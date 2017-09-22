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6 أفكار غير مكلفة ليبدو مطبخك ريفي

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Manoir du Cleuyou, architektur-photos.de architektur-photos.de مطبخ
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إذا كنت تبحث عن الدفء في منزلك فنحن نرشح لك في هذا الموضوع مجموعة من المطابخ الريفية التي تبعث الدفء في منزلك، على الرغم من أن جزر المطبخ الحديثة عملية جدًا إلا أنها باردة جدًا، لذا نقدم لكم هذه النصائح لتبدو غرفة مطبخك أكثر ريفية، لا تفوت هذه النصائح أبدًا إذا كنت تريد مطبخ دافيء.

نموذج

RUSTIC KITCHEN Maggi Massimo مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
Maggi Massimo

RUSTIC KITCHEN

Maggi Massimo
Maggi Massimo
Maggi Massimo

لبدء الحديث عن التفاصيل والأفكار الصغيرة التي تجعل مطبخنا أكثر ريفية، ونحن نلقي نظرة على مطبخ ريفي أصيل، لا يوجد هنا نصف صيغة بل كل التفاصيل التي تجعل مطبخك يبدو ريفي لدرجة أنك ستشعر بكل أجواء القرية داخل مطبخك.

وهناك بعض الخطوط العريضة في الديكور التي تجعل مطبخك ريفي وهي كالآتي:

المواد النبيلة: الحجر والخشب مواد طبيعية إذا اعتمدت عليها سوف تجعل أجواء مطبخك ريفية

الفخار: الطين هو مادة طبيعية تذكرنا بالأرض والطبيعة سواء في جزء من المطبخ أو في الأواني التي تطبخ فيها. 

رف علوي: حتى وإن كان المطبخ حديث فوجود رف علوي للأواني كما يوجد في مطبخ جدتنا.  

الخشب والأثاث

Küchen / Massivholzküchen, Lignum Möbelmanufaktur GmbH Lignum Möbelmanufaktur GmbH مطبخرفوف وأدراج
Lignum Möbelmanufaktur GmbH

Lignum Möbelmanufaktur GmbH
Lignum Möbelmanufaktur GmbH
Lignum Möbelmanufaktur GmbH

الخشب على الرغم من أنه مادة طبيعية إلا أنه من الممكن أن يكون حديث جدًا كما نرى في هذه الصورة إلا أن هناك بعض التفاصيل التي تعطي أجواء ريفية، هذه التفاصيل مثل الأثاث العتيق أو الأرضيات المبطنة ستجعل أجواء المطبخ ريفية جدًا. 

جزيرة المطبخ

Manoir du Cleuyou, architektur-photos.de architektur-photos.de مطبخ
architektur-photos.de

architektur-photos.de
architektur-photos.de
architektur-photos.de

في هذا المطبخ اعتمد الخبراء على فكرة جيدة وهي استعادة بعض الأثاث القديم وتحويله إلى سطح عمل في المطبخ، وهذا الأثاث يتناقض مع باقي الأثاث الحديث للمطبخ المطلي باللون الفضي، وشكلا مزيج من الريفية والحداثة بشكل متناعم جدًا.  

مواد سطح العمل

FEBAL CASA, Graphosds Graphosds مطبخمخزن
Graphosds

Graphosds
Graphosds
Graphosds

الرخام من المواد التي تخلق تأثير ريفي بالإضافة مع بعض المواد الأخرى مثل الخشب والبلاط التقليدي الهيدروليكي لجعل الأجواء ريفية أكثر. 

بلاط هيدروليكي

Encaustic Cement Tiles with Endless Pattern Combination, Original Features Original Features جدران وأرضياتبلاط
Original Features

Encaustic Cement Tiles with Endless Pattern Combination

Original Features
Original Features
Original Features

البلاط الهيدروليكي يعطي أجواء تقليدية حتى إلى المساحات الحديثة، وهناك طريقة جيدة للتأكد من أن مطبخك تقليدي وبسيط ويتجه نحو مطابخ المنازل القديمة، والبلاط الهيدروليكي يمنحك ذلك بسهولة جدًا. 

استعادة الخزائن القديمة

Kitchen, Leeds, Crow's Nest Interiors Crow's Nest Interiors مطبخ
Crow&#39;s Nest Interiors

Kitchen, Leeds

Crow's Nest Interiors
Crow&#39;s Nest Interiors
Crow's Nest Interiors

استعادة الأثاث القديم هو الاتجاه السائد هذه الأيام سواء كان لديك مطبخ ريفي أو حديث، مثل هذه الخزانة ذات اللون المشرق التي اعيد استخدامها كخزانة في المطبخ لتعطيه لمسة ريفية. 

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