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9 مكتبات رائعة لمحبي القراءة والكتب

ريم عوض ريم عوض
Molto più che librerie, Mobilificio Marchese Mobilificio Marchese غرفة المعيشةرفوف
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بعض الناس يرون الحصول على مكتبة في المنزل يعد من الرفاهيات أو شيء غير ضروري، ولكن إذا كان لديك مجموعة كبيرة من الكتب وكنت من محبي القراءة فلن تكون هذه وجهة نظرك! بل ستبحث عن اقتناء قطعة مميزة ترتب فيها كنزك بشكل منمق ويجعلك فخور بعرضهم كما أنك ستحافظ عليهم بتلك الطريقة! اليوم نعرض عليكم 10 تصميمات لمكتبات رائعة نرجو أن تعجبكم جميعها.

1- مكتبة منفردة

Molto più che librerie, Mobilificio Marchese Mobilificio Marchese غرفة المعيشةرفوف
Mobilificio Marchese

Mobilificio Marchese
Mobilificio Marchese
Mobilificio Marchese

هذا تصميم لمكتبة غير اعتيادي بالمرة، فبدلًا من استغلال حائط فارغ موجود بالفعل، فقد قام المصمم بإنشاء مكتبة مكعبة وقائمة بذاتها بأبواب زجاجية لتصميم رائع وفريد من نوعه يتمناه كل محبي القراءة، فهو يبدو كركنك الخاص!

2- مكتبة مدمجة

Molto più che librerie, Mobilificio Marchese Mobilificio Marchese غرفة الملتيميديامخزن
Mobilificio Marchese

Mobilificio Marchese
Mobilificio Marchese
Mobilificio Marchese

ماذا عن إضافة أنيقة لغرفة المعيشة؟ إذا قمت بغلق دولاب التليفزيون لا يظهر من تلك المساحة إلا أرفف المكتبة الممتدة بعرض الحائط والتي تعمل كنقطة محورية في غرفة المعيشة خاصة مع تلك الإضاءة الخلفية المميزة جدًا!

3- مكتبة بطول طابقين

Molto più che librerie, Mobilificio Marchese Mobilificio Marchese غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
Mobilificio Marchese

Mobilificio Marchese
Mobilificio Marchese
Mobilificio Marchese

هل تريد مكتبة ضخمة كالتي توجد في المكتبات العالمية؟ يمكنك الحصول على جزء من تلك الروح إذا كان منزلك مكون من طابقين بإنشاء مكتبة ممتدة بين الدور الأرضي والدور الآخر. ولا تنس السلم بالطبع! في هذا التصميم نجد لون الخشب الداكن يتباين مع باقي اللون الأبيض للحوائط والأرضية.

4- مكتبة في العلية

Molto più che librerie, Mobilificio Marchese Mobilificio Marchese غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
Mobilificio Marchese

Mobilificio Marchese
Mobilificio Marchese
Mobilificio Marchese

إذا كانت لديك غرفة زائدة عن حاجتك أو عندك علية في منزلك فربما تكون المكان المثالي لإنشاء غرفة قراءة في المنزل وربما يمكن أن تكون مكان للدراسة والعمل أيضًا!

5- تصميم بسيط وعصري

Molto più che librerie, Mobilificio Marchese Mobilificio Marchese غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
Mobilificio Marchese

Mobilificio Marchese
Mobilificio Marchese
Mobilificio Marchese

إذا كنت ستذهب للاختيار التقليدي في تصميم المكتبة الخاصة بك لعدم وجود مساحة كافية لها، فماذا عن إدخالها في أرفف مع استغلالها في وظائف أخرى كوجود أماكن أسفلها للتخزين وبعض الأرفف كنيش لوضع التحف والنباتات والأغراض الأخرى.

6- تلمسة كلاسيكية

Molto più che librerie, Mobilificio Marchese Mobilificio Marchese غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
Mobilificio Marchese

Mobilificio Marchese
Mobilificio Marchese
Mobilificio Marchese

بالرغم من أن تصميم هذا المنزل يبدو مودرن للغاية خاصة مع المساحات المفتوحة والألوان المحايدة المستخدمة، ولكن قرر المصمم إضافة مكتبة ممتدة لآخر دور في المنزل بتصميم كلاسيكي عصري وزجاج أمامي لزيادة حماية الكتب.

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7- مكتبة أنتيكة

Molto più che librerie, Mobilificio Marchese Mobilificio Marchese غرفة المعيشةرفوف
Mobilificio Marchese

Mobilificio Marchese
Mobilificio Marchese
Mobilificio Marchese

مكتبة أنتيك خشبية باللون الأبيض وأرفف وظهر بالخشب البني الداكن لتباين رائع، إضافة فريدة من نوعها لصالة المنزل وتجعلها محل حديث ولافتة للانتباه!

8- تباين الألوان

Molto più che librerie, Mobilificio Marchese Mobilificio Marchese غرفة المعيشةرفوف
Mobilificio Marchese

Mobilificio Marchese
Mobilificio Marchese
Mobilificio Marchese

تصميم دراماتيكي لمكتبة المنزل الملائمة لباقي ألوان المنزل التي تتراوج بين درجات الرمادي بين الأبيض والأسود لجو غامض ومعقد.

9- صغيرة ورائعة

Molto più che librerie, Mobilificio Marchese Mobilificio Marchese غرفة نومخزانة الملابس
Mobilificio Marchese

Mobilificio Marchese
Mobilificio Marchese
Mobilificio Marchese

بعد كل تلك المكتبات الرائعة التي رأيتها في هذا المقال، هل أعجبوك ولكن لا تستطيع الحصول على شيء يماثلها بسبب ضيق المساحة في منزلك؟ إليك الحل! هذا تصميم لمكتبة صغيرة للغاية يمكنك تنفيذها في أصغر المساحات.

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ما رقم المكتبة الذي نال إعجابك؟ شاركنا برأيك!

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