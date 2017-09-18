10 أفكار لكساء جدران الحمام

استخدام الكسوة لجدران الحمام من اللمسات البسيطة الأساسية التي تستطيع أن تضيف لحمام منزلك لمسة من جمال خاص لا تقاوم، بغض النظر عن عن نوع النمط والتصميم الذي تريده فلمسة واحدة وبسيطة فقط على جدران حمام المنزل تستطيع أن تعطيك النمط الذي تريده بمتهى السهولة، فهناك الكثير من مواد البناء والخامات التي ستساعدك على ذلك، على عكس في السابق فقد كانت كساء جدران الحمام قديماً مقتصراً على البلاستيك فق، أما اليوم فالوضع أختلف تماماً وأصبح هناك العديد من المواد الطبيعية والخامات والتي سنقدمها لكم اليوم هنا من خلال هذا المقال.