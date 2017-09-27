15 تصميم لأبواب خشبية تُنعش منزلك

تعد الأبواب من أساسيات المنزل التي لا يمكنك إغفالها أو عدم الاهتمام بتصميمها، بل إنها أول الأشياء التي يجب أن تخطط لها مع بناء منزلك، وتختار حجمها وشكلها وتصميمها الذي تريده، وحساب تكلفة كل شيء من البداية إلى النهاية بحيث يمكنك العثور على التصميم الذي يناسب ميزانيتك.

وفي هذا المقال نحن نختار لك الأبواب الخشبية لتكون هي أبواب منزلك، فهي تتميز بسحر خاص وأنواع مختلفة يمكنك الاختيار بينها.. (خشب الزان – الصنبور – الاّرو – البلوط..) وهكذا يبدو أن لديك العديد من الخيارات التي يمكنك الاستعانة بها في تصميم الباب الخشبي مع مراعاة الفروق بين كل نوع، بالإضافة إلى ذلك فإن الأبواب الخشبية تتميز بأنماط عديدة ومختلفة مثل النمط الريفي والكلاسيكي والعصري.. ويمكنك أيضًا الجمع بين نمطين في تصميم واحد..