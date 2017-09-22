6 أفكار غير مكلفة ليبدو مطبخك ريفي

إذا كنت تبحث عن الدفء في منزلك فنحن نرشح لك في هذا الموضوع مجموعة من المطابخ الريفية التي تبعث الدفء في منزلك، على الرغم من أن جزر المطبخ الحديثة عملية جدًا إلا أنها باردة جدًا، لذا نقدم لكم هذه النصائح لتبدو غرفة مطبخك أكثر ريفية، لا تفوت هذه النصائح أبدًا إذا كنت تريد مطبخ دافيء.
لبدء الحديث عن التفاصيل والأفكار الصغيرة التي تجعل مطبخنا أكثر ريفية، ونحن نلقي نظرة على مطبخ ريفي أصيل، لا يوجد هنا نصف صيغة بل كل التفاصيل التي تجعل مطبخك يبدو ريفي لدرجة أنك ستشعر بكل أجواء القرية داخل مطبخك.
وهناك بعض الخطوط العريضة في الديكور التي تجعل مطبخك ريفي وهي كالآتي:
المواد النبيلة: الحجر والخشب مواد طبيعية إذا اعتمدت عليها سوف تجعل أجواء مطبخك ريفية
الفخار: الطين هو مادة طبيعية تذكرنا بالأرض والطبيعة سواء في جزء من المطبخ أو في الأواني التي تطبخ فيها.
رف علوي: حتى وإن كان المطبخ حديث فوجود رف علوي للأواني كما يوجد في مطبخ جدتنا.
الخشب على الرغم من أنه مادة طبيعية إلا أنه من الممكن أن يكون حديث جدًا كما نرى في هذه الصورة إلا أن هناك بعض التفاصيل التي تعطي أجواء ريفية، هذه التفاصيل مثل الأثاث العتيق أو الأرضيات المبطنة ستجعل أجواء المطبخ ريفية جدًا.
في هذا المطبخ اعتمد الخبراء على فكرة جيدة وهي استعادة بعض الأثاث القديم وتحويله إلى سطح عمل في المطبخ، وهذا الأثاث يتناقض مع باقي الأثاث الحديث للمطبخ المطلي باللون الفضي، وشكلا مزيج من الريفية والحداثة بشكل متناعم جدًا.
الرخام من المواد التي تخلق تأثير ريفي بالإضافة مع بعض المواد الأخرى مثل الخشب والبلاط التقليدي الهيدروليكي لجعل الأجواء ريفية أكثر.
البلاط الهيدروليكي يعطي أجواء تقليدية حتى إلى المساحات الحديثة، وهناك طريقة جيدة للتأكد من أن مطبخك تقليدي وبسيط ويتجه نحو مطابخ المنازل القديمة، والبلاط الهيدروليكي يمنحك ذلك بسهولة جدًا.
استعادة الأثاث القديم هو الاتجاه السائد هذه الأيام سواء كان لديك مطبخ ريفي أو حديث، مثل هذه الخزانة ذات اللون المشرق التي اعيد استخدامها كخزانة في المطبخ لتعطيه لمسة ريفية.
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