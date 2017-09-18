أفكار لتصميم بلكونة صغيرة المساحة في منزلك

البلكونة هي قلب منزلك، فهي مساحة بسيطة تجعلك تتنفس من قلبك وتنعك بلحظات من الهدوء والمرح أيضاً، فلا أحد يستطيع أن ينكر دور البلكونةفي خلق لحظات من المرح والراحة في المنزل، حتى وان كانت مساحته صغيرة فهذا لا يعني انها بلا فائدة بالمرة، بل يمكنك استغلالها بطريقة جيدة لتصبح حقاً منطقة مثالية للأستمتاع بالهواء في منزلك وتقضية اوقاتك الخاصة بمرح، ولذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك من خلال هذا المقال أفكار بسيطة لاستغلال التصميم البلكونات صغيرة المساحة ببساطة في منزلك.
أضافة لمسة من النباتات الخضراء على تصميم بلكونة منزلك يجعلها تبدو مشرقة ومرحة وكأنها قطعة صغيرة من الجنة، خاصةً مع الحرص على وضع النباتات المختلفة في جميع جوانب الشرف فذلك يجعلها تبدو وكأنها حديقة مصغرة وليست مجرد شرفة في منزلك. لذلك كن حريصاً على اختيار نباتات بأطوال وأحجام مختلفة أو أختيار أشجار طويلة بسيطة في ركن من أركان الشرفة سيجعل الشرفة مبهجة ويجذب الأنظار إلى أعلى مما يعطي شعوراً أكثر بالأتساع، ثم قم برص بعض النباتات الصغيرة حولها أيضاً لمزيد من التناغم، أما إذا كانت مساحة الشرفة لا تسمح بذلك فلا بأس يمكنك زراعة حديقة رأسية صغيرة على أو وضع بعض الأصيصات من الزرع والنباتات على جدران الشرفة، فهذة الطريقة البسيطة ستضيف لك جمالاً خاصاً على تصميم الشرفة الخاصة بك.
أحرص على جعل البلكونة منطقة مريحة حقاً ومليئة بكل سبل الراحة من خلال أضافة جلسة بسيطة ومريحة تسمح لك بقضاء بعض الأوقات بصحبة عائلتك وأصدقائك أو حتى بصحبة نفسك تحتسي بعض القهوة وتقرأ كتابك المفضل، لذا كن حريصاً هلى اختيار مقاعد مريحة ومناسبة لمساحة الشرفة، على شبيل المثال يمكن أن تستعين بكرسيين وطاولة بسيطة مستديرة ستجعل الشرفة تبدو بسيطة وحميمية جداً أو إذا كانت مساحة الشرفة لديك صغيرة ولا تسمح بوضع جلسة كاملة من مقاعد وطاولة، يمكنك أن تقوم ببناء مقاعد في الجدار فهي عملية وتتيح لك الحركة بشكل حر أكثر في المكان.
كن مبتكراً فيما يخص تصميم البلكونة الخاصة بك، وأطلق العنان لخيالك لتضيف اللمسات الأبتكارية الأنيقة على تصميم شرفتك، فلا يوجد أي حدود أو قيود للأبتكار في تصميم الشرفة الخاصة بك، فعلى سبيل المثال يمكنك استخدام بعض المخدات الصغيرة ووضعها على الأرض للجلوس، أو وضع صينية على مقعد صغير لتصبح طاولة جانبية صغيرة تتيح لك وضع المشروبات ببساطة عليها.أو يمكنك استخدام الصناديق القديمة وطلائها بألوان مبهجة وتنصع منها مقاعد وطاولة صغيرة وبسيطة بتصميم مبهج، ولا تهمل اللمسات الديكورية كوضع تابلوه بسيطة أو زهرية أنيقة، وتذكر دائماً لا يوجد سقف أو حدوداً للأبداع في تصميم شرفتك.
الأرضيات دائماً من التفاصيل الهامة جداً في أي غرفة داخل المنزل، والأهتمام بها لا يقل أهمية عن الأهتمام بأي تفاصيل أخرى، لذلك تذكر دائماً أن ترك الأرضيات غير مغطاة وعارية يجعل الغرفة تبدو مهجورة وخالية من اي تفاصيل حميمية دافئة، لذلك أحرص على وضع سجادة صغيرة ذو نقوشات بسيطة لتغطية أرضيات الشرفة الخاصة بك، أو عوضاً عن ذلك يمكنك استخدام أرضيات من العشب الصناعي لتفترشها على أرضيات البلكونةالخاصة بك..
عندما نتحدث عن تصميم بلكونتك تذكر دائماً أن البساطة سر الجمال في كل شئ، لذلك عند اختيار تفاصيل الديكورات والأثاث داخل اياً كانت مساحتها سواء صغيرة أو كبيرة احرص دائماً أن تنعم تفاصيلها بالبساطة المطلقة، فعلى سبيل المثال اختيار بعض الكراسي الخفيفة سواء من الخشب أو البامبو مع طاولة زجاجية مستديرة في المنتصف من الأختيارات المثالية لأثاث شرفتك فهي لن تستهلك الكثير من المساحات وفي نفس الوقت خفيفة وسهلة الحركة.
بالتأكيد ستقضي بعض الأوقات ليلاً في البلكونة تستمتع بنسمة الهواء الخفيفة، تقرأ كتابك المفضل أو تستمع لموسيقاك المفضلة، لذلك فالشرفة ليست للاستخدام في النهار فقط في بالتأكيد وهذا يعني أنك بالطبع ستحتاج إلى لمسات أنيقة للأضاءة في تصميم شرفتك لتلائم شرفتك أمسياتك في ليالي الصيف، لذلك كن حريصاً على اختيار مصابيح وسبوتات أضاءة مناسبة لتصميم ضرفتك، لتبدو الشرفة أنيقة ومشرقة وبالطبع أكثر أتساعاً.
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