الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

كيف تختار لون الحمام المناسب

منة اسماعيل منة اسماعيل
Studio apartment interior design, Lena Lobiv Interior Design Lena Lobiv Interior Design حمام
Loading admin actions …

الحمام من الغرف الأساسية في المنزل والذي ربما لا يحظى بالأهتمام الكافي مثل باقي الغرف، واختيار اللون المناسب للحمام من الأشياء الذي يحتار فيها البعض أحياناً، فيلجأ البعض للألوان الحيادية متجاهلاً اللمسات الجمالية أو اختيار الوان غير ملائمة تجعل الحمام يبدو أصغر وتؤثر على مساحاته، لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك بعض النصائح والأفكار التي ستعينك على اختيار لون حمامك المناسب.

ذوقك الجمالي هو الفاعدة الثابتة

Moradia Sintra, MRS - Interior Design MRS - Interior Design حمام Blue
MRS – Interior Design

MRS - Interior Design
MRS – Interior Design
MRS - Interior Design

أن التفاصيل الجمالية والجمال بشكل عام يعتبر شيئاً نسبياً بحتاً يختلف من شخصاُ لأخر بالتأكيد، فما تراه شيئاً جميلاً قد يراه الأخر شيئاً عادياً غير ملفتاً والعكس صحيح، فالأمر أولاً وأخيراً يعتمد على احتياجاتك وذوقك الشخصي، والأمر أيضاً كذلك عندما يتعلق بأختيارات التصميم والديكورات واختيارات الألوان، واختيار لون وتصميم الحمام لا يخضع لقواعد ثابتة، بل يعتمد في المقام الأول على ذوقك الشخصي ولكن يجب الحرص ومراعاة عنصر التنسيق أولاً بين تفاصيل الديكور والألوان وأثاث الحمام.

التغيير مرغوب بالتأكيد.

Bathroom interior design Lena Lobiv Interior Design حمام interior,interiordesign,bathroom,mosaic tile,bright colours,homedecor
Lena Lobiv Interior Design

Bathroom interior design

Lena Lobiv Interior Design
Lena Lobiv Interior Design
Lena Lobiv Interior Design

لا بأس من التغيير بالتأكيد وأضافة شيئاً جديداً على تصميم حمامك ينبض بالجمال، ولكن كما ذكرنا لا يوجد قواعد ثابتة لكن هذا لا يعني العشوائية في الأختيار، فكلما كان الأمر منسقاً، كلما بدا أكثر جمالك، وهناك بعض اللمسات الأساسية التي يجب مراعاتها عند اختيارك لألوان تصميم حمامك، كي يبدو جميلاً ومنسقاً. فيفضل أن تختار ألواناً حيادية لأثاث الحمام، كالحوض، والبانيو والمرحاض، مع اختيار ألوان قوية وصريحة لديكورات وسيراميك الحمام. ولكن هذة القاعدة أيضاً ليست قاعدة ثابتة بل هي من المفضلات في تصميم الحمام ويمكنك أن تخرج هذة القاعدة وأختيار ألوان صريحة لأثاث الحمام مع اختيار بالتة الألوان الحيادية للديكورات والسيراميك مع الحرص أن يبدو الأمر منسقاً ومتناغم.

1- حمام بتصميم مبهج لعب اللون الأصفر المشرق دوراً جمالياً جريئاً في تصميمه من خلال اللمسات الديكورية واللون الحيادي للتصميم بالكامل.

Compliment your decor by creating a focal point in your home with artwork & mirrors or adding a personal touch to your rooms with accessories & soft furnishings....., Graeme Fuller Design Ltd Graeme Fuller Design Ltd حمام
Graeme Fuller Design Ltd

Compliment your decor by creating a focal point in your home with artwork & mirrors or adding a personal touch to your rooms with accessories & soft furnishings… ..

Graeme Fuller Design Ltd
Graeme Fuller Design Ltd
Graeme Fuller Design Ltd

2- تصميم حمام رائع باللون الكريمي الحيادي أضاف تفاصيل مفعمة بالأناقة والبساطة مع اللون الأورجواني في تصميم الجدار عند منطقة الحوض.

Wall mounted basin with pink purple glass splashback Style Within حمام modern bathroom,wall mounted taps,wall hung WC,bathroom storage,bathroom lighting,wall hung basin,mirror cabinet,vinyl plank floor,small bathroom
Style Within

Wall mounted basin with pink purple glass splashback

Style Within
Style Within
Style Within

3- تصميم جذاب وبسيط لحمام مصمم بتدرجات رمادية حيادية ولمسة من اللون الأبيض البسيط.

City Centre Apartment, Northern Quarter, Manchester, UK, Flawless Concepts Ltd Flawless Concepts Ltd حمام
Flawless Concepts Ltd

City Centre Apartment, Northern Quarter, Manchester, UK

Flawless Concepts Ltd
Flawless Concepts Ltd
Flawless Concepts Ltd

4- تصميم مبهج لحمام ملئ باللمسات اللونية المرحة من البرتقالي والأحمر.

Basement Renovation - Ardsley House, Eisner Design Eisner Design حمام
Eisner Design

Eisner Design
Eisner Design
Eisner Design

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

5- تصميم مميز مفعم باللمسات الأورجوانية الهادئة والتفاصيل الحيادية للون البيج.

En-suit to master bedroom homify حمام سيراميك Beige bathroom,bathroom floor,bathroom sink,bathroom furniture
homify

En-suit to master bedroom

homify
homify
homify

6- للأسود دائماً جاذبية ورونق خاص، فهو من الألوان التي تخلق فخامة وجاذبية على أي تصميم خاصةً عندما تندمج مع ألوان أخرى فتعطي طلالة مليئة بالفخامة، وهنا نحن أمام حمام صمم باللون الأسود والأزرق المميز.

MOSAICS Matt 65 + FLAT Binário C20 homify حمامديكورات سيراميك ceramics,porcelain stoneware,bath,bathroom,bathroom floor,bathroom walls
homify

MOSAICS Matt 65 + FLAT Binário C20

homify
homify
homify

7- تصميم بسيط ورائع لحمام باللون الأسود والأبيض وتفاصيل ديكورية جذابة مليئة بالفخامة.

Ashton and Bentley , Sovereign Bathroom Centre Sovereign Bathroom Centre حمام دوش وأحواض إستحمام
Sovereign Bathroom Centre

Ashton and Bentley

Sovereign Bathroom Centre
Sovereign Bathroom Centre
Sovereign Bathroom Centre

8- لبالتة الوان الباستيل حضور خاص دائماً، وهنا استغلها المصمم في تصميمه لهذا الحمام مع لمسات الرمادي الحيادية البسيطة

Brick Tile Series Tileflair جدران
Tileflair

Brick Tile Series

Tileflair
Tileflair
Tileflair

9- حمام جذاب ملئ بالتفاصيل البسيطة والألوان الحيادية الهادئة لتصميم حمام مثالي.

valle dei casali, stefania eugeni stefania eugeni حمام
stefania eugeni

stefania eugeni
stefania eugeni
stefania eugeni

10- ألوان دافئة ومزيجاً بين الدهبي، والبيج والبني في تصميم حمام مميز على النمط الشرقي.

Engraved door homify شبابيك و أبوابأبواب خشب Wood effect
homify

Engraved door

homify
homify
homify

11- وهنا نرى مزيجاً رائعاً بين الألوان الحيادية المتمثلة في لمسة البيج والتفاصيل الحيوية للألوان المبهجة الصريحة التي استعان بهاالمصمم.

Angel Gallardo, Feller Herc Arquitectura Feller Herc Arquitectura حمام
Feller Herc Arquitectura

Feller Herc Arquitectura
Feller Herc Arquitectura
Feller Herc Arquitectura

12- تصميم بسيط لحمام امتزجت فيه لمسات البنفسجي مع اللون الأبيض الحيادي.

Bathroom Roselind Wilson Design حمام bathroom,modern,contemporary,tiles,interior design
Roselind Wilson Design

Bathroom

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

13- لون واحد حيادي فقط لعب دور البطولة في تصميم هذا الحمام وهو الأبيض مع التفاصيل الزخرفية الجذابة للون الرمادي.

Black&White waves Pixers حمام wall mural,wallpaper,paper,boats,waves,,'
Pixers

Black&White waves

Pixers
Pixers
Pixers

14- مرة أخرى يعود اللون البيج الحيادي ليغمر تصميم هذا الحمام ويعطيه جمال خاص.

Double storey extension for artist in Bishopston, Bristol Dittrich Hudson Vasetti Architects حمام
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Double storey extension for artist in Bishopston, Bristol

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

15- تصميم مميز وأنيق لحمام باللون الأخضر المبهج مع لمسات مفعمة بالجمال في ديكورات الحمام.

7 BATHROOMS FOR 7 STORIES, Lineabeta Lineabeta حمام
Lineabeta

7 BATHROOMS FOR 7 STORIES

Lineabeta
Lineabeta
Lineabeta

16- اللون الوردي الرقيق مع تفاصيل الأبيض الحيادي كان سبب خلق تلك اللمسة الفنية في تصميم الحمام.

homify حمام Purple/Violet
homify

homify
homify
homify

17- تصميم مميز ستقع في غرامة باللون الأوروجواني الصافي وتفاصيل البيج الحيادية الأنيقة.

Modern Bathroom Casa Più Arredamenti modern bathroom
Casa Più Arredamenti

Modern Bathroom

Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti

18- لمسة دافئة بسيطة من الخشب بلونه الطبيعي الدافئ جعلت تصميم هذا الحمام مميز حقاً.

Natural Bathroom Casa Più Arredamenti natural bathroom
Casa Più Arredamenti

Natural Bathroom

Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti

19- مزيج من اللون الأسود والزيتوني وتفاصيل البيج الحيادية الأنيقة صنعت ما يكفي من الجمال في تصميم هذا الحمام كما نرى.

Casa Horizonte, VMArquitectura VMArquitectura حمام أسمنت
VMArquitectura

VMArquitectura
VMArquitectura
VMArquitectura

20- تصميم بسيط لحمام باللون الأبيض الحيادي ولمسة جذابة من اللون الأزق جعلت هذا الحمام ينبض بالبساطة والجمال.

Spare bahtroom homify حمام سيراميك White bathroom,bathroom sink,bathroom mirror,small bathroom
homify

Spare bahtroom

homify
homify
homify

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: منزل يتألق بسحر الألوان النحاسية

5 أعمال منزلية يومية لها أثار صحية رائعة
شاركنا برأيك أي من تلك الألوان أحببت أكثر؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً