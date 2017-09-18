كيف تختار لون الحمام المناسب

الحمام من الغرف الأساسية في المنزل والذي ربما لا يحظى بالأهتمام الكافي مثل باقي الغرف، واختيار اللون المناسب للحمام من الأشياء الذي يحتار فيها البعض أحياناً، فيلجأ البعض للألوان الحيادية متجاهلاً اللمسات الجمالية أو اختيار الوان غير ملائمة تجعل الحمام يبدو أصغر وتؤثر على مساحاته، لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك بعض النصائح والأفكار التي ستعينك على اختيار لون حمامك المناسب.
أن التفاصيل الجمالية والجمال بشكل عام يعتبر شيئاً نسبياً بحتاً يختلف من شخصاُ لأخر بالتأكيد، فما تراه شيئاً جميلاً قد يراه الأخر شيئاً عادياً غير ملفتاً والعكس صحيح، فالأمر أولاً وأخيراً يعتمد على احتياجاتك وذوقك الشخصي، والأمر أيضاً كذلك عندما يتعلق بأختيارات التصميم والديكورات واختيارات الألوان، واختيار لون وتصميم الحمام لا يخضع لقواعد ثابتة، بل يعتمد في المقام الأول على ذوقك الشخصي ولكن يجب الحرص ومراعاة عنصر التنسيق أولاً بين تفاصيل الديكور والألوان وأثاث الحمام.
لا بأس من التغيير بالتأكيد وأضافة شيئاً جديداً على تصميم حمامك ينبض بالجمال، ولكن كما ذكرنا لا يوجد قواعد ثابتة لكن هذا لا يعني العشوائية في الأختيار، فكلما كان الأمر منسقاً، كلما بدا أكثر جمالك، وهناك بعض اللمسات الأساسية التي يجب مراعاتها عند اختيارك لألوان تصميم حمامك، كي يبدو جميلاً ومنسقاً. فيفضل أن تختار ألواناً حيادية لأثاث الحمام، كالحوض، والبانيو والمرحاض، مع اختيار ألوان قوية وصريحة لديكورات وسيراميك الحمام. ولكن هذة القاعدة أيضاً ليست قاعدة ثابتة بل هي من المفضلات في تصميم الحمام ويمكنك أن تخرج هذة القاعدة وأختيار ألوان صريحة لأثاث الحمام مع اختيار بالتة الألوان الحيادية للديكورات والسيراميك مع الحرص أن يبدو الأمر منسقاً ومتناغم.
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