8 نصائح من الخبراء لتصميم غرفة نوم صغيرة

المساحات الصغيرة تحتاج تخطيط جيد للأثاث للحصول على أفضل النتائج وخاصة عندما نتحدث عن غرف النوم والتي تحتاج أن تصمم بعناية فائقة. لذلك فقد جمعنا لكم بعض النصائح من الخبراء ومصممي الديكور لكيفية استغلال الغرفة الصغيرة وتأثيثها.
المزج بين الراحة والعملية إذا كان لديك مساحة صغيرة تريد تأثيثها فتابعنا اليوم
للحصول على غرفة تبدو بشكل أكبر قم باستخدام الألوان المحايدة في الثوابت مثل ألوان الطلاء والخامات المستخدمة للتشطيب أو ألوان الأثاث فهي تعطي تأثير رائع وديناميكي للغرف كما أنها تعمل على إظهار الغرفة بشكل أوسع.
إذا أردت إدخال ألوان جريئة لغرفة النوم يمكنك إدخالها من خلال المفروشات والأثاث الخفيف.
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تصميم غرفة نومك بشكل بسيط ومينمال سيساعدك كثيراً في الحصول على أفضل امكانيات بغرفة النوم الصغيرة. اتباع الطرز المينمال لا يعني أن تلقي بكل أغراضك لكن فقط استعمال ما تحتاجه فقط مع التخلص مما لا تحتاج.
المقاسات القياسية للأثاث أحياناً تكون غير مناسبة لمساحات غرف النوم الصغيرة لذلك فنقترح أن تقوم بتفصيل الأثاث الأساسي مثل السرير والخزانة بما يتناسب مع المساحة المتاحة.
بغض النظر عن الحجم فبالتأكيد ستحتاج سرير في غرفة نومك. فلما لا ترفعه بعض الشئ عن الأرض لاستغلال المساحة تحته للتخزين؟ بهذه الطريقة لن تخسر مساحة إضافية كما ستحصل على مساحة كافية للتخزين.
هل قمت باختيار الخزانة المناسبة لغرفتك؟ يمكنك استغلالها أيضاً في وظيفة أخرى تختلف عن تنظيم ملابسك وأغراضك. يمكنك استغلال باب الخزانة لوضع مرآة طويلة والتي لها وظيفة عملية كما أنه تساهم في خلق اتساع وعمق للغرفة في كل المساحات المتاحة والمناسبة.
إذا فكرت بها فإننا نضيع الكثير من المساحة الرأسية على الحائط لذلك فينصح الخبراء باستغلال الحائط لوضع الأرفف أو الخزانات والمرايا والتلفاز فاستغلال الحائط يمكنك من الحصول على مساحة أرضية أكبر واستغلال مساحة الأرض لوضع الأثاث بشكل عملي أكثر.
قد تستغل غرفة النوم بحيث تكون مساحة للدراسة أو العمل أيضاً لذلك يمكنك استغلال ظهر السرير ومده ليكون مكتبة خاصة بك لتخزين أغراضك كما يمكنك تثبيت مكتب صغير بها ليكون مساحة استذكار مصممة ببراعة كما أنها عملية وموفرة في المساحة. لا تنسى توفير كرسي للجلوس بحيث يمكنك طيه أو وضعه في مكان بحيث لا يسبب ازدحام في الغرفة.
أفضل الألوان عند تصميم المساحات الصغيرة هو اللون الأبيض فهو له أثر رائع لإظهار الفراغات بشكل أكبر وأوسع وأكثر عمقاً. حيث أنه يعمل على عكس الإضاءة كما يظهر الغرف بشكل نظيف وبسيط ويجعلك تلاحظ وجود الفوضى بسهولة كما أنه له أثر رائع بإظهار الغرفة بشكل مميز.