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10 مطابخ ساحرة باللون الأبيض

Mohammed Awad Mohammed Awad
Appartamento ad Ostiense - Roma, Archifacturing Archifacturing مطبخ
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تصميم المطابخ بطريقة ذوقية مناسبة لديكور منزلك يعتبر من الأمور الهامة التي ينبغي عليك حسن اختيارها، و لأن المطبخ من المناطق الحيوية في أي منزل لايمكن اهمال تصميمها بأي شكل من الأشكال خصوصاً من أنها من أكثر المساحات التي تستخدم على مدار اليوم بالمقارنة بكل غرف المنزل..

هوميفايسوف يقدم لنا اليوم باقة مميزة لتصميمات مطابخ بيضاء مودرن تمكنك من اقتباس الكثير من الأفكار حول ديكور مطبخ أحلامك ..

إليكم التفاصيل

1- مطبخ على منظر طبيعي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

في هذا التصميم تناغم واضح بين كل العناصر التي تجعل من المطبخ رائعاً سواء اللون الأبيض او الزجاج أو الخزانات التي تسمح بتخزين أكثر من جهاز كهربائي بجانب الضلف المتجاورة بطريقة رائعة المعدة لتستوعب باقي المخزونات دون أي فوضى مما تسبب في ظهور المطبخ بسيمترية بذوق عالي .

لاحظ انتشار اللون الأبيض في كل المكونات مع الخروج على القاعدة في الأرضيات الرمادية و الأجهزة الكهربائية و النجف النحاسي حتى ظهر المطبخ متوازناً بشكل تام .

2- مع الرخام

APARTMENT P, NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN مطبخ
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

استخدام الترخيم حيلة رائعة لكسر أي  طغيان باللون الأبيض على الأجواء خصوصاً لو كنت من عشاق الألوان المتداخلة و العصرية مثل نغمات الأبيض و الاسود و لعل الترخيم يكون وسيلة اضافية لزخرفة جدران مطبخك بكثير من السحر الطبيعي الذي يحقق جمالاً فريداً في ديكور المطبخ بشكل عام

3- مع جزيرة مركزية

L'importanza dei dettagli, Daniela Nori Daniela Nori مطبخ
Daniela Nori

Daniela Nori
Daniela Nori
Daniela Nori

استخدام الجزيرة المركزية باللون الأبيض في مطبخك يمكنك من تحقيق الشخصية المستقلة للمطبخ بمعادلة الشكل الجميل و الجانب العملي القوي الذي يتحقق في مساحة صغيرة بواسطة تلك الجزيرة التي غالباً تستغل من الداخل و الخارج سواء في احداث فراغ لاستيعاب كراسي أو رفوف و ادراج للتخزين 

4- متكامل مع الضوء

Ristrutturazione appartamento Milano, Pioltello, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare مطبخ
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

النظام في توزيع الإضاءة يجعل مطبخك متألقاً  على الدوام خصوصاً لو كانت المساحة ضيقة بعض الشيء فعليك استغلال الأركان و الخزانات ليكون فيها مصادر قوية للضوء و تزيد من المجال البصري المتوفر فيه خصوصاً مع انتشار اللون الأبيض في كل التفاصيل الخاصة بالمطبخ بدءاً من الجدران و انتهاءاً بالخزانات .

5- أبيض و اسود

Appartamento ad Ostiense - Roma, Archifacturing Archifacturing مطبخ
Archifacturing

Archifacturing
Archifacturing
Archifacturing

الأبيض و الأسود نغمات عصرية بامتياز بهما العديد من النقاط التي تجعل من شكل المطبخ تحفة فنية لو تم توزيعهما بطريقة متماثلة و متكافئة، لاحظ انتشار الابيض في الحوائط الرئيسية في المطبخ و الجوانب و الأرضيات من الأسود في توازن قوي بين اللونين و كذلك تنويع و تسليط الإضاءة على مختلف الأركان كان له دور قوي في ظهور المطبخ بذلك التألق اللافت

6- متصلة بالخارج

Villa Our Time, DomusGaia DomusGaia مطبخ
DomusGaia

DomusGaia
DomusGaia
DomusGaia

الفيو الخارجي الجمالي يمكن أن يكون عامل إضافي في زيادة قوة و جمال تصميم مطبخ منزلك فربما نافذة من الزجاج بطول الجدار كفيلة بنقل مطبخك لعالم جميل يصعب الاستغناء عنه خصوصاً لو كان حول المنزل ما يستحق فتح نافذة لرؤيته دائماً 

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7- أبيض تماماً

VILLA A FORTE DEI MARMI, STUDIO PISANI STUDIO PISANI مطبخ
STUDIO PISANI

STUDIO PISANI
STUDIO PISANI
STUDIO PISANI

اللون الأبيض مناسب للمساحات الضيقة و أيضاً الواسعة مع بعض التغييرات والإضافات كالترخيم و الضوء و بعض التطعيمات من اكسسوارات خفيفة كالخشب و خزانات و بالفعل هذا ما تحقق هنا بأريحية كبيرة في المساحة مع تطعيمات الرخام في الأعمدة مع ترك المساحة المحيطة بالمطبخ لحرية الحركة بشكل مميز

8- مفهوم الحد الادنى

CASA_V, salvatore cannito architetto salvatore cannito architetto مطبخ
salvatore cannito architetto

salvatore cannito architetto
salvatore cannito architetto
salvatore cannito architetto

تصميم ملهم مينيمال و به حدود دنيا من كل التفاصيل لاحظ مثلاً الثلاجة و حجمها المحدد سلفاً بين الخزانات التي جاءت متجاوره لها بفارق سنتيمترات قليلة مع استخدام الأضواء و بيوت النور تحت الخزانات و التألق في تصوير اللون الأبيض من خلال عدم دخول ألوان عليه و تقوية الإضاءة الطبيعية بواسطة النافذة الكبيرة بجوار الرف الرخامي 

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9- أناقة و بساطة

Ristrutturazione appartamento Torino, Beinasco, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare مطبخ
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

البساطة أنيقة و الأناقة بسيطة هذه هي المعادلة الأصعب في أي تصميم لمطبخ بدون أي بهرجة زائدة عن الحد أو اكسسوارات لا تفيد، بالفعل هذا النموذج يعد نموذجاً حقيقياً لتصميم مطبخ يجمع بين الخزانات اللازمة للتخزين و الرف الرخامي المطلوب لتجهيز المشروبات و الطهي و الرفوف و كذلك منظر جميل و اضاءة رائعة 

10- حديث و تقليدي

CASA T E 2017 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE: OFFICINE LIQUIDE Foto: Darragh Hehir, Officine Liquide Officine Liquide مطبخ
Officine Liquide

Officine Liquide
Officine Liquide
Officine Liquide

التقليدي أو الكلاسيكي في المطابخ قد يكون حديثاً و عصرياً ببضعة حيل بسيطة تقرب وجهة نظرك بين الطرازين فمثلاً الخزانات جاءت مثالية في الطرف الأسفل من المطبخ و متفرقة في الطرف العلوي و بهذا خلقت مساحة بينهما استخدمت ببعض الجماليات من السيراميك و الإضاءة المشرقة من خلال انعكاس الأبيض و وجود أكثر من نافذة في المطبخ 

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