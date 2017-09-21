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هكذا تقوم بإخفاء الدفاية القبيحة

shereen gouda shereen gouda
Scirocco H - Radiators for the italian market, Inkout srl Inkout srl المنزلديكورات واكسسوارات معدن Purple/Violet
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مع اقتراب فصل الشتاء تستعد الأسرة لشراء معدات وملابس هذا الفصل للتغلب على البرد القارص، ومن أحد أبرز معدات المنزل في هذا الفصل هو وجود أجهزة مخصصة لتدفئة المنزل، وقد يختلف تفضيل الأسر في أساليب احتفاظ المنزل بدرجة حرارته الدافئة ولكن لا يخلو منزل من أجهزة التدفئة الزيتية، فبالرغم من أنه جهاز تقليدي وقديم إلا أنه أثبت جدارته في رفع درجات الحرارة بأسلوب أشبه إلى الطبيعة عن المكيفات التي ربما تسبب أحياناً اختناق أو حساسية، ولكن يأتي هذا المفعول المذهل بثمن مزعج قد يؤرق البعض بلا شك، وهو أن البعض يراه ذو شكل قبيح لا يلائم الديكورات الراقية. لأن هذه المشكلة واجهت كثير من المصممين العالميين أيضاً كان لابد وأن يلجأ البعض إلى حلول تخفي معالم الدفاية الزيتية بأسلوب يلائم الفراغات المختلفة، واليوم جئنا لكم بأساليب تقوم بإخفاء الدفاية القبيحة ودمجها في ديكور المنزل بأسلوب المحترفين الراقي حتى تستمتع في فصل الشتاء بدفء المنزل وجماله.

وحدة مدمجة متخفية

Oak Radiator Cover Cool Radiators? It’s Covered! المنزلديكورات واكسسوارات خشب
Cool Radiators? It’s Covered!

Oak Radiator Cover

Cool Radiators? It’s Covered!
Cool Radiators? It’s Covered!
Cool Radiators? It’s Covered!

يعد هذا الحل ذكي للغاية ويناسب جميع الأذواق، ففي واقع الأمر يكون أكثر عوامل الدفاية قبحاً هو لونها الممل بجانب الهيكل الحاد، وعند تصنيع هيكل يقوم بتغطية الدفاية بخامات تلائم ذوقك وديكور الفراغ سوف تتخطى المشكلة كلياً. هذا الأسلوب مثالي في الفراغات التي تتقيد بمكان محدد للدفاية ولا يمكن تغيير مكانها مثل الطرقات أو غرفة النوم.

وراء فاصل تجميلي

Dettagli d'Oriente , Ethnic Chic Ethnic Chic المنزلأغراض منزلية
Ethnic Chic

Ethnic Chic
Ethnic Chic
Ethnic Chic

من الرائع في جميع مراحل تحدي العوائق أن تتحول المشاكل إلى إمكانيات، فنلاحظ هنا على سبيل المثال أن وجود الدفاية أصبح سبباً لوجود هذا العنصر التجميلي الرائع، كل ما عليك فعله هو إيجاد الشكل والحجم المناسب الذي لن يحجب التدفئة ويقوم بحجب رؤية الجهاز كلياً في نفس الوقت. لن تقوم هذه الوحدة بإخفاء جهاز التدفئة فحسب، بل سوف يتحول إلى عنصر ديكور يبهر الجميع ويترك الغرفة أكثر أناقة ورقي.

وضعه خلف الكنبة

Sofa Patchwork , Juicy Colors Juicy Colors غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء Multicolored
Juicy Colors

Juicy Colors
Juicy Colors
Juicy Colors

هذا الحل العملي من مميزاته أنه لن يكلفك أي مصاريف إضافية، وسوف يضمن لك تدفئة مثالية في حين جلوس العائلة واجتماعها عند غرفة المعيشة، وهو أسلوب ذكي وبسيط للغاية، ولكن عليك أيضاً مراعاة وجود مسافة آمنة بين الكنبة وجهاز التدفئة حتى تتجنب أي حوادث من إهدار الأقمشة أو حرقها.

خلف طاولة جانبية

Oxford Painted Console Table The Cotswold Company غرفة المعيشةخزانات و أدراج جانبية خشب
The Cotswold Company

Oxford Painted Console Table

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

بالطبع لا يوجد منزل يحتوي على كنبة في جميع أركانه حتى تنعم بالحل السابق، لذا من الممكن أن تستبدل المنضدة بطاولة جانبية، ولكن يجب أن يكون ذات أبعاد وارتفاعات مناسبة تسمح بإخفاء جهاز التدفئة كلياً. من مميزات هذا الحل أنه عملي للغاية ويتقبل التنقل مع تغيير أماكن الدفاية ولا يجب عليك الالتزام بموقع محدد.

اصنع رف مميز

Oak Floating Shelf House of Carvings سلالم وأروقة رفوف وأدراج
House of Carvings

Oak Floating Shelf

House of Carvings
House of Carvings
House of Carvings

 إن كان هدفك في الأساس هو تجميل ركن الدفاية بدلاً من إخفائها كلياً إذن من الممكن أن تقوم بتحويل الركن من ممل وقبيح إلى عملي وأنيق فقط عن طريق وضع رفوف فوقه بأسلوب منمق يتناسب مع الغرفة وتصميمها، مع تزيين الرف عن طريق وضع بعض الاكسسوارات والكتب حتى تصبح الرفرف محط الأنظار بعيداً عن جهاز التدفئة.

اصنع رف مميز إن كان هدفك في الأساس هو تجميل ركن الدفاية بدلاً من إخفائها كلياً إذن من الممكن أن تقوم بتحويل الركن من ممل وقبيح إلى عملي وأنيق فقط عن طريق وضع رفوف فوقه بأسلوب منمق يتناسب مع الغرفة وتصميمها، مع تزيين الرف عن طريق وضع بعض الاكسسوارات والكتب حتى تصبح الرفرف محط الأنظار بعيداً عن جهاز التدفئة.

اصنع رف مميز إن كان هدفك في الأساس هو تجميل ركن الدفاية بدلاً من إخفائها كلياً إذن من الممكن أن تقوم بتحويل الركن من ممل وقبيح إلى عملي وأنيق فقط عن طريق وضع رفوف فوقه بأسلوب منمق يتناسب مع الغرفة وتصميمها، مع تزيين الرف عن طريق وضع بعض الاكسسوارات والكتب حتى تصبح الرفرف محط الأنظار بعيداً عن جهاز التدفئة.

لون زاهي

Scirocco H - Radiators for the italian market, Inkout srl Inkout srl المنزلديكورات واكسسوارات معدن Purple/Violet
Inkout srl

Inkout srl
Inkout srl
Inkout srl

 إن وقفت عاجزاً أمام جميع الحلول السابقة لا تقلق فلا يزال هناك أمل في تنفيذ هذه الحيلة الذكية، فكل ما عليك فعله هو دهان جهاز التدفئة لألوان تناسب درجات الحرارة المرتفعة، على أن تكون ألوان زاهية تحدث فرقاً مذهلاً في الفراغ، فتتحول الدفاية إلى ركن فني مبهر مثل ما حققه المصمم المصمم
 

البارع هنا.

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