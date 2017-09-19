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كيف تختار ألوان الركنة المناسبة لغرفة المعيشة؟

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
homify غرفة المعيشة
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تحتوي منازلنا على ركن لغرفة المعيشة وبالتأكيد يبدع كل منا في اختيار قطع الأثاث فيها، والحصول على منطقة معيشة مميزة وجميلة لجلسة راحة واسترخاء مميزة، وبالطبع كل منا يديه ذوق مختلف عن الاّخر، ولذلك نحن نقدم لك اليوم في هذا المقال مجموعة من الأشكال والألوان المختلفة لركنة غرفة المعيشة قد التي تناسب ذوقك واحتياجاتك، والاّن نتركك مع الصور والألوان..

1. التركواز الغامق

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

إذا كنت من مُحبين هذا اللون عليك أن تختاره وسط أجواء مناسبة تتألق في اغلبها الدرجات الفاتحة، وهذا لكي يظهر بأناقته عن طريق وضوح كل شيء من حوله، هنا قد تم استخدام التركواز في ركنة غرفة المعيشة على القماش نفسه، مع الخشب الأوف وايت والدهانات البيضاء فيبدو رائعًا ومتألقًا.

2. الرمادي الفاتح

House by River side, Matos Architects Matos Architects غرفة المعيشة خشب نقي Wood effect
Matos Architects

House by River side

Matos Architects
Matos Architects
Matos Architects

الرمادي الفاتح حيادي وأنيق وهو اختيار رائع لمُحبي البساطة والهدوء، بالإضافة إلى ذلك فهو يناسب كل الديكورات والاختيارات، يمكنك اختيار ألوان حارة معه كالأحمر او النبيتي أو الأخضر الغامق أو الألوان القاتمة كالأسود، والألوان الباردة كالأبيض والأوف وايت والبيج الفاتح ويتألق أيضًا مع الباركيه والسيراميك والرخام.. فلك حرية الاختيار هنا لأنه يظهر بطريقة رائعة مع كل شيء.

3. الأخضر الليموني

اختيار اثاث منزلي مناسب لغرفة المعيشة او الصالة House Market for Decor & furniture المنزلأغراض منزلية
House Market for Decor &amp; furniture

اختيار اثاث منزلي مناسب لغرفة المعيشة او الصالة

House Market for Decor & furniture
House Market for Decor &amp; furniture
House Market for Decor & furniture

هل سبق لك أن استخدمت هذا اللون في منزلك؟ .. إذا أردت حقًا استخدامه فيجب عليك ان تضع في اعتبارك دهانات الجدران المحيطة به بحيث تكون ألوان فاتحة لأنه وبالفعل سيفقد زهوته إذا تم إحاطته بدهانات وتفاصيل قاتمة.

4. الأبيض الكريمي

Appartamento privato pieno di luce, Studio D73 Studio D73 غرفة المعيشة
Studio D73

Studio D73
Studio D73
Studio D73

حسب العديد من الدراسات المختلفة فإن الأبيض هو أنقى الألوان وأكثرها راحة نفسية للفرد، ولذلك يمكنك الاعتماد عليه في ركنة غرفة المعيشة للحصول على هذه الراحة المنتظرة.. ويمكنك أن تستخدم معه الأبيض، أو ألوان مختلفة أخرى في دهانات الجدران.

5. البلو بلاك !

本[bon].집2, AAPA건축사사무소 AAPA건축사사무소 غرفة المعيشة
AAPA건축사사무소

AAPA건축사사무소
AAPA건축사사무소
AAPA건축사사무소

البلو بلاك من أكثر الألوان روعة وأناقة، يمتاز بسحر خاص وقوة وحدة ملحوظة لا يغرم بها إلا الأقوياء، ولكن لا تملك معه إلا أن تستخدم ألوان فاتحة وساطعة كالأبيض، وذلك للحد من قتامته وحتى لا تنتشر الكاّبة في أرجاء الغرفة.

6. الأحمر

Moderne recreatiewoning, Bongers Architecten Bongers Architecten غرفة المعيشة
Bongers Architecten

Bongers Architecten
Bongers Architecten
Bongers Architecten

اللون الأحمر لون جريء وقوي وزاهي، يمكنه أن يضفي لقطات من المرح في الغرفة، وهنا الأحمر يتألق في ركنة من الجلد وسط ألوان فاتحة تظهر جماله، ويمكنك دمجه أيضًا مع الأسود فهو يعطي رونق ساحر وخاص مع الأسود أيضًا، ومن الأفضل للأحمر ان يأتي بمفرده ولا تختلط به ألوان أخرى داخل الركنة كما ترى في هذا المثال. 

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7. الأرجواني الغامق

SMZT-HOUSE, 門一級建築士事務所 門一級建築士事務所 غرفة المعيشة
門一級建築士事務所

門一級建築士事務所
門一級建築士事務所
門一級建築士事務所

لهذا اللون سحره الخاص وأناقة غير عادية تصاحبه أينما كان، وهنا تظهر هذه الاناقة في ركنة صغيرة تُزينها الوسائد الملونة ويحيطها الألوان الفاتحة للجدران والأرضية الباركيه، وإضاءة عالية، ويمكنك استخدام الوسائد الملونة بألوان زاهية وفاتحة مثل البينك والأحمر والأصفر وسوف تلاحظ أنها أصبحت جميلة بشكل خاص.

8. الأسود سيد الألوان

C House, 夏沐森山設計整合 夏沐森山設計整合 غرفة المعيشة
夏沐森山設計整合

夏沐森山設計整合
夏沐森山設計整合
夏沐森山設計整合

هل لديك الجرأة الكافية لاستخدام الأسود في منزلك؟… يعتقد البعض أنه يبعث القتامة في المكان، ولكن دعونا ننظر إلى فخامته واناقته التي تسحر هذه المنطقة، ركنة من القماش الأسود والوسائد السوداء في غرفة معيشة مطلية بالدهانات البيضاء وأرضية من السيراميك الأبيض أيضًا.. لا تحتاج معه إطلاقًا للألوان القاتمة وذلك حتى لا تتسبب في كاّبة.

9. مزيج من الألوان

LA ACADEMIA JULIO DONÁ, MDV Arquitectura MDV Arquitectura غرفة المعيشة
MDV Arquitectura

MDV Arquitectura
MDV Arquitectura
MDV Arquitectura

إن اختيار مجموعة من الألوان الفاتحة للحصول على مزيج رائع يبدو أمرًا رائعًا ويعطي إطلالة مليئة بالبهجة والحيوية لغرفة المعيشة الخاصة بك، وهنا على سبيل المثال الأخضر الفاتح مع البرتقالي الفاتح والأصفر والأرجواني في تداخل رائع لعمل مزيج مميز يعطي إطلالة رائعة للركنة.

10. البُني لم يعد تقليدي

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

بإمكان اللون البُني الذي اعتمد عليه الكثيرين وأصبح لونًا كلاسيكي أن يكون الاّن غاية في الجمال والأناقة لمنزلك، هكذا يكون حينما يتم استخدامه مع ألوان ودهانات فاتحة وسجادة أنيقة بالرسوم الهندسية الملونة كهذه، وإضاءة عالية تجعل من السهل الرؤية والوضوح.

11. الموف الفاتح

The Nook, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects غرفة المعيشة
Hall + Bednarczyk Architects

The Nook

Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects

لون الرومانسية والهدوء هذا هو اللون الموف حينما يتم استخدامه في ركنة غرفة المعيشة الخاصة بك، وبإمكانك استخدام الألوان الفاتحة والأرضية الباركيه معه للحصول على أجواء رائعة ومميزة، ووسائد ملونه بالأصفر قد تكون الأنسب له على الإطلاق، وبامكانك أيضًا استخدام البينك معه للمسة جميلة.

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