9 مكتبات رائعة لمحبي القراءة والكتب

بعض الناس يرون الحصول على مكتبة في المنزل يعد من الرفاهيات أو شيء غير ضروري، ولكن إذا كان لديك مجموعة كبيرة من الكتب وكنت من محبي القراءة فلن تكون هذه وجهة نظرك! بل ستبحث عن اقتناء قطعة مميزة ترتب فيها كنزك بشكل منمق ويجعلك فخور بعرضهم كما أنك ستحافظ عليهم بتلك الطريقة! اليوم نعرض عليكم 10 تصميمات لمكتبات رائعة نرجو أن تعجبكم جميعها.
هذا تصميم لمكتبة غير اعتيادي بالمرة، فبدلًا من استغلال حائط فارغ موجود بالفعل، فقد قام المصمم بإنشاء مكتبة مكعبة وقائمة بذاتها بأبواب زجاجية لتصميم رائع وفريد من نوعه يتمناه كل محبي القراءة، فهو يبدو كركنك الخاص!
ماذا عن إضافة أنيقة لغرفة المعيشة؟ إذا قمت بغلق دولاب التليفزيون لا يظهر من تلك المساحة إلا أرفف المكتبة الممتدة بعرض الحائط والتي تعمل كنقطة محورية في غرفة المعيشة خاصة مع تلك الإضاءة الخلفية المميزة جدًا!
هل تريد مكتبة ضخمة كالتي توجد في المكتبات العالمية؟ يمكنك الحصول على جزء من تلك الروح إذا كان منزلك مكون من طابقين بإنشاء مكتبة ممتدة بين الدور الأرضي والدور الآخر. ولا تنس السلم بالطبع! في هذا التصميم نجد لون الخشب الداكن يتباين مع باقي اللون الأبيض للحوائط والأرضية.
إذا كانت لديك غرفة زائدة عن حاجتك أو عندك علية في منزلك فربما تكون المكان المثالي لإنشاء غرفة قراءة في المنزل وربما يمكن أن تكون مكان للدراسة والعمل أيضًا!
إذا كنت ستذهب للاختيار التقليدي في تصميم المكتبة الخاصة بك لعدم وجود مساحة كافية لها، فماذا عن إدخالها في أرفف مع استغلالها في وظائف أخرى كوجود أماكن أسفلها للتخزين وبعض الأرفف كنيش لوضع التحف والنباتات والأغراض الأخرى.
بالرغم من أن تصميم هذا المنزل يبدو مودرن للغاية خاصة مع المساحات المفتوحة والألوان المحايدة المستخدمة، ولكن قرر المصمم إضافة مكتبة ممتدة لآخر دور في المنزل بتصميم كلاسيكي عصري وزجاج أمامي لزيادة حماية الكتب.
مكتبة أنتيك خشبية باللون الأبيض وأرفف وظهر بالخشب البني الداكن لتباين رائع، إضافة فريدة من نوعها لصالة المنزل وتجعلها محل حديث ولافتة للانتباه!
تصميم دراماتيكي لمكتبة المنزل الملائمة لباقي ألوان المنزل التي تتراوج بين درجات الرمادي بين الأبيض والأسود لجو غامض ومعقد.
بعد كل تلك المكتبات الرائعة التي رأيتها في هذا المقال، هل أعجبوك ولكن لا تستطيع الحصول على شيء يماثلها بسبب ضيق المساحة في منزلك؟ إليك الحل! هذا تصميم لمكتبة صغيرة للغاية يمكنك تنفيذها في أصغر المساحات.