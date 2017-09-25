10 نصائح لمرونة في عملية الانتقال من بيت لآخر

الكثير منا قد يشعر بالارتباك من كثرة الأشياء المطلوب عملها ولكن وضع كل الأشياء في قائمة أعمال سيسهل عليك الكثير كما أنه سيقلل الضغط الناتج عن محاولة تذكر كل شئ حتى أثناء الانشغال بعمل أشياء أخرى.

يمكنك كتابتها في ورقة كما يمكنك الاحتفاظ بها على هاتفك المحمول وشطب كل ما تنتهي من عمله والذي بدوره سيشعرك بالإنجاز.