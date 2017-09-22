6 أفكار غير مكلفة ليبدو مطبخك ريفي

لبدء الحديث عن التفاصيل والأفكار الصغيرة التي تجعل مطبخنا أكثر ريفية، ونحن نلقي نظرة على مطبخ ريفي أصيل، لا يوجد هنا نصف صيغة بل كل التفاصيل التي تجعل مطبخك يبدو ريفي لدرجة أنك ستشعر بكل أجواء القرية داخل مطبخك.

وهناك بعض الخطوط العريضة في الديكور التي تجعل مطبخك ريفي وهي كالآتي:

المواد النبيلة: الحجر والخشب مواد طبيعية إذا اعتمدت عليها سوف تجعل أجواء مطبخك ريفية

الفخار: الطين هو مادة طبيعية تذكرنا بالأرض والطبيعة سواء في جزء من المطبخ أو في الأواني التي تطبخ فيها.

رف علوي: حتى وإن كان المطبخ حديث فوجود رف علوي للأواني كما يوجد في مطبخ جدتنا.