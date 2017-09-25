19 مدخل على الطراز المودرن سينال اعجابك

في مقالتنا في هيوميفاي نعرض لكم بشكل مستمر ومتكرر كيف يمكن لكل بيت أن يكون له تصميم فردي ومميز بالاهتمام بالتفاصيل الصغيرة والصحيحة والمناسبة لكل بيت وبيئة. أحد هذه التفاصيل هي المداخل المناسبة والتي تجذب انتباه كل الزوار بشكل سريع وتعطي انطباع عن منازلكم وعن شخصياتكم.

فأياً كان إختيار الطراز الخاص بالواجهات أو المداخل سواء كان على الطراز الريفي أو حتى بإختياركم أشكال غريبة وغير معتادة وألوان مميزة فكل الإختيارات مطروحة. من أجل الحصول على أفكار تابعنا لترى اختيارنا من بين 19 تصميم مميز للمداخل حتى تتمكن من الحصول على الهام لكيفية تصميم مداخل منازلكم بشكل يعبر عن شخصياتكم وتصاميم منازلكم.