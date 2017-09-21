هكذا تقوم بإخفاء الدفاية القبيحة

مع اقتراب فصل الشتاء تستعد الأسرة لشراء معدات وملابس هذا الفصل للتغلب على البرد القارص، ومن أحد أبرز معدات المنزل في هذا الفصل هو وجود أجهزة مخصصة لتدفئة المنزل، وقد يختلف تفضيل الأسر في أساليب احتفاظ المنزل بدرجة حرارته الدافئة ولكن لا يخلو منزل من أجهزة التدفئة الزيتية، فبالرغم من أنه جهاز تقليدي وقديم إلا أنه أثبت جدارته في رفع درجات الحرارة بأسلوب أشبه إلى الطبيعة عن المكيفات التي ربما تسبب أحياناً اختناق أو حساسية، ولكن يأتي هذا المفعول المذهل بثمن مزعج قد يؤرق البعض بلا شك، وهو أن البعض يراه ذو شكل قبيح لا يلائم الديكورات الراقية. لأن هذه المشكلة واجهت كثير من المصممين العالميين أيضاً كان لابد وأن يلجأ البعض إلى حلول تخفي معالم الدفاية الزيتية بأسلوب يلائم الفراغات المختلفة، واليوم جئنا لكم بأساليب تقوم بإخفاء الدفاية القبيحة ودمجها في ديكور المنزل بأسلوب المحترفين الراقي حتى تستمتع في فصل الشتاء بدفء المنزل وجماله.
يعد هذا الحل ذكي للغاية ويناسب جميع الأذواق، ففي واقع الأمر يكون أكثر عوامل الدفاية قبحاً هو لونها الممل بجانب الهيكل الحاد، وعند تصنيع هيكل يقوم بتغطية الدفاية بخامات تلائم ذوقك وديكور الفراغ سوف تتخطى المشكلة كلياً. هذا الأسلوب مثالي في الفراغات التي تتقيد بمكان محدد للدفاية ولا يمكن تغيير مكانها مثل الطرقات أو غرفة النوم.
من الرائع في جميع مراحل تحدي العوائق أن تتحول المشاكل إلى إمكانيات، فنلاحظ هنا على سبيل المثال أن وجود الدفاية أصبح سبباً لوجود هذا العنصر التجميلي الرائع، كل ما عليك فعله هو إيجاد الشكل والحجم المناسب الذي لن يحجب التدفئة ويقوم بحجب رؤية الجهاز كلياً في نفس الوقت. لن تقوم هذه الوحدة بإخفاء جهاز التدفئة فحسب، بل سوف يتحول إلى عنصر ديكور يبهر الجميع ويترك الغرفة أكثر أناقة ورقي.
هذا الحل العملي من مميزاته أنه لن يكلفك أي مصاريف إضافية، وسوف يضمن لك تدفئة مثالية في حين جلوس العائلة واجتماعها عند غرفة المعيشة، وهو أسلوب ذكي وبسيط للغاية، ولكن عليك أيضاً مراعاة وجود مسافة آمنة بين الكنبة وجهاز التدفئة حتى تتجنب أي حوادث من إهدار الأقمشة أو حرقها.
بالطبع لا يوجد منزل يحتوي على كنبة في جميع أركانه حتى تنعم بالحل السابق، لذا من الممكن أن تستبدل المنضدة بطاولة جانبية، ولكن يجب أن يكون ذات أبعاد وارتفاعات مناسبة تسمح بإخفاء جهاز التدفئة كلياً. من مميزات هذا الحل أنه عملي للغاية ويتقبل التنقل مع تغيير أماكن الدفاية ولا يجب عليك الالتزام بموقع محدد.
إن كان هدفك في الأساس هو تجميل ركن الدفاية بدلاً من إخفائها كلياً إذن من الممكن أن تقوم بتحويل الركن من ممل وقبيح إلى عملي وأنيق فقط عن طريق وضع رفوف فوقه بأسلوب منمق يتناسب مع الغرفة وتصميمها، مع تزيين الرف عن طريق وضع بعض الاكسسوارات والكتب حتى تصبح الرفرف محط الأنظار بعيداً عن جهاز التدفئة.
اصنع رف مميز إن كان هدفك في الأساس هو تجميل ركن الدفاية بدلاً من إخفائها كلياً إذن من الممكن أن تقوم بتحويل الركن من ممل وقبيح إلى عملي وأنيق فقط عن طريق وضع رفوف فوقه بأسلوب منمق يتناسب مع الغرفة وتصميمها، مع تزيين الرف عن طريق وضع بعض الاكسسوارات والكتب حتى تصبح الرفرف محط الأنظار بعيداً عن جهاز التدفئة.
اصنع رف مميز إن كان هدفك في الأساس هو تجميل ركن الدفاية بدلاً من إخفائها كلياً إذن من الممكن أن تقوم بتحويل الركن من ممل وقبيح إلى عملي وأنيق فقط عن طريق وضع رفوف فوقه بأسلوب منمق يتناسب مع الغرفة وتصميمها، مع تزيين الرف عن طريق وضع بعض الاكسسوارات والكتب حتى تصبح الرفرف محط الأنظار بعيداً عن جهاز التدفئة.