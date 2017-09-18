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نصائح لأختيار طاولة القهوة في منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Indie Style Interiors - Cottesloe home, Perth Western Australia, Indie Style Interiors Indie Style Interiors غرفة المعيشة
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طاولة القهوة من التفاصيل الديكورية التي تخلق لمسة جمالية خاصة في تصميم غرفة المعيشة، وإذا كنت محبي تناول القهوة اثناء قراءة كتابك المفضل أو تناول المشروبات الساخنة اثناء مشاهدة التليفزيون ستحظى تلك الطاولة بالكثير من الحب وستصبح من القطع الديكورية المفضلة عندك، خاصةً أن طاولة القهوة من اللمسات الديكورية التي تخلق حيوية شديدة على تصميم غرفة المعيشة، هناك العديد من التصميمات والأنماط المختلفة لطاولات القهوة واختيار أي منها يعتمد على تصميم الغرفة لديك، ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لكم مجموعة نصائح وأفكار لتصميمات طاولة القهوة ستعجبك بالتأكيد وستلهمك بأختيار تصميم طاولتك الخاصة.

العديد من الأنماط والتصميمات

Lake side House, David Hales Interior Design David Hales Interior Design غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
David Hales Interior Design

Lake side House

David Hales Interior Design
David Hales Interior Design
David Hales Interior Design

يوجد العديد من أنماط وتصميمات طاولة القهوة التي تختلف بخاماتها المتنوعة وأشكالها الكثير، فنجد التصميمات الأشهر وهي التصميمات الخشبية للطاولات، ويوجد التصميمات الرخامية والزجاجية بلمستها الشفافة الأنيقة ويوجد أيضاً التصميمات المعدنية المصنوعة من النحاس والفضة وبالطبع لن ننسى عش الجداول وهي الطاولات الصغيرة المتداخلة معاً، واخيار  أي من تلك التصميمات يعتمد في الأساس على نمط الغرفة وتصميمها وتفاصيل ديكوراتها.

لمسات ديكورية

Indie Style Interiors - simply perfect living room style Indie Style Interiors غرفة المعيشة
Indie Style Interiors

Indie Style Interiors – simply perfect living room style

Indie Style Interiors
Indie Style Interiors
Indie Style Interiors

أختيار التقاصيل واللمسات الديكورية لتزيين الطاولة الخاصة بك من الأشياء الضرية لخلق لمسة من الجمال على الغرفة بالكامل، واختياراتها يرجع أولاً وأخيراً لذوقم الشخصي وتصميم الطاولة لديك، فعلى سبيل المثال الطاولات الزجاجية يمكنك تزيينها بوضع الديكورات البسيطة والصغيرة مع أضافة بعض الصحف الملونة بطريقة عشوائية، وإذا كانت الطاولة كبيرة المساحة تستطيع تزيينها بمزهرية أنيقة أو صينية نحاسية مع بعض الأكواب، أو أضافة بعض الشموع بألوان جذابة أنيقة تلائم ألوان الغرفة.

دعونا نكتشف معاً بعض التصميمات المميزة لطاولات القهوة.

1- طاولة خشبية بسيطة مزودة برف صغير في الأسفل يسمح لك بتخزيين الأغراض بداخلها ووضع التفاصيل الديكورية البسيطة.

Oakland Large Square Coffee Table The Cotswold Company غرفة المعيشة خشب
The Cotswold Company

Oakland Large Square Coffee Table

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

2- طاولة بسيطة على طراز الشابي شيك البسيط مع أماكن تخزينية لتسمح لك بتخزين أغراضك.

Harper Coffee Table, swinging monkey designs swinging monkey designs غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
swinging monkey designs

Harper Coffee Table

swinging monkey designs
swinging monkey designs
swinging monkey designs

3- أمتزاج الخشب بلمسته الدافئة مع الزجاج كان أكثر من رائع في تصميم تلك الطاولة.

PL-033 Coffee Table İBELYA GROUP DAN. DIŞ TİCARET غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
İBELYA GROUP DAN. DIŞ TİCARET

PL-033 Coffee Table

İBELYA GROUP DAN. DIŞ TİCARET
İBELYA GROUP DAN. DIŞ TİCARET
İBELYA GROUP DAN. DIŞ TİCARET

4- طاولة ذو تصميم سداسي وسطح يشبة سطح المرايات لغرفة معيشة مليئة بالأناقة والفخامة.

Ebotse Estate, Tru Interiors Tru Interiors غرفة المعيشة
Tru Interiors

Tru Interiors
Tru Interiors
Tru Interiors

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5- طاولة من الخشب باللون البني الداكن وتفاصيل ديكورية بسيطة لغرفة معيشة على النمط العصري.

Coffee table Atelier Beba غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
Beba

Coffee table Atelier

Beba
Beba
Beba

6- طاولة خشبية بسيطة باللون الأصفر المبهج خلقت لمسة من البهجة والبساطة في غرفة المعيشة.

Pinkit, side table homify غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات MDF Yellow side table,coffee table,end table
homify

Pinkit, side table

homify
homify
homify

7- تصميم رائع وجذاب لطاولة خشبية ذو زخارف بسيطة باللون الأسود، اختار المصمم تلك المزهرية الجذابة لتزيين الطاولة بطريقة أنيقة.

Living room corner By Hedayat Ltd غرفة المعيشة coffee table
By Hedayat Ltd

Living room corner

By Hedayat Ltd
By Hedayat Ltd
By Hedayat Ltd

8- طاولة أخرى بتصميم مميز من الجلد بلونه البني الدافئ.

Harrod's Court, Anna Casa Anna Casa غرفة المعيشة
Anna Casa

Harrod's Court

Anna Casa
Anna Casa
Anna Casa

9- طاولة جذابة من النحاس ولمسات الزجاج المليئة بالشفافية.

Our Products, touched interiors touched interiors
touched interiors

Our Products

touched interiors
touched interiors
touched interiors

10- طاولة مميزة بتصميم عربي أخاذ من الخشب الأرابيسك.

our furniture collection, Englander Line Ltd Englander Line Ltd غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
Englander Line Ltd

our furniture collection

Englander Line Ltd
Englander Line Ltd
Englander Line Ltd

12- طاولة مليئة بالجمال في ظاهرها لمسة زجاجية شفافة وفي باطنها بلورات أورجوانية.

MOLECULES, LAURENTMULLER LAURENTMULLER غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
LAURENTMULLER

MOLECULES

LAURENTMULLER
LAURENTMULLER
LAURENTMULLER

13- تصميم رائع لطاولة قهوة تشعر وكأنك أمام بساط سحري.

Flying Carpet Coffee Table Duffy London غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
Duffy London

Flying Carpet Coffee Table

Duffy London
Duffy London
Duffy London

14- تصميم مميز وبسيط لعش الجداول مصمم من الخشب بلونه البيج الطبيعي الحيادي.

Hula Hoop, B+P architetti B+P architetti غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
B+P architetti

B+P architetti
B+P architetti
B+P architetti

15- تصميم مبتكر وجذاب لطاولة قهوة ذو قاعدة تشبه جذع الأشجار ولمسة من الشفافية في تصميم الزجاج.

homify غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
homify

homify
homify
homify

16- تصميم رائع لطاولة خشبية تناسب التصميمات العصرية لغرف المعيشة.

Coffee table stainless steel, edictum - UNIKAT MOBILIAR edictum - UNIKAT MOBILIAR غرفة المعيشة
edictum – UNIKAT MOBILIAR

Coffee table stainless steel

edictum - UNIKAT MOBILIAR
edictum – UNIKAT MOBILIAR
edictum - UNIKAT MOBILIAR

17- تصميم أنيق لطاولة مستديرة مصممة من الرخام بلونه الرمادي البسيط.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

18- طاولة خشبية بسيطة زينت بتفاصيل ديكورية مليئة بالبساطة والجمال.

​DABLIU COFFEE TABLE, Setsu & Shinobu Ito Setsu & Shinobu Ito غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
Setsu &amp; Shinobu Ito

​DABLIU COFFEE TABLE

Setsu & Shinobu Ito
Setsu &amp; Shinobu Ito
Setsu & Shinobu Ito

19- طاولة خشبية بتصميم عملي لغرفة معيشة عصرية وبسيطة.

bolighus Design, bolighus design bolighus design غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
bolighus design

bolighus design
bolighus design
bolighus design

20- طاولة بتصميم عربي ملئ بالبساطة والجمال.

Moroccan Wooden Large Coffee Table Moroccan Bazaar غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
Moroccan Bazaar

Moroccan Wooden Large Coffee Table

Moroccan Bazaar
Moroccan Bazaar
Moroccan Bazaar

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