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9 أفكار تخزينية بسيطة لجعل منزلك منظم

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة نوم خشب White
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إذا كان لدينا حلول للتخزين لابد أن يكون الهدف الرئيسي منها أن نحقق النظام في البيت بدلًا عن الفوضى، الرفوف والأدراج تساعدنا على جعل كل شيء في مكانه دون التخلي عن الشعور بالهدوء، لذا يجب أن تكون الخزانات في منزلنا منظمة ومقسمة بشكل جيد. 

الأبواب المنزلقة تسهل علينا أيضًا غلق مساحة التخزين بطريقة سهلة وسريعة دون اللجوء إلى أعمال معقدة ومكلفة، لذا ينصحك الخبراء باتباع هذه النصائح ليبدو منزلك منظم. 

1- أبواب منزلقة لحمام متعدد الوظائف

Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH حمام خشب Brown
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

يجب أن يسير الديكور والنظام جنبًا إلى جنب، باب الخزانة مصنوع من الخشب البتولا الأبيض يبشر بإمكانية امتلاكك لمنطقة غسيل أنيقة، يمكنك وضع الغسالة بداخلها لتتم عملية الغسيل دون إزعاج، وفي المساحة العلوية أرفف للملابس المطوية. 

2- الأبيض والأرفف المضيئة

Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH حمام خشب White
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

يجب أن يكون هناك عمق وارتفاع محدد بينها بين بعضها حتى لا نهدر مساحتها، حتى تستطيع تخزين الأشياء التي تساعد في تنظيم حياتك اليومية توفيرًا لوقتك. 

3- الحانات والأدراج المعلقة الشفافة

Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة نوم زجاج White
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

تكرار سعة التخزين خلق المزيد من الشخصية مع الأبواب الأنيقة التي من شأنها أن تخصص لكل شيء منطقة خاصة به، الأدراج العلوية والسفلية شفافة تتيح رؤية ما بداخلها دون فتحها. 

4- كل شيء في مكانه المخصص له

Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة نوم خشب White
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

المجوهرات والأحزمة وغيرها من الملحقات يمكنك تخزينها داخل درج كبير مقسم من الداخل، هذه الفواصل تسمح لك أن تكون هناك مساحة محددة لكل شيء، وبالتالي القطع الصغيرة لن تضيع في الدرج.   

5- الأكسسوارات والملحقات التي يمكنك رؤيتها بوضوح لتحصل على ما تريد دون عناء

Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة نوم معدن White
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

6- مخزن لجميع عناصر الطعام

Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ معدن White
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

تصميم هذا المخزن استثنائيَا ولابد أن يكون باللون الأبيض لنستطيع رؤية بوضوح ما لدينا وننظر إلى الرفوف ونظام التثبيت الخاص بك، وهو يتكون من شريط دعم لكل الأرفف مع إمكانية تغيير الارتفاع دون أي تعقيد، هذا النظام جيد جدًا في غرف الدراسة والأطفال المراهقين مع رف للكرة .

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7- مع السنانير يمكنك تعليق خراطيم أو سلم

Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مرآب~ كراج معدن Metallic/Silver
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

أفضل حل للتخزين هو استخدام أنظمة التعليق، مع بعض الثقوب في الجدار مساحة إضافية ويمكنك رفع سلال وخراطيم حتى السلم، لا تنسى أن كل شيء سيكون وراء الباب المنزلق أنيق جدًا. 

8- الأرفف الشواية

Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مرآب~ كراج معدن Metallic/Silver
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

هذه الأرفف اقتصادية جدًا يمكنك استخدامها في الجراج وأيضًا في غرفة الغسيل، أو في غرف الشباب والمراهقين مثل هذا الخيار. 

9- لغرفة الأطفال

Ideen für das Kinderzimmer, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الأطفالمخزن
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

لتوفير المزيد من مساحة التخزين وإعطاء غرفة الطفل لمسة شخصية، أرفف مفتوحة لتخزين اللعب الخاصة به، بالإضافة إلى سلال من الأسلاك قابلة للإزالة تجعل الغرفة أكثر مرونة، كل هذا مُغطى بأبواب منزلقة. 

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