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6 نصائح لتنعم بمنزل أكثر هدوءًا وأقل ضوضاء

ريم عوض ريم عوض
Scharfes Design: Küppersbusch präsentiert „Hot Chili“ in einer limitierten Edition, Küppersbusch Hausgeräte GmbH Küppersbusch Hausgeräte GmbH مطبخالأجهزة الكهربائية
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كلنا نعلم أنه من الصعب الحصول على منزل في منتهى الهدوء ولكن يمكننا أن نفعل بعض التغييرات للحصول على أكثر جو هادئ ممكن. صدى الصوت والضوضاء التي تسمعها داخل منزلك ليست فقط بسبب طريقة بناؤه ولكن في بعض الأحياة يكون السبب فيها الديكور الخاطئ والأجهزة المنزلية. اليوم نقدم لكم بعض النصائح لتنعم بمنزل أكثر هدوءًا وأقل ضوضاء!

1- أضف فواصل بين الغرف

Maßgefertigte Schiebetüren & Raumteiler, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

صحيح أن الموضة الآن في تصميم المنزل وتقسيمه هي المساحات المفتوحة التي تجعل حجم المنزل يبدو أكبر وتزيد من التواصل بين أفراد المنزل في مختلف الغرف ولكن عيبها أن الضوضاء تعم المنزل سريعًا لا تشعر بالهدوء كلما احتجته إلا في غرفة النوم، لهذا يحب أن تضيف فواصل بين الغرف إذا كنت تريد الحصول على بعض الهدوء في بعض أجزاء المنزل. في استطاعتك دائمًا أن تختار فواصل زجاجية شفافة حتى لا تمحي تمامًا أثر المساحة المفتوحة.

2- استخدم المنسوجات جيدًا

DOMICIL Journal Wohngenuss, Domicil Möbel GmbH Domicil Möbel GmbH غرفة المعيشة
Domicil Möbel GmbH

DOMICIL Journal Wohngenuss

Domicil Möbel GmbH
Domicil Möbel GmbH
Domicil Möbel GmbH

المنسوجات من أكثر الأشياء وأسهلها التي يمكنك استخدامها لتقليل انتقال الأصوات. فكر فيها وستجد أنك تعرف تلك المعلومة المنطقية، ما الغرفة الأقل ضوضاء من الغرف ذات الأراضي الخشبية؟ تلك التي يوجد بها سجاد! وماذا يجعل الضوضاء الآتية من الخارج أقل؟ الستائر الثقيلة. جرّب أن تضيف منسوجات ثقيلة داخل غرفتك وستذهل من تقليل صدى الصوت.

3- الأجهزة الكهربائية

Scharfes Design: Küppersbusch präsentiert „Hot Chili“ in einer limitierten Edition, Küppersbusch Hausgeräte GmbH Küppersbusch Hausgeräte GmbH مطبخالأجهزة الكهربائية
Küppersbusch Hausgeräte GmbH

Küppersbusch Hausgeräte GmbH
Küppersbusch Hausgeräte GmbH
Küppersbusch Hausgeräte GmbH

المطبخ يمكنه أن يكون من أكثر الأماكن إزعاجًا داخل المنزل، وهذا قد يكون بسبب الأجهزة القديمة والتي تححتاج حتمًا للتجديد وستفاجأ الهدوء الذي ستحدثه. تجديد الأجهزة سيكلقك الكثير ولكن اعتبره استثمار لراحتك.

4- أرجل الأثاث

Tammy - Stuhlsocken dunkelgrau, ChairSoxx ChairSoxx المنزلديكورات واكسسوارات
ChairSoxx

ChairSoxx
ChairSoxx
ChairSoxx

إذا كانت ميزانيتك لا تسمح بتجديد الأجهزة على الإطلاق فيمكنك أن تحاول وضع قواعد مطاطية في أرجلها لتقليل صوت الاهتزاز، هذا لا ينطبق فقط على الأجهزة المنزلية ولكن الأثاث أيضًا، الذي يصدر أصواتًا عند تحريكه أو عند الجلوس.

5- جدد أساسات المنزل

Eiche Arte Coronal , V.I.P.Floors V.I.P.Floors جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات
V.I.P.Floors

V.I.P.Floors
V.I.P.Floors
V.I.P.Floors

في المنازل القديمة قد تجد الضوضاء دائمة بسبب الأرضية القديمة والسباكة التي تحتاج حتمًا للتجديد! ابدأ الآن بوضع خطو لتجداد أساسات المنزل القديمة لتنعم ببيت هادئ.

6- احجب ضوضاء الشارع أيضًا

EFH Korneuburgerstraße, Angst Architektur ZT GmbH Angst Architektur ZT GmbH شبابيك
Angst Architektur ZT GmbH

Angst Architektur ZT GmbH
Angst Architektur ZT GmbH
Angst Architektur ZT GmbH

ليست المشكلة في الضوضاء داخل منزلك فقط ولكن الضوضاء القادمة من الخارج أيضًا. حال أن تحصل على نوافذ عازلة للصوت وقم بتركيب ستائر بخامة ثقيلة كما اقترحنا من قبل.

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