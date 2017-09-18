نصائح لأختيار طاولة القهوة في منزلك

طاولة القهوة من التفاصيل الديكورية التي تخلق لمسة جمالية خاصة في تصميم غرفة المعيشة، وإذا كنت محبي تناول القهوة اثناء قراءة كتابك المفضل أو تناول المشروبات الساخنة اثناء مشاهدة التليفزيون ستحظى تلك الطاولة بالكثير من الحب وستصبح من القطع الديكورية المفضلة عندك، خاصةً أن طاولة القهوة من اللمسات الديكورية التي تخلق حيوية شديدة على تصميم غرفة المعيشة، هناك العديد من التصميمات والأنماط المختلفة لطاولات القهوة واختيار أي منها يعتمد على تصميم الغرفة لديك، ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لكم مجموعة نصائح وأفكار لتصميمات طاولة القهوة ستعجبك بالتأكيد وستلهمك بأختيار تصميم طاولتك الخاصة.
يوجد العديد من أنماط وتصميمات طاولة القهوة التي تختلف بخاماتها المتنوعة وأشكالها الكثير، فنجد التصميمات الأشهر وهي التصميمات الخشبية للطاولات، ويوجد التصميمات الرخامية والزجاجية بلمستها الشفافة الأنيقة ويوجد أيضاً التصميمات المعدنية المصنوعة من النحاس والفضة وبالطبع لن ننسى عش الجداول وهي الطاولات الصغيرة المتداخلة معاً، واخيار أي من تلك التصميمات يعتمد في الأساس على نمط الغرفة وتصميمها وتفاصيل ديكوراتها.
أختيار التقاصيل واللمسات الديكورية لتزيين الطاولة الخاصة بك من الأشياء الضرية لخلق لمسة من الجمال على الغرفة بالكامل، واختياراتها يرجع أولاً وأخيراً لذوقم الشخصي وتصميم الطاولة لديك، فعلى سبيل المثال الطاولات الزجاجية يمكنك تزيينها بوضع الديكورات البسيطة والصغيرة مع أضافة بعض الصحف الملونة بطريقة عشوائية، وإذا كانت الطاولة كبيرة المساحة تستطيع تزيينها بمزهرية أنيقة أو صينية نحاسية مع بعض الأكواب، أو أضافة بعض الشموع بألوان جذابة أنيقة تلائم ألوان الغرفة.
دعونا نكتشف معاً بعض التصميمات المميزة لطاولات القهوة.
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