هكذا تقوم بإخفاء الدفاية القبيحة

إن كان هدفك في الأساس هو تجميل ركن الدفاية بدلاً من إخفائها كلياً إذن من الممكن أن تقوم بتحويل الركن من ممل وقبيح إلى عملي وأنيق فقط عن طريق وضع رفوف فوقه بأسلوب منمق يتناسب مع الغرفة وتصميمها، مع تزيين الرف عن طريق وضع بعض الاكسسوارات والكتب حتى تصبح الرفرف محط الأنظار بعيداً عن جهاز التدفئة.

اصنع رف مميز إن كان هدفك في الأساس هو تجميل ركن الدفاية بدلاً من إخفائها كلياً إذن من الممكن أن تقوم بتحويل الركن من ممل وقبيح إلى عملي وأنيق فقط عن طريق وضع رفوف فوقه بأسلوب منمق يتناسب مع الغرفة وتصميمها، مع تزيين الرف عن طريق وضع بعض الاكسسوارات والكتب حتى تصبح الرفرف محط الأنظار بعيداً عن جهاز التدفئة.

اصنع رف مميز إن كان هدفك في الأساس هو تجميل ركن الدفاية بدلاً من إخفائها كلياً إذن من الممكن أن تقوم بتحويل الركن من ممل وقبيح إلى عملي وأنيق فقط عن طريق وضع رفوف فوقه بأسلوب منمق يتناسب مع الغرفة وتصميمها، مع تزيين الرف عن طريق وضع بعض الاكسسوارات والكتب حتى تصبح الرفرف محط الأنظار بعيداً عن جهاز التدفئة.