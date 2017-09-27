15 تصميم لأبواب خشبية تُنعش منزلك

تعد الأبواب من أساسيات المنزل التي لا يمكنك إغفالها أو عدم الاهتمام بتصميمها، بل إنها أول الأشياء التي يجب أن تخطط لها مع بناء منزلك، وتختار حجمها وشكلها وتصميمها الذي تريده، وحساب تكلفة كل شيء من البداية إلى النهاية بحيث يمكنك العثور على التصميم الذي يناسب ميزانيتك.
وفي هذا المقال نحن نختار لك الأبواب الخشبية لتكون هي أبواب منزلك، فهي تتميز بسحر خاص وأنواع مختلفة يمكنك الاختيار بينها.. (خشب الزان – الصنبور – الاّرو – البلوط..) وهكذا يبدو أن لديك العديد من الخيارات التي يمكنك الاستعانة بها في تصميم الباب الخشبي مع مراعاة الفروق بين كل نوع، بالإضافة إلى ذلك فإن الأبواب الخشبية تتميز بأنماط عديدة ومختلفة مثل النمط الريفي والكلاسيكي والعصري.. ويمكنك أيضًا الجمع بين نمطين في تصميم واحد..
باب خشبي بسيط داخل صندوق من الحجارة لمدخل بسيط للغاية وأرضية من البلاط الأسود.
خزانات وهمية لباب خشبي بسيط التصميم تعطي لمسة تنظيمية مُرتبة.
مزيج الخشب والزجاج يمكن أن يعطيك شكلًا تبسيطي للغاية لباب منزلك.
تفريغات مميزة تسمح بدخول خطوط الضوء والهواء في باب مزدوج من خشب الزان السميك.
الزجاج على الأغلب أهم ما في أبواب الشرفات حيث يسمح لك بإطلالة رائعة على المشهد بالخارج.
الأبواب المنزلقة سحر خاص في عالم تصميم الأبواب واستخدام مقابض مودرن للغاية.
تصميم ريفي بدمج الخشب على طبيعته في باب مزودج مع الجدران الحجرية الجميلة.
الزجاج البلوري العازل يمنحك تصميم رائع ولكنه يعطي مزيد من الخصوصية لما وراءه في الغرفة.
نمط كلاسيكي بسيط مع مدخل مُزود باللمسات الخضراء الناعمة.
الأعمال الحرفية تُعطي شكلًا مميزًا لكل باب، وتزيد من كلاسكية التصميم في هذه الصورة.
قواطع منظمة بتصميم هندسي رائع لباب خشبي عصري وأنيق.
قطع الأخشاب المستقيمة مع الزجاج للمسة مميزة وأكثر عصرية.
باب يتداخل مع الجدار الحجري للمسة عصرية وريفية معًا في انسيابية رائعة.
لمسة استوائية لباب خشبي بسيط مع اللمسات الخضراء التي تُحيطه.
تصميم لباب خشبي خشن يتداخل مع الجدار الحجري ليبدو التصميم أكثر قوة.
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