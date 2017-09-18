أفكار لتصميم بلكونة صغيرة المساحة في منزلك

بالتأكيد ستقضي بعض الأوقات ليلاً في البلكونة تستمتع بنسمة الهواء الخفيفة، تقرأ كتابك المفضل أو تستمع لموسيقاك المفضلة، لذلك فالشرفة ليست للاستخدام في النهار فقط في بالتأكيد وهذا يعني أنك بالطبع ستحتاج إلى لمسات أنيقة للأضاءة في تصميم شرفتك لتلائم شرفتك أمسياتك في ليالي الصيف، لذلك كن حريصاً على اختيار مصابيح وسبوتات أضاءة مناسبة لتصميم ضرفتك، لتبدو الشرفة أنيقة ومشرقة وبالطبع أكثر أتساعاً.

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