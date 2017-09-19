كيف تختار ألوان الركنة المناسبة لغرفة المعيشة؟

تحتوي منازلنا على ركن لغرفة المعيشة وبالتأكيد يبدع كل منا في اختيار قطع الأثاث فيها، والحصول على منطقة معيشة مميزة وجميلة لجلسة راحة واسترخاء مميزة، وبالطبع كل منا يديه ذوق مختلف عن الاّخر، ولذلك نحن نقدم لك اليوم في هذا المقال مجموعة من الأشكال والألوان المختلفة لركنة غرفة المعيشة قد التي تناسب ذوقك واحتياجاتك، والاّن نتركك مع الصور والألوان..
إذا كنت من مُحبين هذا اللون عليك أن تختاره وسط أجواء مناسبة تتألق في اغلبها الدرجات الفاتحة، وهذا لكي يظهر بأناقته عن طريق وضوح كل شيء من حوله، هنا قد تم استخدام التركواز في ركنة غرفة المعيشة على القماش نفسه، مع الخشب الأوف وايت والدهانات البيضاء فيبدو رائعًا ومتألقًا.
الرمادي الفاتح حيادي وأنيق وهو اختيار رائع لمُحبي البساطة والهدوء، بالإضافة إلى ذلك فهو يناسب كل الديكورات والاختيارات، يمكنك اختيار ألوان حارة معه كالأحمر او النبيتي أو الأخضر الغامق أو الألوان القاتمة كالأسود، والألوان الباردة كالأبيض والأوف وايت والبيج الفاتح ويتألق أيضًا مع الباركيه والسيراميك والرخام.. فلك حرية الاختيار هنا لأنه يظهر بطريقة رائعة مع كل شيء.
هل سبق لك أن استخدمت هذا اللون في منزلك؟ .. إذا أردت حقًا استخدامه فيجب عليك ان تضع في اعتبارك دهانات الجدران المحيطة به بحيث تكون ألوان فاتحة لأنه وبالفعل سيفقد زهوته إذا تم إحاطته بدهانات وتفاصيل قاتمة.
حسب العديد من الدراسات المختلفة فإن الأبيض هو أنقى الألوان وأكثرها راحة نفسية للفرد، ولذلك يمكنك الاعتماد عليه في ركنة غرفة المعيشة للحصول على هذه الراحة المنتظرة.. ويمكنك أن تستخدم معه الأبيض، أو ألوان مختلفة أخرى في دهانات الجدران.
البلو بلاك من أكثر الألوان روعة وأناقة، يمتاز بسحر خاص وقوة وحدة ملحوظة لا يغرم بها إلا الأقوياء، ولكن لا تملك معه إلا أن تستخدم ألوان فاتحة وساطعة كالأبيض، وذلك للحد من قتامته وحتى لا تنتشر الكاّبة في أرجاء الغرفة.
اللون الأحمر لون جريء وقوي وزاهي، يمكنه أن يضفي لقطات من المرح في الغرفة، وهنا الأحمر يتألق في ركنة من الجلد وسط ألوان فاتحة تظهر جماله، ويمكنك دمجه أيضًا مع الأسود فهو يعطي رونق ساحر وخاص مع الأسود أيضًا، ومن الأفضل للأحمر ان يأتي بمفرده ولا تختلط به ألوان أخرى داخل الركنة كما ترى في هذا المثال.
لهذا اللون سحره الخاص وأناقة غير عادية تصاحبه أينما كان، وهنا تظهر هذه الاناقة في ركنة صغيرة تُزينها الوسائد الملونة ويحيطها الألوان الفاتحة للجدران والأرضية الباركيه، وإضاءة عالية، ويمكنك استخدام الوسائد الملونة بألوان زاهية وفاتحة مثل البينك والأحمر والأصفر وسوف تلاحظ أنها أصبحت جميلة بشكل خاص.
هل لديك الجرأة الكافية لاستخدام الأسود في منزلك؟… يعتقد البعض أنه يبعث القتامة في المكان، ولكن دعونا ننظر إلى فخامته واناقته التي تسحر هذه المنطقة، ركنة من القماش الأسود والوسائد السوداء في غرفة معيشة مطلية بالدهانات البيضاء وأرضية من السيراميك الأبيض أيضًا.. لا تحتاج معه إطلاقًا للألوان القاتمة وذلك حتى لا تتسبب في كاّبة.
إن اختيار مجموعة من الألوان الفاتحة للحصول على مزيج رائع يبدو أمرًا رائعًا ويعطي إطلالة مليئة بالبهجة والحيوية لغرفة المعيشة الخاصة بك، وهنا على سبيل المثال الأخضر الفاتح مع البرتقالي الفاتح والأصفر والأرجواني في تداخل رائع لعمل مزيج مميز يعطي إطلالة رائعة للركنة.
بإمكان اللون البُني الذي اعتمد عليه الكثيرين وأصبح لونًا كلاسيكي أن يكون الاّن غاية في الجمال والأناقة لمنزلك، هكذا يكون حينما يتم استخدامه مع ألوان ودهانات فاتحة وسجادة أنيقة بالرسوم الهندسية الملونة كهذه، وإضاءة عالية تجعل من السهل الرؤية والوضوح.
لون الرومانسية والهدوء هذا هو اللون الموف حينما يتم استخدامه في ركنة غرفة المعيشة الخاصة بك، وبإمكانك استخدام الألوان الفاتحة والأرضية الباركيه معه للحصول على أجواء رائعة ومميزة، ووسائد ملونه بالأصفر قد تكون الأنسب له على الإطلاق، وبامكانك أيضًا استخدام البينك معه للمسة جميلة.
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