة نحاس/برونز Wood effect
Escapefromsofa

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

بعض الدراسات الحديثة وجدت أن هؤلاء من يعيشون في بيئات فوضوية يكونوا معرضين بنسبة 77% للوزن الزائد أو السمنة. لكن لا يمكننا جزم الأسباب لكن ما يمكننا قوله أن تنظيفك للبيت سيساهم في حركتك المستمرة كما أن نتيجة لنظام ونظافة بيتك يومياً ستشعر بتحسن ملحوظ في حياتك وبالتالي سيؤثر على قراراتك الأخرى من تناول وجبات صحية أو ممارسة الرياضة وهكذا.

4.زراعة النباتات المزهرة والمثمرة تقلل فرص الاكتئاب

VARANDA DE APARTAMENTO - MORUMBI-SP., Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. بلكونة أو شرفة
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.

Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.

كما ذكرنا من قبل فإن فوائد الزراعة عديدة، ولكن هذه المرة نركز على زراعة الخضروات والفاكهة أو النباتات المزهرة. فهناك دراسة نرويجية أثبتت أن هؤلاء المصابين بالاكتئاب والذين يقضون 6 ساعات في الاسبوع لزراع النباتات بأنفسهم تكون النتيجة تحسن ملحوظ في أعراض الاكتئاب. كما يستمر التحسن إلا أن تختفي الأعراض تماماً. هذا يشمل لمس التربة بيديك، حيث أن لها أثر سحري لمقاومة الأعراض بالإضافة لإمكانيتك لرؤية النتيجة النهائية والتي تشعرك بالانتاج والانجاز.

5.غسل الصحون يقلل القلق والتوتر

The Leicestershire Kitchen in the Woods by deVOL deVOL Kitchens مطبخ Blue
deVOL Kitchens

The Leicestershire Kitchen in the Woods by deVOL

deVOL Kitchens
deVOL Kitchens
deVOL Kitchens

عند غسل الصحون فإنك تتعرض لعملية مكررة والذي يعد له أثر ايجابي حيث أن التركيز في هذه العمليات المكررة له أثر مهدئ. يمكنك تغير وجهة نظرك عن غسل الصحون كوقت ومجهود ضائع والبدئ بالتركيز في المهمة والتدريب على تهدئة نفسك والاستمتاع بالعملية بدلاً من جعلها مضيعة للوقت أو حمل عليك.

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