كيف تختار لون الحمام المناسب

لا بأس من التغيير بالتأكيد وأضافة شيئاً جديداً على تصميم حمامك ينبض بالجمال، ولكن كما ذكرنا لا يوجد قواعد ثابتة لكن هذا لا يعني العشوائية في الأختيار، فكلما كان الأمر منسقاً، كلما بدا أكثر جمالك، وهناك بعض اللمسات الأساسية التي يجب مراعاتها عند اختيارك لألوان تصميم حمامك، كي يبدو جميلاً ومنسقاً. فيفضل أن تختار ألواناً حيادية لأثاث الحمام، كالحوض، والبانيو والمرحاض، مع اختيار ألوان قوية وصريحة لديكورات وسيراميك الحمام. ولكن هذة القاعدة أيضاً ليست قاعدة ثابتة بل هي من المفضلات في تصميم الحمام ويمكنك أن تخرج هذة القاعدة وأختيار ألوان صريحة لأثاث الحمام مع اختيار بالتة الألوان الحيادية للديكورات والسيراميك مع الحرص أن يبدو الأمر منسقاً ومتناغم.