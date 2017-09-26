تأسيس الغرف الكبيرة

المطبخ المفتوح المتصل بغرفة السفرة وغرفة المعيشة هو حلم للكثير من الناس، ولكن لبعض الناس الذين حصلوا على هذا التصميم بالفعل قد يكون هذا عبئًا حيث يطمحون للخصوصية وبعض الهدوء. من الحلول العملية لتقليل المساحة والحصول على تلك الخصوصية المرادة هو وضع فاصل بين الغرف على شكل أبواب جرّارة أو مطوية.