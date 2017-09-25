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19 مدخل على الطراز المودرن سينال اعجابك

Marwa Hasan Marwa Hasan
Sanierung Siedlungshaus, Architekturbüro Heike Krampitz Architekturbüro Heike Krampitz
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في مقالتنا في هيوميفاي نعرض لكم بشكل مستمر ومتكرر كيف يمكن لكل بيت أن يكون له تصميم فردي ومميز بالاهتمام بالتفاصيل الصغيرة والصحيحة والمناسبة لكل بيت وبيئة. أحد هذه التفاصيل هي المداخل المناسبة والتي تجذب انتباه كل الزوار بشكل سريع وتعطي انطباع عن منازلكم وعن شخصياتكم. 

فأياً كان إختيار الطراز الخاص بالواجهات أو المداخل سواء كان على الطراز الريفي أو حتى بإختياركم أشكال غريبة وغير معتادة وألوان مميزة فكل الإختيارات مطروحة. من أجل الحصول على أفكار تابعنا لترى اختيارنا من بين 19 تصميم مميز للمداخل حتى تتمكن من الحصول على الهام لكيفية تصميم مداخل منازلكم بشكل يعبر عن شخصياتكم وتصاميم منازلكم.

1.اكسسوارات أنيقة ولامعة من الستانليس ستيل تلفت الانتباه لمدخل بيتك

homify أبواب رئيسية
homify

homify
homify
homify

2.باستخدام خامتين متباينتين في الملمس والشكل واللون فقد أخذ المدخل والتغطية العلوية طراز مودرن أنيق

ELK Effizienzhaus 220 , ELK Fertighaus GmbH ELK Fertighaus GmbH شبابيك
ELK Fertighaus GmbH

ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH

3.مدخل البيت هنا لا يضاهيه أي شئ، حيث يصاحبه حديقة صغيرة ومساحة مميزة تمهيدية للدخول

Domizil in Oberbayern, Herzog-Architektur Herzog-Architektur حديقة صخرية
Herzog-Architektur

Herzog-Architektur
Herzog-Architektur
Herzog-Architektur

4.لما لا يكون مدخل بيتك الرئيسي من جانب المبنى، فهذه الطريقة تجعلك غامض كما أنها تميزك عن جيرانك

homify أبواب رئيسية
homify

homify
homify
homify

5.البيوت على الطراز الكلاسيكي الريفي تتميز بأن خامة الخشب تكون غالبة عليها، هنا نرى المدخل الخشبي والذي يمكن تشكيله بالتصاميم المختلفة

Einfamilienhaus, Thoma Holz GmbH Thoma Holz GmbH منازل
Thoma Holz GmbH

Thoma Holz GmbH
Thoma Holz GmbH
Thoma Holz GmbH

6.هذا المدخل جاء بتغطية لمساحة كبيرة والذي يمكن استغلالها كتراس خارجي للجلوس والحصول على جلسات سمر مع الجيران والأصدقاء

homify أبواب رئيسية
homify

homify
homify
homify

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7.اللونين الأبيض والأسود هي اختيارات كلاسيكية ولا يمكنها أن تعطيك نتائج سيئة أبداً، فكلما زاد التباين كلما كان الإنطباع والتصميم أفضل

ELK Kundenhaus , ELK Fertighaus GmbH ELK Fertighaus GmbH شبابيك
ELK Fertighaus GmbH

ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH

8.السقف المائل عند مدخل بيتك يعطيه فخامة ولمسة مميزة بالإضافة لوظيفيته لتصريف مياه الأمطار

homify أبواب رئيسية
homify

homify
homify
homify

9.يمكنك إدخال اللون الرمادي في مدخل البيت مع إضافة لمسات فضية أنيقة لمدخل مودرن مينمال

Schüco Aluminium Haustüren, Lichtwunder GmbH Lichtwunder GmbH شبابيك
Lichtwunder GmbH

Lichtwunder GmbH
Lichtwunder GmbH
Lichtwunder GmbH

10.المداخل ذات اللون الأبيض تناسب الواجهات ذات الألوان الهادئة والباستيل

homify شبابيك White
homify

homify
homify
homify

11.المداخل المودرن والتي يدخل فيها الزجاج تساهم في إدخال الضوء وانعاش التصميم الداخلي

neues Einfamilienhaus für Ehepaar nach Auszug der Kinder: Stichwort komfortabel und grosszügig, WUNSCHhaus - die innovative Wohnbau GmbH WUNSCHhaus - die innovative Wohnbau GmbH شبابيك
WUNSCHhaus – die innovative Wohnbau GmbH

WUNSCHhaus - die innovative Wohnbau GmbH
WUNSCHhaus – die innovative Wohnbau GmbH
WUNSCHhaus - die innovative Wohnbau GmbH

12.اللون الأزرق العميق يناسب الخشب الدافئ كما يعطيك واجهة غير متوقعة ومفاجئه

Sanierung Siedlungshaus, Architekturbüro Heike Krampitz Architekturbüro Heike Krampitz
Architekturbüro Heike Krampitz

Architekturbüro Heike Krampitz
Architekturbüro Heike Krampitz
Architekturbüro Heike Krampitz

13.احرص أن يكون الزجاج المستخدم في باب المدخل بسماكة كبيرة مع وجود تشابيح لاعتبارات السلامة والخصوصية

BIFFAR HAUSTÜREN, Biffar GmbH & Co. KG Biffar GmbH & Co. KG شبابيك
Biffar GmbH &amp; Co. KG

Biffar GmbH & Co. KG
Biffar GmbH &amp; Co. KG
Biffar GmbH & Co. KG

14.هذا الباب الأمامي مصمم بشجاعة وجرأة، حيث أن نصفه من الزجاج والنصف الأخر مصمت تماماً

BIFFAR HAUSTÜREN, Biffar GmbH & Co. KG Biffar GmbH & Co. KG شبابيك
Biffar GmbH &amp; Co. KG

Biffar GmbH & Co. KG
Biffar GmbH &amp; Co. KG
Biffar GmbH & Co. KG

15.المنازل المودرن غالباً ما تكون ذات أبواب ومداخل مصقولة. فالأبواب الملونة تعطي مظهر مبهر ومميز للواجهة

HUF Haus MODUM 7:10, HUF HAUS GmbH u. Co. KG HUF HAUS GmbH u. Co. KG منازل
HUF HAUS GmbH u. Co. KG

HUF HAUS GmbH u. Co. KG
HUF HAUS GmbH u. Co. KG
HUF HAUS GmbH u. Co. KG

16.هذا المدخل الأنيق من خامة معدنية تقليدية مع الزجاج المشبر بلمسة من اللون اارمادي الداكن بدون وجود تباين قوي مع الواجهة

Türen, Strotmann Innenausbau GmbH Strotmann Innenausbau GmbH شبابيك و أبوابأبواب
Strotmann Innenausbau GmbH

Strotmann Innenausbau GmbH
Strotmann Innenausbau GmbH
Strotmann Innenausbau GmbH

17.إذا تمكنت من الحصول على مساحة بين الجراج والمنزل ستحصل على مدخل محدد بتصميم رائع ومأمن

homify مرآب~ كراج White
homify

homify
homify
homify

18.يجب أن تتناسب مساحة المدخل مع التصميم العام للواجهة وتتجانس معها في اللون والخامة والتصميم

Exklusiv Haus - Leben auf höchstem Niveau, LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH منازل
LK&amp;Projekt GmbH

LK&Projekt GmbH
LK&amp;Projekt GmbH
LK&Projekt GmbH

لأفكار أخرى للواجهات إقرأ أيضاً مدخل البيت: 20 فكرة لتصميم مدخل يناسب بيتك

19.أحد الأفكار التي يتبعها المصممين هي الابتعاد عن السيميترية المعتادة وإدخال تباين في الألوان والذي سجعل واجهة منزلك أكثر ديناميكية وأناقة

BIFFAR HAUSTÜREN, Biffar GmbH & Co. KG Biffar GmbH & Co. KG شبابيك
Biffar GmbH &amp; Co. KG

Biffar GmbH & Co. KG
Biffar GmbH &amp; Co. KG
Biffar GmbH & Co. KG
10 نصائح لمرونة في عملية الانتقال من بيت لآخر
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