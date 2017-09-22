9 أفكار تخزينية بسيطة لجعل منزلك منظم

إذا كان لدينا حلول للتخزين لابد أن يكون الهدف الرئيسي منها أن نحقق النظام في البيت بدلًا عن الفوضى، الرفوف والأدراج تساعدنا على جعل كل شيء في مكانه دون التخلي عن الشعور بالهدوء، لذا يجب أن تكون الخزانات في منزلنا منظمة ومقسمة بشكل جيد.
الأبواب المنزلقة تسهل علينا أيضًا غلق مساحة التخزين بطريقة سهلة وسريعة دون اللجوء إلى أعمال معقدة ومكلفة، لذا ينصحك الخبراء باتباع هذه النصائح ليبدو منزلك منظم.
يجب أن يسير الديكور والنظام جنبًا إلى جنب، باب الخزانة مصنوع من الخشب البتولا الأبيض يبشر بإمكانية امتلاكك لمنطقة غسيل أنيقة، يمكنك وضع الغسالة بداخلها لتتم عملية الغسيل دون إزعاج، وفي المساحة العلوية أرفف للملابس المطوية.
يجب أن يكون هناك عمق وارتفاع محدد بينها بين بعضها حتى لا نهدر مساحتها، حتى تستطيع تخزين الأشياء التي تساعد في تنظيم حياتك اليومية توفيرًا لوقتك.
تكرار سعة التخزين خلق المزيد من الشخصية مع الأبواب الأنيقة التي من شأنها أن تخصص لكل شيء منطقة خاصة به، الأدراج العلوية والسفلية شفافة تتيح رؤية ما بداخلها دون فتحها.
المجوهرات والأحزمة وغيرها من الملحقات يمكنك تخزينها داخل درج كبير مقسم من الداخل، هذه الفواصل تسمح لك أن تكون هناك مساحة محددة لكل شيء، وبالتالي القطع الصغيرة لن تضيع في الدرج.
تصميم هذا المخزن استثنائيَا ولابد أن يكون باللون الأبيض لنستطيع رؤية بوضوح ما لدينا وننظر إلى الرفوف ونظام التثبيت الخاص بك، وهو يتكون من شريط دعم لكل الأرفف مع إمكانية تغيير الارتفاع دون أي تعقيد، هذا النظام جيد جدًا في غرف الدراسة والأطفال المراهقين مع رف للكرة .
أفضل حل للتخزين هو استخدام أنظمة التعليق، مع بعض الثقوب في الجدار مساحة إضافية ويمكنك رفع سلال وخراطيم حتى السلم، لا تنسى أن كل شيء سيكون وراء الباب المنزلق أنيق جدًا.
هذه الأرفف اقتصادية جدًا يمكنك استخدامها في الجراج وأيضًا في غرفة الغسيل، أو في غرف الشباب والمراهقين مثل هذا الخيار.
لتوفير المزيد من مساحة التخزين وإعطاء غرفة الطفل لمسة شخصية، أرفف مفتوحة لتخزين اللعب الخاصة به، بالإضافة إلى سلال من الأسلاك قابلة للإزالة تجعل الغرفة أكثر مرونة، كل هذا مُغطى بأبواب منزلقة.
لقراءة المقال التالي اضغط هنا: أفكار لصالونات انتقائية جريئة