10 مطابخ ساحرة باللون الأبيض

تصميم المطابخ بطريقة ذوقية مناسبة لديكور منزلك يعتبر من الأمور الهامة التي ينبغي عليك حسن اختيارها، و لأن المطبخ من المناطق الحيوية في أي منزل لايمكن اهمال تصميمها بأي شكل من الأشكال خصوصاً من أنها من أكثر المساحات التي تستخدم على مدار اليوم بالمقارنة بكل غرف المنزل..
هوميفايسوف يقدم لنا اليوم باقة مميزة لتصميمات مطابخ بيضاء مودرن تمكنك من اقتباس الكثير من الأفكار حول ديكور مطبخ أحلامك ..
إليكم التفاصيل
في هذا التصميم تناغم واضح بين كل العناصر التي تجعل من المطبخ رائعاً سواء اللون الأبيض او الزجاج أو الخزانات التي تسمح بتخزين أكثر من جهاز كهربائي بجانب الضلف المتجاورة بطريقة رائعة المعدة لتستوعب باقي المخزونات دون أي فوضى مما تسبب في ظهور المطبخ بسيمترية بذوق عالي .
لاحظ انتشار اللون الأبيض في كل المكونات مع الخروج على القاعدة في الأرضيات الرمادية و الأجهزة الكهربائية و النجف النحاسي حتى ظهر المطبخ متوازناً بشكل تام .
استخدام الترخيم حيلة رائعة لكسر أي طغيان باللون الأبيض على الأجواء خصوصاً لو كنت من عشاق الألوان المتداخلة و العصرية مثل نغمات الأبيض و الاسود و لعل الترخيم يكون وسيلة اضافية لزخرفة جدران مطبخك بكثير من السحر الطبيعي الذي يحقق جمالاً فريداً في ديكور المطبخ بشكل عام
استخدام الجزيرة المركزية باللون الأبيض في مطبخك يمكنك من تحقيق الشخصية المستقلة للمطبخ بمعادلة الشكل الجميل و الجانب العملي القوي الذي يتحقق في مساحة صغيرة بواسطة تلك الجزيرة التي غالباً تستغل من الداخل و الخارج سواء في احداث فراغ لاستيعاب كراسي أو رفوف و ادراج للتخزين
النظام في توزيع الإضاءة يجعل مطبخك متألقاً على الدوام خصوصاً لو كانت المساحة ضيقة بعض الشيء فعليك استغلال الأركان و الخزانات ليكون فيها مصادر قوية للضوء و تزيد من المجال البصري المتوفر فيه خصوصاً مع انتشار اللون الأبيض في كل التفاصيل الخاصة بالمطبخ بدءاً من الجدران و انتهاءاً بالخزانات .
الأبيض و الأسود نغمات عصرية بامتياز بهما العديد من النقاط التي تجعل من شكل المطبخ تحفة فنية لو تم توزيعهما بطريقة متماثلة و متكافئة، لاحظ انتشار الابيض في الحوائط الرئيسية في المطبخ و الجوانب و الأرضيات من الأسود في توازن قوي بين اللونين و كذلك تنويع و تسليط الإضاءة على مختلف الأركان كان له دور قوي في ظهور المطبخ بذلك التألق اللافت
الفيو الخارجي الجمالي يمكن أن يكون عامل إضافي في زيادة قوة و جمال تصميم مطبخ منزلك فربما نافذة من الزجاج بطول الجدار كفيلة بنقل مطبخك لعالم جميل يصعب الاستغناء عنه خصوصاً لو كان حول المنزل ما يستحق فتح نافذة لرؤيته دائماً
اللون الأبيض مناسب للمساحات الضيقة و أيضاً الواسعة مع بعض التغييرات والإضافات كالترخيم و الضوء و بعض التطعيمات من اكسسوارات خفيفة كالخشب و خزانات و بالفعل هذا ما تحقق هنا بأريحية كبيرة في المساحة مع تطعيمات الرخام في الأعمدة مع ترك المساحة المحيطة بالمطبخ لحرية الحركة بشكل مميز
تصميم ملهم مينيمال و به حدود دنيا من كل التفاصيل لاحظ مثلاً الثلاجة و حجمها المحدد سلفاً بين الخزانات التي جاءت متجاوره لها بفارق سنتيمترات قليلة مع استخدام الأضواء و بيوت النور تحت الخزانات و التألق في تصوير اللون الأبيض من خلال عدم دخول ألوان عليه و تقوية الإضاءة الطبيعية بواسطة النافذة الكبيرة بجوار الرف الرخامي
اقرأ : 8 حيل لمطابخ تعجب الجميع
البساطة أنيقة و الأناقة بسيطة هذه هي المعادلة الأصعب في أي تصميم لمطبخ بدون أي بهرجة زائدة عن الحد أو اكسسوارات لا تفيد، بالفعل هذا النموذج يعد نموذجاً حقيقياً لتصميم مطبخ يجمع بين الخزانات اللازمة للتخزين و الرف الرخامي المطلوب لتجهيز المشروبات و الطهي و الرفوف و كذلك منظر جميل و اضاءة رائعة
التقليدي أو الكلاسيكي في المطابخ قد يكون حديثاً و عصرياً ببضعة حيل بسيطة تقرب وجهة نظرك بين الطرازين فمثلاً الخزانات جاءت مثالية في الطرف الأسفل من المطبخ و متفرقة في الطرف العلوي و بهذا خلقت مساحة بينهما استخدمت ببعض الجماليات من السيراميك و الإضاءة المشرقة من خلال انعكاس الأبيض و وجود أكثر من نافذة في المطبخ