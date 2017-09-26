تأسيس الغرف الكبيرة

يمكن لأكبر المساحات أن تتحول من حلم لكابوس بالترتيب الخاطئ والديكور السيء. هل مساحة منزلك كبيرة ويوجد منطقة مفتوحة تضم غرفة المعيشة وغرفة السفرة والمطبخ والحوائط تبدو مرتفعة للغاية وتشعرك بأنك تائه داخل تلك المساحة الكبيرة؟ كل ذلك يمكن أن يتم إصلاحه عن طريق وضع الأثاث بترتيب معين واختيار ألوان معينة. اليوم نقدم لكم نصائح لتأسيس الغرف الكبيرة بما يناسبها ويجعلها رائعة ولايفسد عليك كبر المساحة ولتستغلها أفضل استغلال!
الغرف الكبيرة لها مزايا عديدة: فلا يوجد حدود لاختيارك لأثاث المنزل، فالمساحة الكبيرة تعطي لك فرص عديدة للاختيار بين كل أنواع وأحجام الأثاث. يمكنك إضافة كنبة كبيرة كهذه مريحة للغاية ومرحّبة بالضيوف خاصة مع وجود نافذة كبيرة لدخول ضوء الشمس المنعش.
الخشب هو مادة مثالية لأرضية المساحات الكبيرة وللأثاث أيضًا فالخشب من المواد المعروفة بما تضفيه من دفئ وحميمية على أي تصميم خاصة الحشب الداكن، الذي يجعل المساحات الواسعة وحجم المنزل الكبير أقل برودة وأكثر راحة!
المخدات والأغطية يمكنها أن تزيد من راحتك على الكنبة أو على السرير، ولكن ماذا عن الأرضية؟ في المساحات الكبيرة الأغطية والمخدات تكون أكثر راحة حيث يمكنك الاسترخاء عليها أو أن تكون منطقة مناسبة للأطفال.
في الغرف ذات الأسقف المرتفعة قد تشعر بأنك تائه وسط تلك المساحة الكبيرة ولا تشعر بالراحة، يمكنك اجتياز تلك المشكلة بحيلة بصرية بسيطة كالتي في هذا التصميم وهي أن تقوم بطلاء الحائط لمستوً معين بلون داكن ثم باقي الحائط باللون الأبيض. يمكنك أيضًا أن تقوم بطلاء حائط من الحوائط بلون داكن فهذا يجعل المساحة تبدو أصغر.
الأسقف المرتفعة في غرف النوم يمكن أن يتم استغلالها بشكل ديكوري عن طريق تركيب ستارة وراء السرير لتبدو الغرفة أكثر ملكية يمكنك أيضًا وضع نفس نوع الستائر على النافذة الكبيرة ولكن نصيحتنا لك لتجعل الغرف تبدو أصغر والسقف يبدو أكثر انخفاضًا أن تقوم بتعليق الستائر بعيدًا عن السقف بمساحة لا تقل عن 20 سنتيمتر.
المطبخ المفتوح المتصل بغرفة السفرة وغرفة المعيشة هو حلم للكثير من الناس، ولكن لبعض الناس الذين حصلوا على هذا التصميم بالفعل قد يكون هذا عبئًا حيث يطمحون للخصوصية وبعض الهدوء. من الحلول العملية لتقليل المساحة والحصول على تلك الخصوصية المرادة هو وضع فاصل بين الغرف على شكل أبواب جرّارة أو مطوية.
المساحة الكبيرة غالبًا ما تهدر ولا تقدّر على عكس المساحات الصغيرة التي يهتم أصحابها بكل ركن فيها ليخرجوا أفضل تصميم ممكن. يمكنك الاستفادة من المساحة الكبيرة لمنزلك عن طريق وضع لمسة شخصية من الفنون والصور الشخصية ذات الذكريات الكبيرة وتجميع تلك الأشياء في أماكن متفرقة من حوائط المنزل.