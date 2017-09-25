10 نصائح لمرونة في عملية الانتقال من بيت لآخر

الإنتقال من بيت لآخر يعني بداية جديدة في بيت جديد (وأحياناً في مدينة جديدة). لكن كما نعلم جميعا أن الاتقال من بيت لآخر يعني الكثير من الضغوط حتى إذا قمت بالإستعانة بشركات نقل فسيكون لديك الكثير لتنظمه وترتبه وهذا ما سنتحدث عنه في مقال اليوم.
الكثير منا قد يشعر بالارتباك من كثرة الأشياء المطلوب عملها ولكن وضع كل الأشياء في قائمة أعمال سيسهل عليك الكثير كما أنه سيقلل الضغط الناتج عن محاولة تذكر كل شئ حتى أثناء الانشغال بعمل أشياء أخرى.
يمكنك كتابتها في ورقة كما يمكنك الاحتفاظ بها على هاتفك المحمول وشطب كل ما تنتهي من عمله والذي بدوره سيشعرك بالإنجاز.
أول خطوة عند النقل قبل أي شئ، يجب عليك أن تخطط كل شئ وأن تبدأ بإلقاء ما لا تحتاجه لتسهل عملية الشحن وترتيب الصناديق وتقليل عددها وبالتالي سيعمل على تسهيل عملية النقل بشكل أفضل.
بدلاً من شراء صناديق قم بتجميع كرتونات قديمة أو بشرائها بأسعار زهيدة من البقال في شارعك. بعدما تصل الصناديق قم بترتيب أشياءك حسب الغرف وحسب نوعها ولا تنسى أن تكتب كل نوع وأسم الغرفة على الصناديق مع الحرص على وضع علامات على الصناديق القابلة للكسر.
اطلب المساعدة جميعنا نعلم كيف تكون عملية النقل صعبة ومرهقة فلا تخجل من طلب المساعدة من الأصدقاء والعائلة.
بعض الناس قد يكون لديهم هوس بانهاء الاعمال بسرعة فقد ينسوا أخذ الراحة. لكن من المهم أخذ راحة نصف ساعة كل فترة لتمديد جسمك وتريحه أو شرب الشاى أو القهوة والذي سيكون له أثر رائع لمواصلة الأعمال فيما بعد بكفاءة أكبر.
لا يجب عليك حقب جميع امتعتك بل هناك بعض الأشياء التي تحتاجها مثل العدد لفك الأثاث أو الأدوات المختلفة التي ستحتاجها حتماً في عملية النقل. فإحرص على وضعها جانباً حتى لا تضيع وقتك في البحث عنها فيما بعد.
قبل الانتقال لبيتك الجديد احرص على أن يكون البيت مجهز بالكهرباء والمياه لتتمكن من استخدام البيت بشكل سليم.
لا يوجد شئ اكثر تشجيعاً من تشغيل موسيقاك المفضلة أثناء القيام بالمهام المنزلية والترتيب أثناء النقل والذي ستقلل الضغط والقلق الناتج عنها حتى لو بنسبة بسيطة.
إذا كنت تمارس اليوجا أو أي رياضة فقم باستكمال حياتك بشكل طبيعي أثناء عملية النقل والتي تساعدك على الخروج من أجواء النقل المجهدة وستعطيك فرصة لتغير الأجواء، فقط كل ما تحتاجه هو مساحة أرضية فارغة وسجادة لممارسة الرياضة.
اعتني بنفسك جيداً في هذه الفترة حيث يسهل نسيان نفسك مع كثرة الانشغال بالأشياء المختلفة لكن يجب أن تهتم أن تأكل طعام صحي وتشرب مياه تتناسب مع المجهود المبذول.