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15 تصميم لأبواب خشبية تُنعش منزلك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
PUERTAS DE MADERA DE LENGA, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. شبابيك خشب Brown
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تعد الأبواب من أساسيات المنزل التي لا يمكنك إغفالها أو عدم الاهتمام بتصميمها، بل إنها أول الأشياء التي يجب أن تخطط لها مع بناء منزلك، وتختار حجمها وشكلها وتصميمها الذي تريده، وحساب تكلفة كل شيء من البداية إلى النهاية بحيث يمكنك العثور على التصميم الذي يناسب ميزانيتك.

وفي هذا المقال نحن نختار لك الأبواب الخشبية لتكون هي أبواب منزلك، فهي تتميز بسحر خاص وأنواع مختلفة يمكنك الاختيار بينها.. (خشب الزان – الصنبور – الاّرو – البلوط..) وهكذا يبدو أن لديك العديد من الخيارات التي يمكنك الاستعانة بها في تصميم الباب الخشبي مع مراعاة الفروق بين كل نوع، بالإضافة إلى ذلك فإن الأبواب الخشبية تتميز بأنماط عديدة ومختلفة مثل النمط الريفي والكلاسيكي والعصري.. ويمكنك أيضًا الجمع بين نمطين في تصميم واحد..

1. مستقرة وآمنة

PUERTAS DE MADERA DE LENGA, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. شبابيك خشب Brown
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

باب خشبي بسيط داخل صندوق من الحجارة لمدخل بسيط للغاية وأرضية من البلاط الأسود.

2. مجموعة من الأبواب على شكل خزانات وهمية

PUERTAS DE MADERA DE LENGA, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. شبابيك خشب Brown
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

خزانات وهمية لباب خشبي بسيط التصميم تعطي لمسة تنظيمية مُرتبة.

3. نمط بسيط مع الزجاج المزخرف

PUERTAS DE MADERA DE LENGA, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. شبابيك خشب Brown
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

مزيج الخشب والزجاج يمكن أن يعطيك شكلًا تبسيطي للغاية لباب منزلك.

4. باب داخلي مُزدوج مع بعض التفريغات

PUERTAS DE MADERA DE LENGA, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. شبابيك خشب Brown
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

تفريغات مميزة تسمح بدخول خطوط الضوء والهواء في باب مزدوج من خشب الزان السميك.

5. باب شرفة مصنوع من الخشب والزجاج

PUERTAS DE MADERA DE LENGA, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. شبابيك خشب Brown
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

الزجاج على الأغلب أهم ما في أبواب الشرفات حيث يسمح لك بإطلالة رائعة على المشهد بالخارج.

6. باب خشبي منزلق

PUERTAS DE MADERA DE LENGA, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. شبابيك خشب Brown
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

الأبواب المنزلقة سحر خاص في عالم تصميم الأبواب واستخدام مقابض مودرن للغاية.

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7. شكل ريفي وكبير للمدخل

PUERTAS DE MADERA DE LENGA, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. شبابيك خشب Brown
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

تصميم ريفي بدمج الخشب على طبيعته في باب مزودج مع الجدران الحجرية الجميلة.

8. الخشب المُدعم بالزجاج البلوري السميك

PUERTAS DE MADERA DE LENGA, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. شبابيك خشب Brown
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

الزجاج البلوري العازل يمنحك تصميم رائع ولكنه يعطي مزيد من الخصوصية لما وراءه في الغرفة.

9. نمط كلاسيكي للغاية بسحر الأخشاب البسيطة

PUERTAS DE MADERA DE LENGA, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. شبابيك خشب Brown
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

نمط كلاسيكي بسيط مع مدخل مُزود باللمسات الخضراء الناعمة.

10. باب خشبي مع الكثير من الأعمال الحرفية

PUERTAS DE MADERA DE LENGA, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. شبابيك خشب Brown
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

الأعمال الحرفية تُعطي شكلًا مميزًا لكل باب، وتزيد من كلاسكية التصميم في هذه الصورة.

11. باب خشبي مع قواطع لنظرة حديثة

PUERTAS DE MADERA DE LENGA, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. شبابيك خشب Brown
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

قواطع منظمة بتصميم هندسي رائع لباب خشبي عصري وأنيق.

12. تصميم يجمع الخطوط المستقيمة بالأخشاب المُفرغة

PUERTAS DE MADERA DE LENGA, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. شبابيك خشب Brown
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

قطع الأخشاب المستقيمة مع الزجاج للمسة مميزة وأكثر عصرية.

13. تصميم لباب يتداخل مع الجدار الحجري

PUERTAS DE MADERA DE LENGA, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. شبابيك خشب Brown
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

باب يتداخل مع الجدار الحجري للمسة عصرية وريفية معًا في انسيابية رائعة.

14. سحر النظرة الإستوائية

PUERTAS DE MADERA DE LENGA, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. شبابيك خشب Brown
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

لمسة استوائية لباب خشبي بسيط مع اللمسات الخضراء التي تُحيطه.

15. الأخشاب الخشنة لتصميم أكثر قوة

PUERTAS DE DUELAS, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. شبابيك خشب Brown
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

تصميم لباب خشبي خشن يتداخل مع الجدار الحجري ليبدو التصميم أكثر قوة.

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