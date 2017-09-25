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8 نصائح من الخبراء لتصميم غرفة نوم صغيرة

Marwa Hasan Marwa Hasan
On The Pulse, Markham Stagers Markham Stagers غرفة نوم
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المساحات الصغيرة تحتاج تخطيط جيد للأثاث للحصول على أفضل النتائج  وخاصة عندما نتحدث عن غرف النوم والتي تحتاج أن تصمم بعناية فائقة. لذلك فقد جمعنا لكم بعض النصائح من الخبراء ومصممي الديكور لكيفية استغلال الغرفة الصغيرة وتأثيثها.

المزج بين الراحة والعملية إذا كان لديك مساحة صغيرة تريد تأثيثها فتابعنا اليوم

1.ألوان هادئة وطبيعية

SS Bedroom - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design غرفة نوم
MUDA Home Design

SS Bedroom – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

للحصول على غرفة تبدو بشكل أكبر قم باستخدام الألوان المحايدة في الثوابت مثل ألوان الطلاء والخامات المستخدمة للتشطيب أو ألوان الأثاث فهي تعطي تأثير رائع وديناميكي للغرف كما أنها تعمل على إظهار الغرفة بشكل أوسع.

إذا أردت إدخال ألوان جريئة لغرفة النوم يمكنك إدخالها من خلال المفروشات والأثاث الخفيف.

لأفكار لغرف نوم ملونة اقرأ هذا الموضوع

2.مينمال

homify بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
homify

homify
homify
homify

تصميم غرفة نومك بشكل بسيط ومينمال سيساعدك كثيراً في الحصول على أفضل امكانيات بغرفة النوم الصغيرة. اتباع الطرز المينمال لا يعني أن تلقي بكل أغراضك لكن فقط استعمال ما تحتاجه فقط مع التخلص مما لا تحتاج.

3. تفصيل الأثاث بما يتناسب مع مساحة غرفتك

The Dormy - Bedroom 2 Jigsaw Interior Architecture غرفة نومديكورات واكسسوارات
Jigsaw Interior Architecture

The Dormy – Bedroom 2

Jigsaw Interior Architecture
Jigsaw Interior Architecture
Jigsaw Interior Architecture

المقاسات القياسية للأثاث أحياناً تكون غير مناسبة لمساحات غرف النوم الصغيرة لذلك فنقترح أن تقوم بتفصيل الأثاث الأساسي مثل السرير والخزانة بما يتناسب مع المساحة المتاحة.

4.تخزين في كل مكان

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

بغض النظر عن الحجم فبالتأكيد ستحتاج سرير في غرفة نومك. فلما لا ترفعه بعض الشئ عن الأرض لاستغلال المساحة تحته للتخزين؟ بهذه الطريقة لن تخسر مساحة إضافية كما ستحصل على مساحة كافية للتخزين.

5.مرايا في كل مكان

Apartamento - pé direito duplo, Spengler Decor Spengler Decor غرفة نوم
Spengler Decor

Spengler Decor
Spengler Decor
Spengler Decor

هل قمت باختيار الخزانة المناسبة لغرفتك؟ يمكنك استغلالها أيضاً في وظيفة أخرى تختلف عن تنظيم ملابسك وأغراضك. يمكنك استغلال باب الخزانة لوضع مرآة طويلة والتي لها وظيفة عملية كما أنه تساهم في خلق اتساع وعمق للغرفة في كل المساحات المتاحة والمناسبة.

6.استغلال الحائط

ตกแต่งคอนโดมิเนียม 1 bedroom modern luxury, EEdesign studio EEdesign studio
EEdesign studio

EEdesign studio
EEdesign studio
EEdesign studio

إذا فكرت بها فإننا نضيع الكثير من المساحة الرأسية على الحائط لذلك فينصح الخبراء باستغلال الحائط لوضع الأرفف أو الخزانات والمرايا والتلفاز  فاستغلال الحائط يمكنك من الحصول على مساحة أرضية أكبر واستغلال مساحة الأرض لوضع الأثاث بشكل عملي أكثر.

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7.اجعل ظهر السرير متعدد الاستخدامات

Hogar familiar en Badalona, Dröm Living Dröm Living غرفة نوم
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

قد تستغل غرفة النوم بحيث تكون مساحة للدراسة أو العمل أيضاً لذلك يمكنك استغلال ظهر السرير ومده ليكون مكتبة خاصة بك لتخزين أغراضك كما يمكنك تثبيت مكتب صغير بها ليكون مساحة استذكار مصممة ببراعة كما أنها عملية وموفرة في المساحة. لا تنسى توفير كرسي للجلوس بحيث يمكنك طيه أو وضعه في مكان بحيث لا يسبب ازدحام في الغرفة.

8.اللون الأبيض

Master bedroom Markham Stagers غرفة نوم bedroom
Markham Stagers

Master bedroom

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

أفضل الألوان عند تصميم المساحات الصغيرة هو اللون الأبيض فهو له أثر رائع لإظهار الفراغات بشكل أكبر وأوسع وأكثر عمقاً. حيث أنه يعمل على عكس الإضاءة كما يظهر الغرف بشكل نظيف وبسيط ويجعلك تلاحظ وجود الفوضى بسهولة كما أنه له أثر رائع بإظهار الغرفة بشكل مميز.

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