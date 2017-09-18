10 أفكار لكساء جدران الحمام

استخدام الكسوة لجدران الحمام من اللمسات البسيطة الأساسية التي تستطيع أن تضيف لحمام منزلك لمسة من جمال خاص لا تقاوم، بغض النظر عن عن نوع النمط والتصميم الذي تريده فلمسة واحدة وبسيطة فقط على جدران حمام المنزل تستطيع أن تعطيك النمط الذي تريده بمتهى السهولة، فهناك الكثير من مواد البناء والخامات التي ستساعدك على ذلك، على عكس في السابق فقد كانت كساء جدران الحمام قديماً مقتصراً على البلاستيك فق، أما اليوم فالوضع أختلف تماماً وأصبح هناك العديد من المواد الطبيعية والخامات والتي سنقدمها لكم اليوم هنا من خلال هذا المقال.
لطالما كانت اللمسة الخشبية من اللمسات الدافئة والمميزة في أي ديكورات أو تصميم، وهنا نرى نموذج تصميم لحمام عصري استعان فيه المصمم باللتفاصيل الخشبية في كسوة جدران هذا الحمام، فنرى هنا الألواح الخشبية بلونها البني الدافئ تغطي جدران الحمام بالكامل مع لمسة من الأسمنت الطبيعي بلونه الرمادي الحيادي الأنيق في تصميم تلك الأرضيات، ولكن ضروري جداً إذا كنت ستستعين بالألواح الخشبية في تصميم الحمام مراعاة اختيار أنواع من الخشب المعالج عند فالخشب المعالج يعمل على امتصاص الرطوبة من الحمام وبالتالي لن يتعرض الحمام للجير والعفن بسهولة.
للمسة حجرية جمال من نوع خاص، فنرى هنا نموذجاً بسيطاً لتصميم جدران حمام بكسوة من الحجر الأنيق بلونه البيج الدافئ، مع سبوتات الأضاءة واللمسات الديكورية الأمنيقة التي خلقت أطلالو حميميو مفعمة بالأناقة واللمسات الديكورية الخلابة.
كساء الجدران من التفاصيل الديكورية التي تجعلك تحصل على أي تصميم ونمط تريده بسهولة شديدة، ونرى في هذا التصميم نموذجاً مختلفاً لحمام يغمره الخشب في تصميم كلاً من أرضياته وجدرانه، مع لمسة من الشفافية في تصميم كابينة الدش تلك من الزجاج.
لمسات الخشب الدافئة تعود مرة أخرى لكن بلمسة فنية خاصة، أضافت على الحمام أطلالة مبتكرة وجذابة من خلال تلك الرسومات البسيطة والرائعة على الخشب باللون الأزرق المميز الذي اندمج بطريقة فنية مميزة مع اللون الأزرق الأنيق في رسومات الحائط.
إذا كنت ترغب في لمسة مميز ة ومختلفة استعن باللمسة السويدية في تصميم حمامك، التصميم السويدي بشكل عام تصميماً يشبه تصميمات الساونا، فنجد كلاً من جدران الحمام والسقف و الأرضيات أيضاً مكسوة بالكامل من الخشب بلونه البيج الدافئ، من خلال الاستعانة بالألواح الخشبية وتوزيعها بطريقة أفقية جذاب تشبه تصميم الساونا، بالأضافة إلى أن التوزيع الأفقي للألواح الخشبية يضمن لك شعوراً بالأتساع داخل الحمام.
أما هنا فنحد بصدد تصميماً لحمام أكثر من رائع يشبه كثيراً تصميم الكوخ الشاطئي، فتشعر أن لا تدرك حقاً إذا كان تصميماً لحمام أم هو مجرد تصميم بسيط لكوخ على الشاطئ، استخدم المصمم الخشب أيضاً هنا ولكن بطريقة مختلفة بعض الشئ، فنجد ألواح الخشب باللون البيج الدافئ تغطي ركنا من أركان الحمام، بينما تغطي الواح الخشب باللون الأزرق الركن الأخر، يمكننا أن نرى التنوع اللوني بين الأزرق والأبيض في تصميم الحمام وكيف خلق أطلالة رائعة من الجمال الخاص في التصميم ليتجرد تماماً تصميم هذا الحمام من التقليدية.
مرة أخرة نرى الخشب ولكن هنا في تصميم هذا الحمام، تضيف لمسة ألواح الخشب لمسة معاصر مختلفة، نرى هنا تصميماً مثالياً لكسوة جدران الحمام من الخشب بلونه البني الدافئ، يمتزج مع تفاصيل من اللون الأبيض الحيادي المشرق الذي استطاع أن يخلق استاعاً بصرياً هائلاً خاصةً مع وجود تلك المرايات وسبوتات الأضاءة.
نرى هنا تصميماً اخر مميزاً لكسوة جدران الحمام من الفسيفساء الأنيق بلونه الرمادي الساطع الذي امتزج مع اللون الأبيض لباقي جدران الحمام بطريقة أكثر من رائعة، الفسيفساء أو الموازييك من المواد الفخمة التي تضيف دائماً حضوراً خاصاً على أي تصميم، وهما كان لوقعها في تصميم كسوة جدران الحمام مع لمسة الأضاءة والمرايات واقعاً مشرقاً وأنيقاً بطريقة أكثر من رائعة وأطلالة مشرقة ومميزة.
الرخام من المواد التي تعتبر باهظة الثمن بعض الشئ ويكلف الكثير عند اختياره في أي تصميم، لكنه يعطيك الكثير من الرقي والفخامة التي لا حدود لها، ونرى هنا في تصميم كسوة جدران هذا الحمام كيف استعان المصمم بالرخام الأبيض الساطع ذو الخطوط الرمادية الأنيقة في تصميم كسوة جدران الحمام مع بعض التفاصيل الخشبية الدافئة في الديكورات والأثاث.
أما غذا كنت تبحث عة كسوة لجدران الحمام تنبض بالجمال والبساطة الشديدة عليك بأختيار تصميمات البلاط الملون بنقوشاته المبهجة وتفاصيله اللونية الأنيقة، فنرى هنا نموذجاً لحمام صممت كسوة جدرانه بالكامل من البلاط الملون بطريقة مرحة وبسيطة.
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