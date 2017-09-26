6 نصائح لتنعم بمنزل أكثر هدوءًا وأقل ضوضاء

صحيح أن الموضة الآن في تصميم المنزل وتقسيمه هي المساحات المفتوحة التي تجعل حجم المنزل يبدو أكبر وتزيد من التواصل بين أفراد المنزل في مختلف الغرف ولكن عيبها أن الضوضاء تعم المنزل سريعًا لا تشعر بالهدوء كلما احتجته إلا في غرفة النوم، لهذا يحب أن تضيف فواصل بين الغرف إذا كنت تريد الحصول على بعض الهدوء في بعض أجزاء المنزل. في استطاعتك دائمًا أن تختار فواصل زجاجية شفافة حتى لا تمحي تمامًا أثر المساحة المفتوحة.