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5 عادات منزلية لأصحاب الحياة السعيدة

shereen gouda shereen gouda
Interior Styling BUTLERS Gartenkatalog 2015, Rasa en Détail Rasa en Détail بلكونات وشرفاتأثاث
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هل تعلم ان شكل وتصميم المنزل له مفعول وتأثير مباشر على حياتك؟ بل يجب ايضاً ان تعرف ان عاداتك في المنزل قد تعكس بنسبة كبيرة عن شخصيتك واتزان حالتك النفسية. هذه المعلومات لم يتوصل إليها الخبراء بمحض الصدفة، بل عن طريق دراسة دقيقة للعلاقة بين سلوك الشخص وطابع منزله، وكانت النتيجة الحتمية هو ان عاداتنا المنزلية هي من ضمن المحركات الأساسية التي تتحكم في حالتنا النفسية، ولكي ننعم جميعاً بحياة سعيدة كان يجب علينا معرفة عادات الأشخاص السعيدة وطابع منزلهم حتى نعرضها لكم، واليوم سوف نطرح أبرز 5 عادات منزلية لأصحاب الحياة السعيدة.

ثد تظن ان هذه العادات صعبة المنال، او مرهقة في بعض الأحيان، ولكن يعتبرها الخبراء هو ثمن بسيط للغاية أمام أحد أهم عوامل الحياة وهي الراحة والسعادة النفسية، لذا وقبل البدء في تنفيذ هذه القائمة تذكر الهدف الرئيسي وراء كل خطوة من الخطوات، وفي بضع ايام سوف تستشعر بلا شك تحول مفاجئ في حياتك وسوف تنعم بطاقة إيجابية ومنزل يجذب الجميع برونقه المميز. دعونا نبدأ بالتعرف على هذه العادات الحيوية..

1- بدء اليوم بترتيب السرير

Casa Vale dos Cristais, LEDS Arquitetura LEDS Arquitetura غرفة نوم
LEDS Arquitetura

LEDS Arquitetura
LEDS Arquitetura
LEDS Arquitetura

 بالرغم من صغر حجم هذه المهمة في نظر الكثير الا ان الخبراء أبدوا اهتمام خاص لها من شدة تأثيرها الساحر، فما ان قام احد بهذا الفعل في بداية اليوم سوف ينتابه شعور بالإنجاز محفز لأداء مهام أخرى أكبر وأكثر أهمية مما يؤدي الى شعور بالنجاح والسعادة، وفي نهاية اليوم سوف يكون في انتظارك سرير منظم وأنيق، أما من يقوم بإهمال هذا الفعل البسيط سوف تكون النتيجة احساس يفقد توازن اليوم. ان كنت ترغب في يوم منظم عليك ألا تهمل هذه الخطوة، وبالرغم من انها مهمة يعدها البعض عبء كبير لا أهمية له الا انك ان اتبعتها بصفة يومية سوف تلاحظ تغير في ايقاع يومك وحالتك النفسية.

2- الاهتمام بعطر المنزل

Pure Essence, Spirig Kerzen AG Yankee Candle Switzerland Spirig Kerzen AG Yankee Candle Switzerland غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Spirig Kerzen AG Yankee Candle Switzerland

Spirig Kerzen AG Yankee Candle Switzerland
Spirig Kerzen AG Yankee Candle Switzerland
Spirig Kerzen AG Yankee Candle Switzerland

لا شك ان حواسنا الخمسة قد تكون من مسببات السعادة المباشرة، وأصحاب الحياة السعيدة هم خير برهان، ولكن ترى هل يكون المنزل وسيلة للاهتمام بهذه الحواس؟ بالطبع.. فنلاحظ ان أصحاب الحياة المتزنة يقدرون الجمال و يقومون بخلق مناخ جميل في المنزل، ومن ضمن العوامل الأساسية هو الاهتمام بروائح المنزل العطرة، سواء عن طريق الزهور الطبيعية ام الشموع، بل ويوجد بعض العطور التي من شأنها ان تخلق اجواء تحث على الهدوء مثل رائحة اللافندر والبخور.

3- تواجد الطبيعة في اركان المنزل

Paradise getaway , Aileen Martinia interior design - Amsterdam Aileen Martinia interior design - Amsterdam غرفة المعيشة
Aileen Martinia interior design – Amsterdam

Aileen Martinia interior design - Amsterdam
Aileen Martinia interior design – Amsterdam
Aileen Martinia interior design - Amsterdam

من الطبيعي ان يحتوي منزل محبي الجمال على عناصر من الطبيعة والبعد عن كل ما هو زائف ومصنع، وفي هذه العادة مجال واسع من العلوم التي تطرق الى الخامات الطبيعية ووقعها على الطاقة الإيجابية في المنزل، فان كنت ترغب ان يكون منزلك مطابق لذوي المنازل المبهجة والحيوية عليك فقط ان تستثمر اموالك ووقتك في اقتناء كل ما هو من وحي الطبيعة، من نباتات وزهور وخامات طبيعية خلابة تجلب الدفء والرقي في آن واحد.

4- تخصيص اماكن لنشاطات مختلفة.. وليست مشاهدة التلفاز

Дом Millennium-park, 420 м², Bronx Bronx صالة الرياضة
Bronx

Bronx
Bronx
Bronx

لا يخلو منزل من غرفة المعيشة المصاحبة لجهاز التلفاز ويعد هذا الجهاز في أغلب المنازل هو نقطة الالتقاء والترفيه الوحيدة في المنزل، ليترك الاركان الاخرى اكثر مللاً وبرود ويخلق أجواء رتيبة في حياتنا تقتصر على قضاء وقت الفراغ دون اي استثمار، لا باس من بعض الراحة بالطبع ولكن مثل هذه المنازل دائماً ما تؤدي الى افراد يفتقدون الحيوية والسعادة، ولتجنب هذه الأزمة علينا اتباع خطوات الاسر الأكثر حيوية عن طريق خلق مساحات مختلفة لنشاطات متعددة تسمح للجميع بممارسة الهوايات المفضلة.

5-الاستمتاع بالمساحات الخارجية

Interior Styling BUTLERS Gartenkatalog 2015, Rasa en Détail Rasa en Détail بلكونات وشرفاتأثاث
Rasa en Détail

Rasa en Détail
Rasa en Détail
Rasa en Détail

يقدر هؤلاء الجمال بشتى أشكاله، ومن أهم عاداتهم اليوميةهو الاستمتاع بالهواء الطلق، لذا يكون لديهم مساحة كخصصة يظهر بها جميع عناصر الجمال، وتكون الشرفة أو النوافذ بمثابة ركن مقدس في يومهم، ويعكس ذوق المصمم هنا طقوس الأسرة السعيدة.

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هل تظن أنك سوف تسعى لتجعل هذه عادات يومية في حياتك؟

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