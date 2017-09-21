فور معرفة الخبر السعيد أن ابنك أو ابنتك على مشارف القدوم إلى حياتك تبدأ في التخطيط المسبق واتباع الخطوات التقليدية، ويترأس هذه القائمة تخطيط غرفة الأطفال بجميع الأساسيات والكماليات، ولا تمتلك سوى تخيل الغرفة المثالية، وتكون الصدمة الكبرى عند اصطدامتك بالواقع حيث لا مجال سوى للتضحية بجميع الكماليات وبعض الأساسيات لكي تواكب الأسعار، فبالطبع لا يخفى على أحد ارتفاع الأسعار غير المسبوق في غرف النوم المختلفة، ولكن الخبراء يوضحون أن هناك بعض الوسائل لتخطي هذه الأزمة حتى تصل إلى التصيم المثالي بتكاليف بسيطة، وقد تحتاج هذه الوسائل لاستثمار المزيد من القت للبحث والتنفيذ ولكن هي مهمة تستحق التنازل بلا شك.حتى لا تظل تبحث دون جدوى في متاجر الأثاث المختلفة على غرفة طفلك ذات السعر المناسب جئنا لك اليوم ببعض تصاميم غرف أطفال مثالية بتكاليف بسيطة، دعونا نبدأ التعرف على أسايب الخبراء في تخطي هذه الأزمة.
عند البحث عن غرفة طفلك في متجر تلو الآخر تتأكد أن لابد من وجود حل بديل، ولكن الأثاث المستعمل قد لا يكون الجل الأمثل في حالة تصميم غرفة الطفل خوفاً من جودة الخامات، ونحن ندرك تماماً أن بها مخاطرة لذا لا ينصح بها الخبراء، ولكن الحل البديل النثالي لجميع الأذواق هو اختيار التصميم الذي لائ رغباتك وذوقك بدء مراحل تنفيذه في ورش متخصصة مع التأكد من اختيار الخامات ذات الجودة العالية متابعة مراحل التصنيع المختلفة. هذا الحل له من الإيجابيات ما يشجعك على اتخاذ هذا القرار، وأبرزهم هو امكانية تصميم الغرفة بالأبعاد والألوان المناسبة للفراغ مع إضافة عناصر كمالية تجعل الأثاث أكثر تميزاً.
إن كنت سوف تقدم على الحل السابق أم لا يفضل دائماً اختيار أثاث متعدد الاستخدامات، فهو أسلوب يوفر في مساحة الغرفة كثيراً وفي ميزانيتك أيضاً. هذا الحل سوف يضيف روح طفولية ومبهجة لغرفة الطفل وتمنحه فراغ كافي للعب وممارسة هواياته.
مع غلاء الأسعار الصادم تتجه دائماً نحو تصميم أكثر بساطة خالية من التفاصيل المبدعة، وهذا عكس أحلام أياً من الأب أو الأم، ولكن لا يجب أن تتخلى عن الأحلام كلياً، فمع قليل من المجهود والوقت من الممكن أن تصنع بعض الديكورات التي تضيف تميزاً إلى الغرفة مثل الخيمة أو زينة الحوائط، وهي لن تكلفك سوى التفكير في تصميم مميز يترك الغرفة أكثر بهجة حيوية تناسب شخصية طفلك.
وحدة تخزين أغراض طفلك لها مهمة رئيسية وهي إخفاء الألعاب والأدوات المختلفة، لذا علينا ألا نجعل الاختيارات أكثر تعقيداً مما يجب، بل علينا أن نقوم بتبسيط الاختيار والاكتفاء بوحدة وظيفية فحسب، ولا بأس من إضافة بعض الألوان المبهجة لكي لا تتحول إلى ركن الغرفة الكئيب.
تجميل الحوائط يعد من أهم الخطوات في خلق أجواء مبهجة ترفيهية في غرفة الأطفال، ولكن لا يجب عليك الاستثمار في لوحات وكسوات باهظة الثمن، بل عليك الإكتفاء برسومات طفولية تليق بسن وذوق طفلك مثل اختيار المصمم هنا.