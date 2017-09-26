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تأسيس الغرف الكبيرة

ريم عوض ريم عوض
homify غرفة المعيشة
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يمكن لأكبر المساحات أن تتحول من حلم لكابوس بالترتيب الخاطئ والديكور السيء. هل مساحة منزلك كبيرة ويوجد منطقة مفتوحة تضم غرفة المعيشة وغرفة السفرة والمطبخ والحوائط تبدو مرتفعة للغاية وتشعرك بأنك تائه داخل تلك المساحة الكبيرة؟ كل ذلك يمكن أن يتم إصلاحه عن طريق وضع الأثاث بترتيب معين واختيار ألوان معينة. اليوم نقدم لكم نصائح لتأسيس الغرف الكبيرة بما يناسبها ويجعلها رائعة ولايفسد عليك كبر المساحة ولتستغلها أفضل استغلال!

غرف كبيرة، أثاث كبير

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الغرف الكبيرة لها مزايا عديدة: فلا يوجد حدود لاختيارك لأثاث المنزل، فالمساحة الكبيرة تعطي لك فرص عديدة للاختيار بين كل أنواع وأحجام الأثاث. يمكنك إضافة كنبة كبيرة كهذه مريحة للغاية ومرحّبة بالضيوف خاصة مع وجود نافذة كبيرة لدخول ضوء الشمس المنعش.

خشب لجو دافئ

Neubau - Einfamilienhaus mit 5 verschiedenen Laminatböden auf Fußbodenheizung, Laminato - Bodenleger Frank Hennicke Laminato - Bodenleger Frank Hennicke غرفة المعيشة
Laminato – Bodenleger Frank Hennicke

Laminato - Bodenleger Frank Hennicke
Laminato – Bodenleger Frank Hennicke
Laminato - Bodenleger Frank Hennicke

الخشب هو مادة مثالية لأرضية المساحات الكبيرة وللأثاث أيضًا فالخشب من المواد المعروفة بما تضفيه من دفئ وحميمية على أي تصميم خاصة الحشب الداكن، الذي يجعل المساحات الواسعة وحجم المنزل الكبير أقل برودة وأكثر راحة!

اصنع جوًا من الراحة

Weicher Teppich Emma, Teppichlust Berlin GmbH Teppichlust Berlin GmbH غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Teppichlust Berlin GmbH

Teppichlust Berlin GmbH
Teppichlust Berlin GmbH
Teppichlust Berlin GmbH

المخدات والأغطية يمكنها أن تزيد من راحتك على الكنبة أو على السرير، ولكن ماذا عن الأرضية؟ في المساحات الكبيرة الأغطية والمخدات تكون أكثر راحة حيث يمكنك الاسترخاء عليها أو أن تكون منطقة مناسبة للأطفال.

قم بتقصير الحائط بصريًا

Wohnhaus, München Nymphenburg, Löffler Weber | Architekten Löffler Weber | Architekten غرفة المعيشة
Löffler Weber | Architekten

Löffler Weber | Architekten
Löffler Weber | Architekten
Löffler Weber | Architekten

في الغرف ذات الأسقف المرتفعة قد تشعر بأنك تائه وسط تلك المساحة الكبيرة ولا تشعر بالراحة، يمكنك اجتياز تلك المشكلة بحيلة بصرية بسيطة كالتي في هذا التصميم وهي أن تقوم بطلاء الحائط لمستوً معين بلون داكن ثم باقي الحائط باللون الأبيض. يمكنك أيضًا أن تقوم بطلاء حائط من الحوائط بلون داكن فهذا يجعل المساحة تبدو أصغر.

استخدم المنسوجات

Sadirac, Frankreich, Oficina Inglesa Oficina Inglesa غرفة نوم
Oficina Inglesa

Oficina Inglesa
Oficina Inglesa
Oficina Inglesa

الأسقف المرتفعة في غرف النوم يمكن أن يتم استغلالها بشكل ديكوري عن طريق تركيب ستارة وراء السرير لتبدو الغرفة أكثر ملكية يمكنك أيضًا وضع نفس نوع الستائر على النافذة الكبيرة ولكن نصيحتنا لك لتجعل الغرف تبدو أصغر والسقف يبدو أكثر انخفاضًا أن تقوم بتعليق الستائر بعيدًا عن السقف بمساحة لا تقل عن 20 سنتيمتر.

فواصل للغرفة

Maßgefertigte Schiebetüren & Raumteiler, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مكتب عمل أو دراسة
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

المطبخ المفتوح المتصل بغرفة السفرة وغرفة المعيشة هو حلم للكثير من الناس، ولكن لبعض الناس الذين حصلوا على هذا التصميم بالفعل قد يكون هذا عبئًا حيث يطمحون للخصوصية وبعض الهدوء. من الحلول العملية لتقليل المساحة والحصول على تلك الخصوصية المرادة هو وضع فاصل بين الغرف على شكل أبواب جرّارة أو مطوية.

ديكور شخصي

wanddeko mit stickrahmen, wunderschoen-gemacht wunderschoen-gemacht غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
wunderschoen-gemacht

wunderschoen-gemacht
wunderschoen-gemacht
wunderschoen-gemacht

المساحة الكبيرة غالبًا ما تهدر ولا تقدّر على عكس المساحات الصغيرة التي يهتم أصحابها بكل ركن فيها ليخرجوا أفضل تصميم ممكن. يمكنك الاستفادة من المساحة الكبيرة لمنزلك عن طريق وضع لمسة شخصية من الفنون والصور الشخصية ذات الذكريات الكبيرة وتجميع تلك الأشياء في أماكن متفرقة من حوائط المنزل.

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