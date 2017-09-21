7 اسباب تجنبك امتلاك منزل منظم

نسعى جميعاً بصفة يومية لتحقيق أهداف كبيرة في جميع المجالات، ولكن ما قد يعكر صفو أذهاننا دون أن ندري هو أننا نسكن في منزل يبدو عليه أثر الفوضى وانعدام الترتيب، وقد نتحدى ذلك عن طريق اتخاذ القرار القيام بمهمة التنظيم والترتيب ولكن لا يمر سوى بضعة أيام وتعود الحالة المزرية من جديد، وبالرغم من أنه أمر قد يبدو للبعض غير هام ولكن أوضحت التجارب والدراسات أن البيئة المحيطة ودرجة النظام بها لها وقع مباشر على حياتنا اليومية، وقد توصل الخبراء إلى أن لمن يعاني من هذه المشكلة تكون عاداته مع طباعه في الواقع هما سببان رئيسيان.واليوم أتينا لك ببعض الأسباب الأساسية التي تؤدي إلى منزل فوضوي، لنتعرف على 7 أسباب تجنبك امتلاك منزل منظم
أول وأهم خطوة نحو طريقك لحياة ومنزل منظم هو تحديد الوقت واليوم المناسب في الشهر إو الأسبوع.
كثير من الأوقات يكون السبب وراء المنزل الفوضوي هو عدم تواجد وحدة مخصصة لكل غرض، ولتجنب هذا من الممكن الفصل بين الأغراض المختلفة على حسب طبيعة الاستخدامات.
يقع الكثير في خطأ امتلاك أغراض قديمة خوفاً من التخلص منها لمجرد تعلقنا بها لأي سبب كان، ولكن هي عادة سيئة للغاية تعود بالسلب على جميع أفراد الأسرة، ويجب أن تكون مهمة التخلص من الأغراض القديمة غير المستخدمة من المهام الروتينية في حياتنا.
إن لم تكن تمتلك وحدات التخزين وأسلوب تخطي هذه الأزمة هو حل بسيط للغاية وهو الاستثمار في بعض الوحدات التي تلائم أغراضك وأبعاد الغرفة، وضع في حسبانك أن تكون الوحدة ذات تعدد في أساليب التخزين بين رفوف ووحدات الدواليب.
يكون السبب لعدم نظام منزلك الحقيقي هو عدم معرفتك بأهمية مهمة الترتيب في حياتك، عليك فقط أن تدرك أن النظام في المنزل يؤدي بشكل مباشر إلى حياة متزنة ومنظمة بعيدة عن أي انزعاجات نفسية، والمنزل المنظم أيضاً يقوم بتحفيزك لأداء مهامك بكفاءة ودقة عالية.
حين تتم الوظائف المختلفة في نفس الفراغ تتحول فوضوية المنل لدرجات مضاعفة كارثية، وبالتابعية لن تتمكن من تحقيق أي من مهامك بكفاءة عالية وسط هذه الأجواء المزعجة، ويكون الحل الوحيد هو الفصل بين الفراغات ذات الوظائف المختلفة. لهذا سعى المصمم هنا لتحقيق مساحة منفصلة ليتواجد به مكتب منزلي بعيد عن الأنظار، وبهذا الشكل سوف تكون مسألة نظام المكتب غير مرتبطة بالفراغات الأخرى.
بعض المنازل لا تتمتع بمساحات كبيرة وغرف كثيرة، مما يردي بالضرورة إلى مشكلة عدم توفر مساحات كافية لوحدات التخزين المختلفة، وتكون النتيجة الحتمية هو تناثر الأغراض في جميع أرجاء المنزل ويتركه فوضوياً وكارثياً مع مرور الوقت، ولكن التغلب على هذه الأزمة ليس بمستحيل! عليك فقط أن توجد أماكن مبتكرة لتحويلها إلى ساحة تخزين مثل غرفة النوم هنا وتواجد الأدراج أسفل السرير.