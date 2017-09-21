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7 اسباب تجنبك امتلاك منزل منظم

shereen gouda shereen gouda
homify غرفة المعيشة
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نسعى جميعاً بصفة يومية لتحقيق أهداف كبيرة في جميع المجالات، ولكن ما قد يعكر صفو أذهاننا دون أن ندري هو أننا نسكن في منزل يبدو عليه أثر الفوضى وانعدام الترتيب، وقد نتحدى ذلك عن طريق اتخاذ القرار القيام بمهمة التنظيم والترتيب ولكن لا يمر سوى بضعة أيام وتعود الحالة المزرية من جديد، وبالرغم من أنه أمر قد يبدو للبعض غير هام ولكن أوضحت التجارب والدراسات أن البيئة المحيطة ودرجة النظام بها لها وقع مباشر على حياتنا اليومية،  وقد توصل الخبراء إلى أن لمن يعاني من هذه المشكلة تكون عاداته مع طباعه في الواقع هما سببان رئيسيان.واليوم أتينا لك ببعض الأسباب الأساسية التي تؤدي إلى منزل فوضوي، لنتعرف على 7 أسباب تجنبك امتلاك منزل منظم

عدم تحديد وقت يومي للترتيب

Illumination Terrace 光明臺 | Tai Hang Road 大坑道 Nelson W Design غرفة المعيشة خشب Beige
Nelson W Design

Illumination Terrace 光明臺 | Tai Hang Road 大坑道

Nelson W Design
Nelson W Design
Nelson W Design

أول وأهم خطوة نحو طريقك لحياة ومنزل منظم هو تحديد الوقت واليوم المناسب في الشهر إو الأسبوع.

عدم وجد وحدات تخين مخصصة للأغراض المختلفة

Victorian Modern, Douglas Design Studio Douglas Design Studio غرفة نوم Brown
Douglas Design Studio

Douglas Design Studio
Douglas Design Studio
Douglas Design Studio

كثير من الأوقات يكون السبب وراء المنزل الفوضوي هو عدم تواجد وحدة مخصصة لكل غرض، ولتجنب هذا من الممكن الفصل بين الأغراض المختلفة على حسب طبيعة الاستخدامات.

تمسكك باغراض كثيرة لا حاجة لها

Storage homify غرفة المعيشة
homify

Storage

homify
homify
homify

يقع الكثير في خطأ امتلاك أغراض قديمة خوفاً من التخلص منها لمجرد تعلقنا بها لأي سبب كان، ولكن هي عادة سيئة للغاية تعود بالسلب على جميع أفراد الأسرة، ويجب أن تكون مهمة التخلص من الأغراض القديمة غير المستخدمة من المهام الروتينية في حياتنا.

لا تمتلك مساحات تخزين كافية

Storage homify غرفة نوم
homify

Storage

homify
homify
homify

إن لم تكن تمتلك وحدات التخزين وأسلوب تخطي هذه الأزمة هو حل بسيط للغاية وهو الاستثمار في بعض الوحدات التي تلائم أغراضك وأبعاد الغرفة، وضع في حسبانك أن تكون الوحدة ذات تعدد في أساليب التخزين بين رفوف ووحدات الدواليب.

انك لا تدرك مدى وقعه على حياتك

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

يكون السبب لعدم نظام منزلك الحقيقي هو عدم معرفتك بأهمية مهمة الترتيب في حياتك، عليك فقط أن تدرك أن النظام في المنزل يؤدي بشكل مباشر إلى حياة متزنة ومنظمة بعيدة عن أي انزعاجات نفسية، والمنزل المنظم أيضاً يقوم بتحفيزك لأداء مهامك بكفاءة ودقة عالية.

لا يوجد اماكن مخصصة لكل الوظائف المختلفة

Ambiente Kantoor by Laskasas, Laskasas Laskasas مكتب عمل أو دراسة
Laskasas

Laskasas
Laskasas
Laskasas

حين تتم الوظائف المختلفة في نفس الفراغ تتحول فوضوية المنل لدرجات مضاعفة كارثية، وبالتابعية لن تتمكن من تحقيق أي من مهامك بكفاءة عالية وسط هذه الأجواء المزعجة، ويكون الحل الوحيد هو الفصل بين الفراغات ذات الوظائف المختلفة. لهذا سعى المصمم هنا لتحقيق مساحة منفصلة ليتواجد به مكتب منزلي بعيد عن الأنظار، وبهذا الشكل سوف تكون مسألة نظام المكتب غير مرتبطة بالفراغات الأخرى.

لا يوجد أماكن لوحدات التخزين

Coleccion Parallel , Design Within Reach Mexico Design Within Reach Mexico غرفة نومأسرة نوم قماش Grey
Design Within Reach Mexico

Design Within Reach Mexico
Design Within Reach Mexico
Design Within Reach Mexico

بعض المنازل لا تتمتع بمساحات كبيرة وغرف كثيرة، مما يردي بالضرورة إلى مشكلة عدم توفر مساحات كافية لوحدات التخزين المختلفة، وتكون النتيجة الحتمية هو تناثر الأغراض في جميع أرجاء المنزل ويتركه فوضوياً وكارثياً مع مرور الوقت، ولكن التغلب على هذه الأزمة ليس بمستحيل! عليك فقط أن توجد أماكن مبتكرة لتحويلها إلى ساحة تخزين مثل غرفة النوم هنا وتواجد الأدراج أسفل السرير.

هكذا تقوم بإخفاء الدفاية القبيحة
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