6 نصائح لتنعم بمنزل أكثر هدوءًا وأقل ضوضاء

كلنا نعلم أنه من الصعب الحصول على منزل في منتهى الهدوء ولكن يمكننا أن نفعل بعض التغييرات للحصول على أكثر جو هادئ ممكن. صدى الصوت والضوضاء التي تسمعها داخل منزلك ليست فقط بسبب طريقة بناؤه ولكن في بعض الأحياة يكون السبب فيها الديكور الخاطئ والأجهزة المنزلية. اليوم نقدم لكم بعض النصائح لتنعم بمنزل أكثر هدوءًا وأقل ضوضاء!
صحيح أن الموضة الآن في تصميم المنزل وتقسيمه هي المساحات المفتوحة التي تجعل حجم المنزل يبدو أكبر وتزيد من التواصل بين أفراد المنزل في مختلف الغرف ولكن عيبها أن الضوضاء تعم المنزل سريعًا لا تشعر بالهدوء كلما احتجته إلا في غرفة النوم، لهذا يحب أن تضيف فواصل بين الغرف إذا كنت تريد الحصول على بعض الهدوء في بعض أجزاء المنزل. في استطاعتك دائمًا أن تختار فواصل زجاجية شفافة حتى لا تمحي تمامًا أثر المساحة المفتوحة.
المنسوجات من أكثر الأشياء وأسهلها التي يمكنك استخدامها لتقليل انتقال الأصوات. فكر فيها وستجد أنك تعرف تلك المعلومة المنطقية، ما الغرفة الأقل ضوضاء من الغرف ذات الأراضي الخشبية؟ تلك التي يوجد بها سجاد! وماذا يجعل الضوضاء الآتية من الخارج أقل؟ الستائر الثقيلة. جرّب أن تضيف منسوجات ثقيلة داخل غرفتك وستذهل من تقليل صدى الصوت.
المطبخ يمكنه أن يكون من أكثر الأماكن إزعاجًا داخل المنزل، وهذا قد يكون بسبب الأجهزة القديمة والتي تححتاج حتمًا للتجديد وستفاجأ الهدوء الذي ستحدثه. تجديد الأجهزة سيكلقك الكثير ولكن اعتبره استثمار لراحتك.
إذا كانت ميزانيتك لا تسمح بتجديد الأجهزة على الإطلاق فيمكنك أن تحاول وضع قواعد مطاطية في أرجلها لتقليل صوت الاهتزاز، هذا لا ينطبق فقط على الأجهزة المنزلية ولكن الأثاث أيضًا، الذي يصدر أصواتًا عند تحريكه أو عند الجلوس.
في المنازل القديمة قد تجد الضوضاء دائمة بسبب الأرضية القديمة والسباكة التي تحتاج حتمًا للتجديد! ابدأ الآن بوضع خطو لتجداد أساسات المنزل القديمة لتنعم ببيت هادئ.
ليست المشكلة في الضوضاء داخل منزلك فقط ولكن الضوضاء القادمة من الخارج أيضًا. حال أن تحصل على نوافذ عازلة للصوت وقم بتركيب ستائر بخامة ثقيلة كما اقترحنا من قبل.