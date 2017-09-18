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10 أفكار لكساء جدران الحمام

منة اسماعيل منة اسماعيل
CASA ROTI, Estudio Meraki Estudio Meraki حمام
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استخدام الكسوة لجدران الحمام من اللمسات البسيطة الأساسية التي تستطيع أن تضيف  لحمام منزلك لمسة من جمال خاص  لا تقاوم، بغض النظر عن عن نوع النمط والتصميم  الذي تريده فلمسة واحدة وبسيطة فقط  على جدران حمام المنزل  تستطيع أن تعطيك النمط الذي تريده بمتهى السهولة، فهناك الكثير من مواد البناء والخامات التي  ستساعدك على ذلك،  على عكس في السابق فقد كانت كساء جدران الحمام قديماً  مقتصراً على البلاستيك فق، أما  اليوم فالوضع أختلف تماماً وأصبح هناك العديد من المواد الطبيعية والخامات والتي سنقدمها لكم اليوم هنا من خلال هذا المقال.

1- لمسة خشبية دافئة

CASA ROTI, Estudio Meraki Estudio Meraki حمام
Estudio Meraki

Estudio Meraki
Estudio Meraki
Estudio Meraki

لطالما كانت اللمسة الخشبية من اللمسات الدافئة والمميزة في أي ديكورات أو  تصميم، وهنا نرى نموذج  تصميم لحمام عصري استعان فيه المصمم باللتفاصيل الخشبية في كسوة جدران هذا الحمام، فنرى هنا الألواح الخشبية بلونها البني الدافئ تغطي جدران الحمام بالكامل مع لمسة من الأسمنت الطبيعي بلونه الرمادي الحيادي الأنيق في تصميم تلك الأرضيات، ولكن ضروري جداً إذا كنت ستستعين بالألواح الخشبية في تصميم الحمام مراعاة اختيار أنواع من الخشب المعالج عند  فالخشب المعالج يعمل على  امتصاص الرطوبة من الحمام وبالتالي لن يتعرض الحمام للجير والعفن بسهولة.

2- أطلالة حجرية

Umbau EFH Buchrain, MALMENDIER Innenarchitektur MALMENDIER Innenarchitektur حمام
MALMENDIER Innenarchitektur

MALMENDIER Innenarchitektur
MALMENDIER Innenarchitektur
MALMENDIER Innenarchitektur

للمسة حجرية جمال من نوع خاص،  فنرى هنا نموذجاً بسيطاً لتصميم جدران حمام بكسوة من الحجر الأنيق بلونه البيج الدافئ، مع سبوتات الأضاءة واللمسات الديكورية الأمنيقة التي خلقت أطلالو حميميو مفعمة بالأناقة واللمسات الديكورية الخلابة.

3- تفاصيل عصرية حالمة

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos حمام
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

كساء الجدران من التفاصيل الديكورية التي تجعلك تحصل على أي تصميم ونمط تريده بسهولة شديدة، ونرى في هذا التصميم نموذجاً مختلفاً لحمام يغمره الخشب في تصميم كلاً من أرضياته وجدرانه، مع لمسة من الشفافية في تصميم كابينة الدش تلك من الزجاج.

4- لمسة خاصة من المحيط

Shoaling Fish, Jo Downs Jo Downs حمام
Jo Downs

Shoaling Fish

Jo Downs
Jo Downs
Jo Downs

لمسات الخشب الدافئة تعود مرة أخرى لكن بلمسة فنية خاصة، أضافت على الحمام أطلالة مبتكرة وجذابة من خلال تلك الرسومات البسيطة والرائعة على الخشب باللون الأزرق المميز الذي اندمج بطريقة فنية مميزة مع اللون الأزرق الأنيق في رسومات الحائط.

5- تصميم سويدي

あおいやね, 尾日向辰文建築設計事務所 尾日向辰文建築設計事務所 حمام
尾日向辰文建築設計事務所

尾日向辰文建築設計事務所
尾日向辰文建築設計事務所
尾日向辰文建築設計事務所

إذا كنت ترغب في لمسة  مميز ة ومختلفة استعن باللمسة السويدية في تصميم حمامك،  التصميم السويدي بشكل عام تصميماً يشبه تصميمات  الساونا، فنجد كلاً من جدران الحمام والسقف و الأرضيات أيضاً  مكسوة بالكامل من الخشب  بلونه البيج الدافئ، من خلال الاستعانة بالألواح الخشبية  وتوزيعها بطريقة أفقية جذاب تشبه تصميم الساونا، بالأضافة إلى أن التوزيع الأفقي للألواح الخشبية يضمن لك شعوراً بالأتساع داخل الحمام.

6- حمام أم كوخ شاطئي

H's HOUSE, dwarf dwarf حمام
dwarf

dwarf
dwarf
dwarf

أما هنا فنحد بصدد تصميماً لحمام أكثر من رائع يشبه كثيراً تصميم الكوخ الشاطئي، فتشعر أن لا تدرك حقاً إذا كان تصميماً لحمام أم هو مجرد تصميم بسيط لكوخ على الشاطئ، استخدم المصمم الخشب أيضاً هنا ولكن بطريقة مختلفة بعض الشئ، فنجد ألواح الخشب باللون البيج الدافئ تغطي ركنا من أركان الحمام، بينما تغطي الواح الخشب باللون الأزرق الركن الأخر، يمكننا أن نرى التنوع اللوني بين الأزرق والأبيض في تصميم الحمام وكيف خلق أطلالة رائعة من الجمال الخاص في التصميم ليتجرد تماماً تصميم هذا الحمام من التقليدية.

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7- تفاصيل معاصرة

Architettura & Servizi by falper, Architettura & Servizi Architettura & Servizi حمامديكورات
Architettura &amp; Servizi

Architettura & Servizi
Architettura &amp; Servizi
Architettura & Servizi

مرة أخرة نرى الخشب ولكن هنا في تصميم هذا الحمام، تضيف لمسة ألواح الخشب لمسة معاصر مختلفة، نرى هنا تصميماً مثالياً لكسوة جدران الحمام من الخشب بلونه البني الدافئ، يمتزج مع تفاصيل من اللون الأبيض الحيادي المشرق الذي استطاع أن يخلق استاعاً بصرياً هائلاً خاصةً مع وجود تلك المرايات وسبوتات الأضاءة.

8- الفسيفساء لمسة خاصة

Contemporary Bathroom and Lighting homify حمام
homify

Contemporary Bathroom and Lighting

homify
homify
homify

نرى هنا تصميماً اخر مميزاً لكسوة جدران الحمام من الفسيفساء الأنيق بلونه الرمادي الساطع الذي امتزج مع اللون الأبيض لباقي جدران الحمام بطريقة أكثر من رائعة، الفسيفساء أو الموازييك من المواد الفخمة التي تضيف دائماً حضوراً خاصاً على أي تصميم، وهما كان لوقعها في تصميم كسوة جدران الحمام مع لمسة الأضاءة والمرايات واقعاً مشرقاً وأنيقاً بطريقة أكثر من رائعة وأطلالة مشرقة ومميزة.

9- لمسة جذابة من الرخام

Mieszkanie MiM, 081 architekci 081 architekci حمام
081 architekci

081 architekci
081 architekci
081 architekci

الرخام من المواد التي تعتبر باهظة الثمن بعض الشئ ويكلف الكثير عند اختياره في أي تصميم،  لكنه يعطيك الكثير من الرقي والفخامة التي لا حدود لها، ونرى هنا في تصميم كسوة جدران هذا الحمام كيف استعان المصمم بالرخام الأبيض الساطع ذو الخطوط الرمادية الأنيقة في تصميم كسوة جدران الحمام مع بعض التفاصيل الخشبية الدافئة في الديكورات  والأثاث.

10- لمسة البلاط الملون

homify حمام
homify

homify
homify
homify

أما غذا كنت تبحث عة كسوة لجدران الحمام تنبض بالجمال والبساطة الشديدة عليك بأختيار تصميمات البلاط الملون بنقوشاته المبهجة وتفاصيله اللونية الأنيقة، فنرى هنا نموذجاً لحمام صممت كسوة جدرانه بالكامل من البلاط الملون بطريقة مرحة وبسيطة.

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كيف تختار لون الحمام المناسب
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