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10 نصائح لمرونة في عملية الانتقال من بيت لآخر

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify منازل
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الإنتقال من بيت لآخر يعني بداية جديدة في بيت جديد (وأحياناً في مدينة جديدة). لكن كما نعلم جميعا أن الاتقال من بيت لآخر يعني الكثير من الضغوط  حتى إذا قمت بالإستعانة بشركات نقل فسيكون لديك الكثير لتنظمه وترتبه وهذا ما سنتحدث عنه في مقال اليوم.

1.قائمة الأعمال المطلوب انجازها

ESPRIT Home 12, A.S. Création Tapeten AG A.S. Création Tapeten AG جدران وأرضياتورق الحائط Yellow
A.S. Création Tapeten AG

A.S. Création Tapeten AG
A.S. Création Tapeten AG
A.S. Création Tapeten AG

الكثير منا قد يشعر بالارتباك من كثرة الأشياء المطلوب عملها ولكن وضع كل الأشياء في قائمة أعمال سيسهل عليك الكثير كما أنه سيقلل الضغط الناتج عن محاولة تذكر كل شئ حتى أثناء الانشغال بعمل أشياء أخرى.

يمكنك كتابتها في ورقة كما يمكنك الاحتفاظ بها على هاتفك المحمول وشطب كل ما تنتهي من عمله والذي بدوره سيشعرك بالإنجاز.

2.تخلص مما لا تحتاج

Porthleven, LEIVARS LEIVARS غرفة نوم
LEIVARS

Porthleven

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

أول خطوة عند النقل قبل أي شئ، يجب عليك أن تخطط كل شئ وأن تبدأ بإلقاء ما لا تحتاجه لتسهل عملية الشحن وترتيب الصناديق وتقليل عددها وبالتالي سيعمل على تسهيل عملية النقل بشكل أفضل.

3.الصناديق

homify منازل
homify

homify
homify
homify

بدلاً من شراء صناديق قم بتجميع كرتونات قديمة أو بشرائها بأسعار زهيدة من البقال في شارعك. بعدما تصل الصناديق قم بترتيب أشياءك حسب الغرف وحسب نوعها ولا تنسى أن تكتب كل نوع وأسم الغرفة على الصناديق مع الحرص على وضع علامات على الصناديق القابلة للكسر.

4.اطلب المساعدة

Studio Créqui, atelier DiTO atelier DiTO مطبخ
atelier DiTO

atelier DiTO
atelier DiTO
atelier DiTO

اطلب المساعدة جميعنا نعلم كيف تكون عملية النقل صعبة ومرهقة فلا تخجل من طلب المساعدة من الأصدقاء والعائلة.

5.خذ قسط من الراحة

Putztipp der Woche: Fenster putzen, BOOK A TIGER BOOK A TIGER غرفة المعيشة
BOOK A TIGER

BOOK A TIGER
BOOK A TIGER
BOOK A TIGER

بعض الناس قد يكون لديهم هوس بانهاء الاعمال بسرعة فقد ينسوا أخذ الراحة. لكن من المهم أخذ راحة نصف ساعة كل فترة لتمديد جسمك وتريحه أو شرب الشاى أو القهوة والذي سيكون له أثر رائع لمواصلة الأعمال فيما بعد بكفاءة أكبر.

6.ضع الأساسيات جانباً

family spot - realizacja, Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj غرفة السفرة
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj

Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj

لا يجب عليك حقب جميع امتعتك بل هناك بعض الأشياء التي تحتاجها مثل العدد لفك الأثاث أو الأدوات المختلفة التي ستحتاجها حتماً في عملية النقل. فإحرص على وضعها جانباً حتى لا تضيع وقتك في البحث عنها فيما بعد.

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7.بيتك الجديد

Sundown, Widemouth Bay, Cornwall The Bazeley Partnership غرفة نوم
The Bazeley Partnership

Sundown, Widemouth Bay, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

قبل الانتقال لبيتك الجديد احرص على أن يكون البيت مجهز بالكهرباء والمياه لتتمكن من استخدام البيت بشكل سليم.

8.شغل موسيقتك المفضلة

Dettagli d'Oriente , Ethnic Chic Ethnic Chic المنزلأغراض منزلية
Ethnic Chic

Ethnic Chic
Ethnic Chic
Ethnic Chic

لا يوجد شئ اكثر تشجيعاً من تشغيل موسيقاك المفضلة أثناء القيام بالمهام المنزلية والترتيب أثناء النقل والذي ستقلل الضغط والقلق الناتج عنها حتى لو بنسبة بسيطة.

9.استكمل حياتك بشكل طبيعي

Raum für WT & YOGA, Timo Klein Photography Timo Klein Photography
Timo Klein Photography

Timo Klein Photography
Timo Klein Photography
Timo Klein Photography

إذا كنت تمارس اليوجا أو أي رياضة فقم باستكمال حياتك بشكل طبيعي أثناء عملية النقل والتي تساعدك على الخروج من أجواء النقل المجهدة وستعطيك فرصة لتغير الأجواء، فقط كل ما تحتاجه هو مساحة أرضية فارغة وسجادة لممارسة الرياضة.

10.اعتني بنفسك

МОРЕ И ПЕСОК, GraniStudio GraniStudio مطبخ
GraniStudio

GraniStudio
GraniStudio
GraniStudio

اعتني بنفسك جيداً في هذه الفترة حيث يسهل نسيان نفسك مع كثرة الانشغال بالأشياء المختلفة لكن يجب أن تهتم أن تأكل طعام صحي وتشرب مياه تتناسب مع المجهود المبذول.

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